DHA YURT BÜLTENİ-10

1)GAZİ ASKER: BAYRAĞIM VE VATANIM İÇİN BİR DAMLA KANIM DÖKÜLDÜYSE NE MUTLU BANA

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristler tarafından atılan roketle ağır yaralanan komando er Harun Kır (22), Ankara\'daki tedavisinin ardından taburcu edildi. Memleketi Gaziantep\'in İslahiye ilçesine getirilen Gazi Harun Kır, \"Bayrağım ve vatanım için bir damla kanım döküldüyse ne mutlu bana\" dedi.Geçen 31 Temmuz gecesi, Şırnak\'ta Güneyçam üs bölgesinde güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin roketli saldırısında, Şırnak Akçay Komando Tugayı\'nda görevli 4 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı. Ayaklarından yaralanan komando er Harun Kır, Ankara\'daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İslahiye\'nin Değirmencik Mahallesi\'ndeki baba ocağına ambulansla getirilen Gazi Harun Kır, yakınları tarafından ziyaret ediliyor. Terhisine 2 ay kalan Kır, gururlu olduğunu belirterek, \"Çok şükür şehit vermedik, yaralandık ama bunlar gelip geçici şeyler. Bayrağım için bir damla kanım döküldüyse ne mutlu bana. Bu, beni şereflendirir, gururlandırır. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin\" dedi.

Teröristleri lanetleyen Gazi Harun Kır\'ın annesi Zeynep Kır ise \"Vatanı görevini yaparken başına gelmiş bu üzücü olaydan dolayı önce çok üzüldük. Ama vatanımız için yaralanmasından dolayı oğlumla gurur duyuyorum. Vatanın bölünmez bütünlüğü için oğlum olsun, Mehmetçikler olsun yapılması gerekeni yaptılar. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun\" diye konuştu.

2)AYVALIK\'TAKİ YANGINDA 3 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dekarlık ormanlık alan yandı. Bugün saat 11.30 sıralarında Ayvalık sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal parkı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki Pateriça koyundaki Çataltepe 5 kuyular mevkiinde deniz kıyısından başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın söndürüldü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler müdahale etti. Burhaniye, Gömeç, Altınova’dan gelen 4 su tankerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğin’den 2 adet, Orman İşletme Şefliği bünyesinden 5 adet olmak üzere toplam 7 arazözle yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer hemen olay yerine koşarak alevlere yönelik yapılan çalışmalar yerinde denetledi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, deniz kenarında çıkan yangının bir piknikçinin iyi söndüremediği mangal yada sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

3)BAŞINA GİREN İNŞAAT DEMİRİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

ZONGULDAK\'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran\'ın ağzından girip başından çıkan demir, alanında uzman 7 doktorun katılımıyla 5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Hastane başhekimi Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, \"Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın AFAD\'ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum.\" dedi. Dün saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak\'ta meydana gelen olayda Fırat Başaran, evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran\'ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Taşdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Taşdemir\'in başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Taşdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Hastane Başhekimi Doç Dr. Bekir Hakan Bakkal, çocuğun hastaneye ulaşmasının ardından hemen ameliyathaneyi hazırlattı. Taşdemir\'in ameliyatına Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Murat Kalaycı ve Doç.Dr. Şanser Gül, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı\'ndan Doç. Dr. Sultan Şevik Eliçora ve Dr. Duygu Erdem, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı\'ndan Dr. Burçin Acuner, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı\'ndan Dr. Özcan Pişkin ve Atatürk Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği\'nden Op.Dr. Emrah Keskin katıldı. İlk olarak Fırat\'ın başındaki demirin dışarıda kalan diğer kısmı da AFAD tarafından doktor kontrolünde kesildi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Taşdemir\'in başındaki Demir, başarılı geçen operasyonla çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan Taşdemir\'in bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

\'TÜM EKİBE TEŞEKKÜR EDİYORUM\'

