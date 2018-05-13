DHA YURT BÜLTENİ-10

1 - Karamollaoğlu: Anadolu\'yu ayağa kaldırmaya hazırız



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, \"Biz verdiğimiz sözde her zaman durduk. Hiçbir zaman yanlışların arkasına saklanıp bahaneler üretmedik. Bugün de söz veriyoruz ki; bu görev bendenizin omuzlarına yüklenirse, bütün Anadolu\'yu yeniden ayağa kaldırmaya hazırız\" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri kapsamında ilk mitingini memleketi Sivas\'ta yaptı. Kent meydanında düzenlenen mitinge yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Karamollaoğlu konuşmasında, seçim çalışmalarına Sivas\'tan başladığını belirterek, \"Bugün bizim için, hepimiz için önemli bir gün. Elbette Sivas\'ta bulunmak, bu yarışa Sivas\'tan başlamak üzerime düşen bir vecibeydi. Sizlere geçmişte hem milletvekili olarak, hem de belediye başkanınız olarak hizmet etme gayretinde bulundum. Ülkemizde içinde olduğu problemleri Sivas\'tan paylaşmayı bir vazife biliyorum. Sivas, Yiğidoların, mert insanların diyarıdır. Sivas dediğimiz zaman milli mücadele yıllarını unutmamız mümkün değil. Sivas, Cumhuriyet tarihimizde önemli yer işgal etti\" dedi.

‘ANADOLUYU AYAĞA KALDIRMAYA HAZIRIZ’

Türkiye\'nin borçlarının trilyon sınırına dayandığını belirtip iktidarı eleştiren Karamollaoğlu şunları söyledi:

\"Dış ticaret açığı 77 milyar dolar açık vermişiz. Yani sattığımızla aldığımız arasındaki fark, bizim zararımıza 77 milyar dolar. Biz sadece ne kadar ihracat yaptık, onunla övünüyoruz. Başarılı bir politikan yok. Veririmlilik bizim için çok büyük önem taşıyor. Çünkü bir yatırım yapılırken, önce verimlilik hesabı yapılır. Ama bu Ak Parti yöneticilerinde yok. Hiçbir yerde verimliliği düşünmüyorlar. Biz bunu mutlaka tersine çevireceğiz. Biz verdiğimiz sözde her zaman durduk. Hiçbir zaman yanlışların arkasına saklanıp, bahaneler üretmedik. Bugün de söz veriyoruz ki; bu görev bendenizin omuzlarına yüklenirse, bütün Anadolu\'yu yeniden ayağa kaldırmaya hazırız. Bize yapamazsınız diyenlere sesleniyorum. Bizim yaptıklarımıza, onların hayali bile yetişemez. Bu inanç, bu azim olmadığı sürece bu ülkenin problemlerini bu arkadaşlar çözemezler.\"

‘ARTIK YETER, DEĞİŞTİRİN BU İKTİDARI’

24 Haziran seçiminin Türkiyenin istikameti için en önemli olduğunu aktaran Karamollaoğlu şöyle devam etti:

\"Eğer bu ülke 4- 5 sene daha bugünkü politikalarla yönetilirse, ayakta duracak mecalimiz kalmaz. Türkiyenin bir beka sorunu var diyorlar. Ak Parti\'den önce beka problemi yoktu. Bu hale kim getirdi. Ak Parti hükümetinin politikaları getirdi. O yüzden değiştirme zamanı. Geçmişini bilmeyenler, geçmişten ders almayanlar, hiçbir zaman ülkenin bütününü göremezler ve problemlerini çözemezler. Şimdi bu seçime giderken, bir çeşit medya var sadece bize hakaret edecekleri zaman, bizleri akıllarına getiriyorlar. Herkez biliyor ki; biz farklıyız. Bizim siyaset anlayışımız farklı. Biz bu ülkede insanlarımızın kutuplaşmasını istemiyoruz. Bizi dışlayan insanları bile kucakmayı istiyoruz. Bu ülke hepimizin. Ama iktidar kutuplaşmayı getirdi. Bizim yönetim anayışımız bu arkadaşlardan farklı. Biz bundan dolayıdır ki artık yeter, o eğiştirin bu iktidarı diyoruz. Her konuda değişikliğe ihtiyacımız var. Bizim insanımızı kucaklayacak mağdurun yanında olacak bir anlayışa ihtiyacımıza var. Bu sebeple biz illede değişim istiyoruz. Bunu keyif olsun diye söylemiyoruz.\"

