DHA YURT BÜLTENİ-10

1)İNCE, İLK GÖREV YERİ BORÇKA\'DA ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞACAK

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, öğretmenlik mesleğindeki ilk görev yeri olan Artvin\'in Borçka ilçesinde miting düzenleyecek. Borçka Merkez İmam Hatip Lisesi\'ndeki öğrencileriyle de buluşacak olan İnce\'nin ilk görev yaptığı ve okulu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk Alanı\'nda yarın düzenlenecek olan miting için Trabzon\'a gelecek. Cumhurbaşkanı adayı İnce, Trabzon mitinginin ardından Artvin\'e geçerek burada 1986-1989 yıllarında öğretmenlik mesleğinde göreve başladığı ilk yer olan Borçka ilçesinde de mitinge katılarak, projelerini anlatacak. Cumhurbaşkanı adayı İnce\'nin ilçeye gelecek olması, görev yaptığı İmam Hatip Lisesi\'nden mezun olan öğrencileri de heyecanlandırdı.

\'O YAŞTA BİLE ÇOK İDEALİSTTİ\'

İnce\'nin görev yaptığı okuldaki ilk öğrencilerinden ilçede plastik doğrama ustası Metin Kocaman (46), İnce sayesinde sayısal dersleri sevdiklerini anlattı. Kocaman, \"Ya nöbetçiydim, ya teneffüsteydim okul merdivenlerinden biri iniyordu uzun boylu sırma saçlı, boylu poslu. Fizik öğretmeni olduğunu öğrendik. İlk atandığı yer burasıymış. İmam Hatip Lisesi olduğundan sayısal derslerimiz ağırlıklı değildi, onun sayesinde sayısal dersleri sevmeye başladık. O yaşta bile çok idealistti. Çok dobraydı içinde ne varsa tak diye söylerdi. Lafı kıvırayım geveleyeyim yoktu\" dedi.

\'YALANA ÇOK KIZARDI\'

İlçedeki öğretmenlik görevinde İnce\'nin en çok kızdığı konunun yalan söylemek olduğunu belirten Kocaman, \"O zaman öğrenci evleri vardı, öğrenciler 3\'er 4\'er kalırdı. Muharrem hoca gelirdi elleri poşetle, birine odun getiriyor birine erzak getirirdi. Benim merak ettiğim bir cümlesi vardı onu hiç unutamıyorum ne anlama geldiğini halen daha çözemiyorum. \'Bizzat ben ıslak, yaş ve kuru tahta üzerinde oturmaktayım\' derdi. Karşılaştığımızda bunun ne anlama geldiğini kendisine soracağım. Okuldayız yalana çok kızardı. En çok kızdığı konu yalandı. Aday olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Ona güvenim sonsuzdur. Çünkü söylediklerini yapacağına eminim. Bize okulda ne söylediyse hepsini yaptı\" diye konuştu.

\'FİZİK DERSİNİ BİZE SEVDİRDİ\'

Cumhurbaşkanı adayı İnce\'nin bir diğer öğrencisi marangoz Ali Dikici (45) ise fiziği İnce sayesinde sevdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

\"Sayın İnce bizim öğretmenimizdi. Aradan çok uzun zaman geçti. Fizik öğretmenimizdi. Bizi 2 yıl okuttu. İdealistti, öğretmenliği çok iyiydi. Fizik dersini bize sevdirdi, çok iyi bir şekilde öğreti. Biz İmam Hatip Lisesi\'nde okuduk. Derslerimiz sözeldi ama bize fiziği sevdirdi. Onun gibi bir insanın bu ülkede Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. İdealist dürüst, mert, söylediğinin arkasında durabileceğini düşündüğüm bir insan. Bize de böyle bir insan lazım. Yalancı olmayan dürüst olan bir yönetici istiyoruz\"

\'ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ\'

İnce\'nin Borçka\'da miting yapmasının kendilerini mutlu ettiğini de ifade eden Dikici şöyle dedi:

\"Benim idolüm olan 2-3 öğretmen var, Muharrem İnce de bunlardan birisiydi. Yıllar sonra siyaset yaptığında Artvin\'e geldiğinde bizi hatırladı. Muharrem İnce\'nin Borçka\'da miting yapması da ayrıca bizi mutlu etti sevindirdi. Borçka halkı yarın ki miting için mutlu, gururlu ve heyecanlı.\" Öte yandan, ilçedeki mitingde ilk görev yaptığı Borçka Merkez İmam Hatip Lisesi\'ndeki

öğrencileriyle bir araya gelecek olan İnce\'nin şu an ilkokul olan ilk görev yeri okulu da ziyaret etmesi bekleniyor.

