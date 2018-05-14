DHA YURT BÜLTENİ-10

İnce: ABD\'nin bu tavrı Ortadoğu\'ya barış getirmez /EK

İNCE, SEÇİM PUSULASINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALLAMASINA: ALLAH\'IN TAKDİRİ

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ereğli\'deki mitingin ardından Konya\'ya geçerken Karapınar ilçesine uğradı. Seçim otobüsü üzerinde meydanda toplanan kalabalığa selamlayan ve kısa bir konuşma yapan İnce, seçim pusulasındaki sıralamada birinci sırada yer aldığını belirtti. İnce, \"Az önce Yüksek Seçim Kurulu\'nda kura çekimi yapıldı. Adaylık sıralaması, Allah\'ın takdiri birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye\'nin bir barışa, bir huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Hiç kimseye tezek, pislik demeden, kavga etmeden, çocuklarımızı, geleceğimizi anlatacağız. Buğdayı anlatacağız, mazotu anlatacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız.\" dedi. Bu sırada meydanda \'sözleşmeli öğretmenliğin\' hatırlatılması üzerine İnce, \"Sözleşmeli öğretmeni kaldırıyoruz. Kadrolu olacak hepsi.\" dedi. İnce, Türkiye\'nin kavga eden bir Cumhurbaşkanı\'na değil, uzlaşan, barışan, herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı\'na ihtiyacı olduğunu belirterek Ak Partililerinde Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

İnce daha sonra Konya kent merkezinde düzenlenecek mitinge katılmak için hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Muharrem İnce\'nin Karapınar\'da halkı selamlaması

-Muharrem İnce\'nin konuşması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Külliye inşaatında çökme: 6 yaralı/EK

Şanlıurfa\'da, yapımı süren 11 Nisan Külliyesi\'nin kubbesine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Molozların altında kalan 6 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Bamyasuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan ve Osmanlı ile Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılması planlanan 11 Nisan Külliyesi\'nin kubbesine çakılan tahta kalıplara beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yıkılan kubbede çalışan 6 işçi, molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.Molozların altından çıkarılan 6 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan çökmenin meydana geldiği külliye çevresindeki yolları trafiğe kapatan ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı. Çökmenin, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle betonların kurumaması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerine sevk edilen ekipler

- Çöken caminden çıkartılan yaralı işçiler

- Ambulansa konulan işçiler

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)

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Çanakkale’de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası\'na lastik bot ile gitmek isteyen çoğu çocuk ve kadın toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07.00 sıralarında Kadırga Burnu mevkiinde sahilden 2 mil açıkta, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti. TCSG 28 Bot Komutanlığı\'nca, sahilden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 40 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçak göçmenler, giysileri ıslak olduğu için kendilerine eşofman, ayakkabı, çorap gibi giyecekler ile birlikte yiyecek verildi. Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Haber:Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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(Özel) - Anne ve kızı öldü, polis her yerde gri renkli otomobili arıyor/EK

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kahramanmaraş\'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Lütfiye ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'ın cenazeleri, Kale Mahallesi\'ndeki mezarlığa götürüldü. Anne ve kızın cenazeleri yan yana konuldu. Eşini ve kızını kaybeden Üsame Kanadıkırık, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. İmam önce Lütfiye Kanadıkırık\'ın ardından da kızı Hatice Sinem\'in cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından anne- kızın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Üsame Kanadıkırık, eşi ile kızının mezarına toprak atılırken, dua etti.

\'ÖNCE ÇARPTI, SONRA KIZIMIN AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ\'

Kazayı yara almadan atlatan Üsame Kanadıkırık\'ın, 5 aylık hamile eşi Lütfiye ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile alışveriş merkezinden döndüğü öğrenildi. Üsame Kanadıkırık\'ın yakını, \"Üsame, bana kazayı anlatırken, \'Otomobil çarptıktan sonra kızım motor kaputunun üzerine düştü. Sürücü geri gidip, kızım yere düştükten sonra bacaklarının üzerinden geçip gitti. Allah\'tan gelene bir sözüm yok; ama kızımın ayaklarını tepeleyip, gitmesi çok ağırıma gitti\' dedi\" diye konuştu.

