DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KANALDA ERKEK CESEDİ BULUNDU; MERAKLILAR BÖLGEYE KOŞTU

ADANA\'da sulama kanalından yarı çıplak erkek cesedi gören vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını izlemek için kanal kenarına akın etti. Olay, Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi\'nden geçen Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalından meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar su içinde yarı çıplak erkek cesedini görünce polisi aradı. Olay yerine gelen su altı polisi, 40 yaşlarındaki cesedini kanaldan çıkardığı sırada, toplanan vatandaşlar kanal kenarına akın etti. Cep telefonlarıyla kurtarma çalışmalarını görüntüleyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Bulunan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalı içinde boğulan adamın görüntüsü

- Çevrede toplanan vatandaşlar

- Cep telefonu ile boğulan adamı çekenler

- Sualtı ekibinin Kanala girmesi

- Sualtı ekibinin cesedi çıkarması

SÜRE:02\'21\" BOYUT:144

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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2)BALKONDAKİ SAKSILAR ARASINDAKİ YILANI İTFAİYE YAKALADI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın birinci kat balkonundaki saksılar arasındaki bir yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanıp, götürüldüğü Irlamaz Çayı kenarında doğal ortamına bırakıldı. Altay Mahallesi, Bilge Sokak\'taki beş katlı bir apartmanda, Nurayat Yörükoğlu\'na ait birinci kattaki dairenin balkonuna çıkan evin sahibinin bakıcısı Havva Karaaslan, bugün saat 10.00 sıralarında bir yılan olduğunu fark etti. Saksılar arasındaki yılanı görünce paniğe kapılan bakıcının çığlıklarına koşan komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 1 metre boyundaki yılanı özel bir aparatla etkisiz hale getirip, yakaladı ve bir çuvala koydu. Yılanın yakalanmasıyla etraftakiler herkes rahat bir nefes aldı. Yılan itfaiye ekipleri tarafından Irlamaz Çayı kenarına götürülüp, burada doğal ortamına bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin eve gelişi ve yılanı yakalamalarından görüntü

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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3)CİNAYET ŞÜPHELİLERİNİ \'DERİ ŞAPKA\' YAKALATTI

ANTALYA\'da, Ömer Aksoy\'u (31) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Abdil C. (26) ile olay anında yanında olan Yunus K. (26) ve Turgay Ç. (27) gözaltına alındı. Polis şüphelileri olay anında Abdil C.\'nin taktığı siyah deri şapkadan teşhis ederek yakaladı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'ndeki olay, geçen pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Taksiyle mahalleye gelen 3 kişi, iddiaya göre tartıştıkları Ömer Aksoy\'u çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ayak ve kollarından bıçaklanan Ömer Aksoy, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi\'ne oradan da özel bir hastaneye götürüldü. Aksoy, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının \'Şüphelilerden birisi siyah deri şapka takıyordu\' ifadesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını bu yönde incelemeye aldı. Polis ekipleri, plakasız ve sürücü koltuğunda siyah deri şapka takan bir kişinin oturduğu taksinin olaydan bir saat sonra Serik ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonunda aracı kullanan Abdil C. ile olay sırasında yanında bulunan Yunus K. ve Turgay Ç.\'yi dün gece Serik\'te gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu almak için Yeşildere Mahallesi\'ne gittiklerini, Ömer Aksoy\'un da kendilerini, \"Karışmayın, o iş bende\" diyerek gasp etmeye çalıştığını, bu nedenle aralarında kavga çıktığını iddia etti. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda yaşamını yitiren Ömer Aksoy\'un uyuşturucu kullanmaktan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Asayiş dış plan görüntüsü

-Zanlıların asayişden çıkarılışı

-Zanlıların araçlara bindirilişi

-Zanlıların ailelerinden görüntü

271 MB /// 1.3\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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4)PROF. DR. CANAN KARATAY\'DAN İFTAR VE SAHUR TAVSİYELERİ

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Tohum Takas şenliğine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, yaklaşan Ramazan ayı öncesi tuz tüketiminden, ekmeğe sağlıklı beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulunarak, sahurda kahvaltı edilmesi gerektiğini, şekersiz çay, süt ve ayran tüketilmesi gerektiğini söyledi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Tohum Takas şenliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'ın daveti üzerine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı nedeniyle sahur ve iftar yemeklerine sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Karatay, Ramazan ayı gelmeden vücudun hazırlanması gerektiğini ifade ederek, günlük iki öğün yemek yenmesi gerektiğini söyledi.

