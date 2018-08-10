DHA YURT BÜLTENİ 10

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKONOMİK SAVAŞI DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE VERECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Baybur’ta Cuma namazında dövizdeki hareketlilik ile ilgili konuştu, “İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt\'tan başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin ilk \"Cumhurbaşkanı\" olan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine başladığı Bayburt’ta Ulu Camii’ndeki Cuma namazında konuştu. Camii içinde konuşan Erdoğan, dövizdeki hareketlilik ile ilgili, “Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice Cuma’lara nice sağlık, sıhhat, afiyet birlik ve beraberlik içerisinde bizleri kavuştursun. Bütün oynanan oyunları zaten biliyorsunuz ve görüyorsunuz. 24 Haziran’da hamd olsun Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Şimdiden Kurban bayramınızı tebrik ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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Camiiden görüntüler

Erdoğan camiiye girişi ve çıkışı

Hoporlar ve çevreden görüntüler

Boyut: 267 mb

(Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-TRABZON/DHA

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Rize\'de sel: 1 ev çöktü, 22 ev boşaltıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı (EK)

2)YOLLAR ÇÖKTÜ, KAMYONET TOPRAĞA SAPLANDI

Rize\'nin Pazar ilçesine bağlı Handağı köyünde, şiddetli yağışlar sonucu heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı çay bahçelerinde hasar oluştu. Bazı yollarda çökme meydana gelirken, kamyonet, ters dönerek, toprağa saplandı. Çöken yollar nedeniyle Handağı köyünün yolu ulaşıma kapandı.

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3)BALKONDAN DÜŞEN KADINI TENTE KURTARDI

DÜZCE\'de, evinin balkonundan düşen kadını balkonun altında bulunan tente kurtardı. Tentede duran kadını itfaiye ekibi kurtardı. Olay dün akşam saatlerinde, Camikebir Mahallesi\'nde meydana geldi. Birinci kattaki evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu Lava Jana, bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Lava Java, balkonun altında bulunan tentenin üzerine düşünce kenarına tutunarak, beton zemine düşmekten kurtuldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, tentede takılı kalan kadını kurtardı. Kurtarılan kadın 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, kontrolden geçtikten sonra taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüler

Olay yeri

Tentede kadının ambulansa bindirilirken görüntüsü

Tentenin üzerindeyken fotoğraf görüntüye eklendi

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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4)SİTE SAKİNLERİNİN YAPTIRDIĞI KEDİ BARINAĞINI TEKMELEDİ

BOLU\'da, bir sitede oturanların para toplayarak yaptırdığı kedi barınağını başka bir site sakininin tekmeleyerek kapısını yıkması güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Dağkent mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan vatandaşlar tarafından mahallede yaşayan kedilerin yazın sıcaktan kışın da soğuktan korunması için yapılan kedi barınağına sitede oturan bir kişi sinirlenerek tekme atıp kapısını yıktı. Bu sırada tekme atan kişinin yanında bir çocuğun da bulunması dikkat çekti. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansırken, site yönetiminin kedi barınağına zarar veren kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Saldırganın tekme atarak kapısını yıkması

Süre: 00.40-Boyut: 6 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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5)PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN HDP VEKİL ADAYI VE 3 KİŞİ ADLİYEDE

KAYSERİ\'de polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan ve 24 Haziran seçimlerinde aralarında HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı\'nın da bulunduğu 4 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, HDP Milletvekili adayı Zenun Orta\'nın kardeşi A.O, N.Y. ve A.E. polis tarafından gözaltına alındı. TEM polislerinin eve yaptığı baskında 2 uzun namlulu silah, 82 silaha ait fişek, 104 kaleşnikof silaha ait fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkış görüntüleri

-Genel detay

(Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

1 Dosya 1 Dakika 17 Saniye / 135 MB

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6)EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KÜBRA, AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ



BATMAN\'da, önceki gün eşi Bilal Oğur (30) tarafından başına tabancayla ateş edilerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Kübra Oğur (26), yakınları tarafından ağıtlarla toprağa verildi. Merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi\'nde geçen Çarşamba günü, 1 çocuk annesi Kübra Oğur ile eşi Bilal Oğur arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Bilal Oğur üzerindeki tabancayla Kübra Oğur\'un başına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Bilal Oğur, önceki gün Taşlıdere köy mezarlığında toprağa verilirken, ağır yaralanan Kübra Oğur ise Batman\'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Merminin beynine isabet ettiği belirlenen Kübra Oğur, makineye bağlanarak tedavi altına alındı. Ancak, Kübra Oğur dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kübra Oğur\'un cenazesi, dün akşam saatlerinde Batman Asri Mezarlığı\'nda ağıtlarla toprağa verildi.

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-

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7)YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANAN FETÖ SANIĞI ÖĞRETMENE 10 YIL HAPİS

KAYSERİ\'de görülen FETÖ/PDY davasında, Yunanistan\'a kaçma hazırlığında olduğu sırada eşi N.K. ile birlikte Edirne\'de yakalanan eski öğretmen Mustafa Karakoç, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık eski öğretmen Mustafa Karakoç ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu, örgüte ait kurumlarda sigortalı çalışıp, örgüt içi tayin ile yer değiştirdiği ve örgütün TSK\'daki yapılanmasını sağlamak amacıyla örgüt evlerine gelen öğrencileri askeri sınavlara yönlendirdiği ve eleman kazandırdığı iddialarını kabul etmeyen Karakoç, beraatini istedi. Mustafa Karakoç, \"GSM hat numarası bana ait fakat ByLock indirmedim ve kullanmadım\" dedi. Farklı bir davada yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.K.\'nin eşi olduğunu da ifade eden sanık, \"N.K. eşim olur. Çalıştığımız okul kapanınca Elazığ\'a taşındık. İşsiz kalmıştık. Aynı zamanda bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Yurt dışında tedavimi gerçekleştirmek istediğim için eşimle Edirne\'ye gittik. Buradan Yunanistan\'a geçecektim. Eşim de beni yalnız bırakmak istemediği için yanımda geldi. İllegal yollardan yurt dışına çıkarken yakalanmadık. Edirne il merkezinde yakalandık. Örgütsel emir ya da talimatla Türkiye\'yi terk etmiyorduk\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mustafa Karakoç\'u \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

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