Öte yandan anne- kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yakalanması için polislerin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tabutların cenaze aracından indirilmesi

- Tabutlar yan yana

- Üsame Kanadıkırık (Yeşil gömlekli) dua ederken

- Lütfiye Kanadıkırık\'ın cenaze namazının kılınması

- Hatice S,nem Kanadıkırık\'ın cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutun taşınması

- Üsame Kanadıkırık eşi ve kızının mezarı başında

- Anne ve kızının mezarı

- Üsame Kanadıkırık\'ın taziyeleri kabul etmesi

- Hatice Sinem Kanadıkırık\'ın sağlık fotosu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 193 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Siverek\'te ABD protestosu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ve Fransa’da yayınlanan Kur\'an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini söyleyen bildiriye tepki gösterdi.

Öğle namazının ardından Güzelkuyu Meydanı\'nda toplanan kalabalık, \'Kudüs Müslümanlarındır\' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Kalabalık adına basın açıklamasını Siverek-Der yöneticisi Halil Özer yaptı. Özer\'in açıklamasının ardından bir süre \'Kahrolsun İsrail. Müslüman uyuma, Kudüs’e sahip\' sloganları atıp, dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan kalabalık

- Pankart ve atılan sloganlar

- Basın açıklamasının okunması

- Kalabalığın dağılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA)

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Eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, 26 yaşındaki Yusuf Acar\'ı tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen akrabası 42 yaşındaki Sehmuz Acar cinayeti itiraf etti. Sehmuz Acar 2 gün süren sorgulamanın ardından cezaevinde bulunduğu sırada Yusuf Acar\'ın eşine tacizde bulunduğunu, bu nedenle öldürdüğünü iddia etti.

Körfez\'de taş ustası Yusuf Acar, 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Yusuf Acar\'ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yusuf Acar\'ın yakınları ile görüşülerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında en son Yusuf Acar ile birlikte görülen akrabası Şehmuz Acar\'ı gözaltına aldı. Şehmuz Acar 2 gün süren sorgulamanın ardından babasının amcasının oğlunun oğlu olan Yusuf Acar\'ı öldürdüğünü söyledi. NATO boru hattındaki akaryakıt hırsızlığıyla ilgili olarak tutuklanan Şehmuz Acar, 15 ay cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktığında Yusuf Acar\'ın eşine tacizde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Şehmuz Acar, Yusuf Acar\'ı tabanca ile 3 el başına, 3 elde vücuduna ateş ederek öldürdüğünü, cesedi gömdüğünü itiraf etti. Dün, Şehmuz Acar\'ın ifadesi üzerine polis cesedin gömüldüğü Körfez Kalburcu Mahallesi\'ndeki ormanlık alana gitti. Ceset gömüldüğü yerden çıkarılırken, otopsi için morga kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Şehmuz Acar bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay

Haber:Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Kamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek buldu

Gaziantep\'te polis tarafından durdurularak aranan kamyonetin kasasında gizlenmiş gümrük kaçağı 11 bin 100 paket sigara ele geçirildi, Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün ismi açıklanmayan 27 MB MB 668 plakalı kamyoneti, havalimanı yolunda durdurup arama yaptı. Eğitimli köpek \'Curis\'in de katıldığı aramada kamyonetin kasasına gizlenmiş gümrük kaçağı 11 bin 100 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, isimleri açıklanmayan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Durdurulan kamyonet

- Eğitimli köpek Curis

- Kamyonetteki arama

- Sigaraların bulunması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera:GAZİANTEP,(DHA)

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AK Partili kadınlardan kimsesiz çocuklara destek kermesi

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından, kimsesiz çocuklara destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları üyeleri, kimsesiz çocuklara destek sağlamak amacıyla Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde kermes düzenledi. AK Partili kadınlar, kermeste tekstil ve hediyelik eşya ürünlerinin yanı sıra evlerinde yaptıkları yiyeceklerin satışını gerçekleştirdi. Açılan dört stantta tanesi 3 ile 20 lira arasında satılan tekstil ürünlerine en çok turistler ilgi gösterdi. AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır, \"İlçe merkezi ve kırsalında belirlediğimiz kimsesiz çocuklar mevcut. Bu çocuklarımızın bakım ihtiyaçları ve maddi destek sağlanması için günübirlik kermes düzenledik. Bizlere bağışlanan tekstil ürünlerimizi satarak çocuklarımıza sahip çıkacağız. Projemiz, sadece kimsesiz çocuklar değil şiddete maruz kalmış çocuklar ve engelli kardeşlerimizi de kapsıyor\" dedi. Kermesin her hafta ilçenin farklı işlek caddelerinde devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kermesten görüntü

-AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır ile röp.

