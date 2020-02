DHA YURT BÜLTENİ-10

1)EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINVALİDESİNİ YARALAMA ANI KAMERADA

NİĞDE\'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz\'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz\'ı (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz\'ın saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 2 Nisan\'da Selçuk Mahallesi\'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz\'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle annesi Şaziye Yıkılmaz\'ın evine taşındı. Olay günü aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz, beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz., arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan zanlı ise kent merkezinde polislerce yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜDE

Cinayet şüphelisi Coşkun Yıkılmaz\'ın eşini öldürüp kayınvalidesini de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda Coşkun Yıkılmaz, yolda yürüyen eşi ve kayınvalidesinin arkasından seslenip durduruyor. Elinde silah olan zanlıyı gören Şaziye Yıkılmaz, kızının önüne geçerek korumaya çalışıyor. Önce havaya ateş açan zanlı, daha sonra eşi ve kayınvalidesini kurşunlayıp sakin bir şekilde yürüyerek ayrılıyor.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE

2)KAZADA YARALANDI, OLAYIN ŞOKUYLA YÜRÜYEREK EVİNE GİTTİ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın şokuyla yürüyerek evine giden traktör sürücüsü Hüseyin Yıldırım (75) ve otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Yılmaz İbriceli (75) çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza, Keşan-Mecidiye köyü karayolu üzerindeki Büyükdoğanca köyü sapağında meydana geldi. Keşan\'dan, Mecidiye köyü yönüne giden Yılmaz İbriceli (75) yönetimindeki 22 RE 133 plakalı otomobil, Büyükdoğanca köyü sapağında karşı yönden gelen Hüseyin Yıldırım idaresindeki 22 AH 679 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri İbriceli ve Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz İbriceli, Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Traktör sürücüsü Hüseyin Yıldırım ise kazanın şokuyla yaralı halde olay yerinden ayrılıp, yürüyerek evine gitti. Sağlık ekipleri, Yıldırım\'ı evinden alarak tedavi için hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne)

3)81 KENTİN STK TEMSİLCİSİ MALATYA\'DA TOPLANDI

MALATYA Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından düzenlenen STK Başkanları kuruluşlarının yönetimi ve üyeleri bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri\'nde gerçekleştirilen programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASTÖB Başkanı Adil Gevrek, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ve 81 ilden 58 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, \"Birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda ülkemiz ve yurt dışındaki kardeşlerimize bir mesaj vermiş olacağız\" dedi.

Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ise, \"Bugün bizleri burada ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanım Selahattin Gürkan başkanım her zaman bizlerin yanında yer almıştır. Gerek yaptığımız tanıtım günleri ve gerekse farklı programlarda her zaman bizlerin yanında olmuştur. Battalgazi Belediyesi her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Başkanıma, yardımcılarına ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine bu programı organize eden MASTÖB\'ümüzün değerli başkanı, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Zaten gezimizin tamamı Battalgazi\'de olacak. Malatya\'nın tarihi de Battalgazi\'de yaşanıyor. Başkanımızda bu tarihi eserlerin ortaya çıkarılması konusunda çok çalıştı ve çok önemli yol aldı. Battalgazi\'de Eskimalatya\'yı gezdiğinizde başkanımın kazandırdığı eserleri göreceksiniz\" diye konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat\'ta, \"Nemrut Pütürge\'ye en yakın yer. Gönül isterdi ki sizi Pütürge\'de ağırlayalım. Ancak yoğunluğunuzdan dolayı sanıyorum bu gerçekleşmedi. İstanbul\'da Pütürge\'yi biliyorsunuzdur. Bende aranızdan çıkmış bir kardeşinizim. İstanbul\'da daha önce MASTÖB\'ün genel başkan yardımcılığını yaptım. Yani bende STK\'ların bir parçasıyım\" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Evkur Yeni Malatyaspor\'un Başkanı olan MASTÖB Başkanı Adil Gevrek ise, \'Türkiye\'nin Sivil Toplum Örgütleri Malatya\'da Buluşuyor\' programının önemine dikkat çekerek, \"Bugün çok mutluyuz. 81 ili Malatya\'da buluşturalım projesi ile ilgili olarak uzun süredir çalışıyoruz. 58 il temsilcisi burada. Mazereti olan arkadaşlarım vardı. Yüzde 90\'ı burada. Kendilerini Malatya\'da ağırlamaktan gururluyuz. Ülkenin menfaati için hangi siyasi partide olursa olsun sürekli memleketimizin yanındadır. Malatya çok ortak değerlere sahiptir. Malatyalı olduğum için gururluyum. Burası iki cumhurbaşkanı çıkarmış, yüzlerce bürokrat çıkarmış bir ildir. Malatyalı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Burada bulunan Konfederasyon ve Federasyon başkanlarıma teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir iş yapıyorlar. Yaptıkları iş çok değerli ve kıymetlidir. Bu görevi severek ve gönülden yapmak lazım. Allah rızası için yapmak lazım. Akçadağ ile başladık gezimize. Darende\'ye gittik. Hekimhan\'ı ziyaret etme fırsatı bulduk. Yeşilyurt\'u gezdik. Son olarak da Battalgazi bölgemizi gezdik. Ben bizleri ağırlayan tüm Belediye Başkanı ve federasyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Final olarak Battalgazi\'deyiz. Battalgazi Belediye Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizler 5 ilçeyi gezdik. Malatya\'nın batısını gezdik. Pütürge, Doğanyol ve Doğanşehir\'e gidemedik. Yazıhan\'a gidemedik. Arapgir ve Arguvan\'a gidemedik. O ilçelerimizde çok kıymetli yerlerdir. Zamansızlıktan dolayı gidemedik. İnşallah başka zamanlarda oralara gideriz. Tüm emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum\" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan\'da, sivil toplum kuruluşlarının katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, \"Yurdumuzun değişik yerlerinden gelmeniz hasebiyle kısaca Malatya\'nın tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bizler belediyecilik hizmetlerini beş temel esas üzerinde yürütüyoruz. Bunların başında olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Sosyal, kültürel, çevrenin ve yeşilin korunması ve hizmet belediyeciliği başlıklarından en önem verdiğimiz katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Katılımcı belediyecilik anlayışımızın temeli ise sivil toplum örgütleridir. Biz bu çerçeve içerisinde belediyecilik hizmetlerini yürütüyoruz\" dedi.

Ayrıca \'Türkiye Malatya\'da Buluşuyor. STK Başkanları Malatya\'da\' gezisine katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Battalgazi Belediyesi\'ni ziyaret etti. \'Türkiye\'nin Sivil Toplum Örgütleri Malatya\'da Buluşuyor\' programına katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu\'nda Battalgazi Belediyesi\'nin hizmetleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Gürkan, \"Biz belediye olarak Büyükşehir olalı 4 yıl oldu. Bir belediyenin 50 senesini alın bütçesi ne olursa olsun, bizim 4 senemizi alırsanız, bizim 50 senemiz onların 4 senesine ağır gelir. Bu söylediğimiz iddia değil\" diyerek, Türkiye\'ye rol model olacak hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

4)ÇINARCIK KAYMAKAMININ SUR’A ATANMASINA VATANDAŞ TEPKİSİ

YALOVA’nın Çınarcık İlçesi Kaymakamı Abdullah Çiftçi’nin Diyarbakır’ın Sur ilçesine kaymakam olarak atanmasına Çınarcıklı vatandaşlar tepki gösterdi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı’na gelen Çınarcıklı grup, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel’e sitem etti. Çınarcıklılar, kaymakamlarının ilçelerinde görevine devam etmesini talep ettiler.

Milletvekili Fikri Demirel ve İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile görüşen vatandaşlar, “Nasıl öyle bir insanı kaybedelim. Böyle bir kaymakama sahip çıkalım. Başka yerde belki kaymakam gitsin diye gelirler, biz kalsın diye geldik. Adam gibi adam. Birleştirici bir adam. Kalmasını istiyoruzö dediler.