2)AKŞENER: ARKADAŞLAR 24 HAZİRAN GÜNÜ BU İŞİN BİTECEĞİNİ GÖRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \"Biz bu seçime \'amenna\' diyoruz, sorun yok, hay hay. Pişman oldular pişman. Şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı ve 24 Haziran günü gerçekten bu işin biteceğini arkadaşlar gördü. Bu seçimi yapmamak için elden gelen her gayret an itibariyle ortaya konmaktadır\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Afyonkarahisar Anıtpark önünde miting yaptı. Öncesinde Büyük Taarruz\'un yapıldığı Kocatepe\'ye çıkan Meral Akşener, alana gecikmeli geldi. Alana gelişinde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Meral Akşener, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından sloganlar eşliğinde platforma çıktı. Ön safta yer alan kadınların yazma ve eşarp hediye ettiği Meral Akşener, dün Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Afjet Afyonspor atkısı taktı.

\'TÜLBENT DEVRİMİ YAPIYORUZ\'

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal\'ın da katıldığı mitingde seçim vaatlerini anlatan Meral Akşener, \"Kınalarımızı yaktık da geldik. Kadınlarla yola çıktık, her evden bir tülbentle yola devam ettik. Kadınlarımızla birlikte bir tülbent devrimi yapıyoruz\" dedi.

\'HAKARET EDENLERİN OKŞANDIĞI BİR İKLİM YARATTILAR\'

15 Temmuz\'un bir darbe kalkışması olduğunu aktaran Meral Akşener, \"Ama 15 Temmuz\'u getiren yolu açan Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin genel başkanıdır. Çünkü cumhuriyetin değerlerini bir şekilde beğenmedi bu arkadaşlar, cumhuriyetin kuruluşundan sonra çıkılan yola bir şekilde itiraz etti bu arkadaşlar, Atatürk ve arkadaşlarını bir şekilde beğenmedi bu arkadaşlar. Ama açık, dürüst bir şekilde varsa bir bedel ödemek üzere itirazlarını mertçe, dürüstçe de ortaya koyamadılar. Sürekli olarak aşındıran bir dil, dolaylı bir konuşma hali, Atatürk ve arkadaşlarına, cumhuriyet ve değerlerine hakaret edenlerin okşandığı bir iklim yarattılar\" diye konuştu.

\'YARI YOLDA MIZIKÇILIK BAŞLADI\'

Tarihin bir süreklilik olduğunu ve devletlerin süreklilik arz ettiğini kaydeden Meral Akşener, şöyle dedi:

\"Osmanlı da benim cumhuriyet de benim, bunu söyleyemeyenlerden uzak durun. Sonra birdenbire kafamız, gözümüz yarılarak bir başkanlık sistemi konuldu, referandum yapıldı. 2019\'da hayata geçecekti. KHK\'larla muhterem zaten bunu kullanıyordu. Birdenbire cumhurun, sarayın küçük ortağı erken seçimi ortaya getirdi. Biz bu seçime amenna diyoruz, sorun yok, hay hay. Pişman oldular pişman. Şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı ve 24 Haziran günü gerçekten bu işin biteceğini arkadaşlar gördü. Bu seçimi yapmamak için elden gelen her gayret an itibariyle ortaya konmaktadır.\"

\'EVE KOCALARINIZ, ÇOCUKLARINIZ HUZURLA GELECEK\'

Türkiye\'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağını vurgulayan Meral Akşener, şöyle devam etti:

\"Yuvayı dişi kuş yapar. Şimdi darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte tanzim edeceğiz, temizleyeceğiz, mutfağından güzel yemek kokuları gelecek. Akşam eve kocalarınız, çocuklarınız huzurla gelecek. Sönmüş bir lambada bana biri bir şey yapar demeyeceksiniz, tacize uğramayacaksınız, çocuklar eziyet görmeyecek. O kadar ağır cezalar getireceğim ki elleri yanacak elleri.\"

