DHA YURT BÜLTENİ-10

1)NİĞDE\'DE ÖLDÜRÜLEN BAŞKANA BELEDİYE ÖNÜNDE VEDA (EK GÖRÜNTÜLER )

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kalabalık genel görüntü

-Cenazenin Belediye önünde getirilmesi

-Tabutun görüntüsü

-Başkanın fotoğrafı

-Babasının ağlaması

-Kurs camiinde cenaze namazı kılınması

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Süre:03\'14\" boyut:187 MB

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül\'ün katıldığı bir düğünden görüntü

Süre:00\'47\" Boyut:48.4 MB

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Eser PAZARBAŞI-Kamera: NİĞDE,(DHA)

===================================================

2)GİZEMLİ KIZ MERAKI ÇORUM SINIRLARINI AŞTI

ÇORUM\'da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık\'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görme veya yakalama umuduyla çevre illerden de insanlar gelmeye başladı. Çorum\'da mezarlıktaki gizemli kıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Dün gece yine kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip gizemli kızı aradı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan ve Amasya\'dan geldiğini belirten grup ağaç dallarında ve mezar aralarında gizemli kız aradı. Öte yandan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görmek için mezarlığa gelen kalabalığı görüntülemek için bölgede bekleyen gazeteciler dün gece saat 02.30\'da Ulu Mezarlık içerisinde çekim yaptıkları sırada ilginç bir olay yaşadı.

GAZETECİLER KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Bir ses duyan gazeteciler sesin bulunduğu alana ilerlerken karşılarına mezarların arasında saklanıp gizemli kızı yakalamak için pusuya yatmış grupla karşılaştı. Çevre illerden de insanların Çorum\'a gelerek geceyi mezarlıkta geçirmeleri de dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Mezarlıkta bekleyenler

-Mezarlıkta gizemli kızı arayıp gördük diyenler

-Gizemli kızı gören ve tarif eden genç

- Detaylar

(SÜRE: 4 DK) - (BOYUT: 493 MB)

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM-DHA

====================================================

3)BURSA ADLİYESİ\'NDE KÜÇÜK KIZA TACİZ SANIĞI KELEPÇELİ KAÇARKEN MERDİVENDE YAKALANDI

BURSA\'da 14 yaşındaki M.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen 24 yaşındaki Baran K., elepçeli olarak Bursa Adliyesi\'nden kaçtı. Baran K. beraberindeki polisler ve adliyede görevli hassas büro amirliğinde çalışan polis memurları, adliyenin çıkışında yakaladı.

Olay, Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi\'ndeki parkta önceki gece meydana geldi. İddiaya göre, M.K. adlı kız çocuğuna Meydancık Parkı\'nda cinsel tacizde bulduğu öne sürülen Baran K., şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Baran K., sorgulamasının ardından Bursa Adliyesi\'ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı\'nda ifade veren Baran K., \"M.K. 14 yaşında değil. O benim sevgilim, kız arkadaşım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorumö dedi. Bursa 3. Sulh Hakimliği\'ne \"Küçük yaştakı kız çocuğuna cinsel istismar\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrası polis memurlarının belgeleri incelemesini fırsat bilen Baran K., elindeki kelepçeyle Bursa Adliyesi\'nden koşarak kaçmak istedi. Çocuk Şubesi ve adliyedeki polis memurları aldığı önlem ile Baran K.\'yi kaçmak isterken adliyenin önünde yakaladı. Şüpheli daha sorna Bursa E. Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

Şüpheli yakalandıktan sonra adliyeye getirilirken

Adliyenin dışından görüntü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

========================================================

Bakan Özlü: Kadınlarımız akademi dünyasına mühürlerini vuracak (EK)

4)BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ\'DEN \'TAMAM\' AÇIKLAMASI

