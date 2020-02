DHA YURT BÜLTENİ 10

RAHİP BRUNSON\'IN AVUKATINDAN MAHKEMEYE İKİNCİ İTİRAZ (EK)

1)ABD MASLAHATGÜZARI BURUNSON\'U ZİYARET EDECEK

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde kısa bir süre önce göreve başlayan Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir\'de, ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'u evinde ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde Brunson\'un evinin sokağında İzmir Emniyet Müdürlüğü ve ABD Büyükelçiliğinden gelen görevliler önlem aldı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

===============================================

2)CHP\'Lİ BAYIR EKONOMİDEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, son günlerde döviz kurundaki artışlara ilişkin açıklama yaptı. Bayır, Hükümetin ekonomik krizi, İzmir\'de ev hapsinde bulunan Rahip Brunson\'a ve Türkiye\'de tutuklu bulunan 15 Amerikalı\'ya bağladığını, ancak bunun asıl nedeninin 16 yıldır Türkiye\'yi yönetenlerin izledikleri yanlış dış politikalar olduğunu ileri sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, son dönemde artan döviz kurunun Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirmek için partisinin İzmir İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve İl Başkanı Deniz Yücel\'in de katıldığı toplantıda açıklama yapan Tacettin Bayır, Hükümetin ekonomik krizi, İzmir\'de ev hapsinde bulunan Rahip Brunson\'a ve Türkiye\'de tutuklu bulunan 15 Amerikalı\'ya bağladığını, ancak asıl nedenin 16 yıldır Türkiye\'yi yönetenlerin izledikleri yanlış dış politikalar olduğunu iddia etti. ABD\'li rahip olayının zaten çöküntüye gitmekte olan Türk ekonomisi için sadece bahane olduğunu öne süren Bayır, \"Bu durum krizi belki biraz tetikledi, o kadar. Bunun faturası, en günahsız kesim olan emekçilere, emeklilere, vatandaşımıza yıkılamaz\" dedi.

\'KİMSE YARININI GÖREMİYOR\'

Krizin asıl nedeninin Türkiye\'deki yanlış politikalar olduğunu savunan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, \"Türk Lirasının yıllardır erimesinin sebeplerinin başında, Türkiye ekonomisinin büyümesinin doğrudan yatırımlarla değil, sıcak paraya bel bağlanmasıyla olması geliyor. ABD\'nin 2008 krizinin ardından varlık alım programını başlatmasıyla dünyadaki dolar bolluğu ülkemize de uğradı. Ülkemizdeki şirketler ucuz döviz bolluğunu kullanarak, hesapsızca, 220 milyar dolar borçlandılar\" diye konuştu. Hükümetin yanında olan şirketlerin büyük bir çoğunluğunun rant peşinde koştuğunu iddia eden Tacettin Bayır, yandaş müteahhidin ekonomisinin büyüdüğünü, halkın kazancının ise olduğu yerde saydığını kaydetti. Rant peşinde olmayanların da, kredi borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Bayır, artık kimsenin yarınını göremediğini söyledi.

\'SUYUN İÇİNDE HAŞLANIYORUZ\'

Yaşanan bu krizin gelip geçici olmadığını ileri süren Bayır, 2001 ekonomik krizini hatırlatarak, şunları söyledi:

\"2001 krizinden tek farkı, orada olay bir gece de oldu ve bitti. Burada ise, olay bir gece de olmuyor, zamana yayılıyor. Suyun içindeki kurbağa misali alıştırılarak yavaş yavaş haşlanıyoruz. Suyun ısı derecesi artıyor, yanıyoruz. Ülkemizi yönetenlerin uyguladığı dış politika ve Amerika\'nın faiz artış sürecine girmesiyle sıcak para ülkemizden çıkmaya başladı. Türk Lirası değer kayıpları yaşamaya başladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen, cari açığı kontrol altında tutacak politikalar geliştirilemedi. Çiftçiler toprağına küstürüldü.\"