Milletvekili Demirel ise konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu belirterek, “Bakan beye ulaşayım dedim yurt dışında. Bakan Yardımcısıyla görüşeceğim. Bakın arkadaşlar biz de kaymakamımızdan memnunuz, gitmesi istemeyiz. Termal Kaymakamımızdan da memnunduk, gitmesini istemiyorduk; ama o da geçici görevlendirmeyle Manisa Kırkağaç’a görevlendirildi. Sur’daki kaymakam arkadaş aday adayı olmuş AK Parti’den. Orada bir boşluk oluştu. Abdullah Bey’in kadrosu bizde, Çınarcık’ta. Zannediyorum bu seçim sürecini yönetmek üzere geçici olarak gönderildi. Şu anda konuyla ilgili net bir bilgi de bakanlıktan alamadık. Siz buraya gelmeden önce kendisine de bakanla görüşeceğimi illettim. Biz de kendisinden memnunuz. Hem kaymakamlığa bakıyor, hem vali yardımcılığına bakıyor. Çalışkan bir arkadaşımız. Bu tür insanlar devlette sayıları az olan insanlar ama sonuçta da devletin bir memuru. Devlet nerede uygun görürse orada onu kullanır. Biz uğraşıyoruz. Onun burada kalması noktasında elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kalmasını becerebilir miyiz bilemem. Biz de sizden farklı düşünmüyoruzö dedi.

İl Başkanı Öztabak da ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Takdirle karşıladığımız birisi. Gidişi bizim de arzu ettiğimiz bir durum değil. Bakanımızla bunu görüşürüz ama devletin kendi tasarrufu da vardır. Biz önlem almaya çalışacağızö şeklinde konuştu.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA

5)TÜRKÇE\'NİN DOĞRU KULLANIMI İÇİN TİŞÖRT GİYDİLER

MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki, Sart Mahmut Ortaokulu tarafından \"Dilimiz Kimliğimizdir\" adı altında Türkçe\'nin korunması ve doğru kullanılması için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilere Türkçe Öğretmeni Banu Özdemir tarafından Türkçe\'ye yabancı dillerden girmiş olan kelimelerin Türkçe karşılıkları öğretilirken, yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğrularının yazılı olduğu tişörtler giyilerek, başkalarının da öğrenmesi sağlanıyor.

Proje ile Türkçe\'nin korunması ve doğru kullanılması için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba \"Hedefimiz, Türkçe\'yi korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak. Türk dilinin yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, anlaşılır bir şekilde konuşulmasını ve yazılmasını istiyoruz. Bir istiklal ve istikbal meselesi olarak gördüğümüz bu konuda önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Güzel Türkçemizin kullanımındaki yanlışları, eksikleri bildiğimiz, Türk diline karşı tehditlerin farkında olduğumuz sürece dilimizi zenginleştirebiliriz\" dedi.

Türkçe Öğretmeni Banu Özdemir de yazım yanlışı yapılan çok fazla sözcük olduğuna dikkat çekti. 40 öğrencinin yer aldığı proje ile çok güzel tepkiler aldıklarını kaydeden Özdemir, \"Amacımız, dilimize yabancı dillerden girmiş olan sözcüklerin Türkçe karşılıklarını göstermek. Çok fazla yaptığımız yazım yanlışlarının doğrularını öğrencilere aktarmak. Kelimelerin doğru yazılışlarının yer aldığı tişörtleri hem okul müdürümüz Hasan Kaba, hem müdür yardımcımız Fatoş Mutaf hem de ben ve 40 öğrencimiz giyerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medya da kullanılan kısaltmalar, dilimizi daha da kötüye götüren yazım yanlışları ümit ediyorum ki bu proje ile son bulacak. Yaklaşık 2 haftadır uyguladığımız proje ile çok güzel tepkiler alıyoruz. Teneffüslerde hem beni hem de öğrencilerimizi durduran arkadaşları tişörtlerde ne yazdığına bakıyor ve yanlış yazdığı sözcüklerin doğrularını, yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını öğreniyorlar\" dedi.

6\'ncı sınıf öğrencisi Eylem Doymaz \"Projemiz ile yazım yanlışlarına ve yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarına dikkat çekiyoruz\" derken öğrencilerden Burkay Elmas ve Aleyna Bat proje ile arkadaşlarından çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Arkadaşlarının tişörtlerindeki kelimelerin doğru yazılışlarını inceleyen öğrencilerden Sultan Suma ise bu sayede daha önce yazım hatası yaptığı bir çok sözcüğün doğrusunu öğrendiğini söyledi.