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, küçük çocuğunun ameliyatının 18.00 sıralarında başladığını ve 23.00 sıralarında sona erdiğini söyledi. Büyük bir titizlikle ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç.Dr. Bakkal, \"Üniversitemizdeki ilgili branş hekimleri ve sevk edilen hastanenin hekimi ile hasta ameliyathaneye alındı. AFAD ekibi de bize ameliyatta demirin kesilmesinde çok yardımcı oldu. İlk önce hastamıza kulak burun boğaz ekibi tarafından hava yolu açıldı. Ardından AFAD ekibi demirin belli kısmını kesti. Beyin cerrahisi gerekli işlemleri başlatarak demirin rahat çıkarabileceği ortam oluşturuldu. Akabinde demir çıkartıldı. Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın AFAD\'ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum.\" dedi.

AMELİYATI ANLATTILAR

Doç. Dr. Şansel Gül ise üst damaktan giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki demir çubuğun sol ön kafa tabanını delerek dışarı çıktığını söyledi. İlk olarak dışarıda kalan 40 santimlik bölümün 3 santim kalana kadar AFAD tarafından kesildiğini anlatan Doç. Dr. Gül, \"Kafa kemiği parçalanmıştı. Temel prensiplere bağlı kalarak burayı genişlettik. Çubuk bu şekilde rahatlatıldı. Ameliyata bölüm başkanımız da dahil oldu. Doktor Emrah da çubuğu boşladıktan sonra çubuğu çektik. Çocuğumuz şimdi yoğun bakımda. Bilinci açık görünüyor, fakat zaman içinde neyi kaybettiğini gözlemleme şansımız olacak. Şu an enfeksiyon riski var. Bununla mücadele ediliyor. Onlarca insanın emeği var. Zaman bize neler olacağını gösterecektir. Ana besleyici damarlara hasar vermemiş olmaması bizim için önemliydi.\" diye konuştu.Dr. Özcan Pişkin ise bu tür vakalarda ekip çalışmasının önemine değinerek, \"Operasyon öncesi fotoğraflardan tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Tüm branştaki hocalar çok emek harcadı. Hasta güvenliği açısından tüm önlemleri aldık. Kan talebi ve hava yolu güvenliği konusunda çalışmaları yaptık. Bütün alt yapı hazırlandıktan sonra işleme başlandı. AFAD\'ından tıbbi çalışanına kadar ekip çalışıldı. Bu sonuca ulaşmamızda ekip çalışmasının önemli olduğunu düşünüyorum.\" dedi.

4)AK PARTİLİ TAŞ: MURATPAŞA\'YI KAZANMAYA ÇOK YAKINIZ

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesi\'ni kazanmaya yakın olduklarını belirterek, \"Muratpaşa kimsenin çiftliği ve tapulu malı değil\" dedi. Taş, Muratpaşa\'da sosyal demokratların oyunu alabilecek 5-6 ismin ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, başkan yardımcıları Ayhan Ateş ve Mustafa Atılgan ile Büyükşehir Belediyesi\'nin Düdenpark\'ta işlettiği tesislerde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Taş, cumartesi günü Ankara\'da partilerinin genel kurulu olacağını kaydetti. Genel kurul için Ankara\'ya 2 bin 500 kişinin gideceğini anlatan Taş, \"Bizim kongrelerimizde sandalyeler havada uçuşmaz. Her kongremiz, yenilenme ve tazelenme havasında oldu. Türkiye ve Antalya için kaybedecek vaktimiz yok. 2001\'den beri Türkiye\'de bazı şeyler değişmeye başladı. Bunu Antalya da hissetti. Göreve geldiğimizde hemen Alanya, Korkuteli ve Kemer yolunu tamamladık. Hizmetlerimizi milletimiz yanımızda durduğu için yapabildik. Antalya\'da yüzde 21 ile başladığımız oy oranı yüzde 35\'e ulaştı. Çünkü ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Kimseyi kandırmadık\" dedi.

