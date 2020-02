DHA YURT BÜLTENİ-10

1)CHP \'Lİ İNCE PARTİ İÇİ MESELELERİ BASIN YOLUYLA GÖRÜŞMEM

CHP li Muharrem İnce, Kırklareli\' de Parti Sözcü Bülent Tezcan\' ın açıklamalarıyla ilgili; \" Partinin Genel Başkan Yardımcısına basın yoluyla cevap vermem. Kendisini ararım \" dedi. İnce, partililerin teşkilatlardan destek var sözlerine \"Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağolsunlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem\" şeklinde karşılık verdi.

2)KIZINI KAZADA KAYBEDEN ANNE: 2 YILDA ÖMRÜMDEN 20 YIL GİTTİ

BURDUR\'da 2016 yılında kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal\'ın (19) annesi Teslime Çakal, \"Kızımın tek suçu güvenli gördüğü yolda yürümekti. Arkası dönük biçimde giderken şoför kızımı gördüğü halde hiçbir güvenlik önlemi almadan kızıma çok kötü bir şekilde çarptı. 2 yılda ömrümden 20 yıl gitti\" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi\'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'ne ait Ramazan Altınsoy\'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davanın dördüncü duruşması Burdur 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya Medine Gizem Çakal\'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ile tutuksuz yargılanan kamyon şoförü Ramazan Altınsoy ile tarafların avukatları katıldı.

\'KIZIMIN TEK SUÇU GÜVENLİ GÖRDÜĞÜ YOLDA YÜRÜMEKTİ\'

Duruşmada ifade veren Ramazan Altınsoy, üzgün olduğunu ve söyleyecek sözü olmadığını belirtti.

Anne Teslime Çakal, \"Kızımın tek suçu güvenli gördüğü yolda yürümekti. Arkası dönük biçimde giderken şoför kızımı gördüğü halde hiçbir güvenlik önlemi almadan kızıma çok kötü bir şekilde çarptı. 2 yılda ömrümden 20 yıl gitti\" dedi.

\'GÖZ GÖRE GÖRE KIZIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTUR\'

Baba Ömer Çakal da şoförün hızlı şekilde gelerek kızının ölümüne sebebiyet verdiğini kaydetti. Ömer Çakal, \"Trafik levhasındaki kavşak dönme zorunluluğuna uymamıştır. Yetersiz ehliyetle kullandığı araçla göz göre göre kızımın ölümüne sebep olmuştur. Tutuklanmasını talep ediyorum\" diye konuştu.

Mahkeme yeni bilirkişi raporu için dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmesine karar vererek erteledi.

\'ALLAH KİMSEYE EVLADININ ADALETİNİ ARATTIRMASIN\'

Adliye çıkışında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Ömer Çakal, şunları söyledi:

\"Bilirkişi tutanakları gerçeği yansıtmadığı için itiraz ettik. Hakim tutuklu yargılanması talebimizi reddetti ve dosyanın yeniden teknik inceleme için Ankara\'ya gönderilmesine karar verdi. Davanın uzaması bizi yıprattı. Ailemle birlikte iyice yıprandık. Davamızın Denizli Cumhuriyet Başsavcısının davası gibi hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Adalet kişiye göre olmuyorsa bizim davamızın da seri bir şekilde işlemesini istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Adaletin kılıcının keskin, terazisinin hassas olduğuna inanıyoruz. Allah\'ın izniyle kızıma adaletsizlik yapanların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Bizim halimizi evladını kaybedenler anlar. Allah kimseye evladının adaletini arattırmasın. Gece yastığa başımızı koyduk mu ağlama krizine giriyoruz.\"

3)GÖĞSÜNDE KESİK OLAN YARALI KÖPEĞİ KURTARDILAR

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde göğsünde kesik olan baygın haldeki köpek Korkmaz ailesi tarafından kurtarıldı. Veterinerin bakım yaptığı ve göğsüne 11 dikiş attığı köpeğe \'Şanslı\' adını veren aile, tedavisi tamamlanana kadar hayvanı korumaya aldı.