24 Haziran\'da destek beklediğini söyleyen Karamollaoğlu, \"Bizim çok büyük imkanlarımız yok. Ama bizim beşimiz emin olun onların 5 milyonundan daha bereketlidir. Allah hepinizinden razı olsun. Sivas\'ı ve ülkemizi yeniden birlikte inşa edeceğiz. Eğer omuzlarıma bir yük yüklenirse, son noktaya kadar size hizmet etmeye devam edeceğim\" ifadelerini kulandı.

Konuşmanın ardından SP İl Başanlığı tarafından Karamollaoğlu\'na çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca üzerinde \'Türkiye\'ye Bilge Başkan\' yazılı Sivasspor forması takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Mitingden görüntüler

-Karamollaoğlu’n konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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2 - Kılıçdaroğlu’nun eşi şehit annelerini ziyaret etti

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Anneler Günü’ etkinliği kapsamında şehit annelerini ve servis minibüsünde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen Sakin’in annesini ziyaret etti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle birlikte Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, daha sonra Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği ‘Geleneksel Anneler Günü’ etkinliğine katıldı. Ziyarette Kılıçdaoğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in eşi Gönenç Bilgen Yücel de eşlik etti. Selvi Kılıçdaroğlu ilk olarak geçen 15 Ağustos’ta kreş servisinde unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in annesi Buket Sakin’i ziyaret etti. Yaşanan olay nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Selvi Kılıçdaroğlu, \"Alperen’in ölümünde suçlular bu kadar belliyken, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi. Anne Buket Sakin de olayın üzerinden geçen zaman ve davada 7 celse geride kalmasına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Baba Serkan Sakin ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, \"Benim oğlum öldü. Bu davanın asliye yerine ağır ceza mahkemesinde görülmesini istiyoruz. Fakat bu bir türlü sağlayamadık. Bizim tek isteğimiz adalettir. Adalet istiyoruz. Okulda kamera kayıtları silinmiş, bize oğlumun ölümüyle ilgili sürekli yanlış bilgiler verdiler. Ambulans çağırmak yerine, okula alıyorlar. Belki de oğlum kurtulabilirdi\" dedi. Kılıçdaroğlu’da Sakin çiftinin sözleri üzerine \"Adalet istemek en doğal hakkınız\" dedi. Ziyarette Alperen’in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin servis araçları için geliştirdiği projeyi anlattı. Selvi Kılıçdaroğlu, Yaren’e projesinden dolayı teşekkür ederken, anne Buket Sakin’in de Anneler Günü\'nü kutlayıp, çiçek verdi.

AK PARTİLİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Selvi Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Diyarbakır\'ın Sur ilçesindeki operasyonda PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan\'ın Evka-5 Mahallesi’ndeki annesi Mücessel Erdoğan’ı ziyaret etti. Şehit annesinin, Anneler Günü\'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, onunla sohbet etti. Şehit annesi ziyaretten dolayı Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, oğlunun fotoğraflarını gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki ziyareti ise Balatçık Mahallesi’nde felçli oğluna bakan Fatma Şen oldu. Yaşlı olmasına rağmen oğluna baktığını söyleyen Şen’in elini öpen Kılıçdaroğlu, anneye çiçek vererek Anneler Günü\'nü kutladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu 2017 yılında Diyarbakır merkez Sur ilçesinde PKK\'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Şenali Ocak’ın annesi Gönül Ocak’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan acılı anneyi teselli eden Kılıçdaroğlu, anneye çiçek vererek anneler gününü kutladı. Program kapsamında Kılıçdaroğlu son olarak Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde 26 Ekim 2017 tarihinde aşırı yağmur nedeniyle mahsur kalanları kurtarmaya giden askeri personel taşıyıcı aracın sel sularına kapılmasıyla şehit olan Topçu Onbaşı 21 yaşındaki Sefanur Parhan\'ın Ataşehir Mahallesi’ndeki ana ocağını ziyaret etti. Şehidin ağabeyi AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehminur Parhan, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri apartmanın girişinde karşıladı. Misafirperverliklerinden dolayı şehidin ağabeyine teşekkür eden Kılıçdaroğlu daha sonra eve girerek anne Tacide Parhan’ın Anneler Günü\'nü kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ziyaretlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3 - Midibüs kazasında ölen 2 kişi, Iğdır\'da toprağa verildi

