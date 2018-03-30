DHA YURT BÜLTENİ-10

Kayıp polis denizde aranıyor

TRABZON\'un Maçka ilçesinde, geçen hafta sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan (26), dalgıç ekipleri tarafından Karadeniz\'de aranmaya başlandı.

Maçka\'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan\'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 9\'inci günde devam edildi. AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 500 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere\'de polis Ayan\'ı aradı. Kayıp polis için Karadeniz\'de 58 dalgıç polisin katılımı ile arama yapıldı. Sualtı dalışı gerçekleştiren polis ekipleri dalgalı denizde zor anlar yaşıyor. Arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, 22 Mart\'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere\'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dalgıçların denizde arama çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA

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CHP, Mardin\'deki elektrikleri kesintileri için çiftçilerle görüştü

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başkanlığında, 5 milletvekilinden oluşan CHP heyeti, Mardin\'de elektriklerin kesilmesiyle ilgili Kızıltepe ilçesinde mağdur çiftçilerle görüştü. CHP\'li Tanal, İsmet İnönü\'nün sözüne atıfta bulunarak, \"Namusuzlar kadar namuslular da cesaretli, cesur olsa, namusuzlar bu kadar çoğalmazdı. Çiftçiler korkudan konuşmuyor. Korkunun ecele faydası yok\" dedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, konu ile ilgili Meclis araştırması açılması için Meclis Başkanlığına başvurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankar Milletvekili Ali Haydar Akverdi, Balıkkesir Milletvekili Ahmet Akın, İzmir Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Tacettin Bayır, CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi toplantı salonunda elektrik kesintileri yüzünden mağdur olan çiftçilerle görüştü.

Hocaköy Muhtarı Mehmet Bayram, Cumartesi günü Mardin\'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gitmesinden hemen sonra elektriklerin kesildiğini belirterek, \"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Mardine niye geldi? İnanki çözüm için gelmedi. Fakıbaba, sadece Cumhurbaşkanımızı temize çıkarmak için Mardin\'e geldi. Çünkü Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımız buradan hareket ettikten sonra Cumartesi\'yi Pazar\'a bağlayan geceden sonra ektirkler kesildi. Kesildikten sonra tek faz, tek fazdan sonra 18 saat, 20 saat elektirk göremedik. Hangi ülkede çiftçinin desteğine el konuluyor? Ben ilk okula giderken alfabemizde \'uyu uyu\' diyordu ya, ne zamana kadar uyuyacağız, artık uyanalım yeter. Ben 64 yaşındayım, ben öleceğim ama, GAP\'ın geldiğini görmeyeceğim. Çünkü, GAP gelmeyecek. Bu batıda olsaydı iki senede biterdi. Çünkü, bize üvey evlat gözüyle bakıyorlar. DEDAŞ Mardin İl Müdürü Mehmet Bulut bey, yani öyle DEDAŞ\'ta başarılı olmuş. Sayın Mardin Valimiz, Mehmet Bulut\'u Mardin Büyükşehir Belediyesi\'ne personel daire başkanı yapmış. Yani, \'sen görevinde çok başarılısın, gel burda belediyede istediğin personeli çıkar, istediğini al\" demek istiyor\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, çiftçilerin korktuğu için konuşmadığını ancak korkunun ecele faydası olamayacağını savunarak, şöyle konuştu:

