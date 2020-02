DHA YURT BÜLTENİ-10

ŞIRNAK\'TA HAİN TUZAK: 2 ASKER ŞEHİT, 3 ASKER YARALI (EK)

1)AYNI BÖLGEDE YİNE EYP PATLATILDI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

Şırnak\'ta, PKK\'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün gece infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı Güçlükonak ilçesi kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, bugün sabah saatlerinde ikinci patlama meydana geldi. Aynı bölgede el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Aynı bölgede dün akşam ve bu sabah meydana gelen 2 ayrı olayda, toplamda 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

ŞIRNAK

Siirt\'te askeri araca EYP\'li saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (EK)

2)ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Eruh ilçesi Yassıdağ (Çirav) bölgesinde operasyon sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan\'ın cenazesi, düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketine uğurlandı. Siirt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Vekili Yunus Koç, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3\'üncü Tugay Komutan Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişi ve duaların okunmasının arından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon\'a hava yolu ile uğurlandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: STRATEJİK ORTAKLIK, MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI (EK)

3)ESNAF TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Kaya Termal Otel\'de düzenlenen toplantıda, esnaf odalarının başkanları ve diğer yöneticileriyle buluştu. Başbakan Yıldırım, esnaf temsilcilerinin kısa konuşmalarından sonra kürsüye çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, \"İzmir\'in can damarı esnaf ve sanatkarlarımız burada\" sözleriyle başladı. \"İzmir\'in üreten, İzmir ekonomisini ayakta tutan, bel kemiği kuruluşlarımız burada diyen\" Başbakan Binali Yıldırım, \"Biz AK Parti olarak 16 yıldan beri esnaf ve sanatkarımıza büyük önem verdik. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmeli ararken iyiyi yok edersiniz. İyiyi yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bir şehrin kalkınmışlık düzeyine bakmak için esnafına bakmak lazım. Halkın huzuru esnafa da bereket olarak gelir. Huzursuzluk varsa onun bedelini en önce esnaf öder. Seçimin bir hususiyeti var. Bu seçim ilk kez 16 Nisan 2017 halk oylaması sonucu kabul edilen anayasanın parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ilk uygulaması olacak. Milletvekili seçimiyle cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Bir yandan milletvekillerini seçeceğiz bir yandan da cumhurbaşkanı adayları arasında seçimimizi yapacağız. Seçilen cumhurbaşkanı sandıkta güven oyu alıyor. Siz ülkeyi kim yönetecek, bizi kim temsili edecek ikisini ayrı ayrı seçiyorsunuz. Ankara\'ya iş bırakmıyorsunuz. Bu demokraside Türkiye\'nin yönetim anlayışında köklü bir değişiklik anlamına geliyor. Bunun ilk onayını 16 Nisan\'da yaptık. 16 Nisan\'da iki fikir kampanya yaptı. Birisi \'hayır\' grubu birisi \'evet\' grubu. Siyasetçiler yanlışı yapar ama millet yanlış yapmaz, eğer yaparsa da düzeltir. Nerede düzeltir, sandıkta. Günü gelince konuşur\" dedi.

ESNAFIN TALEPLERİNE TEK TEK YANIT VERDİ

Esnaf odaları temsilcilerinin kendisine ulaşan isteklerine tek tek yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, \"Yapılan çok şey var ama yapılması gereken konularda var, bunları da gördük. Taleplerin tamamını yapacağız desem yanlış olur. Bir kısmı makul yapılabilir, hakikaten düzeltilmesi gereken akla da izana da uymayan hususlar var. Perakende kanunu çıktı ama işinizi görmüyor. Uygulamayla ilgili sorunlar var belli ki, bunu tekrar ele almak lazım. Bunun üzerinde tekrar çalışılabilir. İş sağlığı güvenliği konusunda bunu halletmek lazım. Bir çözüm üretmemiz gerekir. Sosyal güvenlik destekleme primi kalktı zaten orada sorunumuz yok. Basit usul vergilendirme de benim bildiğim 9 bin TL. Bundan aşağı kazancı olan hiçbir şekilde vergi ödemeyecek. ÖTV, akaryakıt desteği nakliyecilere, bu gerçekçi değil. Yani şu içinde yaşadığımız şartlar altında bizim gelirlerimizin büyük bir kısmını bu oluşturuyor Yerlileştirme ve millileştirme, petrol kaynaklı yakıtlardan elektriğe geçiyoruz. Bunlar oldukça burada iyileştirme yapabiliriz. Tarımda biliyorsunuz yarısını veriyoruz. Kullandığı mazotun yarısını veriyoruz. 2017 yılına ait 3 milyar mazot desteği verdik. Bu uygulama devam edecek ama ÖTV orta ve uzun vadede ele alınması gereken bir konu. Devletin dört tane gelir kalemi vara bunlardan birisi de bu. Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak önlemleri almamız lazım\" diye konuştu.