\'GÜNDE 38 İŞYERİ KAPANIYOR\'

Türkiye\'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle günde 38 işyerinin kapandığını söyleyen CHP\'li Tacettin Bayır, \"İşyerleri birer birer iflaslarını açıklıyorlar. Son bir buçuk yılda kapısına kilit vurulan işyeri sayısı 20 bin 607\'ye ulaştı. Bu yılın başından itibaren de iflaslar yüksek hızla devam ederken, sadece ocak ayında, 2 bin 417 şirket kapandı. Böylece 2018 yılının ilk altı ayında 5 bin 906 işyerinin kapısına kilit vuruldu\" dedi.

Kur artışı nedeniyle ilaç depolarındaki stokların azaldığını da belirten Bayır, \"İlaç firmaları ilaçları piyasadan çekmiyor fakat ilaçları limitli bir şekilde dağıtıyorlar. Bu da arz talep dengesini karşılamıyor. Stokların azalmasıyla ilaç zamları da yakında gelecektir. Özellikle ithal ilaçlarda sıkıntılar yaşanabilir\" diye konuştu.

CHP\'Lİ VEKİLDEN EKONOMİ REÇETESİ

Açıklamasının sonunda önerilerini de sıralayan Bayır, yapılması gereken en önemli işlerden birisinin devlette liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi olduğunu ve Merkez Bankası\'nın bağımsız olması gerektiğini kaydetti. Bayır, dolar esas alınarak yapılan ihalelerin Türk Lirası\'na dönüştürülmesinin de önemli olduğunu aktardı.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise her şeyin başının üretim ve planlama olduğunu söyledi. Tarımsal ekonominin önemine de dikkat çeken Serter, bir an evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin bir an öce ekonomi gündemi ile toplanması gerektiğine işaret etti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, \"Ülkemizde AKP iktidarının paraya dayalı uygulamaları sonucunda girmiş olduğumuz ekonomik bir darboğaz söz konusu. Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybetti. Biz CHP olarak her zaman ülkemizde ekonomik darboğazdan çıkılması için ekonomik reçeteleri sunduk. Ancak iktidarın yabancı sermaye gruplarına bağlı politikaları sonucunda cumhuriyetle yaşıt fabrikalarımızın satılmasıyla, sanayi ve tarımın yok edilmesiyle bugünlere geldik\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-CHP İzmir İl Başkanlığı\'nda yapılan toplantıdan görüntü

-CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'ın açıklaması

-Toplantı salonunda detay ve genel görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)

=======================================================

3)MARMARİS\'İN DEĞERLERİ HEYKELLERLE HAYAT BULDU

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinin turistik İçmeler Mahallesi\'nin yöresel değerleri olarak bilinen melat süngeri, orfoz ve balıkçıl heykelleri, alt yapısı tamamlanarak yenilenen caddelere yerleştirildi. Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi\'nin alt ve üst yapılarını tamamlayıp, cadde ile sokakları yeniledi. 1970\'den 1990 yıllarına kadar geçim kaynağı süngercilik ve balıkçılık olan mahallenin yerel değerlerini yeni nesillere tanıtmak için cadde ile sokaklara melat süngeri, orfoz ve balıkçıl heykelleri dikildi. Marmarisli heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafından ücret alınmadan 6 ayda yapılan taş heykeller törenle yerine yerleştirilerek açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Belediye Fen İşleri Müdürü Özgür Han, İçmeler Mahalle Muhtarı İbrahim İşler, Heykeltıraş Halil İbrahim Sever ve süngerci Mevlüt Kurt ile Salih Şahin katıldı.Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Han, \"Mahallenin alt ve üst yapısını yenilediğimiz sırada vatandaşlarımızın görüş ve isteklerini dinledik. İçmeler Mahallesi\'nin yarım asırdır devam ettiği geçim kaynağı olan süngercilik ve balıkçılık ile ilgili figürler istediler. Bizlerde yeni nesillere bu bilinci aşılamak ve kent kültürünü korumak için heykelleri yaptırdık\" dedi.

