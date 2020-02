DHA YURT BÜLTENİ 10

HASTANE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DİKKATİ, HAYAT KURTARDI

ŞANLIURFA\'nın Siverek Devlet Hastanesi\'nde karın ağrısı şikayetiyle sıra bekleyen kişinin kalp krizi geçirdiğini güvenlik görevlisi fark etti. Güvenlik görevlisinin dikkatiyle kriz geçirdiği anlaşılan kişinin kalbine stent takıldı.

Geçen hafta yaşanan olayda, Siverek Devlet Hastanesi\'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferda Özkan, karın ağrısı şikayetiyle acil servis önünde bekleyen İsmail Ülüm\'ün iyi görünmediğini fark ederek yanına gitti. Güvenlik görevlisi karın ağrısından şikayetçi olan ancak kalp krizi geçirdiğini anladığı Ülüm\'ü, kardiyoloji servisine götürdü. Buradaki kontrolde kalp krizi geçirdiği anlayışan Ülüm, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa\'ya sevk edildi. Şanlıurfa\'daki hastanede kalbine 5 stent takılan Ülüm\'ün bu hafta içerisinde de ameliyat edileceği öğrenildi.

Dikkati ile hayat kurtararak takdir kazanan güvenlikçi Ferda Özkan, \"Hastanın konuşurken ve yürürken zorlandığını fark ettim. Kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen kendisini kardiyoloji doktoruna götürdüm. Muayenesinde de kalp krizi geçirdiğini anlaşılınca ambulansla Şanlıurfa\'ya sevk ettik. Şanlıurfa\'da kalbine stent takılmış. Hayatı kurtulduğu için mutlu oldum\" dedi.

Görevinin sadece hastanede dolaşarak güvenlik sağlamak olmadığını anlatan Özkan, ilkyardım eğitimi almış olmanın avantajıyla bilinçli hareket ederek hayat kurtarmayı da görev edindiğini kaydetti.

BAKAN YARDIMCISI ÖZKALDI: ERGENE, 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI\'NDA

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan atık suların Marmara Denizi\'ne deşarjını sağlayacak sistemin \'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı\'na alındığını belirterek, \"Marmara Denizi kıyısından 4,5 kilometre uzaklıkta, 47,5 metre derinliğinde deşarj sağlanacak\" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tekirdağ\'da Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Trakya\'nın en önemli çevre sorunlarının başında gelen Ergene Nehri\'nin kirliliğini önleyecek olan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çevreçevesinde başmatılan çalışmaların devam ettiğini anlatan Özkaldı, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan atık suların Marmara Denizi\'ne deşarjını sağlayacak sistemin \'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı\' kapsamına alındığını söyledi. Özkaldı, \"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı uzun bir süreç. Aslında 2011\'de başladı gibi gözüküyor ama geçmişine baktığımız zaman 2003 yılından beri değişik isimler adı altında Ergene Havzası\'nın koruma eylem planı yürütülmektedir. Burada büyük proje doğu hattı var, batı hattı var. Bir de Marmara Denizi\'ne derin deşarj hattımız olmak üzere. Hükümetimizin 100 günlük eylem planı içerisine doğu hattını ve derin deşarj hattını dahil etmiştik. Dolayısıyla az bir süre kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakinen takip etmiş olduğu bu projeyi hayata geçirmek maksadıyla buraya geldik\" dedi.

\'DERİN DEŞARJ EN KRİTİK NOKTA\'

Ergene\'de bir çok çalışmalarda sona gelindiği dile getiren Özkaldı, \"15 Eylem Planı\'nın bir çoğu tamamlandı. Dere yataklarının temizlenmesi olsun, belediye evsel atık su tesisleri DSİ tarafından tamamlandı. Organize Sanayi Bölgelerinin korunması, erozyon ile mücadele çalışmaları, Ergene\'de planlı döneme geçilmesi, Ergene\'ne Nehri\'nin gerçek zamanlı izlenmesi, taşkın erken uyarı sistemleri devreye alındı. Diğer devam eden işlerimiz planlandığı gibi devam ediyor. Bu projenin en önemli ayağı Organize Sanayi Bölgeleri için müşterek ileri atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi ve Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemiydi\" dedi.

