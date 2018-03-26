DHA YURT BÜLTENİ-10 

Soma maden faciası davasında mahkeme \'sabotaj\' iddialarına itibar etmedi (ek)

SAVCI, ALP GÜRKAN\'IN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Manisa\'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan\'ın tutuklanmasını talep etti.

Haber: Taylan YILDIRIM-Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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CHP\'li Ağbaba: Şeker fabrikalarının satışı kimsenin lehine değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını söyledi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi\'ne ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına karşı Niğde\'de Bor Şeker Fabrikası önünde miting düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partisinin milletvekilleri, Saadet Partisi, İYİ Parti, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler, şeker işçileri ve vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"Zarar eden, enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değildir. Bu satış kimsenin lehine değil. Şeker demek Niğde demek, vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz\" dedi.Konuşmaların ardından halaylar çekildi. Mitinge katılanlar bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Görüntü dökümü

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- Kalabalıktan görüntü

- Önlem alan güvenlik güçlerinden görüntü

- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer\'in konuşması

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Detay görüntüler

SÜRE: 03\'42\" BOYUT: 249 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Akü hırsızından gazetecilere tepki : \'\' Yaptığınız çok ayıp, benim fotoğrafımı çekmeyin\'\'

Kayseri\'de hırsızlıktan suç kayıtları bulunan 1 Suriyeli 3 sabıkalı hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlardan biri kendini görüntüleyen gazetecilere \" Yaptığınız çok ayıp\" diye bağırdı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Kocasinan İlçesi Himmetdede mahallesinde çok sayıda akü, mazot hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı askerleri , otomobillerden çaldıkları akülerin hurdacılara satıldığını belirledi. Yapılan hırsızlıkta ayak izlerinden yola çıkan jandarma hırsızlıktan birçok sabıkası bulunan H.G, A.B. ve H.H.K\'yı hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yaparak gözaltına aldı. Himmetdede mahallesinde 12 hırsızlık olayına karışan 3 kafadar, sorgularının ardından adli tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hırsızlardan birisi kendini görüntüleyen gazetecilere \" Yaptığınız çok ayıp, benim fotograf neden çekiyorsun? \" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Hırsızlık şüphelilerinin adli tabipliğe getirilişi

- Hırsızların gazetecilere tepkisi

- Hırsızların sağlık kontrolü sonrası jandarma minibüslerine bindirilmesi

- Diğer detaylar

47 saniye / 200 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

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Yaşlı kadının emekli maaşını çaldılar

Çanakkale\'de, 63 yaşındaki Safinaz Güner\'in evine giren hırsızlar, yaşlı kadının bin 200 TL emekli maaşını çaldı.

Bayramiç ilçesi, Tepecik Mahallesinde oğlu Mutlu Güner (35) ile yaşayan, Safinaz Güner\'e, 10 yıl önce ölen eşi Mehmet Güner\'den bin 200 TL emekli maaşı kaldı. Safinaz Güner\'in oğlu Mutlu Güner, 23 Mart tarihinde, annesinin emekli maaşını çekti. Emekli maaşını çektikten sonra eve geri dönen Mutlu Güner, cebinde bin 200 TL emekli parası bulunan pantolonu çıkardı ve askılığa astı. Sabaha karşı yağmur ve gök gürültüsü ile uyanan Safinaz Güner, evin kapısının sonuna kadar açık olduğunu gördü. Oğluna ait mont ve pantolonun yerinde olmadığını gördü. Pantolon ve mont ile bin 200 TL emekli maaşının hırsızlar tarafından çalındığını anlayan Safinaz Güner ve oğlu Mutlu Güner, polise giderek şikayetçi oldu. Yıllardır eşinden kalan emekli maaşı ile geçindiklerini ve başka bir gelir kaynağı olmadığını belirten Safinaz Güner \"Bir daha kapımı kilitlemeden evden çıkmam ve yatmamda.\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık yapılan evden görüntü.

-Safinaz Güner ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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Balkan şehitleri, yağmur altında anıldı/EK

MEHTER, KONSER VERDİ

Balkan Şehitleri Anma günü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu\'nda konser verdi. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilcisi büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve öğrenciler katıldı. Kentte aralıkla süren yağmur yağışı nedeniyle Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen konserde büyük beğeni toplayan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konseri yaklaşık 1 saat sürerken, mehteran büyük alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mehteran birliğinin gelişi

-Salonda izleyenler

-Protokol üyeleri

-Mehter konseri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Amasyalılardan Mehmetçiğe taşınabilir şarj aleti

Amasya Belediyesi ve Hayatcan Derneği işbirliğiyle başlatılan ‘Kahraman Mehmetçiklerimizin morali yüksek olsun, telefonlarının şarjzı sürekli dolu olsun’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan bin adet power bank (taşınabilir şarj aleti), traş malzemelerinden oluşan set, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere gönderilecek.

Amasya Belediyesi ve Hayatcan Derneği işbirliğiyle başlatılan ‘Kahraman Mehmetçiklerimizin morali yüksek olsun, telefonlarının şarjzı sürekli dolu olsun’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan bin adet power bank (taşınabilir şarj aleti), traş malzemelerinden oluşan set, Zeytin Dalı’ Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerle mücadele eden askerlere gönderilecek. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Amasya’da özellikle kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyacı olduğuna inandığımız iç çamaşırı ve gıda maddeleri ile ilgili büyük bir kampanyayı başlatmıştık. Ve göndermiştik. Amasyalı hemşerilerimizin yoğun destekleriyle bunu gerçekleştirmiştik. Daha sonra yapılan incelemelerde ve o bölgeden gelen, görev yapan silahlı kuvvetlerimizin tespitleri doğrultusunda bizlerden talepleri üzerine bu bölgelerde halen daha özellikle traş malzemeleri noktasında (traş köğü, jilet, iç çamaşırı gibi) bunlarla ilgili talepleri oldu. Ayrıca yoğun bir şekilde memleketleri ve aileleriyle iletişim içerisinde olan Mehmetçiğimizin de en büyük karşılaştığı problem telefonlarının şarjlarıyla ilgiliydi, bulundukları ortamda enerji bulma sıkıntıları yaşıyorlar. Onlarla ilgili de yine gelen talepler üzerine power bank (taşınabilir şarj cihazı) bol miktarda vatandaşlarımızın kampanyamıza vermiş oldukları desteklerle beraber bunları da hazırlamış bulunmaktayız. Bunları da Mehmetçiğimize göndererek, oradaki mücadelelerine Amasyalılar olarak bizler bir kez daha dualrımızın yanında da bu şekilde lojistik olarak destek sağlamış olacağız” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmetçik için hazırlanan afişten detay

-Şarj aletleri ve traş takımları setinden detay

-Taşınabilir şarj aletinden yakın detay

-Belediye Başkanı açıklama

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:34-BOYUT 399 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Şırnak Cizre\'de bulunan Çöl varanı koruma altına alındı

Şırnak\'ın Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde köylülerin bulduğu ve nesli tükenmekte olan yaklaşık 1 metre uzanluğundaki Çöl varanı kontrol altına alındı. Çöl varanının veteriner kontrolündoen geçirildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve \"dev kertenkele\" adı da verilen Çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri yakaladıkları Çöl varanını koruma altına aldı. Bir kafese konularak Şırnak\'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki Çöl varanının veteriner kontrolünden sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bulunan çöl varanının kafes içindeki görüntüsü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)