\'19 BELEDİYEYE TALİBİZ\'

Antalya\'da birinci parti olduklarını dile getiren İbrahim Ethem Taş, yüzde 34 oranında tabana sahip olduklarını anlattı. Taş, Dışişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı\'nın Antalyalı olmasının kenti şanslı hale getirdiğini söyledi. Belediyelerin ve hükümetin projelerinden bahseden Taş, gönül belediyeciliği seferberliği başlattığını kaydetti. Taş, \"İnsanların gönüllerine dokunmak istiyoruz. Vatandaşın her zaman yanında olacağız ve gönlünü kazanacağız. Millet her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı asla affetmez. Tüm teşkilatlarımızı ve belediye başkanlarım milletin dertleriyle dertlenecek. 2019 yılında da iddialıyız. Büyükşehir Belediyesi ile 19 belediyeye talibiz\" diye konuştu.

\'MURATPAŞA\'YI KAZANMAYA ÇOK YAKINIZ\'

Yıllardır CHP\'li olan Muratpaşa Belediyesi\'ni kazanmaya yakın olduklarını söyleyen Taş, şöyle devam etti:

\"25 bin oy gelirse Muratpaşa\'yı kazanırız demiştik. Muratpaşa kimsenin çiftliği değil. Konyaaltı\'na ve Muratpaşa\'ya talibiz ve buna yakınız. Muratpaşa\'ya çok daha yakınız, iyi bir adayla burayı alacağız. Bu sözlerim birisine dokunmuş olmalı. Yan gelip yatarak oraları kazanmanın devri bitti. Millet onların bir şey yapmadığını gördü. Belediyecilik bizim işimiz, kimse kusura bakmasın. Muratpaşa Belediyesi 2019 yılında bizim olacak. Zafer inananlarındır. Muratpaşa\'da her kesime hitap edecek bir aday olacak. 7 ilçede aday araştırması yapıyoruz. Kimin aday olacağına yönelik sorular soruluyor. İsim ve parti sorulmuyor. Sosyal demokratların oyunu alabilecek, Antalya\'nın yerlisi ve her kesimin onaylayacağı, geçmişi temiz olan, CHP\'den de oy alabilecek bir aday Muratpaşa\'da aday olacak. 5-6 isim ortaya çıktı.\"

\'BAŞKANLARIMIZDAN MEMNUNUZ\'

İbrahim Ethem Taş, MHP ile ittifakın devam edeceğini söyledi. Partilerin genel merkezlerinde yerelde ittifak ile ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Taş, \"Her yerde ittifak olmayabilir. Biz diğerleri gibi yolda kavga edip ayrılmayız. Şöyle bir karar da çıkabilir. Belki 3 il ve 15 ilçe için ittifak çıkabilir. Son noktada karar genel merkezindir. İlçe ilçe çalışmalar devam ediyor. Eylül sonunda belli olacak. Bu soru en çok Alanya\'da merak ediliyor. 13 belediye başkanımız var, hepsinden memnunuz. Ama kriterlerimiz var. Teşkilatla problemi olup olmadığına bakılacak. Vatandaşa hayt huyt yapmayan, vatandaşın gönlünü alabilen kişiler aday olacak\" diye konuştu.

Taş, önce Büyükşehir Belediyesi adayının belli olacağını, ardından ilçe adaylarının netleşeceğini ekledi.

5)VAN GÖLÜ KIYISINA VURAN MARTI ÖLÜLERİ TOPLANDI

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Van Gölü kıyısındaki Çarpanak ve Adır adalarında yaşanan martı ölümleri sonrası harekete geçti. Ekipler, kıyıya vuran martı ölülerini topladı.