\"Burada trafolarınızı sökenler hukuku çiğneyenlerdir, pas pas edenlerdir. Hukuk devleti böyle kanunsuz trafoyu sökmek gibi hak ve yetkisi yoktur. Derhal bunlar hakında suç duyurusunda bulunun. Biz milletvekili olarak, CHP olarak vatandaşlarımızın arkasındayız. Özeleştirinceye kadar siyasi iktidara, yandaş olan şirketlerin afedilen vergi borçlarına bakın. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu güne kadar tüm elektrik borçlarının tamamı, yandaş şirketlerin sildiği vergi borçlarının onda biri kadardır. Siz madem ki size yakın olan şirketlerin vergi borçlarını siliyorsanız, bu şirketlerin vergi borçları onda biri kadar olan bölgenin kalkınması için bölgelerarasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için neden silmiyorsun? Bakanına, Başbakanına AKP\'nin genel başkanına sesleniyoruz; Size yakın olan şirketlerin vergi borçları ne kadar, onların vergi borcu bu çiftçinin elektrik borcunun kaç katı? Onu sildiğinizde çiftçinin elektrik borcunu neden silmiyorsunuz? Rahmetli İsmet İnönü\'nün bir sözü vardı; Namusuzlar kadar namuslular da cesaretli, cesur olsa, namusuzlar bu kadar çoğalmazdı. Çiftçiler korkudan konuşmuyor, konuşamıyor. Bizler gitikten sonra ceza kesilebileceği korkusuyla izliyorlar. Korkunun ecele faydası yok dostlar. Hergün korkuyla yaşamaktansa, özgürce yaşayıp, başı dik gitmek kadar onurlu bir davranış olamaz\" diye konuştu.

CHP\'Lİ TANRIKULU, MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI İSTEDİ

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili Meclis Araştırması açılması talebiyle Meclis Başkanlığana başvurdu. Tanrıkulu başvuru dilekçesinde, \"Mardin başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu\'da sık tekrarlanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin, bu kesintilerin halka verdiği maddi zararların, bölge elektrik dağıtım şebekelerinin alt yapısının yeterliliğinin, çiftçilerin elektrik girdi maliyetlerinin nasıl düşürüleceğinin, çiftçilerin elektrik maliyetini düşürecek alternatif enerji kaynakları projelerinin araştırılarak etkili ve sürekli çözüm önerileri getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 98\'inci, İçtüzüğün 104 ve 105\'inci maddeleri/gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim\"dedi.

Görüntü Dökümü

-Mahmut Tanal\'ın konuşması

-Muhtar Mehmet Bayram\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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Şehit Sözleşmeli Er, nişanlısının gözyaşlarıyla uğurlandı

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak (26), memleketi Çorum\'un Bayat İlçesi Dorumseki köyünde toprağa verildi. Törende şehit nişanlısının fotoğrafına sarılan Hatice Demir (26), uzun süre gözyaşı döktü.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017\'de PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve önce Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan, burada yapılan ilk müdahale sonrası GATA\'da tedaviye alınan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Nişanlı olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uçakla önce Merzifon Havalimanı ardından da karayolu ile memleketi Çorum\'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyüne getirildi. Şehit Tokmak, için köy meydanında tören düzenlendi.

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgenaral Selami Aslan, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen askeri törende gözyaşları sel oldu. 10 çocuk babası Mustafa Tokmak (77) oğlunun cenazesinde güçlükle ayakta dururken, anne Fadime Toprak (64) ve kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi,\"Güle güle git hakkım helaldir sana oğlumö diyerek ağıt yaktı.

Şehidin gözü yaşlı nişanlısı Hatice Demir ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Şehit Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, düzenlenen cenaze törenin ardından cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Dorukseki köyünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü :

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- Cenaze töreninden detay

- Yakınlarından detay

- Nişanlısından detay

- Cenaze namazı

- Detaylar

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-

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Bulgar nakliye şirketinden Asyaport\'a işbirliği teklifi

BULGARİSTAN\'ın nakliye şirketi PIMK Rail, doğu ve orta Avrupa\'ya seferler düzenlemek için Tekirdağ\'da kurulu Avrupa\'nın 2\'nci büyük konteynır limanına sahip Asyaport\'a işbirliği teklifinde bulundu. Bulgaristan\'dan gelen heyetle görüşen Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, \"Bizimle beraber Türkiye\'de bu konuda işbirliği yapmak istiyorlar\" dedi.

