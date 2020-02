DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BİTLİS\'TE EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

BİTLİS, (DHA)

2)İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 5 YARALI

İZMİT\'te, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaatta çalışan işçileri taşıyan Uğur Karhan (28) idaresindeki 77 DC 871 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Uğur Karhan ile birlikte Sadettin Filiz ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen İbrahim Şani, Cevat Haşim ve Abdülaziz Hacı Hüseyin yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralıların ambulansa taşınması, detay

Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

3)YUNAN ASKERLERİNİN HARİCİ BELLEKLERİNDEN ASKERİ KROKİLER ÇIKTI



EDİRNE\'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu\'nda görev yapan, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanıp, cezaevine konulan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in (29) üst aramasında ele geçirilen harici bellekte, askeri krokiler bulunduğu öne sürüldü. Pazarkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçti. 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yunan askerlerinin üzerinde bulunan harici bellek ve cep telefonları, incelenmesi için Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na gönderildi.

Yapılan incelemede, harici bellekte, askeri krokilerin yer aldığı iddia edildi. Cep telefonlarının incelenmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Yunan askerlerinin cezaevinde ek ifadesi alınarak, telefon şifreleri Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na verildi. Yunan askerlerinin üzerinde bulunan 2 cep telefonunun yanı sıra ifadelerinde, karda ayak izlerini çektiklerini söyledikleri, Yunan sınır karakoluna ait, \'şifreli\' cep telefonu da incelemeye alındı.

253 METRE GİRDİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan tutuklanan Yunan askerlerinin, yapılan incelemede, Pazarkule Sınır Karakolu\'na 253, Türk- Yunan sınırına ise 240 metre uzaklıktaki noktaya kadar Türk sınırını ihlal ettikleri belirlenmişti.

EDİRNE, (DHA) -

(ÖZEL)

4)KIZ ÇOCUKLARI, GÖBEKLİTEPE\'DE OT TOPLUYOR

ŞANLIURFA\'daki, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve geçmişi 12 bin yıllara dayanan Göbeklitepe\'de, yaşları 9-14 arasında değişen kız çocukları, büyükbaş hayvanlarını doyurmak için \'tarihin sıfır noktası\' olarak bilinen alanda ot topluyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi yakınlarındaki, Neolitik Çağ’a ait Göbeklitepe’ye, her gün çevredeki mahalle sakinlerinin kız çocukları, ot toplamak için tapınağın yolunu tutuyor. Yaşları 9- 14 arasında değişen kız çocukları, okul dönüşlerinde mahallede buluşup yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe\'ye yaya olarak ot toplamaya gidiyor. Yanlarında çuval taşıyan çocuklar, Göbeklitepe\'nin yakınlarında bulunan tarlalarda saatlerce topladıkları taze otları, çuvala doldurup evlerinin yolunu tutuyorlar. Tarihin sıfır noktasında ot toplamaya giden çocuklarının anıtsal tapınağın bulunduğu alana girmemeleri için özel güvenlik görevlileri bir süre çocuklara eşlik ederek, kazı bölgesinden uzaklaştırıyor.

Görüntü Dökümü

- Topluca Göbeklitepe yolunda yürüyen çocuklar

- Ellerinde çuval bulunan çocuklar

- Çocukların kazı alanına girmemesi için güvenlik görevlisi eşlik etmesi

- Ot toplayan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LYELAK-ŞANLIURFA-DHA)



5)ARPAÇAYLILAR, AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE 400 CANLI HAYVAN GÖNDERDİ

KARS\'ın Arpaçay ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla toplanan 8\'i büyükbaş, 400 canlı havyan Afrin\'e gönderildi.

İlçeye bağlı 48 köy ve ilçe merkezinden toplanan 400 hayvan, İlçe Özel İdaresi şantiyesine getirildi. Programa Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, İlçe Emniyet Müdürü Cemre Karagüllü, Ak Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Daşdanoğlu ve vatandaşlar katıldı. Koyun ve koçlardan oluşan küçükbaş hayvanların bir kısmının üzerine boyalarla Türk bayrağı çizildi ve \'Afrin\' yazıldı. Vatandaşlar, sırtlarına aldıkları koçları ‘Can alıp, can verenlere Afrin\'de destan yazanlara Serhat Arpaçay ve köylerinden selam olsun’ pankartlı 1 kamyon ve 3 TIR’a taşıdı. Canlı hayvanlar, halaylar eşliğinde Afrin\'e uğurlandı.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk milletinin takdire şayan bir şekilde birbirine kenetlediğini söyledi. Arpaçay\'ın tüm köyleri ile ilçe merkezinden vatandaşların destek verdiğini vurgulayan Koç, \"Arpaçay ve köyleri halkı tamamen kendi milli duruşuyla, kendi safi duygularıyla, devlet ve asker sevgileriyle bir araya gelerek \'Ben de Afrin\'deki askerim için bir şeyler yapayım\' demiştir. Anlının teriyle elde ettikleri helal kazançlarından 400 hayvan, Afrin\'deki asker ve polislerimize bağışlamıştır. Can alıp can verenlere Afrin\'de destan yazanlara ve şehitlerimize serhat Arpaçay\'dan ve köylerinden selam olsun\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Erçetin Altay da Türk milletinin bir bütün olduğunu ifade ederek, \"Biz, Arpaçaylılar olarak tek yürek kahraman Mehmetçik ile birlikte Afrin\'e yürümeye hazırız. Seve seve şahadet şerbetini içmeye hazırız. Biz askerimizle, milletimizle devletimizin yanındayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Koyunların yüklenmesi

-Konuşmalar

-Genel ve detaylar

-Kurban kesimi

-Uğurlama

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)





