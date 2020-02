DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DİYARBAKIR\'DA ARANAN ZANLI ORTALIĞI KARIŞTIRDI, SİLAHLAR PATLADI, 2 POLİS VE ZANLI YARALANDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişinin polis tarafından yakalanması sırasında çıkan olayda, 2 polis memuru bıçak ile zanlı ise kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından silah ile vurularak yaralandı. Bağlar ve Yenişehir ilçeleri arasındaki hemzemin geçidini karıştıran ve trafiğin kısa süre aksamasına neden olan olaydan sonra 2 yaralı polis ve polisleri yaralayıp kaçmak istenken yakalanan zanlı tedavi için hastaneye kaldırdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, hırsızlık suçundan aranması bulunan Ozan Ç\'nin bulunduğu Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki adrese gitti. Zanlıyı burada yakalayan polisler, iddiaya göre, Ozan Ç\'yi araca bindirdiği sırada güçlük çıkararak arkadaşlarıyla birlikte yaygara yaptı. Bir anda yaşanan arbede sonrası artan kalabalık, polise taş atarken, Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polis kolundan yaraladı. Taşkınlığın devam etmesi üzerine polis havaya ateş ederek, kalabalığı dağıtmak isterken, Ozan Ç., kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından ayağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda terör, asayiş, özel harekat ekipleri sevk edilirken, bölgede olayların büyümemesi için çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Kolundan yaralanan 2 polis Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi Ek binasına sevk edilirken, yaralı zanlı Ozan Ç. Selahattini Eyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merkez Bağlar ilçesi ile Yenişehir ilçesi sınırındaki hemzemin geçidini karıştıran olaydan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Silahlarında ateşlendiği olay nedeniyle trafik kısa süreliğine bölgede aksadı.

2)EDİRNE\'DE REKORLAR KİTABINA GİRMEK İÇİN DEV CİĞER TAVASI YAPTIRILIYOR

EDİRNE Belediye Başkanlığı, kentin meşhur lezzeti olan tava ciğeri dünyaya tanıtmak için 2 ton ağırlığında ve 80 santim yüksekliğinde paslanmaz taştan imal edilen tava yaptırıyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hedeflerinin tava ciğeri tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra Edirne\'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmak olduğunu söyledi.

Edirne\'de yaklaşık 8 bin 300 yıllık tarihe sahip olan kentin meşhur lezzeti tava ciğerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen Edirne Belediyesi, \'dünyanın en büyük tavası\' ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için 2 ton ağırlığında 80 santim yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında bir tava hazırlatıyor. Kentin en önemli lezzeti olan, tadını tüm Türkiye’ye kanıtlayan ve ülkenin dört bir yanından gelen turistlerin büyük beğenisini kazanan tava ciğerinin bu sayede dünyaya açılması hedefleniyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirneli ciğerci esnafının da desteğini alarak, dünyanın en büyük tavasını yaptırma kararı aldı. Kırklareli’nde bir imalathanede yapımı sürdürülen bu tavanın 2 ton ağırlığında 80 santim yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında olacağını ifade eden Gürkan, tavanın paslanmaz taştan imal edildiğini söyledi. Gürkan, \"Tava, platform, alt yakıcı ve tava olmak üzere 3 kademeden oluşacak. 5 metre yüksekliğine sahip alt yakıcının yer alacağı tavada, tavanın ısıtılacağı hazne de yer alacak. 9 metre çapında platformda ustaların gezinip ciğer pişirebileceği alan da mevcut olacak. Ayrıca \'dünyanın en büyük tavası’ Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Karaağaç yolu üzerindeki boş alana 12x12 çapında dökülen beton zemin üzerine oturtulacak\" dedi.

REKOR DÖNEMESİ FESTİVALİ’NDE YAPILACAK

Edirne Belediyesi’nin ‘dünyanın en büyük tavası’ ile yapacağı rekor denemesi 8\'nci Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek. Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin de yer alacağı rekor denemesinde, Edirne Belediyesi tarafından hazırlatılan dev tava Edirne’nin ünlü tava ciğeri, ciğerin ustaları tarafından pişirilecek ve pişirilen ciğer, bir dünya rekoruna tanıklık eden katılımcılara ikram edilecek.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GİREN TAVA SERGİLENECEK

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tava ciğerinde hedeflenen kalitenin yakalandığını kaydederek, \"Ciğerci esnafımızın da desteğini alarak, bir dünya rekoru kırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle dünyanın en büyük tavasını yaptırmak için bir çalışma başlattık. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerini de kentimize davet ettik. 8\'nci Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali kapsamında 12 Mayıs Cumartesi Günü, Edirne’nin ismini rekorlar kitabına yazdıracağız. Edirne, dünyanın en büyük tavası ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alacak. Bu tavada pişireceğimiz ciğeri ise, bu tarihi ana tanıklık eden misafirlerimize, halkımıza ikram edeceğiz. Daha sonra tavamızı, Karaağaç yolu üzerinde ki rekor denemesinin yapıldığı boş alanda sergileyerek, hem Edirne’nin hem de eşsiz lezzetin tanıtımını tün dünyada gerçekleştireceğiz\" şeklinde konuştu.