Bulgaristan\'ın en büyük lojistik nakliye şirketlerinden PİMK Rail, işbirliği görüşmeleri için Tekirdağ\'da ki Avrupa\'nın en büyük ikinci konteynır limanı olan Asyaport\'a gelerek geldi. Bulgaristan\'dan gelen heyet, Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun ve beraberindeki yetkililerle görüşerek limanla ilgili bilgi aldı. Uzun, Asyaport\'a gelen Bulgar heyet ile işbirliği konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, \"Bugün burada Bulgaristan\'da faaliyet gösteren PIMK Rail Genel Müdürü Penko Nestorov ve beraberindeki şirket yetkilileri ile firmanın Orta Avrupa ve Avrupa\'da tren bağlantılarıyla taşımacılık yapan büyük bir firma olduğunu öğrendik. Bizimle beraber Türkiye\'de bu konuda işbirliği yapmak istiyorlar. Özellikle Asyaport\'un çok ciddi bir transit olması, dünya ile bütün noktalarda bağlantılı olması nedeni ile buraya gemilerin getirdiği yüklerin doğu Avrupa ve orta Avrupa\'ya taşınması konusunda işbirliği yapmak istiyorlar. Bu işbirliği içerisinde bizimde ihtiyacımız olan Tekirdağ\'da bir aktarma istasyonunun olmasıdır. Liman olarak yerel yönetimler ile birlikte çabamız uzun zamandır devam ediyor. Tekirdağ\'da limanımız yakınlarında bulunan tren istasyonunda kurulacak olan bir aktarma istasyonu ile Uzak Doğu, Güney Amerika ve Avrupa\'dan gelen yüklerin Doğu Avrupa\'ya özellikle Romanya, Macaristan ve Bulgaristan\'a hatta devamında Avusturya\'ya götürülebilecek yüklerin tren bağlantıları yapmakla sağlanabilir\" dedi.

Heyet yapılan sunumlar ve bilgilendirmelerin ardından Asyaport Limanında incelemelerde bulunarak şehirden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıya katılan heyet

-Bulgar heyetin sunumu

-Asyaport Sunumu

-Konuşmaları çeviren tercümanlar

-Genel müdür ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Çöl kuşu Keşiş kuyrukkakanı Antalya\'da görüntülendi



ARAP Yarımadası boyunca çöl bölgelerinde yayılış gösteren bir kuş türü olan Keşiş kuyrukkakanı (Oenanthe monacha), Antalya\'da ikinci, Türkiye\'de ise üçüncü kez görüntülendi.

Mısır\'ın doğusundan Arap Yarımadası boyunca İran ve Pakistan\'a kadar çöl bölgelerinde yayılış gösteren Keşiş kuyrukkakanı, Türkiye\'de ilk kez Mersin- Göksu Deltası\'nda, 2015 yılı baharında ise Antalya Manavgat sahilinde görüntülendi. Keşiş kuyrukkakanı, Manavgat sahilinde ikinci kez görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türkiye\'nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) üyelerinin, 25 Mart Pazar günü Mersin- Göksu Deltası\'ndan Antalya- Manavgat ilçesine kadar olan bölgede sahillerde nadir görülen kuş türlerini gözlemlediklerini söyledi. Veysel Kahraman ve Mustafa Erturhan ikilisinin Manavgat\'ta Çenger sahilinde Keşiş kuyrukkakanı ile karşılaştığını anlatan Rıza Kamil, \"Veysel Kahraman yakınlardaki diğer gözlemcilerle bu kuş türünü görüntüledi. Bu görüntüleme türün Türkiye\'deki 3\'üncü kaydı oldu\" dedi.

Keşiş kuyrukkakanının İran\'ın güneyi, Arap Yarımadası, İsrail, Ürdün ve Mısır\'da yarı çöl ve çöl habitatında yaşayan bir tür olduğunu vurgulayan Rıza Kamil, \"Genel olarak uçan böceklerle beslenir. Mart-haziran aylarında yuva yapar. Göç dönemlerinde nadir de olsa yaşadıkları alanın kuzeyine çıktıkları görülüyor. Oldukça hareketli olan bu tür, uzun mesafelere ve çok yükseklere uçabiliyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Keşiş kuyrukkakanı\'ndan görüntü

Haber: Mesut MADAN- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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Osmaniye\'de zabıtayla belediye çalışanlarının silahlı kutlamasına 4 gözaltı

OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanlarının havaya tabancayla ateş ettiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları sırasında, bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kurusıkının ele geçirildiği belirtilerek, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)

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Eski Bakan Işılay Saygın\'den kadına şiddet cezalarına farklı yorum