Stopaj konusuna da değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"Stopaj konusu önemli. Önümüzdeki dönemde ele alacağız hakikaten burada bir haksızlık var. Ele alacağımız konulardan bir tanesi. E-haciz konusu da, burada bir kısım uygulamasının yapılması lazım. Bunu da kolayca düzelteceğimizi sanıyorum. Prim gün ise benim için yeni bir konu, buna bakacağız. Bunların hiçbirisi çözülmeyecek sorular değil. Bunlar bu işlere çözüm üreten kadrolarla olur. Memleketle en ufak eseri, izi olmayanlarla bu iş çözülmez. Onun için istikrar lazım. Bunun için de durmak yok yola devam lazım. Yeni baştan şunu nasıl yapacağız bunu nasıl yapacağız deyip Türkiye\'nin zaman kaybetmesine gerek var mı\" dedi.

\"EKONOMİK DURGUNLUK SEÇİMLE İLGİLİ\"

Ekonomideki durgunluğun seçimle de ilgili olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, \"Durgunluğun seçim süreciyle alakası olduğunu bilmenizi istiyorum. Seçim öncesi ihtiyacı olan da olmayanda \'hele bir seçimler geçsin sonuçlarına bakalım\' diyor. Genel kaidedir bu. Seçimlerden sonra herkes gelecek, yatırım planlarını yapacak. Yolumuza devam edeceğiz. Ekonomide bazı gelişmeler var. Türkiye ekonomisinden ziyade küresel ekonomilerde son bir senedir gelişmekte olan ülkelerin aleyhine olan bir durum söz konusu. Özellikle ABD\'nin gelişmekte olan ülkelerde fonu var. Bunu geriye döndürmek için ha babam faiz artırımı yapıyor. Benzer şeyi AB de yapıyor. Bu tabii dış kaynağa ihtiyacı olan bizim gibi ülkeleri olumsuz etkiliyor. Buradan kaynak çıkışı olduğu zaman yerli paralarda dalgalanma oluyor. Bunun için tedbirlerimizi alıyoruz ve inşallah seçimden sonra yapısal reformları, reel sektörü daha fazla destekleyecek bir takım düzenlemeleri yapıyoruz. Teşviklerde ciddi mesafe katettik. Proje bazlı teşvik sistemini uyguluyoruz\" diye konuştu.

\"DAVA AÇIN, BU HARAÇ KESMEK\"

Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşmasının bu bölümünde araya giren İzimr Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, su parasından çok katı atık bedeli ödemesi yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, \"O zaman haksızlık varsa dava edin biz de destek verelim, bu haraç kesmek\" dedi. Bu arada İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise, siyasete atılan oda temsilcilerinin istifa ettikten sonra seçilememeleri durumunda memurlar gibi görevlerine geri dönme şartının getirilmesini istedi. Başbakan Binali Yıldırım, bunun için de \"Başkan siyaset merakını da yakında gidereceğiz. Siyaset herkesin hakkı. \'Siyasi değilim siyasetle aram yok\' diyen hiç kimse yok. En azından oy veriyor. Orada şu ayrıntı var, hukukçuların çalışması lazım. Sizleri birileri seçiyor, memurları ise atıyorlar. Şu görüşe uzak değilim. Bunun üzerinde çalışılabilir\" yanıtı verdi.