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile yönetimi tarafından, AK Parti İzmir il binasında ağırlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gündemdeki tartışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, grup toplantısında \"Milletimiz ne zaman \'tamam\' derse o zaman çekiliriz\" sözlerinin ardından, Twitter üzerinden muhalefet ve iktidar yanlılarının başlattığı \"Tamam\", \"Devam\" polemiğine ilişkin açıklama yapan Özlü, hükümetin icraatlarına değindi. Özlü, \"Bizim partimiz 2002\'den kurulduğu günden beri milletin fikirlerine önem veren milletin emrinde olan bir partidir. Milletimiz ne derse bizim başımızın üstündedir. Milletimiz bize her dönem görev verdi. Geçen 16 yıla baktığımız zaman milletimizin bizi desteklediğini görüyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Geçmiş geleceğin ne olduğunu gösteriyor. Devam mı tamam mı millet söyleyecektir\" diye konuştu. AK Parti\'nin seçim manifestosuna yönelik CHP\'den gelen eleştirilere de değinen Bakan Faruk Özlü, şunları söyledi:

\"Erken seçim kararının alınmasından sonra en planlı programlı hareket eden parti AK Parti\'dir. Biz manifestomuzu ilan ettik. Yakında seçim beyannamesi açıklanacak. Milletvekili aday adaylarımızın mülakatları ile yoğunuz. Diğer partiler aday adayı bulamazken biz adaylarımızı nasıl seçeceğimiz noktasında ince eleyip sık dokuyoruz. Bu milletimizin bize duyduğu güveni gösteriyor. Hangisinin bir manifestosu var? Hangisine bizim partimize olan kadar yüksek teveccüh var? Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yapacaklarımızı ifade ediyoruz. Mukayesesini aziz milletimiz yapacak. Bunu Haziran\'da göreceğiz.\"

BAKANDAN \'DEVAM\' GÖNDERMESİ

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin \"TUBİTAK\'a veteriner başkan atandı\" sözlerini hatırlatan Özlü, \"Muhalefetin tembel olduğunu defalarca söyledim. Çalışmıyorlar. CHP\'nin adayı Muharrem İnce bir konuşmasında \'TÜBİTAK\'a veteriner başkan atamayacağız\' dedi. 1960\'lı yıllarda kurulan kuruma atanan başkanlardan hiçbiri veteriner hekim değil ayrıca veteriner de olabilir. Onları niye küçümsüyorsunuz? Muhalefet maalesef Türkiye\'de çalışmıyor. Dedikodu ile politika üretmeye çalışıyor. 24 Haziran\'da göreceğiz. Biz çalışarak iktidardayız, çalışmaya devam edeceğiz. Elbette \'devam\' olacak\" diye konuştu. İzmir\'e çok sık geldiğini ve İzmir\'in güzel bir şehir olduğunu açıklayan Özlü, \"İzmir\'i seviyoruz. İzmir\'le ilgili projelerimiz var. Bunlar hayata geçiyor\" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül ise Bakan Özlü\'nün İzmir\'le ilgili çok güzel çalışmalarının olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından program basına kapalı şekilde devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün açıklamas

-Toplantı salonundan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Davut CAN/ İZMİR, (DHA)

====================================================

5)SURİYELİ ÇOCUK, GÖLETTE BOĞULDU

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasan Nacar (14), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi\'nde hafta sonru, sıcaktan bunalan Hasan Nacar, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Bir süre sonra Nacar, suda çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar\'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülen Nacar, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bu sabah kaybetti.

Nacar\'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Hasan Nacar\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

====================================================

6)TÜRKİYE\'NİN İLK ENGELSİZ KUŞ GÖZLEM KULESİ\'NDE SONA DOĞRU

YALOVA\'nın Altınova İlçesi\'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, 204 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü\'nde Türkiye\'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi inşa edildi. Tabiata uyumlu olması amacıyla ahşap giydirme olarak inşa edilen 18,5 metre yüksekliğinde ve 7 katlı olan çelik konstrüksiyon kuleyi engelli vatandaşlar da rahatlıkla gezebilecek, buradaki sulak alan habitatını rahatlıkla gözlemleyebilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Yalova\'nın Altınova İlçesi\'nde bulunan Hersek Lagünü\'ne Türkiye\'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesini yaptı. İnşa edilen ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları yapılacak olan kuş gözlem kulesinin en önemli özelliği ise alana gelen yaşlı ve engelli bireylerin her kata rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması olduğu öğrenildi.