TÜRK Kadınlar Konseyi Genel Başkanı olan eski Devlet Dakanı Işılay Saygın, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek, \"Kanunlarımızın kadına yönelik şiddet, istismar ve özellikle cinayet konularında yüzde 100 yeterli olduğuna düşünüyorum. Fakat kanun uygulayıcılarının yetersiz olduğuna inanıyorum\" dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, İş-Kur Manisa İl Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Hacıhaliller Mahallesi\'nde evkadınlarına yönelik tarihi Manisa Bezi Dokuma Kursu açıldı. Hikmet Onan İlkokulu\'nun bahçesindeki iki katlı binanın alt katındaki kursun açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'in eşi Fatma Dilek Güvençer, Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İş-Kur Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve mahalledeki kadınlar katıldı. Manisa Bezi Dokuma Kursu\'nun açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra kursiyelerin çalışmalarını inceledi. Açılışta konuşan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Manisa bezi dokuması konusunda 11\'inci kursu açtıklarını belirtip, \"Bu yıl içerisinde 135 evkadını Manisa bezi dokuma kursuna katılıp, sertifika aldı. Yeni açılan kursumuza ise 15 evkadını katıldı. Kursa katılan kadınlarımıza İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü tarafından günlük cep harçlıkları da verilecek. Kursumuz eylül ayına kadar devam edecek\" dedi.

\"MANİSA BEZİNİN PATENTİNİ ALAN BİR KADIN BİRLİĞİYİZ\"

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi Başkanı Mübeccel Kafkaslı da Manisa Bezi Dokuma Kursu\'nu açmalarındaki tek amaçlarının kadınlara altın bilezik kazandırıp ev ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bazı derneklerin Manisa bezini kendilerininmiş gibi göstermesine sitemde bulunan Kafkaslı, \"Tarihi Manisa bezi dokumasını Manisa\'da biz başlattık. Ancak şimdi Manisa bezini sahiplenmeye çalışanlar var. Onların hepsi çakma. Manisa bezini canlandırmak ve günümüze kazandırmak için en büyük mücadeleyi biz veriyoruz. Türk Kadınlar Konseyi olarak tarihi Manisa bezinin

patentini alan bir kadın birliğiyiz\" diye konuştu.

SAYGIN\'DAN MANİSA BEZİNE ÖVGÜ

Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı ve eski Devlet Bakanı Işılay Saygın ise kamu yararına çalışan bir dernek olduklarını vurgulayarak, \"30 ilde faaliyet göstermekteyiz. En çalışkan şubemiz Manisa\'dır. Elinden geldiği kadar kurum, kuruluşların ve belediyelerimizin destekleriyle kadınlarımız için önemli işler yapmaktadır. Özellikle kadınlarımıza, halı, kilim ve Manisa bezi dokumasını öğretmektedir. Ben de devlet bakanlığı yaptığım dönemde halı ve kilim dokumacılığına önem vermiştim. Bu nedenle dokunması kadar pazarlanması konusu da çok önemli. Manisa şubemiz bunu başarmış durumda. Böylece kadınlarımız ev ekonomilerine önemli katkı sağlamakta\" diye konuştu.

\"KANUN UYGULAYICILARIN YETERSİZ OLDUĞUNA İNANIYORUM\"

Son yıllarda kadına yönelik şiddet, istismar ve cinayet olaylarının arttığına dikkati çeken Saygın, şöyle devam etti:

\"Kanunlarımızın kadına yönelik şiddet, istismar ve özellikle cinayet konularında yüzde 100 yeterli olduğunu düşünüyorum. Fakat kanun uygulayıcılarının yetersiz olduğuna inanıyorum. Görüyoruz bir hakim A derken, öteki hakim B diyor. Alınan kararların caydırıcı olabilmesi konusunda kanunlarda hiçbir mani yok. Ama uygulayıcıların uygulamadaki farklılıklarından dolayı maalesef son yıllarda kadına yönelik istismar, cinayet, taciz, baskı olayları artıyor. O nedenle hakimlerimizin caydırıcı, adil kararlar almasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı, eski bakanlardan Işılay Saygın\'ın Manisa bezi dokuyan kadınları ziyareti

-Açlışı kurdelesinin kesilmesi

-Işılay saygın\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

\'KJ Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