Trakya bölgesinin önemli bir tarım merkezi olduğunu belirten Özkaldı, arıtılan atık suların tarımda da kullanabileceğine dikkat çekerek şöyle dedi:

\"En kritik nokta bu derin deniz deşarj konusu. Marmara Denizi\'nin kıyısından yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta yaklaşık 47.5 metre derinliğinde deşarj sağlanacak. Burada sonuçta ne elde edeceğiz? Sadece 4 su kütlesi hariç, bütün su kütlelerinde sulama suyu kalitesinin arttırılmasını hedefliyoruz. Tabi ki, kirlilikten korunduktan sonra da bu sudan faydalanmak istiyoruz. Trakya yöresinde tarımın sulamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah doğu kısmını 100 günlük eylem planı içerisinde devreye alacağız. Doğu kısmını detay girmeden anlatacak olursak. Velimeşe Tüneli\'nde yüzde 75 seviyesine gelmişiz. Aslında tünel bitti. Kaplama işlerinde bu seviye yüzde 75. Kara boru hattında yüzde 91 seviyesindeyiz. Çorlu-Çerkezköy kara boru hattında yüzde 95 seviyesine geldik. Velimeşe Tüneli sonrası yine bir kara boru hattı var, oda yüzde 95 seviyesine geldi. Diğer çalışmalarımız da devam ediyor.\"

YAVRU KÖPEKLERİN AYAKLARI 20- 25 GÜN ÖNCE KESİLMİŞ



KONYA\'da, parkta piknik yapanlar tarafından birinin arka ayağı diğerinin ise patisi kesik bulunan 2 yavru köpek, veterinerlik fakültesindeki tedavilerinin ardından barınak yetkililerine teslim edildi. Fakülte yetkilileri, köpeklerdeki yaraların 20- 25 gün önce meydana geldiğini; ancak kasıt olup, olmadığının netleşmediğini söyledi.

Olay, dün, Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Türk Yıldızları Parkı\'na pikniğe gelenler, çimlerin üzerindeki 2 yavru köpeği gördü. Köpeklerden birinin arka ayağının, diğerinin ise patisinin kesildiğini fark eden piknikçiler, polise ve belediye yetkililerine haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine parka gelip, yavru köpekleri alarak, tedavileri için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yavru köpeklerin ayaklarına pansuman yapıldı. Yaralarının kabuk bağladığı belirtilen köpekler, tedavilerinin ardından bu sabah Konya Büyükşehir Belediyesi\'nin hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Fakülte yetkilileri, köpeklerin ayaklarındaki yaraların 20- 25 gün önce meydana geldiğini, kabuk bağladığını söyledi. Yaraların kazayla da oluşmuş olabileceği belirtilirken, kasıt olup, olmadığının netleşmediği kaydedildi. Polis, yavru köpeklerin ayaklarının kesilmesiyle ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)



OSMANİYE\'DE ADLİ YIL TÖRENLE BAŞLADI

Programa, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mustafa Polat ve Baro Başkanı Dilem Aksoy ile yargı camiası katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okumasıyla devam etti.

Konuşmasında, hakim, savcı, avukat, adliye çalışanı ile adaletin tecellisi için mesleklerini icra etmeye çalışmakta olduklarını belirten Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy, \"Yeni yıla yargının hepimizin bildiği ağır sorunları ile başlasak ta çözümün hukukun üstünlüğünden geçtiğini bilerek ve bunu söylemeye devam ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorunların çözümünün halli için her zaman her platformda ifade ettiğimiz gibi en başta tüm kamu görevlerine girişte liyakatin esas alındığı bir sistemin koşulsuz benimsenmesi elzemdir. Zira devletin kurumlarına alımlarda yapılacak olan liyakat dışı yaklaşımların, henüz FETÖ belasından kurtulmamış iken ülkemizi bir başka belanın içerisine çekmesi kaçınılmazdır. Bizler artık devletin içerisinde kirli odakların yuvalanarak güç kazanmasını istemiyoruz\" dedi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Polat ise ülkenin içinde bulunduğu bütün zor şartlara rağmen özveri ile çalışan, bu yola baş koyan, her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalan yargının bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirttiği konuşmasında, \"Biz yargı camiası olarak milletimizden aldığımız gücü, hukuk normları içerisinde kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Anayasamıza ve kanunlarımıza bağlı olarak, demokratik hukuk devletinin inşasına devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır. Bu doğrultuda 2019 yılında uygulanacak olan hedef süre uygulaması ile adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde uygulanacağını düşünüyorum. Bu arada yeni adli yılımızın açılışında bir kez daha hakkın ve hukukun yanında olan, Osmaniye barosunun çok kıymetli avukatlarına, sayın başkanlarının nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile yeni adli yılın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

SİVİL TOPLUM VE KAMU ARASINDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İşbirliği Projesi kapsamında İzmir\'de Sivil Toplum Günleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda STK ve kamu sektörü temsilcileri, görüş alışverişinde bulundu.

Toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 euro olan Kamu- STK İşbirliği Projesi kapsamında, Türkiye\'nin 20 pilot ilinde Sivil Toplum Günleri düzenleniyor. Belediye, valilik, kalkınma ajansları, merkezi yönetimlerinin il temsilcileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 100\'e yakın temsilciye ev sahipliği yapan ve iki gün süren Sivil Toplum Günleri\'nin ilki 9-10 Nisan tarihlerinde Bursa\'da, 12-13 Nisan tarihinde Adana\'da ve 26-27 Nisan tarihinde Çorum\'da gerçekleştirildi. İzmir\'de ise 3-4 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak Sivil Toplum Günleri toplantısı bir otelde düzenlendi. Kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, söz konusu işbirliğinin önündeki engelleri belirlemek, bu engelleri aşmak için çözüm önerileri sunmak ve iyi uygulama örnekleri paylaşmak üzere sivil toplum ve kamu sektörünün temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı.