Van Gölü\'ndeki Adır ve Çarpanak adalarında bulunan doğal yaşam alanlarında binlerce martı öldü. İnci kefallerinin üremek için tatlı sulara göç etmesi nedeniyle martıların öldüğü belirtildi. Kıyıya vuran martı ölüleri, hastalık riski nedeniyle köylüleri tedirgin etti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından martı ölülerinin toplanması amacıyla çalışma başlatıldı. Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahildeki martı ölülerini tek tek toplayarak çöp poşetlerine koydu. Çalışmaları yerinde takip eden Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, martı ölümlerinden dolayı adalarda koku ve görüntü kirliliğinin oluşmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Doğru, \"Sayın Valimiz ve Genel Sekreterimizin talimatları doğrultusunda mobil ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimiz hem martı ölüleri, hem de sahildeki tüm katı atık ve çöpleri toplamaktadır. Özellikle Adır Adası çevresinde martı ölümleri yoğun olarak yaşanmaktadır. Ekiplerimiz, buna müdahale etmektedir. Ayrıca şehir içindeki dereler ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları Amik, Mollakasım, Akdamar, Adır ve Ayanıs gibi adalarda da düzenli olarak temizlik yapılmaktadır\" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, martı ölülerini toplayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Prof. Dr. Aslan, \"Martı ölümleri en çok Adır ve Çarpanak adalarında oluyor. Bu üreme sezonunda martıların sayıları ve yoğunlukları artmakta ve buna bağlı normal ölümler yaşanmaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da ölen martıların herhangi bir görüntü kirliliğine sebebiyet vermemeleri için temizlik çalışması yürütmektedir\" diye konuştu.

6)BİNGÖL BELEDİYESİ\'NDEN \'EKONOMİYE DESTEK\' KAMPANYASI

BİNGÖL Belediyesi, Türkiye ekonomisine destek sunmak amacıyla bağış toplanması için banka hesabı açtı. Belediye Başkanı Yücel Barakazi, vatandaşları kampanyaya destek sunmaya davet etti.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde basın açıklaması düzenleyerek, başlattıkları \'Ekonomiye Destek\' kampanyasını tanıttı. Bir bankada düşman saldırılarında memleketi korumak için nöbet bekleyen askerler anlamına gelen \'Murabıtun\' adı altında hesap açıldığını belirten Barakazi, kendisinin de bir maaşını kampanyaya bağışlayacağını söyledi. Vatandaşları kampanyaya destek sunmaya davet eden Barakazi, \"Bu Çağrı, insanlığın başına bela olan vahşi kapitalizme karşı, dünya halklarının uyanış ve dirilişine sebebiyet veren yiğit insan, Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında olduğumuzun ilanıdır. Bingöl Belediyesini temsilen Belediye Başkanı sıfatıyla, Bingöl halkı adına, bu haklı savaşta Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzun sembolü olarak, bir aylık maaşımızı Halk Bankası Bingöl şubesi nezdinde açtığımız \'Murabıtun\' hesabına yatırmak suretiyle bir çığır açmak istiyoruz. Yüce Allah\'tan bu çabamızın ülkemiz ve mazlum halklar için uyanış vesilesi olmasını diliyoruz.Bu bağlamda, halkımızın bütün kesimlerinin, bu fona katkı sunmak suretiyle, ırk, din, dil, mezhep, coğrafi farklılık, siyasi parti farkı gözetmeksizin, sanat, iş dünyası, sivil kuruluşlarıyla, kısacası top yekûn bir seferberlik durumuna geçip, bu korkunç emperyalist saldırıyı hep birlikte geri püskürtelim. Açtığımız Murabıtun hesabının bütün tasarrufunun nişanesi olarak hesap cüzdanını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın ilimizdeki temsil makamında olan, valimiz Sayın Ali Mantı Bey\'e takdim ediyoruz.\"dedi.Başkan Barakazi ve beraberindekiler, daha sonra banka hesabını Bingöl Valisi Ali Mantı\'ya teslim etti.

7)ÇORUM\'UN KADIN POSTA DAĞITIM GÖREVLİLERİ

PTT ÇORUM Başmüdürlüğü\'nde 5 kadın posta dağıtım görevlisi hergün sokak sokak gezerek gelen gönderileri sahiplerine teslim ediyor. 2 kadın personel motosiklet kullanırken 3\'ü hergün 10-12 kilogramlık çantalarıyla yürüyerek adım adım dolaşıp posta dağıtıyor.

