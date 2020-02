DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BARTIN’DA 10 HEKTALIK ALAN KÜL OLDU

BARTIN’da ormanlık alanda çıkan yangın helikopter desteği ile söndürülürken, 10 hektarlık alan yandı. Bartın’a bağlı Akağaç köyü ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne ait Karabük\'te konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. Yangın söndürme helikopteri 3 sorti için Kirazlıköprü barajında su ikmali yaptı. Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin sonrasında yangın kontrol altına alındı. yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, yaptığı açıklamada, “Öğle saatlerinde aldığımız ihbar neticesinde Akağaç köyünde ormanlık alanda yangın ihbarı aldık. Sonrasında 3 arazözle müdahale ettik. Ancak, rüzgarında etkisiyle yangın büyüdü. Karabük’te konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Ve şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda, sadece anız yangını olarak devam etmekte, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Tedbir amaçla çevre il ilçe ve belde belediyelerimizden itfaiye ve su tankerleri istedik. Şu andaki tespitlerimize göre yangında 10 hektarlık ormanlık alanımız zarar gördü.ödedi.

2)İSLAHİYE\'DEKİ GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDEN 515 SIĞINMACI DAHA AYRILDI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptan 515 kişi daha ayrıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün talimatı üzerine 31 Ağustos\'a kadar kapatılacak olan İslahiye\'deki geçici barınma merkezinde barınan 5 bin 900 Suriyeli sığınmacının tahliyesi devam ediyor. Daha önce 400 kişiden oluşan 60 ailenin ayrıldığı kampta bugün, 515 kişinin oluşturduğu 103 aile daha jandarma tarafından yapılan kontrollerinin ardından araçlarla ilçe merkezi, Hatay, Kahramanmaraş gibi çevre il ve ilçelere gitmek üzere ayrıldı.

İslahiye\'deki geçici barınma merkezine 6 yıl önce ailesiyle geldiğini belirten Mahir Kasmu, \"Suriye\'deki iç savaş sonrası İdlib kentinde 2012 yılında buraya eşim ve 4 çocuğumla birlikte geldim. 6 senedir bu kampta kalıyordum. Burada biri 5 yaşında Aya, diğer 7 aylık olan Fatma olmak üzere iki çocuğum oldu. Kampın kapanmasına üzülüyoruz. Diğer kamplara gitmek yerine Kahramanmaraş\'ta akrabalarımız var, oların yanına yerleşeceğiz\" dedi.

Kamptaki tahliyelerin 31 Ağustos\'a kadar tamamlanması planlanıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YANGINLARDA KULLANILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ (EK)

3)YANGIN KULESİNDE İNCELEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'ni ziyaret ettikten sonra Orman Genel Müdürlüğü\'nün helikopteriyle Manisa\'daki Spil Dağı Milli Parkı\'na geldi. Bakan Pakdemirli, oğlu 11 yaşındaki Burak Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile birlikte Spil Dağı\'ndaki at alanına indi. Ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Doğa ve Milli Parklar Koruma 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile birlikte Spil Dağı\'nın 1500 metre yüksekliğindeki yangın gözetleme kulesinde incelemede bulundu.

Bakan Pakdemirli, oğlu Burak ile birlikte yangın gözetleme kulesinde dürbünle ormanlık alanları inceledikten sonra gözetleme kulesi personelinden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli daha sonra, telsizden, bölgede orman yangınlarında görevli tüm personelin bayramını kutladı. Bakan Pakdemirli, yangın kulesinde görevli personel ile bayramlaştıktan sonra Spil Dağı\'nın 1200 metre yüksekliğindeki at alanı mevkiine indi. Buraya pikniğe gelen vatandaşların sofrasına konuk olan Bakan Pakdemirli, bayramlarını kutlayıp hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Pakdemirli daha sonra, Spil Dağı\'ndaki orman köşkleri ve sosyal tesislerde incelemede bulunduktan sonra helikopterle Manisa\'dan ayrıldı.

4)1071 MALAZGİRT ZAFERİ\'NİN YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI BAŞLADI

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 27\'ncisi düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki 1071 Malazgirt Zaferi\'nin 947\'inci yıl dönümü kutlamaları başladı.

Ahlat ilçesi Çarho mevkiinde düzenlenen programa, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program, kurdele ve kurban kesimi ile başladı. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçenin ekonomik olarak da kalkındırılması gerektiğini belirterek, “Başta Bitlis Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu’na Ahlat’ın tarihine verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. 1018 yılı Çağrı Bey İsfehan’dan sonra Moğol ve Harzemşahların baskıları sonucu, bin yıl önceki başkenti Ahlat’a taşınmıştır. Ülkemizin başkenti Ankara’dır. Ancak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu bölgede de başkentin kardeşi olacak, ona her konuda destek olacak, ama artık Kocaeli kadar büyük bir endüstri merkezi olacak bölgenin Çukurovası konumunda olan bir Ahlat ilçesi var. İnşallah, yakın bir tarihte kurduğumuz Şanlıurfa’da GAP, Erzurum’da DAP, Konya’da OAP diyebileceğimiz ticaret ve endüstri merkezilerinin bir örneğini Ahlat’ta kurarsak, Tuğrul Bey gibi bizim de hülyalarımız gerçek olacak\" dedi.

\'AHLAT, ANADOLU\'YA İLK GİRİŞ KAPIMIZDIR\'

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, büyük milletler ve devletlerin geleneklerine, göreneklerine, tarihine sahip çıktığını belirterek şunları kaydetti:\"Bugün burada açılışını yaptığımız gelenek, 2 bin 500 yıllık bir geleneğin tarihte iz bırakmış, bu milletin yeni kuşaklara anlatılması adına yapmış olduğumuz bu etkinliğin anlamı çok büyüktür. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kutlayacağımız 1071 Malazgirt Zaferi\'nin 947’nci yılı daha da bir anlamlı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki Pazar günü içinde geçirmiş olduğumuz bu kritik süreçte, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı inşallah Malazgirt Meydanı\'nda vereceği mesaj, çok daha anlamlı olacaktır. Onun için yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına kadar, herkesi Pazar günü Malazgirt Meydanı\'na bekliyoruz. Bu birliğimiz, dirliğimiz için çok önemlidir. İşte özlenen ve beklenen buydu. Ahlat, bizim Anadolu’ya ilk giriş kapımızdır. Ahlat, 8 binin üzerinde mezarı, şahideleriyle Anadolu’nun tapusu olduğunu belgeleyen en önemli mekanımızdır. Onun için buraya hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Burada emeği geçen Okçular Vakfı’na, Ahlat Belediyesi\'ne ve Kaymakamlığına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Etkinlik alanının da hayırlı olmasını diliyorum..\"

Konuşmaların ardından el sanatlarının yer aldığı çadırlar gezildi. 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan programda, akşamları konserler verilecek.