SAHURDA KAHVALTI ÖNERDİ

Sahur için kahvaltı öneren Karatay, \"Sahur\'da çok sağlıklı olan Karatay kahvaltısı olan 2-3 yumurta, yanında el ayası kadar beyaz peynir, beraberinde köfte olabilir. Tabi ekmek tüketilmeyecek. Bunun yerine Ramazan pidesi el büyüklüğünde bir parça Ramazan pidesi olabilir. Pidenin içerisine bol miktarda köy tereyağı veya Zeytin yağı konabilir. Ve bol bol şekersiz çay, süt ve ayran tüketilmeli. Vücudu Ramazan hazırlamamız lazım. Su içilmesi lazım fakat, biliyorsunuz vücudun optimum dediğimiz sulanmasını yapmamız lazım. Çünkü Ramazan\'da en büyük sıkıntı uzun sürecek açlık var ve havalar sıcak olacak. Dolayısıyla susuzluk vücudu tahrip eder ve halsizlik yapar ve İftara doğru baş ağrısına sebep olur. Bu nedenle vücudu şimdiden optime etmemizde fayda vardır\" dedi.

\'SOFRANIZA GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLERİ SOKMAYIN\'

İftarda ise hafif bir paça çorbası ile iftarın açılması gerektiğini anlatan Karatay, tavsiyelerine şöyle devam etti:

\"Gün boyu uzun bir açlıktan sonra iftar da yiyeceklerinize çok dikkat etmek gerekir. Başlangıcı hafif bir paça çorbası ile yapabilirsiniz. Ayrıca yöresel tarhana çorbası olabilir. Su yine bolca tüketilmelidir. Bunun yanında yine hafif şekilde kahvaltılık ürünler tüketilebilir. Ancak önemli bir tavsiyemde Ramazan\'da sofralarınıza asla gazlı ve şekerli içecekleri sokmayın. Çaylarınızı şekersiz tüketin. Tuz tüketiminde ise kristal kaya tuzunu öneriyorum. Vücudumuzun yüzde altmışı sudur. Dolayısı ile vücudumuzda bulunan su tuzludur. Hakiki tuzlu sudur. Kaya tuzu da yüzde 30 oranında tuz içerir. Bunun için tüketilmelidir ve sağlıklıdır\"

\'TRAKYA\'DA Kİ KANSERLER ÇERNOBİLİN ETKİSİDİR\'

Prof. Dr. Canan Karatay, Çernobil faciasından sonra Trakya bölgesinin üzerinde asit ve radyasyon yüklü bulutların geçtiğini anımsatarak, \"Çernobil faciasından sonra biliyorsunuz Trakya\'da bir çok inek ve benzeri hayvanlar telef olmuştu. Dolayısıyla o radyasyon bulutları doğaya indiği zaman tükenmiyor ve etkisi yıllarca sürüyor. Bunun dışında hava ve çevresel kirlilikler çok önemli. Gelirken baktım yolda her taraf beton yığını haline dönüşmüş. Çevre ve yeşil adeta yok olmuş, bölgedeki kanser artışlarında bunların önemli etkenler olduğuna inanıyorum\" diye konuştu.

Bir restoranda öğle yemeği yiyen Karatay, kendisi için getirilen balık yerine paça çorbası istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karatay\'ın restorana gelmesi

-Kendisi için çorba getirilmesi

-Karatay röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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5)ARAPAPIŞTI KANYONU ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan ve doğaseverlerin gözdesi olan Arapapıştı Kanyonu\'na ziyaretçi akını oldu. Kanyonu gezen Söke Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri doğa harikasına hayran kaldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun \'Dünyanın 8. harikası\' diyerek hizmete açtığı Bozdoğan\'ın Kemer Barajı\'ndaki Arapapıştı Kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor. Efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş, doğa harikasıyla buluşuyor. Bozdoğan\'ın Kemer Barajı\'ndaki Arapapıştı Kanyonu doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olarak da dikkat çekiyor. Efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş, 380 metre yüksekliğinde, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olan Arapsaçı Kanyon\'u ziyaret ediyor. Söke Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri de ziyaret edenler arasında yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından temin edilen araçla Söke\'den Bozdoğan\'a gelen kulüp üyeleri, düzenlenen organizasyonla kanyonun eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Söke Zirve Dağcılık Kulübü Şube Başkanı Faysal Yeşilyağcı, tekneyle iki saate yakın bitmesini istemedikleri harika bir yolculuk yaptıklarını belirterek, \"Burası gerçekten bir doğa harikası adeta bir cennet\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bozdoğan Arapapıştı Kanyonu\'ndan görüntü

-Zirve Dağcılık Kulübü üyelerinin teknelerin içinde görüntüsü

-Zirve Dağcılık Kulübü üyelerinin tekne içerisinde açıklamalarda bulunması

-Teknelerin Arapapıştı Kanyonu\'nda gezinti yaparken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)



