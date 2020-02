DHA YURT BÜLTENİ-10

Yeni açılacak \'Zeytin Dalı Gümrük Kapısı\'nın yeri görüntülendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile gündeme gelen Hatay’ın Kumlu İlçesi’ne bağlı Şarkhahamı bölgesinde, sınırın sıfır noktasında Zeytin Dalı Gümrük Kapısı adıyla açılması planlanan gümrük kapısının yeri basına gösterildi.

Afrin ve Cinderes’e insani yardımların daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Kumlu İlçesine bağlı Şarkhamamı Mahalllesi’nde yapılması planlanan gümrük kapısının bulunduğu alan bu gün basın mensupları tarafından görüntülendi. Şarkhamamı Mahallesi’nde sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Hatay Valiliği tarafından konulan beton blokların diğer tarafında ise Afrin’e bağlı El Hammam köyü bulunuyor.

YARDIMLAR DAHA KOLAY ULAŞACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemelerin ardından Şarkhamamı Mahallesi’nde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ndan geçiş yapacak olan insani yardım araçları Afrin ve Cinderes’e daha kolay ve güvenli şekilde ulaşacak. Şarkhamamı Mahallesi’ne, Cinderes’in 8 km, Afrin’in ise 40 km mesafede bulunuyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Hatay valiliği adı bulunan beton blok

- Sınır kapısı yapılacak bölge

- Beton bloklar

- Arka planda Afrin’e bağlı El Hammam köyü

- Basın mensupları

- Detayları

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

========================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın\'dan Kılıçdaroğlu\'na yanıt verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6\'ncı Olağan il kongresine katılmak üzere geldiği Aydın\'a, sanatçılarla yaptığı sınır ziyaretini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na sert sözlerle yanıt verdi.

Partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Aydın\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Atatürk Spor Salonu dışında toplanan vatandaşlara seslendi. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına \"Efeler diyarı Aydın\" diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Efeler Allahın izniyle 2019 yılını çok farklı geçirecek. Başarılarla dolu geçirecek. Buna hazır mıyız\" dedi.

Konuşmasında Suriye\'ye yönelik harekatlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdik mi? Orada efeler, mehmetler gereğini yaptı mı? 2 milyon metrekare alanı koltrolümüz altına aldık mı? Aynısını Afrin\'de yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz veririz ve mehmetçiklerimiz ÖSO ile beraber oraya girdi ve teröristleri derdest etti. Burada teröristler oradan kuyruklarını bacaklarının arasına alıp sıvıştılar. Şu an itibariyle 3 bin 991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki şu anda 4 bin olmuştur. Niye, bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. O şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Bu sadece Afrin\'de. İçeride olanlar var, Irak\'ın kuzeyinde olanlar var. Neyle biliyor musunuz, kendi ürettiğimizi SİHA\'larla. Bak nereden nereye geldik. Bunlar biz gelmeden önce var mıydı? Yoktu. Atılan adımlarla Türk milletini hepsi artık gayet iyi anlıyorlar, görüyorlar. Bize kimi ne derse desin, kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Bizim adımıza birileri karar vermeyecek biz vereceğiz, onun için de iyi gidiyoruz\" diye konuştu.

Konuşmasında Aydın\'a yaptıkları yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Biz söz veririz yaparız ama Bay Kemal konuşur. Yav bizi Hatay\'a gidiyoruz, Reyhanlı\'ya gidiyoruz. Orada kongrem var, oradan da sanatçılarımızla sporcular hep beraber Reyhanlı\'ya geçiyoruz ve 150 kadar sanatçılarla beraber oluyoruz. Aman yarabbi! Bay Kemal çıldırdı. \'Sizin orada ne işiniz var\' dedi. Hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal, söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari! Yav sen, bizimle berabere mehmetçiği moralize etmeye çalışan sanatçılara hakaret yetkisini nereden aldın? Edep yahu derler. Senin yapman gereken, acaba bu cephelerden hangisine gidip bu askerle birlikte oldun. Ha ben size söyleyeyim, O teröstlerle beraber oldu. El ele kol kola yürüdü. O ancak bundan anlar, biz ise mehmetçiliğimizle birlikte oluruz. Batı\'ya git, ABD\'ye git, sanatçılarla zaman zaman ordusuyla beraber olurlar, onlara moral verirler. Hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul, zurla, klarnet diyor. Yav ne davulu ne zurnası! Orada ordumuzun çeşitli kışlalarında her zaman söylenen, orduyla ilgili olan türkü vardı. Hatta onunla da yetinmedik \'Er Meydanı\' türküsünü de söylettik. Bay Kemal er meydanına sen gidemezsin zaten, er meydanına er olanlar gelir. Ondan sonra Genelkurmay Başkanımla berber Tatlıses\'in (İbrahim Tatlıses) yanına gittik. Ve Tatlıses uçakta duyduk ki \'Yaylalar\'ı söylüyor. Yaylalar\'ı askerde eğitimde söylerdik. Tatlıses buna da güzel sözler ilave etmiş. Olayı aldı Afrin\'den, gitti Münbiç\'e gitti. Bu bir heyecandır, aşktır. Bu aşk Kemal\'de yok. Zavallı! Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum. Bunlarını dikili ağacı yok ama bizimi dikili ağacımızı kıskanıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşmasından görüntü.