BAKAN VEYSEL EROĞLU\'NUN ESERİ

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da Hersek Lagünü için bir kule de belediye olarak kendilerinin yaptığını söyledi. Osmangazi Köprüsü\'nün yapımı sırasında Hersek Gölü nedeniyle köprünün güzergahının değiştirildiğini hatırlatan Başkan Metin Oral, \"Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu\'nun talimatıyla yapılan bir engelsiz kuş gözlem kulesi var. Arkasında da doğa ile ilgili eğitim alanları olacak. O konu tabi bize ayrıca onur verdi çünkü Türkiye\'de bir ilk olacak. Burada bütüncül bir proje yapıyoruz. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi de olacak. Burası vatandaşlarımızın doğa ile bütünleşebilecekleri bir alan haline gelecek. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Bakanımız Veysel Eroğlu\'na, hükümetimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bu projeler 2018 yılı sonu itibariyle hayata geçmiş olacak. Turizm açısından bunun bizlere ciddi katkısı olacak. Altınova halkı adına ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızı da inşallah kulenin açılışında görmek istiyoruz. Bu onun eseriö dedi.

KUŞ TÜRÜ SAYISI 204 OLDU

Hersek Gölü\'nü 2004\'ten beri koruma altına aldıklarını söyleyen Başkan Oral, o günden bu yana göldeki kuş türü sayısının da arttığını söyledi. Başkan Oral, \"O zaman 100 küsür olan kuş sayısı şu an 204\'e çıktı. 204 tür tespit edildi. Bunlardan 20 tanesi nadir ve korunması gereken türlerden. O nedenle gölün önemi artıyor. Kuşlarımız da burada kendileri iyi bir mekân buldular ki sayıları her geçen gün artıyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının daha da artacağını düşünüyoruzö şeklinde konuştu.

Bu arada, orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu daha önce yaptığı açıklamada, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla da Altınova İlçesi\'ndeki Hersek Lagün\'ü önemsediklerini belirtip, \"Engelsiz kuş gözlem kulesi gibi engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı yatırımları, temel insan hakları ve insan onurunun vazgeçilemez olduğu şuuruyla yaptığımız bütün yatırımlarda göz önünde bulunduruyoruzö demişti.

Görüntü Dkümü

---------------------------

Kuleden görüntü

Belediye başkanı ile röp

Genel detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

=================================================

7)HALK EĞİTİM MERKEZİ\'NİN DOĞALGAZINI KESTİLER

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün doğalgaz firması tarafından faturası ödenmediği iddiasıyla doğalgazı kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir: öGölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'müzün hiçbir borcu olmadığı halde doğalgaz firması tarafından doğalgazının kesilmesini esefle karşılıyorum. Borçları yok. Birde Halk Eğitim Merkezi sergisinin olduğu bir zamana getirilmesi üzücü bir hadise. Biz yasal olarak hakkımızı arayacağız. Şu anda Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüzün borcu olmadığı halde doğalgazının kesilmesi, ancak 1 Nisan Anaokulu \'muzunda Genel Müdürlükle ilgili bir sorundan dolayı 2 faturasında gecikme söz konusu. Onların da doğalgazları kesilmiş. Bir kamu kuruluşunun, kamu hizmeti veren bir kurumun 1-2 faturası ödenmemesi veya ödendiği halde doğalgazının kesilmesini normal bulamıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir\'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

==================================================

8)ÖZEL ÖĞRENCİLER BİRİNCİLİK TER DÖKTÜ

OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen \"Atletizm ve Spor Şenliği\'ne katılan engelli sporcular, birincilik ter döktü.

Kadirli Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından şehir stadyumunda düzenlenen yarışlarda, ilçedeki engelli sporcular birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte özel öğrenciler oyun oynayıp halay çekti. Sporcular, 50 metre koşu, şınav, mekik, barfiks ve uzun atlama dallarında ter dökerken yarışlarda dereceye girenlere madalyaları verildi. Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, yaptığı açıklamada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla sportif ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Kadirli Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Bal ise engelli öğrencilerin spor yaparak mutlu olduklarını ve başarılarının karşılığında ödüllendirildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Öğrencilerin yarışmalar için kayıt yaptırırken

-Oyun oynayıp halay çekmeleri

-Yarıştan görüntüler

-Haydar Aktürkün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)