DHA YURT BÜLTENİ 10

Tunceli\'de hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 7 yaralı

TUNCELİ-Ovacık karayolunda hatalı sollama sonucu iki aracın çarpışması ile meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2\'si ağır 7 kişi yaralandı.

Ovacık ilçesinden Tunceli il merkezi yönüne gelmekte olan Ali Güçlü yönetimindeki 34 GY 1828 özel otomobil, Tunceli-Ovacık karayolunun 10\'uncu kilometresinde bulunan Dilek köyü yakınlarında ters yönden gelen Mehmet Demir yönetimindeki 34 HC 9329 plakalı otomobil ile saat 11.00 sıralarında çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, Lütfiye Demir (61) adlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan iki aracın içinde bulunan 2\'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Tunceli-Ovacık karayolu yaklaşık 1.5 saat çift yönlü trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının tamamlanması ve kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinden sonra Tunceli-Ovacık karayolu trafiğe açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)



Başkan Dalgıç: Çeşme artık 3 ay sezonu olan bir ilçe değil

İZMİR\'in Çeşme ilçesinin CHP\'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme\'nin artık üç ay sezonu olan bir ilçe olmaktan çıktığını söyledi.

Uzun bayram tatilinin de etkisiyle yüzde yüz 100 doluluğa ulaşan ve 1 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayan Çeşme, gece gündüz canlılığını koruyor. Çeşmeli turizmciler ve esnafın yüzünü güldüren canlılığın, Çeşme Belediyesi\'nin düzenleyeceği etkinliklerle eylül ve ekim aylarında da sürmesi bekleniyor. Bayram nedeniyle bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme\'nin bayramı dolu dolu ve huzurlu geçirdiğini vurgulayarak, \"Çeşme\'nin bütün otelleri doldu. 9 günlük bayram tatili bayram şekeri gibi geldi. Çeşme artık üç aylık sezonu olan Çeşme olmaktan çıktı. Bunu da artık iddia ile söyleyebiliyoruz. Konuklarımız, yaz sezonu dışında da Çeşme\'yi tercih ediyorlar. Yaz sezonu dışında yaptığımız etkinliklerle Çeşme\'yi canlı tutmaya çalışıyoruz. Bayramın hemen arkasından yapacağımız Ildır Festivali ile birlikte, ekim ayı sonuna kadar etkinliklerimiz devam edecek. Çeşme, turizmdeki yerini hızlı bir şekilde pekiştiriyor. Bu yıl yurt dışından da ciddi miktarda konuklarımız geldi. Çin\'den, Hollanda\'dan, Almanya\'dan ve Japonya\'dan gelen konuklarımız var. Yurt dışından gelen konuklarımızın önümüzdeki yıllarda giderek artacağına inanıyoruz\" diye konuştu. Çeşme Belediyesi\'nin \"9 Durak 9 Deneyim\" projesi kapsamında Ekim ayının sonuna kadar düzenlenecek olan etkinlikler şöyle:

\"25-26 Ağustos\'ta, 7. Ildır Kültür ve Sanat Festivali, 1-12 Eylül tarihleri arasında 4. Uluslararası Klasik Müzik Akademisi, 22-23 Eylül\'de 4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, 6-7 Ekim\'de 5. Germiyan Festivali, 20-21 Ekim\'de 4. Aşk Festivali ve 3-4 Kasım\'da da Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışları.\"



Ordu’da kurban kesen 6 kişi yaralandı



ORDU’da vatandaşlar, belediyenin gösterdiği alanlar ve kendi bahçelerinde kurbanlarını kesti. Kentte kurban keserken yaralanan 6 kişi de hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı namazı sonrası kurban kesimi Büyükşehir Belediyesi’nin kesim alanları, mobil mezbahaneler ve vatandaşların kendi bahçelerinde gerçekleşti. Kurban kesimi esnasında bazı vatandaşlarda el, parmak ve kolundan kesi sonucu yaralandı. Kendilerini yaralayan 6 kişi kentteki hastanelerin acil servislerine başvurarak ayakta tedavi oldu.

Altınordu’da hayvan pazarında küçükbaş hayvanlarını satmaya çalışan besici Ahmet Odabaşı, bu yıl kurban kesiminin az olduğuna dikkat çekti. Odabaşı, “Fındık fiyatı henüz belli değil, fiyattaki belirsizlik, artan yem fiyatları, kurbanın fındık hasat dönemine denk gelmesi etkili oldu. Geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar aynı. Bin ile bin 200 TL arasında küçükbaş kurbanlıklarımız var ama talep azö dedi.

Bingöl Sürekli köyünde bayramda 100 yıllık, \'Divan geleneği\' devam etti

BİNGÖL\'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde geçmişi Osmanlı devletine dayanan 100 yıllık, \"Divan geleneği\" bu bayramda da devam etti. Gelenek doğrultusunda tüm köy halkı birlikte namaz kıldı, birlikte bayramlaştı ve köy meydanına getirilen yemekleri birlikte yedi.

Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde geçmişi Osmanlı devletine dayanan, \"Divan geleneği\' her bayram olduğu gibi bu bayramda devam etti. Köyde bulunan 36 hanede yaşayan 230 kişi, önce birlikte köy camisinde bayram namazı kıldı, ardından bayramlaştıktan sonra köy meydanında kurulan sofralarda birlikte yemek yedi. Köyde birbirine küs kimsenin kalmadığı, varsa küslerin barıştırıldığı gelenekte köyün erkekleri, bayram namazı için gittiği köy camisinden çıktığı sırada her evden hazırlanan yemek tepsileri, vatandaşlar için köy meydanına getiriliyor. Hep beraber yenilen yemeklerin ardından toplu halde mezarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Birbirini tanımayan ve il dışından gelen vatandaşlar da, birbirleriyle tanışıp sohbet etme imkânı buluyor.

20 YILDIR SİGARA İKRAMI KALDIRILDI

Köylüler, köy tarihinin Osmanlı Devleti\'ne kadar uzandığını, atalarından gördükleri, \'Divan geleneği\'ni 100 yıldır sürdürdüklerini belirterek, \"Geleneğin yaşaması için il ve yurt dışında yaşayanlar da bayram için köye geliyor. Bayramlaşma sırasında şeker ve kolonyanın dışında daha önce sigara da ikram ediliyordu. 20 yıldır sigara ikramını kaldırdık. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla bu kararı aldık.Gençler aracılığıyla bu geleneği yıllarca sürdürmek istiyoruz\"dedi.



Köydeki \'Divan geleneği\' için İstanbul\'dan gelen Fevzi Anılır, geleneği yaşatmak için her bayramda Sürekli Köyü\'ne geldiğini ifade ederek, “İstanbul\'dan geliyorum. Burada asırlardır geleneğimizi yaşatıyoruz. Bayram namazı sonrası aynı sofrada oturup yemek yiyoruz. Bunu gelecek nesillerimize de aktarmak istiyoruz. Bizden sonra da devam etsin istiyoruz. Her bayram elimizden geldiğince geleneği yaşatmak için gelmeye çalışıyoruz. Divan Geleneğinde herkes evinde pişirdiği yemeği aynı sofrada yiyor\"diye konuştu.



Köy sakinlerinden Fahrettin Söyler ise, gelenek sayesinde birbirini tanımayan köylülerin bu sayede tanıştığını ifade ederek, \"Asırlardır bu geleneğimiz sürüyor. Bazılarımız birbirini tanımıyor. Burada tanışıyoruz. Çünkü, köyden diğer illere göçler oldu. Bu bizi mutlu ediyor. Gurbetçilerimiz de var, yurtdışından da gelenek için köye gelenler var. Herkes bir arada olduğu için çok mutluyuz. Bu bayramdan sonra da piknik organizasyonu da yapmak istiyoruz. Onları da gençler arasında yaparak kaynaşıyoruz. Evde pişirilen yemekler bir sofraya geliyor. Hepimiz bir tabakta yemeğimizi yiyebiliyoruz\"dedi.



İl dışında öğretmenlik yapan Ferhat Söyler de, gelenek için tatil programlarını her bayramda yarıda kesip bayramlaşmak için köye geldiğini kaydederek, \"Köyümüzün geleneğini sürdürmek için her bayramda buraya geliyoruz. Tüm programımızı yarıda bırakıyoruz. Dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz bu geleneği yaşatmak ve yeni nesillere aktarabilmek için hep beraber köy meydanında toplanıp her evden gelen tepsileri bir yaparak yemek yiyoruz. Böylece birlik ve dayanışmamız üst düzeye çıkıyor. Umarım bizden sonraki nesiller de geleneği devam ettirir. Köyümüzün geleneği çok güzel. Son yıllarda bayramlaşmanın önemi pek fazla kalmadı ülkemizde. Ama biz köy olarak bunu sürdürmek istiyoruz\"diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)



Kurban kesiminde kombinalar tercih ediliyor

AFYONKARAHİSAR\'da kurban kestiren vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlere akın etti. Özellikle özel et kombinalarda kurbanlıklarını kestirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Afyonkarahisar\'da belediyenin kesim yeri olarak belirlediği Kasaplar Çarşısı ve özel et kombinaları yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar bulundukları semtlerde belediyenin gösterdiği yerlerde kurbanlarını kestirdi. Pek çok kişi özel kombinaları tercih etti. Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) hizmet veren özel et kombinası sahibi İsmail Göbekli, baba mesleği olan kasaplığı 40 yıldır yaptığını söyledi. 12 kişilik personelle kurbanlık kestirmek isteyenlere hizmet verdiklerini ifade eden Göbekli, normalde günde 50 büyükbaş hayvan kestiklerini, bu sayının Kurban Bayramı dolayısı iki kata çıktığını kaydetti.