İLK KEZ YENİ YOL MÜJDESİ VERDİ

Konuşmasında Kuzey otoyolu projesinin yapımının sürdüğünü söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, ilk kez yeni bir yol güzergahından da bahsedip şöyle devam etti:

\"Kuzey otoyolu baladı yapılıyor biliyorsunuz. Menemen\'e kadar yaptık. Menemen Çandarlı Limanı ve İstanbul otoyoluna bağlantı yolu var. Bu otoyola ikinci bir çevre yoluyla birleştirilme planı söz konusu. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Etüt çalışması devam ediyor. Orta ve uzun vadede yapılacak olan bir çalışma. Yolların bir başka özelliği de bölünmüş yol bağlanan illerdeki yerel ticaret yüzde 40 artmış. Ülkenin ihracatına yüzde bir katkı yapmış, işsizliğine yüzde 1.5 katkı yapmış, iller arasındaki mesafeyi ortalama bir saat azaltmış. Daha güzel yatırımları İzmir\'e yapacağız.\"

İzmirliler\'in imar barışı konusuna da önem vermelerini isteyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İmar kanunun en fazla faydası olan il İzmir. İzmir\'in yüzde 62\'si imara aykırılıklarla dolu. Bütün bunları kökünden halledecek İzmir\'in kentsel dönüşümü için bir hukuki zemin hazırlayan önemli bir reform. Bunu da İzmirli hemşerilerimizin iyi değerlendirmesini ve bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum\" diye konuştu.

\"ÜLKEMİZİN SÜREKLİ GÜÇLÜ OLMASI LAZIM\"

Konuşmasında \"Güney sınırlarımızda terör devleti kurulmak istendi\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu oyunu ilk kez Fırat Kalkanı ile bozduk. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile 2 bin kilometrekareyi kontrol altına aldık. Şimdi Kandil\'e kadar uzayan bölümü kontrol altına almaya çalışıyoruz. Menbiç\'te operasyon yürütüyoruz. Fırat\'ın doğusuyla Kamışlı\'ya kadar olan 650 kilometrelik bu bölgelerde PKK\'nın uzantısı YPG, ciddi manada ABD\'nin silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef o bölgeleri güvenli hale getirmek. Ülkeniz içinde terörü temizlemek yetmiyor. Suriye\'de, Irak\'ta otorite boşluğu olduğu için terör sızmaları oluyor. Ülkemizin güvenliği tehlike içinde oluyor. Ülkemizin sürekli güçlü olması lazım. \'Kürtlere devlet kuracağız\' diyorlar. Size mi kaldı? Kürtlerin devleti var. Bin yıldır Anadolu toprağında Türkler Kürtler etle tırnak gibi. Tasada, sevinçte İzmir\'de de Hakkari\'de de birlikteyiz. Bizi kimse bölemez. Onun için terörün akıl hocalarının oyununa gelmeyeceğiz. Cumhuriyeti kuran partinin bugün ne yapmak istediğini anlayabilmiş değilim. Cumhurbaşkanı adayı Edirne Cezaevi\'ne gitti. Kobani olaylarının baş sorumlusu Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etti. Bunun ülkemizin birliğine faydası yok. Kürtler ve Türkler için bir numaralı sorun PKK\'dır. İzmir\'de de böyledir. Hakkari\'de de böyledir. PKK\'ya destek olacak hiçbiri hareketi hoş karşılamayız\" dedi.

4)KILIÇDAROĞLU: SARAY KÖLESİ OLAN BİRİ, YARGIÇ KOLTUĞUNDA OTURAMAZ

İZMİR’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay üyesi olan Aysel Demirel’in, kişisel Twitter adresinden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik \"Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız\" paylaşımını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, \"Saray kölesi olan hakim Muharrem İnce aleyhine tweet atıyor. Haysiyetliysen, yargıya saygın varsa o görevden istifa edersin. Şu ana kadar istifa etmedi. Senin vereceğin kararların tamamı şaibelidir. Saray kölesi olan biri, yargıç koltuğunda oturamaz\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de iş dünyası ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile yapacağı toplantı için kente geldi. Saat 10.00’da İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda partililerin, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları ile karşıladığı Kılıçdaroğlu, buradan Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’ne geçti. Kılıçdaroğlu, burada ilk olarak sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek birlikleri, inanç ve hemşeri dernekleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na Fatih Sultan Mehmet’in Ahitnamesi verildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Kılıçdaroğlu, \"Az önce acı haberi ilettiler. Siirt’te mayın patlaması sonucu ailesi Torbalı’da olan şehit haberi geldi. Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Teröre karşı tek yürek olmak zorundayız. Hangi siyasi görüş, hangi kimlik, hangi inançtan olura olsun insan olarak önemli adım atacaksak en önemli adım teröre karşı ortak tavır takınmaktır. Terörü her ortamda, her zaman lanetledik, bunu sürdüreceğiz. Terör başımızın belasıdır ve ona karşı ortak mücadele etmek zorundayız. Bir acı tablonun da altını çizmek isterim, şehitler arası gaziler arası ayrım olmaz. O ayrımı yapanlar asla vatansever değildir. Bütün şehitlerin başımızın üstünde yer verdir\" diye konuştu.