Toplam: 1 dakika 2 saniye-75,2 MB HD

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Türkiye haritası şeklinde hazırlanan pistte robotlarını yarıştırdılar

Zonguldak\'ta, 11 okuldan 49 öğrencinin katıldığı çizgi izleyen robot yarışması düzenlendi. Türkiye haritası şeklindeki pist üzerinde düzenlenen yarışma sırasında öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi\' isimli çizgi izleyen robot yarışması Erdemir Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Yarışmaya 11 okuldan 17 ekip olmak üzere 49 öğrenci katıldı. Türkiye haritası şeklinde düzenlenen pistte yarışmacılar, robotlarıyla İstanbul\'dan yola çıkarak Samsun\'a ulaşmayı hedefledi. Yarışmaya katılan öğrenciler, pistte yarışan robotlarını büyük heyecanla takip etti. Erdemir Anadolu Lisesi Okul Müdürü Engin Mutlu, 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerini kapsamında, şenlik ve kutlama boyutunun yanı sıra öğrenen, bilen, üreten ve dünya genelinde inisiyatif alarak katma değer oluşturmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin büyük bir özveriyle yarışmaya hazırlandığını ifade eden Mutlu, \"Türkiye haritası şeklinde hazırlanan yarışma pistinde yarışmacılar İstanbul\'dan çıkarak Samsun\'a ulaşmaları planlanmıştır. Bu fikir ışığında Mustafa Kemal Atatürk\'ün İstanbul\'dan başlattığı Anadolu direnişinin ilk durağı Samsun\'a yaptığı yolculukta yaktığı istiklal ışığına, cumhuriyetimizin güvencesi gençlerimiz tarafından da çağdaş medeniyetler seviyesinde sahip çıkılması ve bu ilerleyişin devam ettirilmesi amacıyla \'Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi\' isimli çizgi izleyen robot yarışması yapılmasına karar verildi. Takip eden yıllarda geleneksel hale getirilerek, İstiklal Harbi’nin süreci işlenecektir\" dedi.Gün boyu sürecek yarışmada hedeflerine ulaşan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Robotlardan detay

-Robotların yarışması

-Öğrencilerden detay

-Okul Müdürü Engin Mutlu ile röp.

Süre: (5.01) Boyut: (561 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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Başkanın makam odasında kumru yuvası

Bursa\'da Osmangazi İlçe Belediyesinde Belediye Başkanı Mustafa Dündar\'ın makam odasına yuva yapıp yumurtlayan kumrular belediyenin ilgi odağı oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Dündar ise, \"Hayvanlara hürmeti olmayanın insanlara hürmeti olmaz\" dedi.

Bursa\'nın merkez ilçelerinden Osmangazi Belediyesi Belediye Binasında açık pencereden Başkan Mustafa Dündar\'ın makam odasına giren kumru odadaki yazıcının üstüne çalılarla yuva yaptı. Ardından burada yumurtlayan dişi kumru erkek kumru ile birlikte dönüşümlü olarak kuluçkaya yatmaya başladı. Odada yoğun olmayacak tempoda gündelik işlerin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptığı açıklamada, \"Bize bu sayede alışmış oluyor. Ayrıca pencereyi sürekli açık bırakarak onların buraya rahat rahat girip çıkmasını, eşiyle birlikte dönüşümlü olarak kuluçkaya yatmalarını sağladık. Onları ve yumurtalarını heyecanla takip ediyoruz. Yavruların çıkmasından sonraki süreçte çok önemli, 2 yumurta var inşallah güzel yavruları çıkacak\" dedi.

\"ONLARI DEMİRBAŞ KABUL ETTİK\"

Belediyede çalışanların merakla odaya girmek istediklerini ancak sadece kapıdan bakmaya izin verdiklerini söyleyen Dündar, \"Rahatsız olmasını istemiyoruz. Onları burada bir demirbaş gibi kabul ettik. Buraya gelen ziyaretçiler ilk başta onun bir biblo olduğunu düşünüyorlar daha sonra durumu anlatıyoruz, misafirleriniz için de hoş bir sürpriz oluyor. Hayvana hürmeti olmayanın insana hürmeti hiç olmaz. Dolayısıyla bizlerin belediyecik hizmetinin de sadece insanlara yönelik değil Osmangazi\'de yaşayan tüm canlılara yönelik olduğunu gösteriyoruz. Hayvanlar doğal yaşam birer parçasıdır. Hepsinin kendine göre bir görevi vardır. Çeşitli tesislerimizde de pek çok sokak hayvanının sağlık bakımları ile de ilgileniyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kumrudan ve yuvasından görüntüler

-Başkanın kumruları izlemesi ve uzaktan ilgisi

-Başkan Mustafa Dündar ile röportaj

Haber - Kamera: Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)