- Salondan ve salon dışından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Burhan Ceyhan- Kamera: Tekin GÜRBULAK / AYDIN (DHA)

=================================================

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özelleştirme kapsamına alınan Alpullu Şeker Fabrikası\'nı iktidara geldiklerinde sahiplerine teslim edeceklerini belirterek, \"Sizlerin teveccühü ile bu fabrikayı eğer yandaşa peşkeş çekip, arazisine TOKİ dikilecekse, bu fabrikaya talip olanlara söylüyorum. Bu fabrikayı yeniden çalışanlarına ve pancar üreticilerin iade edeceğiz. Buradan size söz veriyorum\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Kemal Atatürk\'ün talimatı ile 1926 yılında kurulan ve özelleştirme kapsamına alınan 14 şeker fabrikası arasında bulunan Kırklareli\'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesindeki Alpullu Şeker Fabrikası önünde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, fabrika müdürü Hakan Çelik\'i ziyaret edip, tesisin son durumu hakkında bilgi aldı. Bu sırada sahneye çıkan Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu ,alanda toplananlara bir konser verdi.

Platforma çıkarken şeker pancarı hediye edilen Akşener, üzerine Şeker-İş Sendikası\'nın yeleğini giyerek konuşmasına başladı. Alpullu Şeker Fabrikası\'nın Mustafa Kemal Atatürk\'ün mirası olduğunu ifade eden Akşener, 3 saat kimsenin alınmadığı bir görüşmeden sonra fabrikaların sonucunun ne olacağı belli olmayan şekilde özelleştirilme kararı alındığını söyledi. Fabrikaların satışına \'dur\' demek için burada olduklarını belirten Akşener, şöyle dedi: \"Ve siz, Alpullu gibi huzurun, güvenliğin, üretimin merkezi olan bu ilçemizde nüfusunun son derece küçük olduğu bu ilçemizde, bu meydanı doldurarak, 10 binlerce, insan kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı ve genci ile bir araya gelerek bu işe bir kere daha düşün demek için dur demek için geldiniz. Bizde sizin sesiniz olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin genel başkanına defalarca sorduğumuz soruyu yeniden sormak üzere bir araya geldik.Ümidiniz, umudununuz. Ama bu defa eliniz olmaya geldik. Biz özelleştirmeye karşı değiliz, biz peşkeşe karşıyız. Fabrikalarımızın arazilerinin kupon arazi gibi görünmesini karşıyız. Fabrikaların önce içini boşaltılıp, sadece şeker fabrikalarından bahsetmiyorum. Nereye gitti Tekel fabrikaları? Ne oldu Tekel fabrikalarına? Önce özelleştirme adıyla peşkeş çekildi sonra birer birer kapatıldı. Ne oldu tütüncüye? Adıyaman\'da, dayak atılıyor. Tütüncüye ama şeker üreticisine, pancar çiftçisine, sokağa atılamaması için atmaya kalkan o elleri kırmak için buradayız. Milli ve yerli diyorlar kendilerine hadi oradan be. Cumhuriyet\'in 16 yılda bu milletin kırk kanaat parasıyla Cumhuriyet tarihinin ortaya koyduğu, her fabrikayı sattınız, sattınız, savdınız. Yerine köprü yaptınız, parayla yapmadınız. Yaptınız köprüyü verdiniz yandaş müteahhidinize. Şimdi buraya toplanan bu insanların cebinden alıp ödüyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Telekom\'u sattınız, bu millete en büyük kötülüğü ettiniz. Verdiniz yandaşlara, sonuçta Telekom\'un içini boşattı herif gitti. Kredisini bir Türk bankasına verdirdiniz ve şu anda 2.5 milyar dolar, Türkiye\'ye en büyük zararı vererek kaçtı gitti.\"

\'YEMENİ MÜZESİ KURACAĞIM\'

Akşener, pancar üreticisi kadınların kendisine ve verdiği bu boynuna taktığı tülbentleri göstererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar tülbent, bunlar çember, bunlar yemeni. Kadınlarımız diyor ki, Türkiye\'de işler iyi gitmiyor. \'Meral Hanım seninleyiz, umudumuz senle, geleceğimiz ve çocuklarımız senle ve geçmişimizdeki en güzel olan çeyizlerimiz senle.\' Bende yemin ediyorum, Allah\'a yemin olsun ki,bu tülbentleri, bu yemenileri bana hediye eden kadınlarımızın tek tek isimlerine \'asla ihanet etmeyeceğim\' Allah\'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçiliğimde bu yemenilerle müze kuracağım, müze kuracağım. Çünkü ben bilirim bu tülbentler bu yemeniler nasıl oyalanır bunlar nasıl yapılır ben bilirim. Her kadının her genç kızın çeyizinde vardır. Bugün 16 yaşında olan kızlarımızın da çeyizinde vardır. Bu tülbentler yaşadığı sürece bu yazmalar kızlarına bu oyalı yemenileri tülbentleri çeyiz sandığına koyduğu süre içerisinde Türkiye var olacak.Türk milleti var olacak, bizi kimse bölemeyecek. Bizi birbirimizin karşısına dikemeyecek.