AK PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYI MELİHA AKYOL\'U ELEŞTİRDİ

AK Parti Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol’un ‘Batı Trakya’dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar’ açıklamasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Trakya’nın, Balkanlar\'ın tarihine baktığımızda büyük acılar, dramlar görürsünüz. Oradan insanlar Türkiye’ye geldiler. Onlar Türkiye’ye gelirken kültürlerini de getirdiler. O müzik aslında bizim müziğimiz, o kültür bizim kültürümüz. Onlar bu ülkenin bütün alanlarında yer aldılar. Milletvekili, bakan oldular, iş dünyasında önemli makam elde ettiler, hayatın her alanında yer aldılar ve topluma örnek oldular. Onları ezik insanlar olarak asla tanımlamıyoruz. Onlar her zaman başımızın üzerinde. Kendilerine şükran borçluyuz. Yılların baskısına rağmen asla kültürlerinden, inançlarından kopmamışlardır. Osmanlı’dan bu yana dik ve onurlu duruşlarını sergilediler. Balkanlardan göç edip Türkiye’ye gelenlere her zaman saygı duyuyoruz.\"

\'TEMEL MUHTARLIK KANUNU ÇIKARACAĞIZ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhtarların Külliye’de ağırlanmasına dair de değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, \"Muhtar kardeşlerim, arada sizi saraya davet ederler. Kiminiz gider, kiminiz gitmez ama bir kişi konuşur, ne konuştuğu belli değil. Sizleri politik argüman için kullanırlar\" dedi. Muhtarlara yönelik projelerini de sıralayan Kılıçdaroğlu, \"CHP olarak muhtarların sorunlarını hem çözmeyi, hem de onlar için neler düşündüğümüzü net olarak toplumun önüne koyan bir partiyiz. Bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Önünüze hangi siyasi gelirse şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz, ‘bu topraklara demokrasi kültürü getiren biz muhtarlarız.’ Sarayın bunlardan zinhar haber yok. Hiç haberi yok\" dedi.

Muhtarları güçlendirmek gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde muhtarlar için yasal düzenleme yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

\"100 küsur kanunda \'muhtar\' adı geçer. O kanunların tamamını ne ben ne de muhtarlar bilir. Temel Muhtarlık Kanunu çıkaracağız. 134 maddeden oluşan kanun tasarısı taslağı hazırladık muhtar üst kuruluşları ile beraber. Allah nasip eder de Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna gelirse yeni bir tarihi başlatacağız. Her muhtarın seçildikten sonra mekanının olması lazım. Öyle muhtarlıklar var ki, orada bırakın muhtarın oturmasını, sade vatandaş bile otururken ‘burası nasıl yer’ diye şikayet eder. Tüm muhtarlar için yasal olarak mekan düşünüyoruz. Sizlere mutlaka ya belediye ya da il genel meclisinin eleman tahsis etmesi lazım. Olmadığınızda muhtarlık açık olmalı, vatandaşın sorununu not etmeli. Bunun lütufla değil kanunda hükümle olması lazım. Mahalle ile ilgili mecliste kanun görüşülüyor; mahalle sakini önce muhtarı bulur ‘niye’ diye. Muhtarın haberi bile yok. Yani mahalle ile ilgili konu mecliste görüşülürken o sırada muhtar söz ve karar sahibi olacak. Bizim düşündüklerimizin hiçbiri iktidar tarafından dile getirilmedi. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa ülkede demokrasi o kadar güçlü olur. Muhtarlığın neden bütçesi yok? Yapılması gereken ilk işlerden biri muhtarlık kurumuna da bütçe tahsis etmektir. Bir yoksul aile var, çocuğu üniversite sınavını kazandı. O ilde kaydı yaptırması lazım ama parası yoksa muhtarın kapısını çalacak. Muhtar bunu karşılayacak. Bizim muhtara bütçe tahsis etmemizin temel gerekçesi budur. Emlak vergisinin belli bir oranı muhtarlığa bütçe olarak tahsis edilecek. Hiçbir makam demokrasilerde denetimsiz değildir. Muhtarlığa tahsis edilen bütçenin denetimi merkezi yönetim tarafından yapılacak. Bir mahallenin sakinlerinden kimin fakir olup olmadığını bilen muhtarı ya da bakkaldır. Yapılması gereken; bütün sosyal yardımların muhtarlar aracılığı ile yapılması lazım.\"