Gazipaşa\'ya bağlı Kahyalar Mahallesi\'nde Ümmü Sevi (17) ve Elifnaz (10) kardeşler, evlerinin bulunduğu sokakta henüz nasıl yaralandığı belli olmayan göğsü kesik ve baygın halde köpek buldu. İki kardeş durumu babaları Süleyman Korkmaz\'a haber verdi. Baba Korkmaz\'ın çağırdığı veteriner acı çeken ve göğsünde kesik olan köpeğe müdahale ederek 11 dikiş attı. Köpek iğne tedavisi ve pansumanın ardından toparlanmaya başladı. Tedavisi yapılan köpeğe Korkmaz ailesi sahip çıktı.

\'ÇOK CANI ACIMIŞTI, ÇOK KORKMUŞTU\'

Ümmü Sevi Korkmaz, \"Köpek birkaç gündür bizim evin olduğu sokakta dolaşıyordu, son günlerde çok yorgun görünüyordu. Fazla yanımıza yaklaşmıyordu. Ablam işten gelirken görmüş yaralı bir şekilde yol kenarında uzanır halde. Biz de babamıza haber verdik. Babam veteriner çağırdı, dikiş atıldı. Şu anda köpek bizim gözetimimiz altında, bizimle kalıyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz umarım bulunur, çünkü çok canı acımıştı, çok korkmuştu\" dedi.

Elifnaz Korkmaz, \"Ablam motosikletle işten eve gelirken yolda görmüş eve geldi ve bizlere söyledi; yol kenarında baygın, karnı kesik bir köpek olduğunu. Ben de koştum babama telefonu verdim, veterineri aradı ve 11 dikiş atıldı\" diye konuştu.

TIR şoförü Süleyman Korkmaz (48) da şunları söyledi:

\"Köyde yaşıyoruz. Bu garip sokak hayvanı. Kimsesiz sahipsiz bize sığındı. Bizim de kendi köpeklerimiz var iki tane onlarla beraber yaşıyorlardı. Tavuklara, yumurtalara zarar vermezlerdi. Hatta gece bana faydası da oluyordu. Tilki ve domuz getirtmiyordu. Sokak köpeği olduğu için bize yanaşmaz, kaçardı. Kızlarım işten gelirken yol kenarında baygın şekilde bulmuşlar. Çocuklarım ağlayarak hanımla bana haber verdi. Geldik bu garibin altını kesici bir cisimle bilinçli bilinçsizce bir şekilde nasıl olduğunu bilmiyorum ama kesilmişti. Veteriner çağırdık. Arkadaşlar geldi, ilgilendiler, dikiş attılar, ilaçlarını verdiler. Biz de kaçıp gitmesin, yarası iyileşinceye kadar diye tasmayla bağladık. Ufak kızım ismini \'Şanslı\' koydu. Neden \'Şanslı\' diye sordum. \'Şanslı bir köpek şanslı olmazsa bize denk gelmez ölürdü\' dedi. Şimdi seviyoruz, bakıyoruz, büyütüyoruz. Çocuk, bebek yani dişi bir köpek, yarası iyileşsin ya kendimiz büyüteceğiz ya da sahiplendireceğiz duruma göre değerlendireceğiz. Gerekirse köpek barınağına teslim edeceğiz.\"

4))EVDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

MALATYA\'da evin oturma odasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Alacakapı Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi\'nde meydana geldi. Evden çıkan dumanı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya yol açan yangının nedeni araştırıyor.

5)ÜZERİNE BOYA MAKİNESİ DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde kamyonetten indirmek istediği boya makinesi üzerine düşen işçi Abdülsamet Taşbaşı (23) yaralandı.Olay, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Karayolları\'nın taşeron şirketinde işçi olarak çalışan Abdülsamet Taşbaşı, Sanayi Kavşağı yakınlarında duble yolda çizgi çalışması yapmak için kamyonetten indirdiği boya makinesinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polissin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