\'FABRİKALARI YENİLEMİYORLAR\'

Akşener, pancar ve şeker için bugün Alpullu\'da olduğunu belirterek, \"Bugün pancar için şeker için buradayız. Telekom\'u sattılar 2.5 milyar dolar Türkiye\'ye zarar vererek kaçıldı gidildi.Şimdi şeker fabrikalarını satmaya kalkıştılar. Cargill istiyor bunlar yapıyor.Ama buraya gelip Amerika\'ya Osmanlı tokadı atacaklarını söylüyorlar. E tabi tarihi fesliden öğrenirsen, dizilerden öğrenirsen sonucu böyle olur.Alpullu Şeker Fabrikası\'nın Uşak şeker fabrikasının ve diğerlerinin önemi var.Ama buranın Uşağın önemi şu bu fabrikalar Cumhuriyetin vatandaşlardan borç alarak yaptığı ilk fabrikalar. Öyle enteresan ki bu borçlar vatandaştan toplanan özellikle Uşakta biraz da Alpullu da vatandaştan toplanan yumurtaların parası ile katkı yapılmış fabrikalar. O devrin insanların sözünü tutarmış sonra bu borçları Cumhuriyet tek tek gerisin geriye ödermiş. Dolayısıyla bu fabrikalar aynı zamanda milletin fabrikaları.Şimdi kardeşim devlet yönetmesin kabul. O zaman sendikalara yani işçisine pancar yetiştiricisine verin kooperatif yapsınlar bu fabrikalara alıp işletsinler biz buna varız. Bunun da takipçisi olacağız.Şöyle bir duman yapıyor bunlar. Bütün tekel fabrikalarda öyle yaptılar. Seka\'da öyle yaptılar. Önce eskiyen makinelerin yerine makine almıyorlar. Emekliliği gelen işçilerin yerine işçi almıyorlar. Sonra o fabrikayı eskitiyorlar, arkasından bu fabrika zarar ediyor deyip yok pahasına satılıyor\" dedi.

Şeker-İş Sendikası genel başkanı ile görüştüğünü anlatan Akşener, iktidarın şeker fabrikalarının zarar ettiğini kendisine söylediğini ifade ederek, şöyle dedi: \"Ne kadar zarar ediyor? 76 milyon lira zarar ediyor. Peki Saray, 3 günlük masrafı nedir biliyor musunuz? Saray\'ın 13 günlük masrafı bütün şeker fabrikalarının zararına denk. Adam 13 günde bu kadar parayı harcıyor. Buradan sesleniyorum; Sayın Erdoğan, 13 günde harcadığın parayla şeker fabrikalarının 1 yıllık zararını karşılayabiliyorsun. Hani sık sık diyorsun ya, dünya 5\'ten büyüktür. Evet doğrudur, 2,5 milyon işçi pancar ekicisi 1\'den büyüktür. Senden büyüktür. Bir yılda Saray\'ın harcamaları eski parayla 1 katrilyon 650 trilyon lira. Bu ülkede 16 yılda sattın sattın, sattıklarının karşılığında bir fabrika yaptın mı kardeşim? Yapmadın. Ancak kapattın. Her şehirde bir üniversite açtın, her şehirde içinde öğrencisi olan ama hocası olmayan, eğitim olmayan okullar açtın. AVM\'lere gidin bakın. 2 bin liraya, 1600 liraya 4 yıllık üniversite mezunları, oralarda iş bulup çalışabilirlerse çalışıyorlar. Bu gençleri açlığa mahkum ettin açlığa. Sanayici ise kaynakçı bulamıyor, sanayi tezgahını çalıştıracak insan bulamıyor. Sen bu gençlere yarının iş hayatında önemli görevler yapabilecek yollar açmak yerine gece kondu üniversiteler açtın. İçinde hocaları yok, öğrenciler zaman geçiriyor ve arkasından mezuniyetinde iş bulamıyor. O kadar öğretmen yetiştiren okul açtın ki, 800 bini geçti atanamayan öğretmen.\"

\'BUNLAR TÜTÜN DİZMEYİ BİLMİYOR\'

İktidarın şehirlere devasa binalar yaptığını söyleyen Akşener, \"Yolda gelirken dikatinizi çekti mi bilemiyorum. Her bir şehirde her bir ilçede devasa binalar var. Adliye binaları, adliye sarayları yaptın. İçinde adalet yok adalet. Dolayısıyla diyorlar ki, pancar üretiminde pancar pahalıya mal oluyor. Peki mısır ithalat ettiğin Amerika Birleşik Devletleri çiftçisi nasıl mısırı ucuza mal ediyor. Çünkü Amerikan çiftçisi Türk parasıyla mazotu 1,5 liradan alıyor. Benim çiftçim ne kadara alıyor? 5.25 kuruş. Yatlardan pahalı mazotu çiftçi kullanırsa eğer elbette ki, pahalıya mal eder. İktidarımız da 5 yıl içerisinde Türkiye kendine yeten gıda üretimini sağlayacaktır. Eti Sırbistan\'dan, Fransa\'dan Güney Amerika\'dan, buğdayı Rusya\'dan, soğanı sarımsağa Çin\'den, nohudu, mercimeği Kanada\'dan ithal ediyorsun. Türkiye kendine yeter ülke olmaktan çıktı. İç Anadolu buğday ambarıydı bitti. Trakya, ayçiçeği, pancar, bitti. Buğday bitti, tütün bitti. Ama bunlar neden oluyor biliyorsunuz. Ailem tütüncü, bunlar tütün dizmeyi bilmiyor. İğne eline değdiğinde ah yapmayı bilmiyor. Kadranı eline bulaşmamış, tütün çapalamayı bilmiyor ve aşılamayı bilmiyor\" dedi.