MUHTARLARDAN OY İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hakkını arıyorsan, bu ülkede onurlu bir şekilde muhtarlık yapacaksan oyunu CHP’ye vereceksin kardeşim. Muharrem İnce de muhtarlarla ilgili aynı görüşte. Genç, dinamik, enerjik arkadaşımız var adı Muharrem İnce. Mührü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ona vurun. Birleşik oy pusularında Millet İttifakı var. Biz bütün muhtarların oylarına talibiz. Lafla, hamasetle oy istemiyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı gayet açık toplumun önüne koyarak yapıyoruz. STK’lar tıpkı siyasi partiler gibi demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. STK’lar güçlendikçe demokrasi de güçlenir. STK’ların desteklenmesi temel görevlerimizden biridir. CHP olarak demokrasiyi savunan, demokrasinin gereklerini yerine getiren, siyasette rakip olan partiye kumpas kurulduğunda o kumpası bozan bir siyasi partiyiz. ‘Biz demokrasiyi savunuyoruz’ diyorlar, zinhar inanmayın. Siyasi partileri seçime sokmamak için her yolu denediler. Biz demokrasiden yanayız. Düşünceden korkmuyoruz, tersine akıl akıldan üstündür inancını taşıyoruz. Bir araya gelip daha sağlıklı bir görüş oluşturabiliriz.\"

‘SENDİKANIN KIYAMETİ KOPARMASI LAZIM’

Hemşeri dernekleri ve sendikaların ciddi kan kaybettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bunun nedenini 12 Eylül’e ağlayarak, şunları söyledi: “ Önüne ciddi setler kuruldu. Biz sendikaların güçlenmesini, işçilerin hakların savunmasını isteriz. Bugün bazı sendikalar sarayın arka bahçesi durumunda. Bunların adı sendika ama hiçbirinin sendika olduğunu düşünmüyorum. Size çarpıcı örnek vereyim; SGS reform yaptılar. Bugün öğleden sonra asgari ücret üzerinden pirim ödeyen biri emekli olmak istediğinde aylık 718 lira 65 kuruş ödüyor. Bu kişi 2008’den önce dilekçe verse emekli aylığı 1822 liraydı. Şimdi 718 lira. Hani sendika buna itiraz etti? Nasıl oluyor da bu kadar ciddi düşüş oluyor? Bunun adı reform mu? Buna reform denir mi? Üstelik emeklilik yaşı 34-43’ten, prim ödeme 5 bin gündü. Sözde reforma yaptılar 5 bin gün 7 bin 200’e emeklik yaşı 65’e çıktı. Daha fazla pirim ödüyorsunuz, daha geç emeklilik ve aylığınız daha az. Buna da reform diyorlar. Sendikaların kıyameti koparmaları lazımdı. Bunu biz dile getirdik. Şuanda Türkiye’de 1 milyon 644 bin kişi 1500 altında emekli aylığı alıyor. 1 milyon 644 kişinin hakkını ve hukukunu koruyan tek partiyiz.ö

\"800 LİRA İLE BİR DE SEN GEÇİN’ BAKALIM DESİN\'

Emeklilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm emeklilere sesleniyorum; eğer onurunla yaşamak istiyorsanız, bayramda ailen ve torunla huzur içinde yaşamak istiyorsan, insanca yaşam hakkım hakım var diyorsan oy vereceğiniz tek parti CHP’dir. Yıllardır söyledik ‘iki ikramiye’ diye kıyameti koparıyorlardı. Para da imkan da bütçe de var. İkramiye alacak emekli de var. Veremediler. Rantiyeye çalışıyorlar. Biz insan için çalışıyoruz. Aramızda dağlar kadar fark var. Emeklinin hakkını soruyorum, ‘Neden korumuyorsunuz’ diye. Emekli ne yaparsak yapalım sırtına da binsek, ağzından lokma da alsak oy verecek diyorlar. Bu düşünce insan haklarına aykırı. Ayda 300 lira emekli aylığı alan var. Saraydaki zata desin 800 lira ile bir de sen geçin bakalım desin. Hiçbir emeklinin aylığı 1500 altında olmayacak. Benim dönemimde açık 2 milyar liraydı şimdi açık 34 milyar. Neden sendikalar sormuyorlar? Koltuk merakı olanlar tr için düşünemezler. Mücadele edenlere de nefes aldırmak istemiyorlar. Mücadele eden sendikalar da emekli dernekleri de var, hakkını yemeyelim ama SGK yönetiminde görev alacaksınız, açık büyüyecek. Emekli aylığı düşecek ve sen sesinizi çıkarmayacaksınız. Bu insani değil\" dedi.