ARDAHAN\'ın Çıldır ilçesinde, hafta sonu tatili için Gürcistan\'a geziye giden öğretmenler ile ailelerinin taşındığı midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen Barış Özüm ile ortağı Aliekber Kumak, memleketleri Iğdır\'da defnedildi.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Ardahan\'ın Çıldır- Aktaş yolu Mozaret Dağı mevkisinde meydana geldi. Kars, Ağrı ve Iğdır\'da görev yapan bir grup öğretmen ile ailelerini hafta sonu tatili için Gürcistan\'a götüren Barış Özüm yönetimindeki 34 TT 0009 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Iğdır Üniversitesi\'nde memur olarak görev yapan Barış Özüm ile tur işi yaptığı ortağı Aliekber Kumak, Iğdır Melekli beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde görevli felsefe öğretmeni Nilgün ve annesi Hatice Kıraç yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk sahibi Barış Özüm (33) ve 1 çocuk babası Aliekber Kumak (34) için Iğdır\'da cenaze töreni düzenlendi. Barış Özüm\'ün Atatürk Mahallesi\'nde, Aliekber Kumak\'ın ise Alikamerli Mahallesi\'nde cenaze namazı kılındı. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenlerinde, Kumak ve Özüm aileleri ayakta durmakta güçlük çekti. Barış Özüm ve Aliekber Kumak\'ın cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Felsefe öğretmeni Nilgün ile annesi Hatice Kıraç\'ın cenazeleri, İstanbul\'a gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cami önündeki kalabalıktan detay

Mezarlıktan görüntü

Cenaze namazından görüntü

(KJ: Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)-

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4 - Süleymanpaşa\'da bisiklet şenliği

TEKİRDAĞ\'da Süleymanpaşa Belediyesi\'nin ikinci kez düzenlediği \'Rodosto Bike\' bisiklet şenliğinde 2 bin sporcu pedal çevirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nin bu yıl ikincisini düzenlediği \'Rodosto Bike\' bisiklet şenliğinde yaklaşık 2 bin sporcu sahil festival alanında bir araya geldi. Bisikletçiler, kayıt işlemlerinin ardından Atatürk Bulvarı üzerinden Kumbağ Mahallesine giderek aynı parkurdan geri döndü ve turu tamamladı. Sporcuların yol güzergahlarında jandarma, polis ve zabıta ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu yıl Rodostobike bisiklet şenliğinin ikincisinin düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek yarışmada derece alanlara plaketlerini verdi.

Görüntü Dökümü:

-Bisikletlilerin alandan çıkışı

-Yolda ilerlemeleri

-Alınan güvenlik önlemleri

-Ekrem Eşkinat’ın alana gelmesi

-Geri dönüşleri

-Alanda toplanmaları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDADĞ,(DHA)

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5 - Andırın beyaza büründü

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ortalığı beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinde aniden etkili olan 30 dakika süren dolu yağışı, ilçenin birçok yerini beyaza bürüdü. Vatandaşların zor anlar yaşadığı dolu yağışıyla ilçe adeta kar yağmış gibi beyaz bir örtüye büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dolu yağması

- Yerdeki dolu birikintisi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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6 - Eşinin üzerine kapıyı kilitledi, polis arayınca anahtarı gönderdi

KARABÜK\'te, eşinin üzerine kapıyı kilitleyip gittiği 42 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G. polisi aradı. R.G. polis arayınca arkadaşıyla anahtarı gönderdi. Yaklaşık 3 saat sonra evden çıkan N.G. eşinden şikayetçi oldu.