Hükümeti eleştiren Akşener, \"Bizim iktidarımızda 5 sene içerisinde tekraren söylüyorum. Türkiye kendine yeter tarım ülkesi olacak. Sanayi tesisleri yeniden yapılacak. Üretime en büyük önem verilecek. Bunları kafası basmaz demeyin, bunların kafası paraya basıyor. Çiftlik Bank diye bir durum var. Sayın Erdoğan\'ın arkadaşlarının çarpıldığı bir Tosuncuk var ya öyle bir tosun. Şimdi en önemli mesele o Tosun. Çiftlik Bank eşittir, Tosun. Tosun eşittir, Ak Parti. Dolayısıyla, bu gidişatta dur demek için buradayız. Bu gidişata yanlış olduğunu söylemek için buradayız. Diyelim ki sattılar. İlk seçimde iktidarız Allah\'ın izniyle. Sizlerin teveccühü ile bu fabrikayı eğer yandaşa peşkeş çekip, arazisine TOKİ dikilecekse, bu fabrikaya talip olanlara söylüyorum. Bu fabrikayı yeniden çalışanlarına ve pancar üreticilerin iade edeceğiz. Buradan size söz veriyorum, modern teknikleri kullanıldığı, dünya ile rekabet edebilir bir üretim ve sanayiye Türkiye geçmezse, işsizliğin önüne geçemez. Gençlerimizin umutsuzluğunun önüne geçemez. Dolayısıyla bunları başaracak olan İYİ Parti\'dir\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Miting alanı

Cumhuriyet Kadın Korusu konseri

Akşener\'in gelişi

Akşener\'in yelek giymesi

Akşener\'in konuşması

Alandan detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Mehmet YİRUN/BABAESKİ(Kırklareli),(DHA)

================================================

Bakan Tüfenkci: Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin iş üretemeyince laf üretmeye çalıştığını belirterek, \"O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya; Bakan Tüfenkci\'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. Bakan Tüfenkci, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısıyla Hatay\'da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçıları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na tepki gösterdi. Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor. O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor. Çıkmış meydanlara, gurup toplantısında diyor ki \'Siz sanatçımı sızınız? Siz şu muşunuz, bu musunuz?\' deyip milletiyle devletiyle barışık olan sanatçılara laf söylemeye kalkışıyor. Niye? O sanatçılar niçin sınır karakoluna gidip askere moral vermiş? Niçin Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'la beraber o sınırlara gitmiş? Bir de ötekileştirmeyle suçluyor o sanatçıları. Esas ötekileştiren, esas ayrımcı politikaları dillendiren, ayrımcılarla, bölücülerle bir arada politika üretmeye çalışan Kılıçdaroğlu\'nun ta kendisi. O sanatçılar Cumhurbaşkanı başkomutanla Afrin operasyonuna destek vermek için o sınıra giderken kendinin genel başkan yardımcısı bölücülerle konuşmak üzere cezaevine gidiyor. Birileri destek için milletinin, ordunun yanında duruyor. Birilerinin de kimin yanında durduğunu milletimizin takdirine sunuyorum.\"

\"Hiç kimsenin şüphesi olmasın Afrin operasyonu siyasetin başarısıdır\" diye konuşmasını sürdüren Bakan Bülent Tüfenkci, şöyle dedi:

\"Kim ne derse desin. Onun içinde olan birisi olarak söylüyorum; istisnasız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın başarısıdır. Onun liderliğinde, onun başkomutanlığında ordu vaziyet alarak sınırlarımızda terör koridoru oluşturmadı. Bundan sonra da oluşturmayacak. Kim ne operasyon yaparsa yapsın, kimin adına kimin maşası o operasyona katkı verirse versin, karşısında Türk milletini bulur, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı bulur. Biz Afrin\'e toprak için gitmedik. Biz Afrin\'e birilerinin toprağı verimlidir diye gitmedik. Biz Afrin\'e terörü bitirmek adına gittik. Ülkemizin sınırlarını koruma adına gittik. Ey Kılıçdaroğlu bu ülkenin sınırları bu ülkenin namusu değil mi? Bu sanatçılar o sınıra gitmişse senin namus anlayışın nedir? Onu bize açıklayabilir misin? Kalkmış bir de sanatçılara, Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza laf ediyor, niye kamuflaj elbisesi giymiş diye. Haberi yok herhalde Anayasa\'da yazılanlardan. Bu ülkenin başkomutanının kim olduğundan haberi yok ya da var da zoruna gidiyor. Zorunuza da gitse, çatlasanız da, patlasanız da bu millet 2019\'da da Cumhurbaşkanımızı başkan yapacak. \'Cumhur İttifakı\'nı küçümseyenler, \'Cumhur İttifakı\'na \'kirli ittifak\' diyenler bugün ittifak arayışlarıyla nerelerde, kimlerle görüştüğünü biz çok iyi biliyoruz. Esas kirli ittifakları, çamur ittifaklarını kimler yaptığını bu millet çok çok iyi biliyor. Göreceksiniz, nasıl 2015 seçimlerinde o ittifakları yaptı biz salladık dedilerse sonra millet nasıl salladıysa 2019\'da da sizler onları öyle sallayacaksınız. Dut döker gibi dökeceksiniz sandıklarda.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Bakan Tüfenkci\'nin toplantısından detay

- Katılanlardan detaylar

- Protokolden görüntüler

- Bakan Tüfenci\'nin konuşması

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

===========================================

Amasra\'da termik santrale karşı zeytin fidanı diktiler

BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, termik santral kuracak şirket zeytin ağaçlarını sökerken, ilçede termik santral kurulmasına karşı gelen Bartın Platformu üyeleri 7 dönüm araziye 108 zeytin fidanı dikerek tepkilerini gösterdi.