\'TERBİYESİZ, SON DERECE DANGALAKÇA AÇIKLAMALAR BUNLAR\'

Ak Parti hükümetinin ekonomiyi dağıttığını savunan Meral Akşener, ekonominin merkezine üretim konulmadığı için bu hale gelindiğini aktardı. Milyonlarca insanın kredi kartı nedeniyle icra takibinde olduğunu belirten Meral Akşener, şunları söyledi:

\"Biz bunları bir kalemde sileceğiz. Çok bozuldular, niye siliyormuşuz. Türkiye dayanışma fonunu kuruyoruz. 8 milyar lira lazım. \'Nasıl bulacaksın\' diyor. Kolay. O bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler, onların eşleri, oğulları, kızları, damatları, gelinleri sizin cebinizden kiralanan lüks araçlara biniyor. Bunun fiyatı 8 milyar Türk Lirası. İnin oralardan diyeceğim. O parayla 4.5 milyonu rahatlatacağım. Bir genci işsiz bırakmak devletin ayıbıdır. İş bulmak da o devletin görevidir. Kız- erkek ayırmadan, iş buluncaya kadar bütün gençlerimize vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Önce havuz medyası sövüyordu. Ama şimdi yanındakiler sövüyor. Ekonomi bakanı açıklama yapmış Nihat Zeybekci, içişleri bakanı yapmış. Vallahi tallahi bunların entelektüel birikimi sıfır. Patronları gibi onlar da 100 sayfa okumamışlar. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Lisanı, Türkçesi iyi olmayanlar, kelime bilgisi olmayanlar, tarih, coğrafya okumayanlar ancak hakaret eder ve söver. Rahmetli Özal, Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit\'i tanıdık. Mecliste bir konuşmalar yaparlardı, anlatamam size. İçinde hakaret yok ama karşı tarafı 1 metre yerinden sıçratacak cümlelerin kurulduğu. Ben siyasetçilerin birbirine sövmesi halinde hapis yatacakları bir yasa çıkaracağım. Herhalde Tayyip beyle çevresi müebbet alırlar, hapishaneden çıkamazlar.\"

3)KAZA KURŞUNUYLA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

SİVAS\'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma astsubay çavuş Mustafa Yerli memleketine uğurlandı. Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda dün akşam görev dönüşü Jandarma uzman onbaşı Mehmet Emin K.\'nın silahını temizlediği sırada kazayla ateş alan tüfekten çıkan kurşunla şehit düşen olan astsubay çavuş Mustafa Yerli(25) için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Sivas 5\'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ile askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından şehit astsubay çavuş Mustafa Yerli\'nin özgeçmişi okundu. Kur\'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile birlikte şehitin Türk bayrağına sarılı naaşı uçakla memleketi Çanakkale\'ye gönderildi. Bekar olan Şehit Astsubay Çavuş Mustafa Yerli\'nin 25 Ağustos 2017 tarihinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı\'ndan mezun olduğu ve 11 Eylül 2017\'de Kangal\'daki görevine başladığı öğrenildi. Şehit astsubay Çanakkale\'de son yolculuğuna uğurlanacak.

