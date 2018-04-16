DHA YURT BÜLTENİ-10

Trump\'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı (3)

SAVUNMASINA DEVAM ETTİ

Tutuklu sanık Andrew Craig Brunson, İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın duruşmasında savunmasını sürdürdü. Rahip Brunson, iddianamede yer alan, görüştüğü ABD\'li askere FETÖ\'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz\'da gönderdiği mesajdaki, \"Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız\" ifadelerini hatırlatıp, \"Mesajın çevirisi eksik ve yanlış olmuş. Yapılan yazışma sosyal politik bir durum değerlendirmesiydi. Ben siyasetten bahsetmiyorum. Ruhsal bir şey bu. İnsanlar zorlandığında, sarsıntı yaşadığında tanrı mucizeler yapabilir. Bir Rus uçağı düşürülmüştü, ekonomik sorunlar oldu Türkiye\'de. Sarsıntıdan bunları kastettim. En sonunda tanrı mucizeler yapacak Türkiye\'de ve görkemini gösterecek. Sonuçta biz kazanacağız dedim. Kutsal kitapta böyle her kötü durumu tanrı iyiye dönüştürüyor. O zaman biz kazanıyoruz. Hiçbir yerde darbe başarısız olduğunda üzüntü duyduğumu söylemedim\" dedi. Bu sırada araya giren mahkeme başkanının \"Mesajlarında bahsettiğin tek adamdan kastın kimdir\" sorusuna ise Brunson, \"Benim dediğim şey aslında CHP\'nin dediği. Türkiye\'de CHP, MHP, AK Parti\'yi tek bir kişi yönetirse\" dedi.

FETÖ\'YLE İLGİM YOK

İfadesinde, FETÖ\'nün Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz\'ı tanımadığını ve irtibatının olmadığını da iddia eden Brunson, \"Terör örgütü PKK ile de irtibatım yok. PKK\'lıların yurt dışına çıkışına yardım etmedim. 13\'üncü kabile ve Kürtlerin kutsal olduğu yönündeki ifadelere gelince, iki yüksek lisansım var, doktoram var. Ben bu inancı duymadım. Kürtler için Kürdistan kurmak istemem tamamen yalandır. Casusluk ve istihbaratçılık yapsam ve yakalansam bu lekedir kiliseye. Türkiye\'nin toprak bütünlüğünden yanayım\" dedi.

SURUÇ\'A HIRİSTİYANLIĞI ANLATMAK İÇİN GİTMİŞ

Rahip Brunson Suruç\'a ise, bu bölgeye gelen mültecilere hıristiyanlığı anlatmak, tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini, sadece Kürtlerle değil Arap ve Türkmenlerle de görüştüğünü ileri sürdü. Brunson, FETÖ\'nün kriptolu haberleşme programları ByLock ve Eagle\'ı kullanmadığını söyledi.Mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi.

Haber:Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

===============================================

CHP\'li Erkek: Türkiye önümüzdeki ilk seçimde 2 D arasında bir seçim yapacak

Çanakkale\'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde \'OHAL değil demokrasi\' sloganıyla bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi. Oturma eylemine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Muharrem Erkek, \"Türkiye önümüzdeki ilk seçimde 2 D arasında bir seçim yapacak. Demokrasi mi?, Diktatörlük mü?\" dedi.