Amasra\'da termik santral kuracak şirket, geçen yıl Aralık ayında Gömü köyünde bulunan 80 zeytin fidanını söktü. Bartın Platformu üyeleri bugün zeytin fidanlarının söküldüğü alanın yanındaki 7 dönüm araziye 108 zeytin fidanı dikerken, CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, Anatolya Vosvos Derneği, Bartın Pedaldaşlar Derneği ve köylüler destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyesi avukat Berkay Dal, \"Bizler Bartın-Amasra halkı olarak Amasra\'da termik santral değil de zeytin yetiştirmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Gömü köyü ile Amasra ilçesi ve Bartın ilinin tümünde zeytin ağacı yetiştirmenin mümkün olduğunu göstermek için zeytin fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Böylece Amasra ve Bartın\'ın bir doğa ve tarih kenti olduğunu bir defa daha hatırlatıyoruz. Buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Yarınlarımıza göz diken Hema Termik Santrali\'ne ait ÇED raporunun iptal edilmesi için, 2 bin 19 kişiyle iptal davası açmıştık. Bu davanın duruşması 16 Nisan Pazartesi günü Zonguldak İdare Mahkemesi\'nde görülecek. 2 bin 19 davacımızı ve halkımızı Zonguldak\'ta yapılacak bu duruşmaya katılmaya çağırıyoruz\" dedi.

Basın açıklamasının sonrasında, \'Termik santral istemiyoruz\' diye bağıranlar, alkışlarla şirkete tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zeytinlerin dikilmesi

-Detay görüntüler

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

==============================

AK Partili Mete, Gökova\'nın imara açılacağı iddialarını yanıtladı

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Gökova Körfezi\'nin imara açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bodrum ilçesinde partilileriyle toplantı düzenleyen Mete, kesin korunacak hassas alanlarda yapı yasağı bulunduğunu, nitelikli doğal koruma alanlarında ise sadece çadır kamp alanlarına izin verildiğini belirtti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Gökova Körfezi\'nin imara açılacağı iddialarına, Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda yanıt verdi. Parti binasında gerçekleşen toplantıya, İlçe Başkanı Ömer Özmen ve partililer de katıldı. İl Başkanı Mete, SİT alanlarının eski isimlerindeki kapsamlarıyla, yeni isimleri arasındaki farklılara dikkat çekti. Mete, 1. derece doğal SİT alanının yeni sistemde kesin korunacak hassas alanlar olarak adlandırıldığını belirterek, \"Kesin korunacak hassas alanlarda yapı yasağı getirildi. 2. derece doğal SİT alanları ise nitelikli doğal koruma alanı olmuştur. Bu alanlara daha önce otel, motel yapılırken; artık sadece çadır, kamp alanları yapılabilecek. Seracılık hariç tarım çalışmaları, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık, entegre hariç doğal tarım ve hayvancılık ile günübirlik faaliyetler yapılabilecek. Alanlarda yapılaşma izni daha da azaltıldı. 3. derece SİT alanı olan sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak belirtilen alanlarda ise bazı mahalleleri kapsadığını görüyoruz. Bu alanlar da vatandaşı mağdur etmemek için düzenlendi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntü

- Kadem Mete\'nin açıklamalarından görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

===============================================

Manavgat\'ta 44 kaçak yakalandı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Iraklı 44 kaçak, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere bindiği teknede yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu iddia edilen 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri, Suriyeli ve Iraklı kaçakların yasadışı yollarla Manavgat\'tan İtalya\'ya gönderileceği bilgisine ulaştı. İstanbul\'dan farklı zamanlarda Manavgat\'a gelen kaçakların Side\'de bir apart otele yerleştirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'yla ortaklaşa yürüttükleri soruşturmayı derinleştirdi.

Kaçakların Suriyeli olan 3 organizatör tarafından Manavgat Irmağı\'ndan tekneyle yurt dışına çıkarılacağı bilgi üzerine jandarma timleri, dün sabah saatlerinde kaçakları Manavgat Irmağı\'nda tekneye binerken gözaltına aldı. Göçmenleri götürmek üzere gelen teknenin Manavgat Limanı\'na kayıtlı ve hacizli olduğu belirtildi. Operasyonda 20\'si erkek, 8\'i kadın, 16\'sı da çocuk olmak üzere toplam 21 Iraklı ve 23 Suriyeli kaçak yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu şüphesiyle 3 Suriyeli de gözaltına alındı.