73 yaşındaki melat süngeri avcısı Mevlüt Kurt, \"Heykellerle anılarımız canlandı. Yeni nesiller bunları bilmez ve bu heykeller ile artık tanıyacaklar çok mutlu oldum\" dedi.Yabancı turistler ile tatilciler de hatıra fotoğrafı çektirerek heykellerin önündeki Türkçe ve İngilizce yazıları okuyarak bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Heykellerden görüntü

-Heykeller önünde vatandaş ve turistlerden görüntü

-Marmaris Belediye Fen İşleri Müdürü Özgür Han ile röp.

-Süngerci Mevlüt Kurt ile röp.

(Toplam: 3 dakika 8 saniye - 227 MB - HD çekim görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

========================================================

4)ŞEHİR ŞEHİR GEZEREK DÜNYA TURU İÇİN PARA BİRİKTİRİYORLAR

ÜNİVERSİTE öğrencileri Emir Solmaz (24) ve Selda Taş (21),dünya turuna çıkabilmek için şehir şehir gezip yaptıkları bileklikleri satarak para biriktiriyor. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Selda Taş ile erkek arkadaşı Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Emir Solmaz, birlikte Türkiye\'nin dört bir yanını hem geziyor hem de yaptıkları bileklikleri satarak dünya turu için para biriktiriyor. Sakarya\'dan yola çıkan Taş ve Solmaz, Yalova, Bursa, Artvin, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Uşak\'tan sonra Zonguldak\'a geldi. Kent merkezinde yaptıkları bileklik ve okudukları kitapları satılığa çıkaran çifti Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri izin almaları konusunda uyardı. Çift, izin almalarının ardından satışlarına devam etti. Yere oturan ve \'Bozuk paralarınızla dünya turu yaptırmak ister misiniz?\' yazılı döviz ile insanların kendilerine destek olmasını isteyen Emir Solmaz, şöyle dedi:

\"Biz üniversite öğrencisiyiz. Her yaz Türkiye\'nin belli başlı yerlerini geziyordum. 81 ili gezdim. Şimdi dünyaya çıkmak istiyoruz. Pasaportumuz yok. Dünyada sınırlar var biz bu sınırları aşamıyoruz. Dünya hepimiz dünyası diyoruz ama önümüze engeller çıkıyor. Bu şekilde yaptığımız eşyaları satarak para biriktiriyoruz dünya turu için. İlk olarak vizesiz ülkelere gideceğiz. 450 lira civarında paramız olursa pasaportlarımızı çıkartacağız. Tabi topladığımız paralarla günlük ihtiyaçlarımızı da karşılıyoruz. Burada insanlar bizi destekliyor. Genellikle gezen insanlar bizi destekliyor.\"

Selda Taş da pasaport çıkartmak için biraz daha paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, \"Türkiye\'yi gezerek bileklik satıyoruz. İnsanlara duyuruyoruz. Pasaportlarımızı çıkartacağız. Sonra dünyaya açılmak istiyoruz. Asya\'dan başlayacağız gezmeye inşallah. Gittiğimiz şehirlerde zabıtalar geliyor. İzin aldıktan sonra satmaya devam ediyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Öğrencilerin bileklik satması

-Vatandaşların bileklik alması

-Vatandaşlarla röp.

-Selda Taş ile röp.

-Emir Solmaz ile röp.