3)VALİDEN SİYASİ PARTİ VE ADAYLARA \'TURİZM\' UYARISI

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 24 Haziran seçim sürecinde siyasi partiler ve adaylara seslenerek, “Bu şehirde seçim kampanyası, propaganda yapan herkesin bu şehrin bir turizm şehri olduğu ve sezonun da tam ortasında seçim yapacağımızın bilinciyle seçim kampanyası ve propagandasını yürütmesi gerekir. Bu şehre tatile gelen insanlar dinlenmeye geliyor, bizim gürültümüzü dinlemeye gelmiyor\" dedi. İl Güvenlik Kurulu, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konularında alınacak tedbirler ve görevleriyle alakalı olarak Antalya Kültür Sanat Konferans Salonu\'nda toplantı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya Başsavcı Ramazan Solmaz, ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, ilgili birimlerin amirleri katıldı.

BÜTÜN KURUMLARA UYARI

Toplantıda Vali Münir Karaloğlu, seçim süreciyle alakalı çeşitli uyarılarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu\'nun (YSK) kararları doğrultusunda seçimin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamanın görevleri olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, bu seçimin daha öncekilere göre birçok ilkin yaşanacak olmasından dolayı önemli olduğunu anlattı. Türkiye\'de son anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayacak bir seçim olacağını belirten Karaloğlu, “Seçimle ilgili bütün kurumlar dersimize iyi çalışmak zorundayız. YSK\'nın aldığı kararları her birimiz titizlikle takip etmek, incelemek ve YSK\'nın kararlarından görev olarak bize düşeni harfiyen yerine getirmek, yardımcı olmamız gereken kurum ve kuruluşlara da zaman kaybetmeden ivedilikle yardımcı olmak durumundayız\" dedi.

ENGELSİZ SEÇİM

Seçim sürecinde alınacak tedbirlerin üçe ayrıldığını dile getiren Karaloğlu, YSK\'nın açıkladığı seçim takvimine göre 14 Haziran\'a kadarki süreç, 14-24 Haziran arasındaki süreç ve oyların sayımı ve ilçe seçim kurullarına torbaların güvenli şekilde teslimine ilişkin tedbirleri anlattı. Sandıklar belirlendikten sonra kaymakamların vatandaşın herhangi bir engelle karşılaşmadan oylarını kullanabileceği şekilde enerjiden suya, ulaşımdan otoparka gerekli incelemeleri yapmalarını isteyen Karaloğlu, “Bizim görevimiz vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan gidip kendi özgür iradesini sandığa yansıtmasının önünü açmaktır\" dedi.

SAYIM UZAYABİLİR

Birçok yenilik ve ittifaklar nedeniyle sayım işleminin uzayabileceğini söyleyen Vali Karaloğlu, “Önce cumhurbaşkanı adaylarının oyları sayılacak, sonra partilerin ayrı ayrı oyları girilecek. İttifakın toplam oyları bulunacak. Belki uzayabilir, onun için uzama ihtimaline karşı sandık çevrelerinde her türlü güvenlik ve çalışan arkadaşlarla ilgili tedbirler alınması lazım. Sonuçlandı, sandıkların güvenli bir şekilde ilçe seçim kurullarına teslimi çok önemli. Güzergahlarda kolluk birimlerimiz gerekli tedbirleri alacak\" dedi.

KAZANANLAR VEYA KAYBEDENLER İÇİN ÖNLEM

Seçim sonuçlandıktan sonra da kazananlar veya kaybedenlerle ilgili de uyarıda bulunan Karaloğlu, “Belki kaybedenler kaybetmeyi çok kolay hazmedemeyecek, taşkınlıklar olabilir. Kazananlar kazanmayı çok abartmış olabilir, kutlamalarını abartabilirler. Biz vatandaşımıza her iki sonucu da demokratik olgunluk içerisinde karşılamaları gerektiği telkininde bulunmamız lazım. Ne kazananların sevinmesini abartarak kaybedenleri tahrik etmesi, ne de kaybedenlerin herhangi bir taşkınlık yapmaması lazım. Bu konuda da tedbirli olmamız lazım\" dedi.