20 PİLOT İL

Toplantının açılışında konuşan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Gökay, 10 ilde 150\'den fazla STK temsilcisi ile görüşülerek anket uygulandığını belirtti. 14 Temmuz 2017 tarihinde başlayan projenin 24 ay süreceğini anlatan Gökay, yaklaşık 1500 kamu görevlisine eğitim verildiğini dile getirdi. Bitiş tarihi 14 Temmuz 2019 olarak belirlenen proje kapsamında bugüne kadar 700\'e yakın kamu görevlisine eğitim verildiğini ifade eden Gökay, şunları söyledi:

\"Sivil Toplum Günleri faaliyeti 20 pilot ilde düzenleniyor. Bu proje kapsamında 2 bine yakın katılımcı bir araya gelecek ve 6 Avrupa Birliği ülkesine seyahat gerçekleştirilecek. Bu ülkelerde sivil toplum yapısı incelenecek. Ülkemize adapte edilmesi uygun görülürse zamanla hayata geçirilmesi sağlanacak. Bu eğitimlerde beklentimiz, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.\"

ONLİNE PLATFORM

Sivil toplum ve kamu görevlilerinin çalışmalarını daha etkin hale getirmek için ihtiyaç duyacağı belge, rapor ve eğitim materyalleri gibi kaynakları içinde barındıracak bir online platform kurulduğunu belirten Gökay, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilecek olan bu platformun tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının erişimine imkan verecek bir sistem olarak genişletildiğini bildirdi.

Toplantıda konuşan İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, neden dernek kurulduğu, derneklerle ilgili mevzuat ve derneklerin tüzel kişilik kazanması için geçirilen süreç hakkında bilgi verdi. Esen üyelik müracaatlarının nasıl yapılması gerektiği ve üyeliğin sona erme durumları ile ilgili olarak katılımcıların sorunlarını yanıtladı.

BURDUR\'DA ADLİ YIL TÖRENLE AÇILDI

BURDUR\'da yeni adli yıl düzenlenen törenle açıldı.Yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Ağır Ceza Reisi Hacı Süleyman Arslan, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Burdur Adliyesi\'nde görevli hakim ve savcılarla baroya kayıtlı avukatlar Avukat Evi\'nde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı ve Baro Başkanı Ramazan Gedik tarafından Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı, \"Adli yılımız Burdur\'a, ülkemize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayatın her alanında adaletin tesis edildiği, adaletin hızlı ve etkin şekilde var olabildiği bir adli yıl temenni ediyorum\" dedi.

Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik de 2018- 2019 adli yılının hayırlı olmasını dilerken, \"Burdur Barosu olarak kuvvetler ayrılığını, hukuk devleti ilkesini, tarafsız bağımsız yargıyı, savunma hakkının kutsallığını ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Yargıya güveni sağlamak zorundayız, yargıya güven üretim, yatırım ve refah demektir. 2018- 2019 adli yılının yargıya güvenin en üst düzeyde bir yıl olmasını diliyorum\" diye konuştu.

VAN\'DA 145 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN, (DHA) - VAN\'ın Muradiye ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan yol arama ve kontrollerinde 5 ayrı araçta, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 145 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Ankara ve İstanbul\'a gitmek için kişi başı 500 dolar verdiği belirtilirken, göçmenleri kaçak yollarla yurda soktukları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri araçlar üzerinde uyguluma yaptı. 5 ayrı araçta yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 145 kaçak göçmen yakalandı. Alpaslan Jandarma Karakolu\'nda işlemleri devam eden kaçak göçmenlere sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri verildi. Anne ve babaları yasal işlemlerle ilgilenirken, çocuklara ise jandarma çikolata, kek ve dondurma ikramında bulundu.

İSTANBUL VE ANKARA\'YA GİTMEK İÇİN 500 DOLAR ÖDEDİLER

25 gün boyunca yol geldiklerini anlatan Afganistan uyruklu Ahmet Türkmen, \"Türkiye\'ye geldik, Türk askerleri ise bize kucak açtı. Bize yemek, çocuklarımıza ise çikolata ve dondurma verdi. Biz Ankara ve İstanbul\'a gitmek için kişi başı 500 dolar verdik. 25 gündür yoldayız, aç kaldık Türk askeri bize yemek verdi su verdi ilgi gösterdi.\" dedi.

Geceyi Alpaslan Karakolunda geçiren kaçak mülteciler yasal işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi\'ne gönderildi.