4)SAĞANAK YAĞMUR ÖDEMİŞ\'İN KIRSAL 4 MAHALLESİNDE TAŞKINLARA NEDEN OLDU

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin aniden bastıran sağanak yağmur kırsal dört mahallede dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Ekili tarım arazileri sel sularıyla dolarken, hayvan damları ve onlarca evde su baskınları yaşandı. Ödemiş\'te dün (Pazar) saat 20.00 sıralarında başlayan ve 1 saat süren sağanak yağmur kırsal Kaymakçı, Emirli, Ertuğrul ve Kurucuova mahallelerinde dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel sularının önüne katıp getirdiği, kaya parçaları, dal parçaları ve çöplerle dolan dereler de taşarak tarım arazilerini göle çevirdi. Yağmur, Ödemiş\'e 20 kilometre mesafedeki Emirli Mahallesi\'nde büyük bölümü mısır, turşuluk salatalık ve patates ekili yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinde zarara neden oldu. Kaymakçı Mahallesi girişinde taşan dere de tarım arazilerinin yanı sıra hayvan damları ve onlarca evde su baskını yaşattı. Ertuğrul ve Kurucuova mahalleri de taşkından zarar gören mahalleler arasında yer aldı. Kaymakçı Mahallesi\'nde taşan dereninin önünde biriken kaya ve dal parçaları ile çöpler, kepçeyle açılarak, suyun rahatça akması sağlandı. Emirli Mahallesi Muhtarı Mehmet Tok, tarım arazilerinde zararın büyük olduğunu belirterek, \"Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yetkilerden mağdur olan üreticilerimize destek olunmasını bekliyoruz\" dedi.Bugün öğle saatlerinde Kaymakçı, Emirli, Ertuğrul ve Kurucuova mahallerine gelen Devlet Su İşleri yetkilileri taşan dere yataklarında incelemelerde bulundu.

5)TEK KURUŞ ALAMADILAR

TÜRKİYE\'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa\'nın Soma ilçesinde, 11 yıl önce yerin 350 metre altında kömür madeninde dinamit patlatılması sırasında meydana gelen kazada, madenciler Ali Kandemir iki gözünü, İdris Sarıkaya da iki ayağını kaybetti. Madencilerden Sarıkaya 2011 yılında sonuçlanan davada 126 bin TL, Kandemir ise 2015 yılında karara bağlanan davada 1 milyon 76 bin TL almaya hak kazandı. Ancak iki madenci de şirketin sürekli isim değiştirmesi nedeniyle tazminattan tek kuruş tahsil edemedi.

Soma\'da, 31 Temmuz 2007 tarihinde Azyak Kömür Madencilik firmasına bağlı kömür ocağında, yerin 350 metre altında dinamit patlatılması sırasında 5 işçi yaralandı. En ağırı ise Sarıkaya ve Kandemir\'in başına geldi. Kandemir ve Sarıkaya, Ermenek\'te 18 işçinin yaşamını yitirdiği facianın meydana geldiği madenin de sahibi olan Uyar Ailesi\'nin işlettiği firmaya karşı 2008 yılında hukuk mücadelesi başlattı. Sarıkaya\'nın Ankara 19\'uncu İş Mahkemesi\'nde açtığı dava, 2011\'de sonuçlandı. Mahkeme, Azyak firmasının 126 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Yargıtay tarafından onandı.

İşçilerden 1 çocuk babası Kandemir ise Ankara 13\'üncü İş Mahkemesi\'nde dava açtı. Mahkemenin kararıyla 2011 Kasım\'da, İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen Kandemir için yüzde 100 göremediği raporu verildi. Dava, 2015 Haziran\'da sonuçlandı. Mahkeme, yasal faizleri hariç olmak üzere şirketin Kandemir\'e 1 milyon 76 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

Her iki madenci de firmanın isim ve aynı aileden kişilerce el değiştirmesi nedeniyle mahkeme kararlarına rağmen tazminatlarını alamadı. Hala mahkeme harçlarını ödemek için çektiği kredinin taksitlerini ödediğini belirten Kandemir, \"Aldığım malulen emeklilik maaşım da kredi borçlarıma gidiyor\" dedi.

Mahkeme kararının uygulanmasını beklediklerini söyleyen Sarıkaya ise \"Yıllardır biz bu sürecin acısını yaşıyoruz. Firmalar sürekli yeni yöntemler deneyip, bize hak ettiğimiz tazminatı vermiyorlarö diye konuştu.

6)DAĞCILIĞA YENİ BAŞLADI, İLK BUZUL İNİŞİNDE DÜŞÜP ÖLDÜ

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipte yer alan Mustafa Okan İnceer\'in (41), dönüş yolunda kayalıklarından iniş yaparken düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Dağcılığa yeni başladığı öğrenilen ve ilk kez buzuldan iniş gerçekleştiren İnceer\'in, ipteki emniyet mandalının kontrolünü kaybedince önce 10 metrelik bir kayalık yamaca, ardından ipin bağlı olduğu kazığın kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düştüğü, düştüğü yerde de can verdiği belirlendi. Öte yandan İnceer\'in, düşmeden birkaç dakika önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