Çorum\'da PTT Başmüdürlüğü\'nde 5 kadın posta dağıtıcısı görev yapıyor. Erkek meslektaşları ile birlikte görev yapan kadın posta dağıtım görevlileri, kentte sokak sokak gezip gönderilen postaları adreslere ulaştırıp sahiplerine teslim ediyor. 2\'si motosiklet kullanan Gonca Esen, Elif Begüm Kaplan, Emine Kanar, Kevser Kuyucak, Merve Fazla her mesleği hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceğini söyledi.

Çorum PTT Müdürlüğü’nde 10 yıldır görev yapan 32 yaşındaki Gonca Esen \"Gelen postaları önce mahallelere sonra sokaklara göre ayırıyoruz. Her arkadaşımızda kendisine düşen sokaklardaki gönderileri alıp bölgeye dağıtıma çıkılıyor. Şuan merkezde 6 kadın arkadaşımız görev yapıyor. Ben işimi seviyorum. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Sıkıntılarımız elbette oluyor. Mesela dağıtım sırasında zaman zaman köpeklerin saldırısına bile uğradığımız oluyor. Ancak işimizi yapmaya devam ediyoruz\" dedi.

PTT’de 4 yıldır yaya dağıtım görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Elif Begüm Kaplan ise \"Yaya dağıtımda görevliyim. Sırtımda çanta ile dağıtım yapıyorum. Her gün 10-12 kilometre yol yürüyorum. Biz bayan dağıtıcıların elbette çektiğimiz zorluklar oluyor. Bazen her yere rahatlıkla girip çıkamıyoruz. Çorum halkı bize alıştı. Bizde onlara alıştık. Artık bizi tanıyorlar. Onları biz seviyoruz. Onlarda bizi seviyorlar\" diye konuştu.

11 yıldır PTT’de görev yapan 41 yaşındaki Emine Kanar zaman zaman ilginç olaylar da yaşadıklarını söyleyerek \"Bazen arkamızdan bize bağırıyorlar \'Postacı bize bir şey var mı\' diye, Ben seviyorum işimi eğlenceli oluyor. Her işin elbette bir zorluğu oluyor. ama önemli olarak sevenerek işi yapmak\" şeklinde konuştu.

23 yaşındaki Kevser Kuyucak ise şunları söyledi: \"Motorlu dağıtım yapıyorum. Trafikte sorunumuz oluyor. Genelde bazen sıkıştırma sorunumuz oluyor. Bayanların dağıtım yapmasından dolayı takdir edenler oluyor. İlk başka \'Bayanlarda dağıtıcı olur mu?\' diyenler bile olmuştu. Daha sonra işimizi çok güzel yaptığımızı görünce şimdi de \'Siz bizim gururumuzsunuz\' diyorlar. Hem işimizi hem de Çorum halkını seviyoruz.\"

6 ay önce işe başlayan 29 yaşındaki Merve Fazla ise mesleğini çok sevdiğini belirterek \"İlk işe başladığımda bir polis memuru motorumu durdurup \'Helal olsun size\' demişti. Benim çok hoşuma gitti. Çok şükür bugüne kadar da hiç kaza yapmadım inşallah bundan sonra da yapmam. İşimizi en iyi şekilde ve çok dikkatli yapıyoruz\" dedi.

8)FOTOKOPİ 100 DOLARLARI YAKTILAR

BOLU’da, Memur-Sen üyeleri dolar kurundaki hareketliliği protesto etmek için dolar fotokopilerini yaktı.

Memur-Sen üyeleri, kur hareketliliğini protesto etmek için İzzet Baysal Caddesi üzerinde toplandı. Sendika üyeleri, \'Küresel dayatmalara hayır, emperyalizmi yeneceğiz\' yazılı pankart, \'Dolar canın cehenneme\' ve \'Emperyalizm seni yeneceğiz\' yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, \"Mesele batmakta olan bir stratejidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına \'Ver Brunson\'u krizden kurtul\' kolaycılığı 15 Temmuz\'da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyalizmin yeniden merci kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir.\" dedi.

Memur-Sen üyeleri basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri büyük boyuttaki fotokopi 100 dolarları ayaklarıyla ezdikten sonra yaktı.