PROVOKATİF OLAYLAR OLABİLİR

İçişleri Bakanlığı\'nın genelgesiyle il ve ilçe seçim koordinasyon merkezlerinin oluşturulduğunu belirten Vali Karaloğlu, seçim süreciyle ilgili provokatif olaylar olabileceği uyarısında da bulundu. Özellikle kaymakamlar ve kolluk amirlerinin dikkat etmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, “Her seçim döneminde yaşanır ama birçok yeniliğin yaşanacağı bu seçimde provokatif hareketlerin olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle toplumun sinir uçlarının kaşınacağı, toplumsal hassasiyetlerin yüksek olduğu bölgelerde farklı toplumsal olaylara provokatif yaklaşımlar olabilir. Özellikle kaymakamların benzer olaylarda olaya çok hızlı müdahale etmelerini istiyorum. Hemen olaya müdahale ederseniz, taraflarla bizzat görüşüp, ileri gelenleriyle olay büyümeden önlem alırız. Hastalıklardaki erken teşhis kadar toplumsal olaylarda da hızlı müdahale önemli\" dedi.

ADAYLARA TURİZM ŞEHRİ UYARISI

Antalya\'nın bir turizm şehri olduğunun da altını çizen Vali Karaloğlu, siyasi partiler ve adayları görüntü ve gürültü kirliliği yapmamaları ve turisti rahatsız etmeyecek şekilde kampanyalarını yürütmeleri gerektiği konusunda uyardı. Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisinin olacağını kesinlikle düşünmediğini belirten Karaloğlu, “Ancak bu şehirde seçim kampanyası, propaganda yapan herkesin bu şehrin bir turizm şehri olduğu ve sezonun da tam ortasında seçim yapacağımızın bilinciyle seçim kampanyası ve propagandasını yürütmesi gerekir. Ne demeye çalışıyorum, arkadaşlar biz 24 Haziran\'da belki günde 75 bin yabancının geldiği, 75 bin yabacının ayrıldığı, yani günde 150 bin insan hareketinin olduğu bir şehirde seçim kampanyası ve propagandası yürüteceğiz. Onun için bütün partilerimizin, bütün adaylarımızın bunu dikkate alarak seçim kampanyalarını yürütmesi lazım\" dedi.

GÖRÜNTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAYIN

YSK\'nın zaten bayrak, afiş, el ilanı, pankart gibi konularda aldığı kararlar olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Ama Antalya\'da bir kat daha buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle partiler ve adaylarımızın çevreyi kirletmeme noktasında son derece duyarlı olmasını arzu ediyoruz. Bunu kamuoyundan, adaylar ve siyasi partilerimizden bekliyoruz. Yine görüntü kirliliği ve sesle, gürültü kirliliğiyle ilgili de çok dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Bu şehre tatile gelen insanlar dinlenmeye geliyor, bizim gürültümüzü dinlemeye gelmiyor. Onun için özellikle oteller bölgesinde, tatil lokasyonlarında propaganda yapanlar buna da son derece dikkat etmesi, kentin ekonomisi ve turizmi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim görevimiz siyasi partilerin özgür bir propaganda ortamında seçmene ulaşmasını, seçmenin de özgür iradesiyle oyunu gidip sandığa yansıtmasını sağlamaktır\" dedi.

4)VALİ, YENİ ALKOLMETRE CİHAZINI ÜFLEDİ

KAYSERİ\'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe katılarak polis ve jandarma tarafından açılan stantları gezen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, jandarma standında yer alan yeni alkolmetre cihazını üfledi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliklerine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı\'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, trafik kurallarının önemine değindi. Sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Vali Kamçı, \"Ülkemizde ve şehrimizde kaza oranlarında ciddi olarak azalma var. Bunda en büyük pay sürücülerin dikkatli olmasıdır. Ancak trafik kurallarına uymayan sürücüleri uyarmak ve ceza yazmak da polisimizin görevi. Bu nedenle sürücüler ve yayalar trafik kurallarına uymalıdır\" dedi.

Konuşmaların ardından trafikte başarılı olan okul servisi, özel halk otobüsü ve taksi sürücülerine plaketleri verildi. Ayrıca, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, okullarda düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Konuşmaların ardından polis, jandarma, Karayolları ve sağlık kuruluşları tarafından açılan stantlar gezildi. Jandarma standını yakından inceleyen Vali Süleyman Kamçı, stantta yer alan yeni alkolmetre cihazını üfledi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde görev yapan 19 yıllık evli trafik polisleri Mehmet ve Hatice Tabak çifti de etkinliğe katıldı.