Karabük Fatih Mahallesi TOKİ Konutları 5\'inci katında oturan N.G., polisi arayarak eşinin kapıyı üzerine kilitlediğini söyleyip yardım istedi. Gelen ekipler, N.G.\'nin eşine ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra cep telefonunu açan R.G., Yenice ilçesinde bir köyde orman kooperatifi kongresine gittiğini, bir saate kadar geleceğini, biraz psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Polisin eşini eve kapatmasının kanunen bir suç olduğunu söylemesi üzerine R.G. anahtarı başka birisinden gönderdi.

Yaklaşık 3 saat sonra polisin kapıyı açmasıyla evden çıkan N.G. eşinden şikayetçi olmak için karakola götürüldü. Çocukları bir yakınlarının yanında kalan N.G., \"Ara sıra kilitliyor beni böyle. Biraz sorunları, dengesizliği var. Psikolojim bozuk diyor. Benim de psikolojimi bozdu artık. Bilmiyorum ne yapacağım. Boşanma davası açtım, iptal ettiler. Tekrar açmayı düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin apartmana girmesi

-Polisin cep telefonuyla R.G ile konuşması

-R.G.\'nin bir kişi ile gönderdiği anahtarı polisin alması ve kapıyı açması

-N.G.\'nin evden çıkması ve konuşması, polis otosuna götürülmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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7 - Artvin’de güreşen boğa rakip boğanın sahibine saldırdı

ARTVİN’in Murgul ilçesinde geleneksel boğa güreşleri düzenlendi. Kıyasıya süren mücadelede öfkeli boğa rakip boğanın sahibine saldırdı. Boğa sahibinin hafif yaralandığı tehlikeli anlar da anbean kameraya yansıdı.

İlçenin Özmal köyünde, Özmal Köyü Geliştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel boğa güreşleri, kültür ve sanat festivali düzenlendi. Çevre illerden güreşlere katılan 80 boğa, üstünlük kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Yoğun ilginin olduğu güreşler kıran kırana mücadelelere de sahne oldu. Festivalde güreşleri bölgeye gelen çok sayıda boğa sever de heyecanla izledi. Güreş alanında bir boğa mücadele ettiği rakip boğanın sahibine saldırdı. Boynuz darbesiyle yere düşen ve ezilme tehlikesi geçiren boğa sahibinin yardımına çevredekiler koştu. Boğa sahibinin sahibinin hafif yaralandığı o anlar da kameraya yansıdı. Öfkeli boğanın sakinleştirilmesiyle güreşler kaldığı yerden devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğa güreşleri

Boğa saldırı anı (2.05. saniyede)

Detaylar

HABER KAMERA: ARTVİN-DHA

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8- Klasik ve modifiye araçlar buluştu

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Kemer Otomobil Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Klasik ve modifiye edilmiş araçların sergilendiği festivalde drift (kayma) tekniğiyle yapılan sürüşler ilgiyle izlendi.

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi\'nin destekleriyle Kemer Motor Sporları Kulübü tarafından Ralli Alanı\'nda gerçekleştirilen Kemer Otomobil Festivali\'nde klasik ve modifiye edilmiş yaklaşık 1000 otomobil sergilendi. Özellikle modifiyeli otomobillere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Modifiye edilmiş araçlarla yapılan drift gösterilerinde de renkli görüntüler ve heyecanlı anlar yaşandı. Otomobil tutkunları bazı araçların yanında fotoğraf çektirdi.

Kemer Motor Sporları Kulübü Başkanı Serdar Honamlı, festivalin 5\'incisini düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi. Festivale herkesin mutlaka katılması gerektiğini anlatan Honamlı, \"Festivali yapmamızdaki amacımız turizme katkı sağlamak. Bazı turistler gelip bizden bilgi alıyor. Turistlerden gelen tepkiler çok güzel. Festivalin hem turizme hem esnafa faydası olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Sıcak havaya rağmen bir araya gelmelerinin aile olduklarının göstergesi olduğunu vurgulayan Honamlı, kaymakamlığa, Kemer Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ile organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alandaki araçlardan ve ziyaretçilerden detaylar

- Araçtaki ses sistemi detay

- Araçlardan detay

- Alandan genel detay

- Serdar Honamlı açıklama

- Seyirciler detay

- Drift aracı başlangıç

- Drift yapan araçlar

- Seyircilerden detaylar

- Genel alan ve drift yapan araç detayı

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