CHP tarafından, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde bugün eş zamanlı düzenlenen \'OHAL değil demokrasi\' sloganıyla bir saatlik oturma eylemi, Çanakkale\'de CHP\'liler tarafından Cumhuriyet Meydanında saat 12.00 ile 13.00 arasında düzenlendi. Oturma eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve partililer katıldı. Oturma eyleminde partililer, \'Hak, Hukuk, Adalet\', \'Faşizme Karşı Omuz Omuza\' ve \'Susma Haykır, OHAL\'e Hayır\' sloganları attı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, partililer Cumhuriyet Meydanında \'OHAL değil demokrasi\' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eylemi sırasında İzmir Marşı da söylendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Muharrem Erkek, oturma eylemi sırasında yaptığı açıklamada, \"Bugün Çanakkale\'de Cumhuriyet Meydanında ve 81 ilde meydanlarda \'OHAL Değil, Demokrasi Diyoruz\'. OHAL kalkmadığı sürece maalesef Türkiye rahat bir nefes alamayacak. Demokrasi, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için OHAL derhal kaldırılmak zorundadır. OHAL düzenin de ve OHAL rejiminde, yapılacak tüm seçimlerinde meşruiyeti her zaman tartışma konusu olacaktır. Türkiye\'ye bu kötülüğü yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. \'12 Eylül darbe hukukuyla mücadele edeceğiz\' diye iktidar olanlar, bugün 12 Eylül darbe hukukunun ürünü olan OHAL\'e, yüzde 10 barajına, 12 Eylül darbe hukukunun hükümlerine sarılıp, iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. OHAL saray rejimini tahkim etmek için, tek adam rejimini tahkim etmek için sürdürülüyor. Türkiye önümüzdeki süreçte bir karar verecek. Türkiye önümüzdeki ilk seçimde 2 D arasında bir seçim yapacak. Demokrasi mi?, Diktatörlük mü?. Hep birlikte bunun kararı vereceğiz. Ama bu memleketin her köşesinde demokrasiye, adalete, huzura, barışa, kardeşliğe, özgürlüğe inanan, milyonlarla birlikte demokrasi mücadelesini yürütüyoruz. Ve tek adam rejimi değil, demokrasi kazanacak\" dedi. Oturma eyleminin ardından CHP\'liler sessiz bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-CHP\'lilerin Cumhuriyet Meydanındaki oturma eyleminden görüntü

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile röp.

süre: 3 dakika 17 saniye, 365 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=============================================

\'Askeri Casusluk\' davasının savcısı ailesiyle birlikte Yunanistan\'a kaçarken yakalandı

İzmir\'de \'Askeri Casusluk\' adıyla bilinen davanın savcısı ve meslek ihraç edilen FETÖ/PDY\'den hakkında yakalama kararı çıkarılan Zafer Kılınç, Edirne\'nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı.

Edirne\'nin İpsala İlçesi\'nde Yunanistan\'a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürüten \'Hudut Kartalları\' askerleri bu sabah saatlerinde Yunanistan\'a kaçak geçmek isteyen grup yakaladı. Askerlerin, Edirne Jandarma Komutanlığı\'na teslim ettiği kaçaklar üzerinde detaylı inceleme yapıldı. İncelemede yakalananların \'Askeri Casusluk\' davasının savcısı ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğlu olduğu belirlendi. Eski savcı Kılınç\'ın eşinin de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı \'ByLock\' kullandığı gerekçesiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltında bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğluyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

=============================================

Ankara\'da CHP\'den OHAL\'e karşı oturma eylemi

Ankara\'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından \'OHAL değil demokrasi\' sloganı altında, oturma eylemi düzenledi.

CHP Ankara İl Örgütü öncülüğünde Güvenpark’ta düzenlenen oturma eylemine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç, Fethi Açıkel, CHP Milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Çınar ve çok sayıda partili destek verdi. İktidar partisinin OHAL\'i bir kez daha uzatmanın peşinde olduğunu söyleyen CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, \"İlan ederken 1 buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır\" dedi.

\'OHAL REJİMİNE DERHAL SON VERİLMELİDİR\'

Başkan Keskin, \"Postallı darbelerle mücadele etmeyi badire görenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir\" diyerek şöyle konuştu: \"Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı parlamentonun yok sayıldığı milli iradenin tanınmadığı milletvekillerinin rehin alındığı faşist düzeni ortadan kalkmalıdır. Sendikalar meslek odalar ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücüyle uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama yürütme ve yargı ekleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir.\" Keskin, alanda bulunan partilileri oturma eylemine davet ederek, \"Sadece bu meydanda değil, ülkenin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’da ki saraylılara sesleniyoruz. Biz OHAL değil demokrasi istiyoruz\" diye konuştu. CHP\'liler yapılan konuşmanın ardından oturma eylemine geçti.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Sloganlardan görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-CHP İl Başkanı Adnan Keskin Konuşması

