DHA YURT BÜLTENİ- 10

1)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TAVUKLU PİLAV YEDİKTEN SONRA ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

İZMİT\'te, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanede gördüğü tedavinin ardından evine giden üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26) yaşamını yitirdi. Ömeroğlu\'nun seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediği öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, önceki akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Tavuklu pilav yediğini söyleyen Hayrettin Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Hayrettin Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Hayrettin Ömeroğlu\'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne getirilen Hayrettin Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayrettin Ömeroğlu\'nun İzmit\'te bir seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediği öğrenilirken, ölümünün otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Ömeroğlu\'nun cenazesi toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Bursa\'ya götürüldü.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ise yayınlanan haberlerin ardından konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

2)BARINAKTAKİ YAVRU KÖPEKLERİ ÖLDÜRÜP, KULÜBELERİNE ZARAR VERDİLER

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can evi\' olarak adlandırılan barınağa asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, kulübelere zarar vererek, 3 yavru köpeği öldürdü. Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, \"Amacımız bu canlara sahip çıkmak. Allah\'a havale ediyorum. El birliği ile yaptığımız yerlerin kapılarını kırmak nedir? Yavruları öldürmek nedir? Bunları anlamış değilim. Allah ıslah etsin. İnşallah yapanlar bulunur\" dedi.

Olay, İspat Cami Mahallesi\'nde Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can evi\' olarak adlandırılan hayvan barınağında meydana geldi. Barınağa asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içerideki kulübelere zarar verdikten sonra birini başını taşla ezerek, birini beton zemine vurarak, diğerini ise karnından bıçaklayarak 3 yavru köpeği öldürdü. Sabah saatlerinde barınağa gelerek, yaşananları gören dernek yetkilileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, barınakta inceleme yaptı.

DERNEK BAŞKANI CEBECİ: \'HAYVANLARA KASTI NE?\'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yaşananları gözyaşları içinde anlatarak, \"Dün, saat 18.00\'e kadar can evindeydik. Hayvanlarımızı besledik. Yavrularımız içinde yeni yer yaptık. Gece yavrularımızın kaldığı kulübenin kapısını kırıp almışlar ve yere vurup öldürmüşler. Kilitleri kırıp, hayvanları salmışlar. Kafeslerin içerisine taş fırlatmışlar. Bir tanesini de kesmişler. Her tarafı talan etmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Biz beraber olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar zarar vermenin anlamı nedir? Kişinin kişiye kastı olabilir ama bu hayvanlara kastı nedir onu anlayamadım. 3 yavru köpeğimi öldürülmüş. Bir tanesini kesmişler, birini taşla ezmişler, diğerini de fırlatıp yere atmışlar\" dedi.

\'ALLAH ISLAH ETSİN\'

Amaçlarının can kurtarmak olduğunu ifade eden Cebeci, \"Amacımız bu canlara sahip çıkmak. Allah\'a havale ediyorum. El birliği ile yaptığımız yerlerin kapılarını kırmak nedir? Yavruları öldürmek nedir? Bunları anlamış değilim. Allah ıslah etsin. İnşallah yapanlar bulunur\" diye konuştu.

Olayı duyarak barınağa gelen diğer hayvanseverler de, yaşananlara tepki gösterdi. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de barınakta inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3)DÜĞÜNDE DAMADA, MERDANE, AYVA, ÖNLÜK TAKTILAR

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Celal Damarlı(32) ile Didem Çolak\'ın(27) düğünlerinde arkadaşları damada mutfakta kullanması için önlük, hamur açması için merdane, süt, biberon gibi eşyalar taktı.

Malkara\'da dekorasyon işleriyle uğraşan Celal Damarlı ile muhasebecilik yapan Didem Çolak, düzenlene düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünde takı töreni sırasında sıraya giren arkadaşları damat Celal Damarlı\'ya para ve altın yanı sıra mutfakta kullanması için

önlük, mama önlüğü, kalp ışıldak, ayva, hamur işi açımında kullanılan merdane, süt, biberon, emzik, gül ile bir çok eşya takarak mutluluklar diledi. Takı sırasında takılanları gören çift ile davetliler şaşkınlık yaşadı.

Damada sürpriz yapmak istediklerini belirten Celal Damarlı\'nın arkadaşları, \"Damat bizim çocukluk arkadaşımız. Bizde gelenek her dünya evine giren arkadaşımıza böyle espriler yapıyoruz ve kendilerine mutluluklar diliyoruz\" dedi.

4)AFYONKARAHİSAR\'DA SİNEMA FİLMİ ÇEKİLECEK

Afyonkarahisarlı Ahmet Taşpınar\'ın kaleme aldığı, Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er ve Ertunç Alıcı\'nın başrollerini paylaşacağı \'Geçerken Uğradım\' sinema filmi Afyonkarahisar\'da çekilecek.

Afyonkarahisarlı Ahmet Taşpınar\'ın kaleme aldığı, Onur Bilgin\'in yönetmenliğini yapacağı sinema sanatçıları Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er ve Ertunç Alıcı başrollerini paylaşacağı \'Geçerken Uğradım\' filminin tanıtım toplantısı yapıldı. Profesyonellerin yanı sıra amatör tiyatro oyuncularının da rol alacağı filmin toplantısı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi\'nde (AKÜ) gerçekleştirildi.

Selahattin Taşdöğen, \'Geçerken Uğradım\' sinema filmi projesinde yer almaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Afyonkarahisar\'da ilk kez bir sanatsal faaliyet göstereceğini aktaran Taşdöğen, \"Hep Afyonkarahisar\'a da geçerken uğrardım. Yemek yerdim. Ama şimdi geçerken uğrayarak burada kalıyorum. O da filmin sürprizi. Çok eğlenceli bir film olacağına inanıyorum. Genç arkadaşlarla birlikte bir iş başarmaya çalışacağız. Senaryo çok güzel ve ekip sağlam. Her şeyden önce ben varım, bunları boş verin. Önemli olan da bu zaten. İnşallah başaracağız. Gösterimde de görüşürüz\" dedi. Sinema oyuncusu Mihriban Er\'le filmde karı koca rolü oynayacaklarını aktaran Taşdöğen, filmin aile komedisi ve çok çekişmeli sahnelerinin olduğunu da vurguladı.Sinema oyuncusu Mihriban Er, filmin çok eğlenceli olduğunu ve Ahmet Taşdelen\'in çok güzel senaryo yazdığını söyleyerek, mizah dilinin çok hoşuna gittiğini anlattı. Filmin Afyonkarahisar\'da geçmesinin de çok güzel olduğunu vurgulayan Er, \"Aslında film her yerde geçebilir. Ama tanıtmak için içerisindeki diyaloglar o kadar neşeli ve eğlenceli ki tam bir aile komedisi. Herkesin zevkle seyredebileceği ve filmi seyrederken de ya biz \'Afyonkarahisar\'dan niye sadece geçerken uğradık? Neden şurayı görmedik? Neden burayı görmedik?\' diyecekleri bir film olacağından eminim. Filmin başlama gününü de heyecanla bekliyorum. Bütün ekip arkadaşlarımla da bugün tanıştığım için çok mutluyum\" diye konuştu. Ahmet Taşdelen de senaryo hakkında gazetecilere bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Taşdöğen ile Er, Afyonkarahisar\'da beraber rol alacakları amatör tiyatro oyuncularıyla fotoğraf çektirdi. Filmin yönetmenliğini yapacak olan Onur Bilgin ise çekimlere 1 Temmuz 2018 tarihinde başlayacaklarını söyledi.