5)14 YAŞINDAKİ ARTUN MEHMETÇİK İÇİN \"ROBOT KOL\" GELİŞTİRDİ

TÜBİTAK tarafından 12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri finaline katılan 14 yaşındaki Artun Özsoy, askerlerin bombalı düzeneklerde şehit olmasından etkilenerek, askerlerin şehit olmaması için bombalı düzeneklere robotik kol ile müdahale edebilen ve sadece 400 TL maliyete yapılan fonksiyonel robotik kol geliştirdi.

TÜBİTAK tarafından 12.Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri finali Kayseri\'de yapıldı. 160 projenin yer aldığı sergide en dikkat çeken proje ise 14 yaşındaki İzmir Uğur Okulları Gaziemir Kampusu 8.sınıf öğrencilerinden Artun Özsoy\'un Mehmetçik için hazırladığı robot kol projesi oldu. 2 tip sensör ve 5 motorun yer aldığı fonksiyonel robotik kol projesi hakkında bilgi veren proje sahibi dahi öğrenci \" Başlangıçta robotun altında tekerlek olmadığı süreçte projemi kimyasal sanayi alanlarında ve ağır iş şartlarda çalışanlar için tasarlamıştım. Daha sonra altına tekerlek ekleyerek Türkiye\'nin sınır dışı ve sınır içi yürüttüğü operasyonlarda askerlerin kurulu tuzakların uzaktan imha edebilmesi, olası bombaya uzaktan müdahele yapabilmesi için, altına tekerlek ekledim. Bu tasarım belirli bir süreç halinde idi. Yaptığımız geliştirmeler ile son haline getirdim. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede tasarımı ve yapımı tamamladım. Projenin yapma sebebim izlediğim haberlerde askerlerimize yönelik terör örgütlerinin yapılan bombalı tuzaklarda şehit olması oldu. Burada kullanan kişinin güvenli bölgede kalarak robotik kol sayesinde bombaya robotun müdahale etmesini sağladık. Robot kol, kapıyı açabilir ve bomba imhasını yapabilir\" dedi.

\" PROJENIN TOPLAM MALİYETİ 400 TL\"

Proje öğretmeni Barış Bağcı ise yaptığı açıklamada \" Projemiz mobil kol projesidir. Sabit olarak tasarladığımız projeyi geliştirdik. Başlangıçta kimyasal deneylerde kullanılmasını tasarlamışken, yaptığımız geliştirme yöntemi ile Afrin\'deki operasyonlar nedeniyle ekleme bir yürüteç ve uzaktan kontrol sistemi yükledik. Bu geliştirme ile askerimiz kapı arkaları başta olmak üzere çeşitli yerlere tuzaklanan bombayı robot kol sayesinde bulabilecek ve etkisi hale getirebilecektir. Ürün toplam 400 TL\'ye mal oldu\" şeklinde konuştu.

6)İSKENDERİYE PATRİĞİ SELÇUK\'TA AYİN YÖNETTİ

İzmir\'in Selçuk ilçesindeki, Aziz Yuhanna Bazilikası\'nda (St John) düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un misafiri olarak Türkiye\'ye gelen İskenderiye Patriği II. Theodoros, yönetti. Patrik Bartholomeos rahatsızlığı nedeniyle ayine katılmadı.

Aziz Yuhanna Bazilikası\'nda, bugün ayin düzenlendi. Ayine Yunanistan\'ın Türkiye Büyükelçisi. Petros Mavroidis, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Belçika Metropoliti Athenagoras ile İzmir, Ankara ve İstanbul\'dan davetliler katıldı. İskenderiye Patriği II. Theodoros\'in yönettiği ayine metropolitler eşlik etti. Bir saati aşkın süren ayin sonrası, Theodoros katılanlara şarap ve ekmek ikram etti. Efes\'te yaşayan, İsa\"nın 12 havarisinden biri olan İncil Yazarı Aziz Yuhanna\'nın mezarının da bulunduğu Aziz Yuhanna Bazilikası\'nda ayin yönetmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen İskenderiye Patriği II. Theodoros Yunanca yaptığı konuşmasıda, Türkiye\'de Efes ve Aziz Yuhanna\'nın bazikilasında olmaktan onur duyduğunu söyledi. Thedoros, konuşmasında özetle \"Burada dua etmenin dinimiz için çok önemli. Bartholomeos\'a buradaki ayini benim yönetmeme verdiği izin ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum\" dedi. İzmir metropoliti Samaras\'da İstanbul Rum Patriği Bartholomeos adına, İskenderiye Patriği II. Theodoros\'a ayin için teşekkür ederek iki patrikhanenin ilişkilerinin sıcak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ŞİRİNCE\"Yİ ZİYARET

İskenderiye Patriği II. Theodoros ile beraberindekiler Aziz Yuhanna Bazilikası\'ndaki ayinden sonra Şirince\'ye geçti. Şirince\'deki kilise de de dua eden patrik ve beraberindekiler daha sonra İzmir\'e döndü.