İstanbul\'dan cuma günü gelen 9 kişilik dağcı ekibi, araçla Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası\'na çıktı. Buradan yaya olarak Mezovit Yaylası\'na ulaşan ve kamp kuran ekipteki 5\'i, pazar günü zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Kaçkar Dağı\'nın kuzey yamacından 3 bin 937 metre zirveye ulaşan dağcılar ardından buzul kayalıkları üzerinden dönüşe geçti. 3 bin 400 rakımlı Kapı mevkiinde ip sistemi kuran dağcılardan Mustafa Okan İnceer, diğerlerine, kendisinin ilk kez iple buzul inişi gerçekleştireceğini belirtti. Bunun üzerine profesyonel dağcı olan ekip arkadaşları İnceer\'e kısa bir iniş eğitimi verdi. Dağcılardan 2\'si başarılı bir iniş gerçekleştirdi. 2 dağcı da yukarıda kalırken Mustafa Okan İnceer inişe geçti.

EMNİYET MANDALINI KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Üçüncü sırada inişe geçen Mustafa Okan İnceer, kendini karabina aparatı ile ipe bağladı. Emniyet mandalı ile kontrollü inişe geçen İnceer, bu sırada mandalın kontrolünü kaybedince hızla yaklaşık 10 metreden yamaca çakıldı, ağır yaralandı. Olayı gören arkadaşları yanına ulaşmaya çalıştığı dağcı, durmakta zorlandığı yamaçta son bir hamle yapmak istediği sırada bu kez ipin bağlı olduğu tepedeki kazık sistemi yerinden koptu. İnceer, yaklaşık 300 metreden kayalıklara çakıldı. İnceer olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAMP ALANINA İNDİ, YARDIM İSTEDİ

Ekipteki dağcılardan biri Mezovit Yaylası\'na indi, kamp yapan arkadaşları ve diğer dağcılardan yardım istedi. Olayın haber verildiği Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Şahin, telsiz ile iletişim sağladığı ekipten olayla ilgili bilgi aldı, yetkililere haber verdi. Bir grup dağcı, ulaştığı bölgede ölen dağcının cesedini alarak kamp alanına indirdi. Bu sırada karadan yola çıkan AFAD ve AKUT ekipleri, Malatya 2\'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği\'nden de helikopter talep etti. Bölgeye ulaşan askeri helikopterle alınan dağcının cesedi dün akşam Rize Limanı\'na getirildi. Rize Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılan dağcının cenazesi teslim edildiği arkadaşları tarafından İstanbul\'a götürüldü.

SON FOTOĞRAFI

İnceer\'in, düşmeden sadece birkaç dakika önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı. Arkada kalan iki dağcıdan birinin çektiği bu fotoğrafta, İnceer buzuldan inmeye çalışırken, üstünde de rehber görülüyor.

İLK DENEMESİNDE ÖLDÜ

İstanbul\'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası esnaf Mustafa Okan İnceer, geçen yıl dağcılığa merak saldığı öğrenildi. İlk kez bir zirve tırmanışı gerçekleştiren İnceer\'in iple iniş yaptığı ilk denemesinde emniyet mandalının kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşamını yitirdi. Uzmanlar Kaçkar Dağı\'nın buzul bölgesinde iniş ve tırmanışların ciddi bir eğitimden sonra yapılması gerektiğini belirterek acemilerin bu parkuru kullanmalarının son derece risk oluşturduğunu ifade etti.

Bu arada Mustafa Okan İnceer\'in birlikte zirve tırmanışı yaptığı ekibin tecrübeli dağcılardan oluştuğu öğrenildi. Ekip, geçen yıl, Gürcistan\'ın Kazbek dağına tırmanış gerçekleştirmiş ve o anları tırmanışlarını kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı.

7)APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN MARTIYI İTFAİYE KURTARDI

İZMİT\'te, apartman boşluğuna düşen martı itfaiye tarafından file kepçe ile alınarak kurtarıldı.

İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın boşluğunda bir martının sıkıştığını gören apartman sakinleri, martıyı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Apartman sakinleri çabalarının sonuç vermemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, apartman boşluğuna uzattığı file kepçe ile martıyı aldı. Vücudunda herhangi bir yara olmayan martı apartmandan çıkarılarak havaya bırakıldı.