Side Jandarma Karakolu\'nda işlemleri tamamlanan organizatör olduğu ileri sürülen 3 Suriyeli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye girerken yakınlarından bir kadın, \"Burada fotoğraf çekemezsiniz\" diye gazetecilere sözlü saldırıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Gece yakalanan göçmenlerden görüntü

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

===========================================

Traktörle çarpışan LPG\'li otomobil yandı

ADAPAZARI\'nda, traktörle çarpışan LPG\'li otomobil yol ortasında alev alev yandı. Yol ulaşıma kapanırken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Kaza saat 10.30 sıralarında, Adapazarı - Kaynarca bağlantı yolunda meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan C.O. idaresindeki 54 E 8828 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 03 RE 286 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarındaki savrularak devrildi. Otomobil ise yolun ortasında bir anda yanmaya başladı. Otomobilden inen C.O. otomobilde bulunan bir kişi ile traktör sürücüsü 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan LPG\'li otomobili söndürdü. Adapazarı istikametine doğru ulaşım bir süre kapandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otomobilin yanış anı

İtfaiyenin müdahalesi

Detaylar

Haber: Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

======================================

Engelli gencin çok istediği takım elbiseyi polisler aldı

KAHRAMANMARAŞ\'ta istediği takım elbise alınmadığı için evde elini cama vurunca kolundan yaralanan fiziksel ve zihinsel engelli Ali Bıyık\'ın (23) çok istediği takım elbiseyi polisler aldı. Evinden polis aracıyla alınan gence, Emniyet Müdürü Doğan İnci, takım elbise hediye etti.

Trabzon Bulvarı\'nda oturan Ali Bıyık, perşembe günü evinde ailesinden takım elbise istedi. Aile ise gence takım elbiseyi daha sonra alabileceklerini söyledi. Elbise hemen alınmadığı için sinirlenen Ali Bıyık, evde bir cama vurunca kolundan yaralandı. Aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler, Ali Bıyık ile yakından ilgilendi. Polisleri seven engelli genç emniyeti ziyaret etmek istediğini söyledi.

Ali Bıyık\'ın bu istediği polisler tarafından yerine getirildi ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, genci emniyete davet etti. İnci ayrıca, emniyete yakın olan Ali Bıyık\'ın evine de polis aracı gönderdi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ali Bıyık, polis aracından indirilerek tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Polisler daha sonra tekerlekli sandalyeyi kucaklayarak engelli genci merdivenlerden çıkardı. Babası Adnan ve annesi Güllü Bıyık\'ın da eşlik ettiği genci İl Emniyet Müdürü Doğan İnci makamında ağırladı. İnci burada, Ali Bıyık\'a takım elbise hediye etti. Mutluluğu yüzüne yansıyan Ali Bıyık\'a ayakkabı ile çeşitli hediyeler de veren İnci, daha sonra engelli genç ve ailesiyle birlikte toplantı salonuna geçti.

Doğan inci, Tük Polis Teşkilatı\'nın kuruluşunun 173\'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri devam ederken Ali Bıyık\'ı da emniyette ağırladıklarını belirterek, \"Ali\'yi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Çok istediği ve polis ağabeylerinin kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları takım elbiseyi de kendisine hediye ettik\" dedi.

Gencin ailesi de İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile personeline çocuklarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Ali Bıyık\'ın polis aracından indirilmesi

- Polislerin engelli genci tekerlekli sandalye ile taşıması

- Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Ali Bıyık\'ın sohbet etmesi

- İnci\'ni elbiseyi vermesi

- inci ile röp.

- Bıyık babası ve annesi ile röp.

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

===============================================

İşçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki bir jeotermal sondaj sahasında çalışan işçi 38 yaşındaki Halil İbrahim Mısırlı\'nın sağ bacağı, kablo dolanması sonucu koptu. O anların güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, Eldelek Mahallesi\'ndeki bir jeotermal sondaj sahasında, geçen 3 Nisan Salı günü meydana geldi. Sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı\'nın bacağına bilinmeyen bir nedenle sondaj kuyusunun kablosu dolandı. Kablonun sıkması sonucu Mısırlı\'nın sağ bacağı koptu. Ağır yaralanan Mısırlı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'ne kaldırıldı. Kopan ve 1500 metre derinliğindeki kuyuya düşen bacak, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasına rağmen bulunamadı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)

==============================================

Asansör kartlarının haciz işlemini mahkeme iptal etti

ANTALYA\'da 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarının, sitenin borcu nedeniyle haciz edilmesi işlemi, asansörleri borçlu olmayan kat sakinlerinin de kullandığı gerekçesiyle iptal etti.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi\'ndeki Dostlar Sitesi\'nin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin borcu nedeniyle 7 Mart\'ta haczedildi. Sitede oturanlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirterek protesto etti ve konuyu yargıya taşıdı. Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davada mahkeme, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme verdiği kararda, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan 3\'üncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını kaydetti.

\'ASANSÖRÜN DÜĞMESİNİ BİLE HACZEDEMEZLER\'

Site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, icra memurunun yaptığı haciz işleminin yanlış olduğunu savundu. Avukat Çelik, \"Bu en başta zaten geçersiz bir haciz işlemiydi. Asansör apartmanın bütünleyici parçasıdır. Taşınmazdan hariç olarak düşünülemez. İcra memuru bunu gözetememiş. Birkaç gün içinde site sakinleri asansörlerine kavuşacak. İnşallah kısa süre içinde icra takibini de sonlandıracağız. Çünkü alacakların temlik sözleşmesi de geçersiz. Artık asansörün düğmesini bile haczedemezler\" dedi.

ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAK

Asansör kartlarını haczettiren, yalıtım işi için otomatik iskele kuran firmanın sahibi Tolgahan Ateş ise vatandaşın borcunu ödemediği için asıl mağdurun kendisi olduğunu, kararı bir üst mahkemeye taşıyacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Avukat Safa Mete Çelik ile röp

- Detaylar

Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,(DHA)

===========================================

Kocaoğlu\'dan çifte açılışta \'havuçlu\' gönderme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Foça ilçesinde yapımı tamamlanan ilçe terminali ve Gerenköy Çok Amaçlı Salonu\'nun açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yıllardır bekletilip, seçim dönemlerinde ortaya çıkarıldığını belirttiği Halkapınar-Otogar metrosu ile İzmir Körfez Geçişi projelerini, \"İzmirlilere uzatılan iki havuç\" olarak tanımladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Foça\'da toplam 8 milyon liralık iki yatırımı hizmete girdi. Ülke turizminin tanınmış merkezlerinden biri olan Foça\'daki ilçe terminali ile Gerenköy Mahallesi\'nin dokusuna uygun şekilde inşa edilen çok amaçlı salon, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun katıldığı törenle hizmete girdi. Folklor gösterileriyle başlayan ilçe terminali açılış töreninde, ilk konuşmayı Foça Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ yaptı. Demirağ \"Buradaki açılışlar, serüven diye düşünülebilir. Aziz Kocaoğlu, önemli projelerin başındaki ve yerelde kalkınmanın turizm ayağını koyan kişidir. Foça kazı çalışmalarını, yayalaştırmayı, içinde bulunduğumuz şehir trafiğinin azaltılmasını sağladı. Foçalı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na, birçok yere örnek olması nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, seçim süreciyle birlikte yıpratma ve kaos yaratma politikalarının devreye alındığını belirterek açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, yıllardır bekletilen Halkapınar-Otogar metro hattı ile \"İstemezseniz yapmayız\" denilen İzmir Körfez Geçişi projelerini \"İzmirlilere uzatılan iki havuç\" olarak nitelendirdi. 14 senede 11 kilometre olan raylı sistem hattını 179 kilometreye çıkardıklarını ve bu sistemle günde 700-800 bin kişi taşıdıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, \"Bu yatırımı yapmasaydık, bugün vatandaşımızı taşıyabilmek için 1200 -1300 belediye otobüsünü daha şehre sokmak zorunda kalacaktık ki, o zaman trafiği düşünün. İyiyi, doğruyu, güzeli göstere göstere, alışkanlıklarımızı iyiye doğruya yönlendirerek, merkezde araç kullanımı yerine toplu ulaşımı cazip hale getirerek kentimizin yaşam kalitesini artırmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin tek başına verdiği mücadeleyi bir kenara koyamazsınız\" dedi.

Yıllardır bekletilen Halkapınar-Otogar Metro hattının seçim öncesinde bir kez daha gündeme getirildiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, \"İstanbul\'da ve Ankara\'da metroya 5\'er milyardan fazla yatırım yaptılar. İzmir\'e ise 1 liralık yatırım bile yapmadılar. Yıllardır \'Halkapınar-Otogar\'ı yapacağız\' diyorlar, hala ses yok. Biz Buca\'yı, Narlıdere\'yi önermiştik, onlardan da ses yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne dava açan Devlet Demiryolları\'na Kamil Tunca Bulvarı için 22 milyon lira para verdik. Şimdi hızlı tren oradan geçeceği için, oradaki metro hattını da havuç olarak gösteriyorlar ama İzmir olarak biz bu havucu bir türlü yakalayamadık\" diye konuştu.

Körfez geçişi projesini desteklediğini bir kez daha tekrarlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Başbakan her İzmir\'e gelişinde \'İzmir isterse yaparız\' diyor. Ben de her defasında \'istiyoruz\' diyorum; buyurun yapın artık, buyurun başlayın! Proje hazır, müteahhit hazır; ihaleye çıkılacak işin müteahhiti nasıl hazır oluyorsa, o da ayrı konu. Şimdi seçim arifesinde uzatılan havuçlardan biri de bu. Biz daha İzmirliler olarak bu havuçları yakalayamadık.\"

\"NEREDE BU AKP BELEDİYECİLİĞİ?\"

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül\'ün \"Büyükşehir Belediyesi odalarla müşterek hareket ediyor\" eleştirisine de yanıt veren Başkan Kocaoğlu, \"Ben bugüne kadar kimseyle anlaşmalı iş yapmadım, şaibeli hiçbir işe kalkışmadım. Bir de \'yeter artık CHP belediyeciliği\' diyorlar. Ben AKP belediyeciliğini göremiyorum ki! 15 senelik Kadir Bey gitti, 25 senelik Melih Bey gitti, Bursa\'da Sayın Altepe gitti, Balıkesir, Niğde, Düzce gitti. AKP belediyeciliği diye bir şey varsa ve iyiyse, bu adamlar niye gitti? Belediyecilik insanı sevmekle başlar. Kenti, doğayı sevmekle başlar. Belediye Başkanı yaşam kalitesini arttırmak yerine \'hangi arsadan kaç para rant sağlarım\' diye bakmaz. Burada her türlü baskıya, engellemelere rağmen, CHP belediyeleri İzmir\'de destan yazıyor. Türkiye\'ye hatta dünyaya belediyeciliğin bu koşullarda nasıl yapıldığını gösteriyor\" dedi.