İzmir Rum Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, İskenderiye Patriği II. Theodoros\'un ziyaretinin önemine dikkat çekerek \"Halklar arasında var olan en önemli dostluk köprüsünün kültürel etkinlikler olduğunu düşünüyoruz. Türkiye İnanç Turizmi alanında çok önemli bir yere sahip. Bu bağlamda yapılan ayin ve kültürel etkinlikler yurtdışında da çok ses getiriyor. Kültürümüzü ve inançlarımızı özgür bir şekilde yaşarken, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak bizlerin asli görevidir. Anadolu\'nun kadim halklarından olan biz Rumlar her anlamda ülkemizin barış ve dostluk elçileriyiz\" dedi.

7)YAYALARA \'BUHAR\' SÜRPRİZİ

Sivas\'ta belediye ekiplerinin asfalt çalışması yağmura denk gelince, sokakta buhar tabakası oluştu. Yayalar, buharların içerisinde ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas Belediyesi ekipleri, kent merkezinde Hoca İmam Cami Sokak üzerinde yenileme ve asfaltlama çalışması başlattı. Ekiplerin sıcak asfalt dökme çalışmaları sırasında yağmur başladı. Sıcak asfalt üzerine düşen yağmur tanelerinin buharlaşmaya başlaması ile sokakta ilginç görüntüler oluştu. Sokağın büyük bölümünü kaplayan buharın içerisinden geçen yayalar farklı bir tabloya tanıklık etti.

8)İNTİHAR İÇİN YAMACA ÇIKAN KADINI POLİS İKNA ETTİ

Şanlıurfa\'da, eşiyle tartıştığı gerekçesiyle Tılfındır Tepesi\'nin yamacına çıkıp, atlayacağını söyleyen Gamze Y. (28), polis tarafından ikna edilerek, indirildi. Olay, öğle saatlerinde, Tılfındır Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen eşiyle tartıştığı belirtilen Gamze Y., Tılfındır Tepesi\'nin yamacına çıkarak, atlayacağını söyledi. Yamaçtan sarkan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yarım saatlik konuşmasının ardından ikna olan Gamze Y., indirildi.

Eşiyle tartıştığı için yaşamına son vermek istediği belirtilen Gamze Y., sağlık kontrolü için ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

9)BEŞİKTAŞLILARDAN HAKKARİLİ ÇOCUKLARA FORMA VE KIRTASİYE

İstanbul Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği, \'Köy Okulları Projeleri\' kapsamında geldikleri Hakkari\'de çocuklara forma, atkı ve kırtasiye yardımında bulundu.

İstanbul Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, sabah saatlerinde uçakla Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne geldi. Kafileyi havaalanında Van ve Hakkari Beşiktaşlılar Derneklerinin üyeleri karşıladı. Araç konvoyuyla kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zap Karakolu\'na geçen kafile, burada fanatik Beşiktaşlı olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz\'ı ziyaret ederek forma hediye etti. Grup, daha sonra Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan ve Hakkari Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bayram Yur ile birlikte Kırıkdağ ve Çanaklı köylerine giderek çocuklara forma, atkı ve kırtasiye yardımında bulundu. Büyük ilgi gören dernek üyeleri, bir süre köydeki vatandaşlarla sohbet etti.Bölgede büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Beylizdüzü Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sinan İşgüzar, çocuklarla bir araya gelmek ve küçük de olsa destekte bulunmak için kente geldiklerini belirtti. İşgüzar, \"Hakkari\'de olmaktan mutluyuz. Bizim için sıcak bir karşılama yaptılar. Yolda çok güzel manzaralarla karşılaştık. Beşiktaş bayrakları ve kartal pençeleriyle karşılandık. Bu bölgeye daha sık geleceğiz\" dedi. Beşiktaş tribün büyüğü Erdal Keleş ise, Beşiktaş taraftarının sosyal sorumluluk projelerinde kendini kanıtladığını söyleyerek, \"Köy okulları projesinde birçok okula yardımlar yaptık. Hakkari\'deki kardeşlerimiz bizden destek talebinde bulundu. Bizler de maddi ve manevi yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buraya geldik. Bu köyler, bizim ikinci köylerimiz oldu. Bu mutluluk, hepimizi de mutlu etti\" diye konuştu.