‘CHP ELİT PARTİSİ ELEŞTİRİSİNE’ YANIT

Kırıkkale temaslarına dair de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Dün Kırıkkale’deydim. Kırıkkale 1925’te mühimmat fabrikasının temelinin atıldığı küçük bir köydür. Savunma sanayinin merkezi olmuştur. 20 bin kişi 3 vardiya halinde çalışıyorlardı. Bugün o fabrikaların büyük kısmı kapandı. İşçi sayısı 1800 oldu. Kırıkkale kendisini bu hale getiren partiye oy veriyor. Az bile yapmışlar size. Bizim de kabahatimiz var. Sen gittin kahvede vatandaşın derdini dinledin mi, dinlemedin. Biz şimdi gerçek anlamda halkın partisiyiz. Halkın sorunlarını gerçek anlamda dile getiriyoruz. Eleştiriyorlar, ‘Elit partisi’ diye. Taşeron işçinin derdini en iyi kim dile getirdi? Kısmen kadro almışlarsa hakkımı helal etmek için onlardan oy istiyoruz. Asgari ücretle ilgili konuşunca kıyamet koparıyordu. Belediyelerimiz net 1500 lira yaptı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ‘ben yapamıyorum’ diyor para yok. Para var da yapmak istemiyorsunuz. Hemşehri derneklerine düşen görev; İzmir’de rahat edebilirsiniz. Geldiğiniz topraklarda yaşayan akrabalarınıza telefon açarak ‘Biz İzmir’de huzur içinde yaşıyoruz’ demelisiniz. İzmir gibi yaşamak istiyorsanız, o zaman CHP’ye oy vereceksiniz.\"

‘SANDIĞA GİDEN HER VATANDAŞ ELİNİ VİCDANINA KOYSUN’

Her inanca, kimliğe, yaşam tarzına saygılı olduklarını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, bunun üzerinden siyaset yapmanın toplumu ayrıştıracağını söyledi. Allah ile kul arasında kimsenin girmemesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “16 yılda geldiğimiz nokta ayrışmış bir toplum. Yaşam tarzı inanç üzerinden siyaseti ortadan kaldırmalıyız. Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. 16 yılda dışarıdan faiz lobilerin ödenen para 151 milyar 34 milyon dolar. Londra’ya niye gidiyorlar. ‘Dış güçlerin oyunu.’ ‘Borç para ver’ diye yalvarmaya gidiyorlar. Türkiye gelip dış güç oyunu diyorlar. Dolar yükselmiyor yerinde duruyor. Değeri düşen Türk lirası. Sürekli değer kaybediyor. İçeriye ödenen faiz de 687 milyar lira. Bir de faize karşıyız diyorlar. Utanmasalar bu parayı CHP ödedi diyecekler. Çiftçi memnun değil, emekli memnun değil, esnaf memnun değil, sanayici sanatçı, işçi memnun değil. Bütün bu saydıklarımın tamamı alın teri şile para kazanmak isteyenler. Bir sınıf var ki çalışmaz ve parasını alır. 16 yıldır rantiye sınıfına hizmet ediyor. 1923’ten 2002’ye 79 yılda tüm hükümetlerin de harcadığı para 713 milyar dolar. Son 14 yılda harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. Bunun hesabını sormak zorundayız. Sandığa giden her vatandaş elini vicdanına koysun, 2 trilyonu nereye harcadılar diye sorsun ve oyunu kullansın\" diye konuştu.