(4.11) Boyut: (469 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

====================================================

5)POLİSTEN KURBAN SATICILARINA \'SAHTE PARA\' UYARISI

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri hayvan pazarında hayvan satıcılarını “Dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para\" konularında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sahte para, çek ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artıran Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşkale yolu üzerindeki Erzurum Hayvan Pazarında kurban satıcılarına broşür dağıtarak hem satıcıları bilgilendiriyor hem de sahte ile gerçek para arasındaki farkı anlatıyor. Bu durumdan memnun olan kurbanlık hayvan pazarlığı yapan alıcı ve satıcılar emniyet görevlilerine teşekkür etti.

YA GÜNEŞ YOKSA

Polis memuru güneşe tuturak paranın nasıl sahte olabileceğini anlatırken bir vatandaş, \"Güneş yoksa ne yapacağız?\" diye sordu. Bunun üzerine polis memuru, \"Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri de banknotun kağıt kalitesidir. Elinizdeki paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olamasına dikkat etmelisiniz. Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası\" ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere yazılarda kabartma baskı bulunur\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Hayvan pazarında detay

-Polislerin hayvan satıcılarına borşür dağıtması

-Polislerin sahte para konusunda bilgi vermesi

-Hayvan satıcıları ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 02.53 BOYUT: 558 MB)

========================================================

6)AMATÖR KULÜP, FUTBOLCU SATIP, KEÇİ ALDI

ISPARTA\'nın köklü kulüplerinden Gülspor, yetiştirdiği futbolculardan 18\'ini satarak, elde ettiği 15 bin TL ile 10 keçi satın aldı. Bir çiftlikte bakımı yapılan keçilerden ilk yılda 4-5 bin lira süt geliri ve 20 yavru bekleniyor. Keçilerden elde edilen gelir, kulübün giderlerinde kullanılacak.

Isparta\'da 1954 yılında kurulan kentin en eski ve köklü kulüplerinden Gülspor, yaklaşık 9 yıldır amatör lig yerine, 11-19 yaş arasındaki altyapı ve genç takımların katıldığı U gruplarında mücadele ediyor. Gülspor, hem Isparta\'daki diğer amatör kulüplere, hem de liglerdeki profesyonel takımların altyapıları için futbolcu yetiştiriyor. Bordo beyazlı Gülspor, kulübün giderleri ve üretime katkı amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Bu yıl yetiştirdiği 18 futbolcusunu amatör kulüplere 15 bin TL karşılığında satan kulüp, karşılığında 10 keçi satın aldı. Yaklaşık 150 futbolcunun bulunduğu kulübün 10 da keçisi oldu.

HEDEF, ALTYAPILARA FUTBOLCU YETİŞTİRMEK

Gülspor\'un 16 yıldır başkanlığını yapan Kenan Büyükleblebi, temel hedeflerinin futbolcu üretimi olduğunu belirterek, “Ahlaklı ve maneviyatlı gençleri yetiştirerek, Isparta\'daki amatör kulüpler ve Türkiye\'deki diğer profesyonel takımlara gönderen bir altyapı kulübü olmayı hedefliyoruz. Kulübümüz, yaklaşık 9 yıldır bu doğrultuda çalışıyor. Amatör liglerde mücadeleden ziyade U grupları değimiz 11-19 yaş aralığındaki altyapı ve genç takımların yaş gruplarına göre ayrıldığı liglerde mücadele ediyoruz\" dedi.

PROFESYONEL TAKIMLARA ÜCRETSİZ

Kulübün bünyesinde 7-19 yaş arasında 150 futbolcu adayı çocuk ve gencin bulunduğunu belirten Büyükleblebi, “Transfer işlemlerine genellikle 17 yaşından sonra başlıyoruz. Süper lig takımlarından altyapılara şu ana kadar Osmanlıspor, Antalyaspor, Kayserispor, Konyaspor gibi takımlara giden çocuklarımız oldu. Ayrıca milli takımın aday kadrolarına çağrılanlar oldu. Genellikle profesyonel kulüplere gönderdiğimiz istikbali olan çocuklar için önlerini açmak amacıyla para talebinde bulunmuyoruz ve bugüne kadar bir kuruş almadık. Ama Isparta\'da amatör hedefleri olan BAL ligi veya üçüncü lige çıkma hedefi olan kulüplere yolladığımız 17, 18 ve 19 yaşındaki çocukları ücretli veriyoruz\" diye konuştu.