-Oturma Eylemi

-Detaylar

Haber:Muhammet BAYRAM-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)

================================================

Kırıkkale\'de CHP\'den oturma eylemi

Kırıkkale\'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, OHAL\'e karşı oturma eylemi düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık bir grup, ellerindeki pankartlar ile OHAL\'i protesto etti. Bu sırada, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek ve yöneticileri CHP Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal ve partililere destek verdi. Burada konuşan CHP İl Başkanı Ahmet Önal, OHAL değil demokrasi istediklerini belirterek, \"AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizm sınırlarını bile aşmış sağcı solcu, muhafazakar sosyal demokrat kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriterler bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemiz de hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır\" dedi. Grup açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Eylemden detay görüntüler

-İYİ Parti yöneticilerinin CHP eylemine destek vermesi

-CHP İl Başkanı Ahmet Önal\'ın açıklaması

-Alkış ve protesto

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

=============================================

Çankırı\'da CHP\'den OHAL\'e karşı oturma eylemi



Çankırı\'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından \'OHAL değil demokrasi\' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Karatekin Parkı’nda yapılan eyleme CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, partililer ve vatandaşlar katıldı. Grup \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' pankartı açtı. CHP İl Başkanı İlhan Tekin, \"Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz\" dedi.

\'HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ\'

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise kendisinin FETÖ mağduru ve FETÖ’nün 5 yıl mahkum ettiği bir milletvekili olduğunu belirterek, \"OHAL, FETÖ ile mücadele için ilan edildi. Karşınızda FETÖ mağduru, FETÖ’nün 5 yıl mahkum ettiği bir milletvekili Dursun Çiçek olarak duruyorum. İnsanların hakkını araması için yargının hukuk ve adalet dağıtmasına ihtiyacı var. Bunları seslendirmek için bugün meydanlardayız. Bugün 16 Nisan. Mühürsüz oyların Yüksek Seçim Kurulu tarafından sayıldığı ve karanlık bir tarih olarak hatırladığımız bir gün. Çarşamba günü Meclis\'e gelecek OHAL yasasına biz itiraz ediyoruz. 1.5-2 ayda bitecek denilen OHAL 21 ay sürdü. Halen devam ettirmek istiyorlar. Çünkü kolaylarına geliyor. İnsanların hak istemesini, hakkını aramasını bunlar vatandaşa çok görüyorlar. Hakkımızı arayacağız. Hukuk ve adalet için yollara düştük. Çarşamba günü olmazsa en kısa sürede OHAL’in kaldırılmasını sağlayacağız. Anayasa değişikliği OHAL şartlarında yapıldı, seçimin bu şartlarda yapılmasını asla kabul etmiyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Eylemden görüntüler

-Konuşmalar

-detay

Haber:Ramazan SARICI/ÇANKIRI,(DHA)

===============================================

Ordu\'da CHP\'lilerden OHAL\'e karşı oturma eylemi

Ordu\'da CHP üyeleri, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 1 saatlik oturma eylemi düzenledi.

Türkiye genelinde CHP tarafından eş zamanlı olarak bugün saat 12:00\'de, OHAL uygulamasının sona erdirilmesi için oturma eylemi yapıldı. Altınordu ilçe merkezinde Süleyman Felek Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 150 CHP\'li üyelere, çeşitli sendikalar ve meslek odası ile sivil toplum kuruluşunun temsilcileride destek verdi. CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin yaptığı konuşmada, OHAL\'in kaldırılmasını isteyerek, hükümeti eleştirdi. Sloganlar atarak 1 saat süreyle oturma eylemi yapan grup, ardından İstiklal Marşı\'nı okuyarak olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Eylemden görüntü

-CHP İl Başkanı Atilla Şahin\'in konuşması

-Detay görüntü

(SÜRE: 3.05 Dk ) (BOYUT: 148 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)