Kurbanlık hayvanların kesiminin yaklaşık 10- 15 dakika sürdüğünü kaydeden Göbekli, \"Temiz ve sağlıklı kesim yapmaya çalışıyoruz. Kombinalarda kurban kesimlerinin yapılması hijyen acısından önemlidir. Ayrıca diyanet tarafından görevlendirilen hafızlar eşliğinde İslami koşullara uygun kesim yapıyoruz\" dedi.

HİJYENİK BİR ORTAMDA KESİLİYOR

Kesim için özel et kombinasını tercih eden Hüseyin Yarşi, \"İslami şartlara uygun kesiliyor. Kesip her şeyi hazırlayarak bize teslim ediyorlar. Kesim 10 ile 15 dakika sürüyor. Buradaki sistem güzel. Her hangi bir kargaşa çıkmıyor. Güzel bir şekilde kesim yapılıyor\" dedi.

Ailesiyle kurbanlık kestiren İbrahim Danaoğlu da \"Hijyen bakımında kombinada kestiriyoruz. Burada sıraya gidiyoruz. Mübarek gün acele etmemek gerekiyor. Diğer yerlerde hayvan kaçması olmuyor. Burası gayet iyi\" diye konuştu.

Kurban kesim yerlerinde Diyanet Vakfı ve Türk Hava Kurumu ekipleri de deri topladı.

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



Nurdağı\'nda, sahibinin elinden kaçan dana 3 kişiyi yaraladı



GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, kesime götürülürken sahibinin elinde kaçan kurbanlık dana, kendisini yakalamak isteyen 3 kişiyi yaraladı.

Esenyurt Mahallesi\'nde Mahmut Bozkurt\'ta ait dana kesime götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Sokaklarda koşturan dana sürücülere ve kendisini yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı. Sulama kanalının bulunduğu alana giden dana, kendisini yakalamaya çalışan Mahmut Bozkurt, Kasım Beşikçi ve Ahmet Bozkurt\'u yaraladı. Hafif yaralanan 3 kişi götürüldükleri hastanede ayakta tedavileri yapılırken, öfkeli dana ise belediye görevlilerinin çalışmasıyla yakalandı.

Bodrum\'da tekne turlarına bayram bereketi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bayram tatiline gelenler önce sahilleri doldurdu, ardından teknelerle mavi yolculuğa çıkarak cennet koyları gezdi. Tura çıkanlar nedeniyle liman neredeyse tamamen boşaldı.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde bayramın ilk günü erken saatlerde kurbanlarını kesip, yakınları ile paylaşan tatilciler ardından hemen sahillere akın etti. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez plajlarında saat 10.00\'dan itibaren adım atacak yer kalmadı. 40 derece hava ve 21 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle denize girenler saatlerce çıkmadı, sahillerdeki yabancı turist hareketliliği yerini yerli turistlere bıraktı. Sahillerde yer bulamayan yüzlerce yerli turist, tekne turlarına ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerden itibaren limana gelen tatilciler, tekneleri doldurdu Saat 11.00\'den itibaren Halikarnas Limanı\'nda tek bir tekne dahi kalmadı. Geç kalanlar, çaresiz Bitez ve Turgutreis limanlarına yöneldi. Günübirlik mavi yolculuğa çıkanlar Karaada, Orak Adası, Akvaryum Koyu, Kisebükü Koyu ve Pabuçburnu\'nda denize girdi tatilin tadını çıkardı. 18 yıllık kaptan Enver Kantarmış \"Yerli turist bizim yüzümüzü güldürdü. Şirketimize ait 4 tekne bugün tam kapasite ile mavi yolculuğa çıktı. Diğer teknelerde de durum aynı. Bayramın ikinci, üçüncü günü için tekne rezervasyonları şimdiden doldu. Sanırım az 100 bn kişi bu tatilde cennet koy ve adalarımızın tadını çıkartacak\" dedi.

BODRUM HATIRASI ÇEKTİRDİLER

Anadolu\'nun birçok yerinden gelen tatilciler ise Bodrum Kalesi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Malatya\'dan tatile gelen evli, 2 çocuk babası Ramazan Kardeş \"İlk kez geldiğimiz Bodrum\'da bol bol denize girip geziyoruz, herkese iyi mutlu ve huzur içinde bir bayram diliyoruz\" dedi. Bayram namazını şehir merkezindeki Omurca Mahallesi Camii\'nde Bodrumlular ve tatilcilerle kılan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Bayramı vatandaşlarımızla birlikte karşıladık. Bayramın ülkemize ve dünyaya, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyor, sağlıklı bayramlar diliyorum.İlçemize gelen turistlerde şu anda bir sıkıntı yaşamadan tatillerini sürdürüyor. münferit olumsuz olaylara ise anında müdahale ederek ortadan kaldırmaya çalışıyoruz\" dedi.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