U GRUPLARINDA YILDA 4-5 ŞAMPİYONLUK

Gülspor\'un U gruplarında Isparta\'da bir yılda 4-5 grupta çok rahat şampiyonluk yaşadığını dile getiren Büyükleblebi, “Bir grupta şampiyon olmanın ve bölge şampiyonalarına katılmanın maliyeti 10-15 bin lira arasında. Bir turnuvaya katılmanın otel ve geliş-gidiş masrafları. Bu da dört şampiyonluğunuz olsa 50-60 bin lira maliyet oluşturuyor. Bu nedenle bizim gibi kulüplerin bir yatırımı, sürekli geliri olması lazım. Bizim gibi kulüplerin arkasında devlet veya şirket grubu destekleri olmadığı için bu paralar aşırı yük. Hem o masraftan kurtulmak, hem de alttaki çocuklar için daha fazla yatırım elde edebilmek için sürekli gelire ihtiyacımız var\" şeklinde konuştu.

18 FUTBOLCU PARASIYLA 10 KEÇİ

Son olarak 15 bin TL\'ye Isparta\'daki amatör kulüplere 18 futbolcu satışı yaptıklarını kaydeden Büyükleblebi, “Oradan aldığımız ücretle de daha iyi gençler yetiştirmek için keçi yetiştirmeyi karlı gördük. 10 keçi aldık. Gençlere daha fazla gelir kaynağı olacak. Bunun iki nedeni var. Hem kulübümüz menfaati için, hem de hangi sektör olursa olsun, ister futbol, ister hayvancılık olsun, diyelim ki bir ülkenin 100 kilo et ihtiyacı varsa, bunun 40 kilosunu dışarıdan alıyorsa, aslında bu ülkenin yüzde 40\'ı işgaldir. Futbolcu bakımından da böyledir. Burada üretime de katkı sağlamış oluyoruz\" dedi.

HEDEF, 6 YILDA 140 KEÇİ

Satın alınan keçilerin bir çiftlikte bakımının yapıldığını anlatan Büyükleblebi, Türkiye\'nin yerli ırkı olan, hem süt, hem de et olarak değerlendirilebilecek Halepli cinsi keçiler olduğunu söyledi. Bir keçinin yılda ortalama 600 litre süt verdiğini, sütün kilogram fiyatının 4 lira olduğunu aktaran Büyükleblebi, “Bakım giderleri çıktıktan sonra 4-5 bin TL kar bekliyoruz. Aynı zamanda keçilerin doğumuyla sayı artacak. 6 yıl sonunda kulübün 140 keçisinin olmasını hedefliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

Keçilerin görüntüsü

RÖP: Kenan Büyükleblebi

Detaylar

410 MB -- 03.24 /// HD

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)

===========================================================

7)REKTÖRLER, TRUMP\'I KINADI

TÜRKİYE’nin farklı illerinden Ağrı’ya gelen 12 üniversite rektörü İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde bir araya gelerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump\'ı ortak bir basın açıklaması yaparak kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde atanan 12 üniversite Rektörü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Ağrı\'da bir araya geldi. Konukevinde gerçekleştirilen kahvaltı programının ardından ABD yönetimi ve Başkanı Trump\'ı kınamak için rektörlerin ortak imzası ile hazırlanan basın açıklamasını İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut okudu.