6)TÜRKİYE’NİN İLK PLAJ KÜTÜPHANESİ İZMİR’DE AÇILDI

İZMİR’de Türkiye’nin ilk plaj kütüphanesi hizmete girdi. Urla İlçe Halk Kütüphanesi’nde çalışan personel tarafından hayata geçirilen uygulama, Kum Denizi Plajı\'na yüzmek için gelenlerin beğenisini kazandı. Plaj kütüphanesinden çocuklar da yetişkinler de faydalanabiliyor.Urla İlçe Halk Kütüphanesi personeli, yaz aylarında kütüphanede okuyucuların azalması üzerine, vatandaşların kitap okuma refleksinin körelmemesi için ilginç bir formül buldu. Okuyuculara en iyi hizmeti sunmak amacıyla bir çok ülkedeki uygulamaları araştıran personel, en sonunda plaja kütüphane kurma kararı aldı. Dünyada 4 ülkede bulunan modeli, Urla’da hayata geçiren İlçe Halk Kütüphanesi personeli, böylece örnek bir çalışmaya da imza atmış oldu. Türkiye’de benzeri bulunmayan kütüphane, haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek. Kütüphane personelinden Hüseyin Tosun, hem hafta içi hem de hafta sonu kütüphaneyi açık tutacaklarını ve kendisinin de sürekli görev yapacağını söyledi. Kum Denizi Plajı’nda kurulan kütüphanede, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi’nin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteği bulunuyor.

KİTAPLAR BAĞIŞLANDI

Kütüphanede romanlar, yerli ve yabancı kitaplar, çocuk kitapları, dergiler ve gazeteler yer aldı. 2 bine yakın kitap, bağışçılar tarafından kütüphaneye verildi. Plaj kütüphanesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, üye olabiliyor. Üye olmayanlar da T.C kimlik numaraları ile iletişim bilgilerini bırakarak, kitap alabiliyorlar. Plajda kitap okumak isteyen her birey, bu kütüphaneden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Hüseyin Tosun, \"Şuana kadar 40 kişi kütüphaneye üye oldu. Burada bir kişiye 15 günlüğüne 3’er kitap verebiliyoruz. Plajda kitap okumak isteyenler de bu hizmetten faydalanabiliyor\" dedi.

PAHALI DİYE ALAMADIĞI KİTABI BURADA BULDU

Yüzmek için plaja gelen ve kütüphanenin açıldığını gören vatandaşlar da, bu güzel hizmetten faydalanıyor. Okuyucular, kütüphanenin kurulmasının çok güzel olduğunu söylerken, kimi okuyucular da piyasada pahalı olduğu için alamadıkları kitaplara, burada erişti. Projeyi çok mantıklı bulan vatandaşlar, istedikleri kitaba buradan ulaştıklarını belirtirken, denize girdikten sonra gelip kitap okumanın kendilerine büyük zevk verdiğini dile getirdi.

7)YAZ SICAĞINA ÇARE : ŞEMSİYE-ŞAPKA

BUNALTICI sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde her iki elin rahatça kullanılmasına olanak veren ve lastik aparatlarıyla direkt kafaya katılan şemsiyeli -şapkalar kapış kapış satılıyor.

Tanesi 12.5 liradan müşteri bulan şemsiye şapkaları yoğun olarak gün boyu dışarıda çalışanlar, tarım işçileri ile hac ve umre için kutsal topraklara gidenler tercih ediyor. Şemsiye şapkalar yağışlı havalarda da kullanılıyor

Tarihi Kapalı çarşıda her türden şapka satan esnaf Alaattin Müjde,vatandaşların sıcaktan korunmak için hasır,bez ve özel malzemelerden yapılmış çeşitli türden şapka satın aldıklarını belirtiyor. Müjde, \" Özellikle gün boyu dışarda kalmak zorunda olan çeşitli meslek gruplarından çalışanlar geniş kenarlı şapkayı tercih ediyor. İki elini de rahatça kullanmak isteyenler de hem çok güneşli havada hem de yağışlı havada uzak doğudan ithal olarak gelen şemsiye-şapkalara rağbet ediyor. Şemsiye-şapkalar hem başı hem de vücudun belli bölgelerini güneşten koruyor.Şemsiye şapkalar aynı zamanda açılır kapanır özellik taşıdığı için kullanılmadığı zaman yerde kaplamıyor. Kutsal topraklmara hac ve umre için gidenlerde en çok bunların beyaz renkli olanlarını alıyor. Üstelik içindeki lastikler sayesinde başa tam olarak oturduğu için sıkıntı da olmuyor\'. Şemsiye şapkaları kadınlarda erkeklerde zgençlerde çocuklarda her kesimden insanlar kullanıyor. Genelde açık renkli olanlar tercih ediliyor diyor