O HAKİME SERT ÇIKTI

Konuşmasının devamında adalet istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Saray hakimleri istemiyorum. Namusu ile onuru ile vicdanı ile hareket eden, hukuk üstünlüğünü savunan, tarafsız ve bağımsız olan hakimler istiyorum. Danıştay’dan bir kadın hakim sarayın atadığı hakimdir. Saray kölesi olan hakim Muharrem İne aleyhine tweet atıyor. Haysiyetliysen, yargıya saygın varsa o görevden istifa edersin. Şu ana kadar istifa etmedi. Haysiyetin, onurun, yargıç kimliğin varsa derhal istifa edeceksin. Senin vereceğin kararların tamamı şaibelidir. Saray kölesi olan biri, yargıç koltuğunda oturamaz. Bütün yargı camiasına sesleniyorum, o hakim değil haysiyetli ve onurlu biri değil. Olsaydı istifa ederdi, giderdi AK Parti kadın kollarına üye olurdu; saygı duyardım. Biz cumhurbaşkanı tarafsız olmalı diye niye diyoruz? Bir parti genel başkanı hakim tayin edemez. Neden Muharrem İnce göğsündeki CHP rozetinü çıkarıp Türk bayrağı taktı; ‘tarafsız olacağım’ diyor. Hem parti genel başkanı olacaksın, hem de mahkemeye hakim tayin edeceksin. O hakim de siyaset yapıp tweet atacak. Danıştay başkanına çağrı yapıyorum; elinden istifa dilekçesini al. Tamam çay toplamaya gittiğini biliyorum ama hiçkimse o yargıya o hakim kadar saldırmadı. Onun istifa etmesi lazım. Onursuz, haysiyetsiz insanlar görev sürdürmekte kararlılıkla devam ederler. Çünkü onların onurları sarayın ipoteği altındadır.\"

\'TÜRKİYE\'Yİ YÖNETENLER KUL HAKKI YİYORLAR\'

AK Parti’nin ‘2 trilyonla yol, köprü yaptık’ sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Yola da köprüye kim karşı çıktı? ‘Kaça yaptınız?’ Başbakan’ın ifade ettiği Sabuncubeli Tüneli var. 4 kilometrelik tünel, 536 milyon liraya mal oldu. Kilometre başı maliyet 134 milyon lira. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Buca tüneli 2,5 kilometre. İhale bedeli 110 milyon lira. Kilometre maliyeti 44 milyon lira. Aradaki 100 milyon fark nereye gitti? AK Parti’ye vereceğiniz her oy harama ortak olmak demektir. Harama ortak olma. Kul hakkı yiyenlere destek olma. Hesabını veriyorsa başımın üstünde, git oyunu ver. Hesabını vermiyor. ‘Köprüyü kaça yaptın?’ diyorum; ‘karşısın’ diyor. Niye karşı olalım? İzmir hepsini kendi kaynaklarıyla yapıyor. AK Parti’li kardeşlerim; hiçbir zaman oy veren AK Parti’lileri suçlamadım. Her siyasi partiye saygım var. Ben partilerin yöneticilerini eleştiriyorum. Türkiye’yi yönetenler kul hakkı yiyorlar. Yolsuzluk yapıyorlar, fakir fukaranın ekmeğine el uzatıyorlarö\"dedi.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere değinen Kılıçdaroğlu, bu seçimlerin bir demokrasi seçimi olduğunu vurgulayarak, “İki seçenek var; demokrasiden yana olanlar ve dikta yönetiminden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların tarafı belli; Millet İttifakı. Tek adam yönetiminden yana olanların tarafı da belli; Cumhur İttifakı. Bir kişi tek başına devleti yönetiyorsa o devletin sonu yoktur. Tarihte örneği yoktur. Sizler toplumun kanaat önderlerisiniz. Hitap ettiğiniz kitleye bunları anlatma sorumluluğunuz var. Gerçek anlamda demokrasiyi Türkiye’ye getireceğizö derken, tüm kadınlara da söz vererek, “Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, parlamentoda çoğunluk sağladığımızda ilk işimiz cinsiyet ve gençlik kotasını Siyasi Partiler Yasasına koymaktır\" dedi. Konuşmanın ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

5)KOCAELİ\'DE YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

KOCAELİ\'nde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yollar sularla kaplanınca araçlar ilerlemekte zorlandı.Bugün öğle saatlerinde İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, birçok yerde su baskınlarına neden oldu. D-100 Karayolu üzerinde bulunan alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. İzmit Tren Garı önünde tramvay yolu üzerinde oluşan su birikintisi nedeniyle tramvay seferleri kısa süreli durduruldu. Tramvay yolunda biriken su vidanjör yardımıyla çekildi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. İSU ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde suları çekmek için uğraştı. Yoğun yağıştan kaçmaya çalışan vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve saçakların altlarına sığındı.