\"EVCİLİK OYNAMA!\"

ÇED\'i alındığı halde körfezde çalışmaların başlamadığına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Başkan Kocaoğlu, \"Bilmemekten değil, mevzu bulamamaktan dolayı boş atıp ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar\" diye konuştu. ÇED raporunun Devlet Demiryolları\'na \"Sen bu iş yapabilirsin ey kurum, limanını büyütebilirsin\" dediğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Bana da diyor ki, sirkülasyon kanalını yaparsan, körfez daha temizlenir, oksijen artar, canlı artar; yüzülebilir körfez hedefine ulaşır ve körfezin ömrünü uzatırsın. Dünyanın en büyük geri dönüşüm projelerinden biri bu... Projesi yapılacak; tekniği, teknolojisi, nasıl yapılacağı belirlenecek, sonra yola devam edilecek. Biz ihaleye çıkıyoruz işte. Siz de \'hani yapacaktı\' deyip evcilik oynamayın. Katı Atık bertarafı için bulduğumuz kaç tane yeri engellediniz? Engellemeyin! İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin çöp ayrıştırma tesisi yapacak bilgi birikimi de, parası da, itibarı da var\" dedi.

KREDİ NOTU YANITI

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı yüksek kredi notlarının \'parayla alındığı\' eleştirilerine de değinen Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

\"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları denetleme yapıyor, karşılığında da ücret alıyor. Benden 10 lira alıyorsa, merkezi hükümetten 100 lira alıyor. Bu raporu hangi belediye istiyorsa onun için hazırlıyorlar. Aynı kuruluşlar merkezi hükümetin notunu düşürüyor, İzmir\'inkini artırıyor ya da sabit tutuyor. Madem bu yüksek notlar parayla alınıyor, sen de para veriyorsun, sen de al! Benim kitabımda böyle şeyler yazmaz. Eğer o işler parayla oluyorsa, sen gayet rahat halledersin. 3A alıp bir de üstüne yıldız koyarsın.\"

\"SENİN YÖNETTİĞİN İSTANBUL\'DAN GELİYORLAR İZMİR\'E\"

İzmir\'in son yıllarda son yıllarda özellikle beyaz yakalılar tarafından tercih edilmesinde yerel yönetimin önemli payı olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, \"Bu işte Büyükşehir\'in başarısının olmadığını söylüyorlar. Yatırım yapmadınız; İzmir\'de kendi yağımızla kavrulduk. Buna rağmen merkezi hükümetten daha fazla yatırım yaptık. Çevreye, kültür sanata, ulaşıma önemli katkılar sağladık. Senin belediye başkanlığını yaptığın, yönettiğin Ankara\'dan, İstanbul\'dan beyaz yakalılar geldi İzmir\'e... Bizim başarımızdan değilse bile, sizin başarısızlığından geliyorlar.. İnsanlar özgür olduğu için, yaşam biçimine karışılmadığı için, çoluğunu çocuğunu böyle bir ortamda okutmak için geliyor İzmir\'e.. Bunu da sağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP\'li ilçe belediyeleridir. CHP\'nin yerelde insana, çocuğa, kadına, paraya, hayata bakışıdır\" dedi.

HEM ESTETİK HEM FONKSİYONEL

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Gerenköy\'de açılışını gerçekleştirdiği çok amaçlı salon, tarihi 1860\'lara dayanan bu yerleşim merkezinin sosyal yaşamına ayrı bir renk katacak. Salon 1500 metrekarelik alanda kuruldu. Üst ve alt girişlerde ayrı ayrı düzenlenen fuaye, spor sahası olarak da kullanılabilen çok amaçlı kullanım alanı ve sahne, 270 kişilik teleskobik tribün, idari birim, antrenör odası, toplantı salonları ve soyunma odaları bulunuyor. Kültür-sanat ve spor gibi faaliyetlerin bir arada yapılabileceği bu yeni mekan, işlevselliğinin yanısıra estetik zenginliği ve özgün tasarımıyla da öne çıkan şık bir meydanla da tamamlandı.

FOÇA\'YA YAKIŞAN TERMİNAL

Foça\'nın İzmir yönünden girişinde bulunan tarihi yel değirmenlerinin hemen altında inşa edilen ilçe terminali, deniz manzarasıyla dikkat çekiyor. ESHOT otobüsleri ve özel minibüslerin daha geniş ve düzenli alanda yolcu indirip bindirilmesinin sağlayacak terminal, yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp inşa edildi. 13 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 5.5 milyon liralık yatırımla hizmete hazır hale getirilen terminalde yer alan 40 adet işyeri, farklı sektörlerde hizmet vererek alana ayrı bir hareketlilik getirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılıştan görüntü

- Başkan Kocaoğlu tokuşma

- Gene lve Detay görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

==========================================

Kırşehir’de Atatürk büstü, boş araziye atıldı

Kırşehir-Mucur Karayolu yolu üzerine atılmış bir Atatürk büstü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün olay akşam saatlerinde Kırşehir-Mucur yolu üzerinde gerçekleşti. Bir vatandaş, arazide gördüğü Atatürk büstünü, İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

CHP İL BAŞKANI ZENGİN TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyu öğrenmesinin ardından olay yerine gelen CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Atatürk büstünü boş araziye atılmasına tepki gösterdi. Zengin, \"Kırşehir’de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'e karşı yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Atatürk\'e yapılan bu saldırı tüm şehitlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Sağduyulu olmak lazım. Bu saldırıyı kınıyoruz, faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz\" dedi. Jandarma ekipleri zarar görmüş ve yere atılmış Atatürk büstünü bulunduğu yerden kaldırdı. Öte yandan Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)-

===========================================