Üniversiteler arasındaki işbirliklerini geliştirmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Rektör Karabulut, NATO\'da müttefikimiz olan ABD\'nin ülkemize açmış olduğu açık bir ekonomik savaş ile karşı karşıya bulunduğumuzu söyledi. Amerika ve Türkiye arasında soğuk savaş döneminde başlayan ve gittikçe gelişen ilişkiler, zaman zaman Kıbrıs, Filistin, Irak ve Suriye gibi meselelerde büyük gerilimlere neden olmasına rağmen karşılıklı çıkarlar gözetilerek günümüze kadar devam ettiğini vurgulayan Karabulut şunları söyledi:

\"Her iki ülke açısından da askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda olumlu gelişmelere sebep olan bu ilişkilerde Türkiye, her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna rağmen ABD\'de Trump Yönetimi\'nin, Türk Halkı\'na, meşru yönetimine ve hukuk sistemine, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, mesnetsiz bir saldırı süreci başlattığını görüyoruz.250 vatandaşımızın şehit edilmesine sebep olan darbeci FETÖ mensuplarıyla ilgili hiçbir adım atmayan, ülkemizin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek vermekle yetinmeyip, bu terör örgütlerine destek vermekten yargılanan vatandaşlarını, din adamı kisvesi altında gayri meşru yollarla koruma girişiminde bulunması ve Türkiye\'ye ambargo uygulaması oldukça düşündürücü ve ibret vericidir. En üst seviyede bilgi üreten kurumların yöneticileri olarak bizler de gençlerimizi daha bilgili, üretken ve sorumluluk sahibi fertler olarak yetiştirip, bilgiyi üretime ve teknolojiye dönüştürerek ülkemize yönelik bu ve benzeri haksız saldırılara karşı durmayı görev addetmekteyiz.

Aynı dönemde atanmış, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde görev yapan 12 Üniversite rektörüolarak ABD yönetimini, aldıkları fevri ve haksız ambargo kararı dolayısıyla şiddetle kınıyor, alınan bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmesinibekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.\"

Rektörler tarafından gerçekleştirilen ABD yönetimi ve Başkanı Trump\'ı kınama açıklamasına Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve misafir konuğu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.



Servet ARSLAN / AĞRI, (DHA)-

======================================================

8)DUA LİPA\'YA GECELİĞİ 15 BİN DOLARLIK VİLLA

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, \'Regnum Live in Concert\' kapsamında bugün sahne alacak Dua Lipa (23) ve ekibi, Antalya\'ya geldi. Konser vereceği Regnum Carya Otel\'e yerleşen Dua Lipa, geceliği 15 bin dolarlık Crown Villa\'da kaldı.

Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, bu akşam Belek Turizm Merkezi\'ndeki Regnum Carya Otel\'de vereceği konser için dün sabah Antalya\'ya geldi. Antalya Havalimanı\'nda karşılanan Dua Lipa, özel helikopterle kalacağı ve konser vereceği otele geçti.

Regnum Otelleri\'nin sahibi Ali Şafak Öztürk tarafından karşılanan Dua Lipa ve ekibi, geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa\'ya yerleşti. Dua Lipa, daha sonra Ali Şafak Öztürk\'le oteli gezdi. Öztürk, Dua Lipa\'yı kendi villasında ağırladı ve birlikte yemek yedi. Ali Şafak Öztürk\'e ait köpeği seven Dua Lipa, havuz başında beraber fotoğraf çektirdi.

Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Antalya\'da konser vereceği otelin bahçesinde, kaldığı 15 bin dolarlık villanın yatak odasında ve havuzda çektirdiği fotoğraflar ile otelin sahilinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Dua Lipa, binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafları Instagram\'daki hesabından \'Dün gece güzel bir ortamda güzel bir akşam yemeği yedim. Bu gece sizler için Antalya\'da olmaktan çok heyecanlıyım\' notuyla paylaştı.

Görüntü Dökümü

---------------

- Dua Lipa yüzerken

- Ali Şafak Öztürk ve Dua Lipa fotosu

- Dupa Lima\'nın fotoğrafları

Haber: Namık Kemal KILINÇ- Kamera: SERİK (Antalya), (DHA)