6)GEMİDEN İNEN TURİSTLER, BODRUM ESNAFININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine bu sezon ikinci kez gelen Malta bayraklı \'Marella Discovery 2\' adlı yolcu gemisinden inen yüzlerce turist, alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü.Yunanistan\'ın Rodos Adası\'ndan bu sezon ikinci kez Bodrum\'a gelen, 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı \'Marella Discovery 2\' isimli yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirledi. Saat 08.30\'da ilçeye gelen gemiden inen İngiliz, Alman ve Hollandalı olan 1815 yolcu ve 755 personelin büyük bölümü, kenti gezerek alışveriş yaptı. Myndos Kapısı ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş yaparak gemiye döndü. Bazı turistler ise geminin yakınındaki Paşatarlası Plajında denize girdi, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Turistleri gezdiren tur rehberi Atılay Coşkun, \"Gemi ile gelen gelen turistlerin profili, ortayaş ve üzeri. Gençler de var. Çarşıya çıkan turist küçük bir hediye ve alışveriş yapmadan dönmüyor. Bu nedenle denizden gelen turist, her zaman esnafın yüzünü güldürüyor\" dedi.

Yolcu gemisi akşam saatlerinde Bodrum\'dan ayrılarak Yunanistan\'ın Girit Adası\'na gidecek.

7)TÜRK ÖĞRENCİLER PROJELERİ İLE \'DÜNYANIN EN İYİSİ\' ÖDÜLÜNÜ ALDI

NİĞDE’de Türkiye’de yaşanan maden facialarından etkilenen üç öğrenci “I·s¸c¸iler I·c¸in Modu¨ler Akıllı Baret ve Takip Sistemiö projesi geliştirdi. Proje ile Türk öğrenciler Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi ortaklığında düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT’de 40 tan fazla ülkeden yapılan 500 başvuru arasında önce ilk 100’e, sonra ilk 10’a, sonra ilk 3’e girerek Final Gala’sında en iyi projeler kategorisinde “Dünyanın En İyiö projesi oldu.

Proje, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ve Niğde Bilsem işbirliğinde uluslararası alanda başarı gösterme amacıyla Ekip öğretmenleri Süleyman Gezici, Ertuğrul Özar, Cüneyt Akyol, Mehmet Özel ve Osman Aydoğar ile birlikte öğrenciler Halil Ataberk Bakırcı, Abdullah Oğul ve Ahmet Efe Bakırcı tarafından hazırlandı.

Ekip öğretmeni Süleyman Gezici, “Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi ortaklığında düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT’de 40 tan fazla ülkeden yapılan 500 başvuru arasında önce ilk 100’e, sonra ilk 10’a, sonra ilk 3’e girerek 4 Mayıs\'ta Finlandiya’ya gittik. Projemiz Tampere Üniversitesinde düzenlenen Final Gala’sında en iyi projeler kategorisinde “Dünyanın En İyiö projesi oldu. BaretCare, işçiler için tasarlanmış olan ve ısı-nem sensörü, modüler gaz sensörleri ve en önemlisi GSM/GPS modülü içeren inovatif bir akıllı baret projesi. Geliştirdikleri baret sayesinde işçileri bulundukları ortamda anormal oranda sıcaklık, nem ve zehirli gaz olması durumunda o ortamdan ayrılmaları için uyarıyor. Bunun yanında GPS özelliği sayesinde işçinin coğrafi konumunu tespit ediyor. Tespit ettiği konum bilgisini GSM modülündeki sim-kart sayesinde internete bağlanarak takip sistemine gönderiyor. Son olarak gelen konumlar ve diğer sensör değerleri takip sistemindeki harita üzerinde anlık olarak takip imkânı sağlıyor. Türkiye’de yaşanan maden kazalarından etkilenen ekip bu soruna bir çözüm olması amacıyla bu projeyi geliştirmiş. Nitekim geçtiğimiz yıllarda Siirt’te bir açık hava maden işletmesinde meydana gelen kazada toprak altında kalan 26 madencinin arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 1 ay sürmesi problemi açıkça ortaya koyuyorö dedi.

