DHA YURT BÜLTENİ-10

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana\'da (4)

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından, PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık\'ın Adana\'daki ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaret öncesi sokağa ve şehit ailesinin oturduğu apartmana, Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Bekir Şık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nu kapıda karşıladı. Evde 15 dakika süren taziye ziyareti sonrası baba Şık, Kılıçdaroğlu\'nu aracına kadar uğurladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Orhan Kemal Kültür Merkezi\'ne geçerek, muhtarlarla basına kapalı yapılan toplantıya katıldı.

ÖZEL-HDP\'li Baydemir: Kürt\'e kopmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Siverek ilçesinde katıldığı nevruz kutlamasında, \"Bu politika, devam ederse Kürt\'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz\" dedi.

HDP\'li Baydemir, Siverek\'te, partisi tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı. Ayvanat Mahallesi\'ndeki boş arazide yapılan kutlamada konuşan Baydemir, şunları söyledi:\"Siverek’ten Süleymaniye’ye, Halep’e, Zaho’ya, Duhok’a, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a binlerce selam olsun. Bütün bu zulüm, kan ve gözyaşı sizin adınıza işleniyor. Kürt’ten önce, Alevi’den önce, mazlum halkımızdan önce, Türk halkının bu rejime \'Hayır\' demesi gerekiyor. Esas sizin benim adıma \'Afrin’e gitme, Kürt kardeşimi öldürme\' demeniz gerekiyor. Tarihten ders çıkarmak gerekiyor. Bundan 100 yıl önce Enver ve Talat paşalar vardı. Aynı bu iktidar gibi aynı duygu ve yanlışlarla hareket ettiler. Büyük bir imparatorluktan küçük bir devlete dönüştüler. Bu politika, devam ederse Kürt\'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz. Bu yanlıştan hükümetin dönmesi için en büyük itirazı Türk halkının kendisinin ortaya koyması gerekiyor.\" HDP\'li Baydemir’in konuşması sırasında kalabalık arasında bulunanlar sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra alandan ayrıldı.

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı



Bolu\'nun Mengen ilçesinde, özel bir işletmeye ait linyit kömürü madeninde meydana gelen göçükte, İbrahim Değirmenci (30) yaşamını yitirirken, Ali Işık (41) yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan özel bir işletmeye bağlı linyit kömürü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün fark edilmesi üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, maden işçilerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden İbrahim Değirmenci kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mengen Devlet Hastanesi\'nde kaldırılan Ali Işık ise tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehit annesi duygulandırdı

Karabük\'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende şehit annesi Ülker Akpınar konuşması ile duygulandırdı. Ülker Akpınar vatansız olunmayacağını belirterek, \" Evlatsız olunur,eşsiz de olunur, anne ve babasız da olunur ama asla ve asla vatansız olunmaz\" dedi.

Beşbinevler Şehitliğinde yapılan törene Karabük Valisi Kemal Çeber, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ile Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şehitliğe çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 3 el saygı atışı yapıldı. Afrin\'de terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın annesi Ülker Akpınar yaptığı konuşma ile duygulandırdı. Ülker Akpınar, Bedir\'den Malazgirt\'e, Çanakkale\'den Afrin\'e zalimin zulmünden mazlumu kurtarmak için vatan, namus ve mukaddesat uğruna mücadele eden bu uğurda kan döken şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Gösterilen azim ve mücadelenin kendilerine ve kendilerinden sonra gelecek nesillere yol göstereceğini belirten Akpınar şöyle dedi:\"Bizler asla unutmamalıyız, bizler Seyit Onbaşıların, Nene Hatunların, Şerife bacıların, Kara Fatmaların, Halime Çavuşların ve nice şehit olan ecdadın torunlarıyız. Şairimizin dediği gibi, \'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır\' Bu yüzden rabbim bizim birliğimizi daim etsin. Bizleri vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Evlatsız olunur, bugün benim oğlumun gidişinin 40\'ıncı günü. Eşsiz de olunur, anne ve babasız da olunur ama asla ve asla vatansız olunmaz. Bizleri bu büyük zaferi ve gururu nasip eden Yüce Allah\'a hamd ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle şükranla anıyoruz. Ben bir şehit annesi olmaktan gurur duyuyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin, bizleri vatansız bırakmasın.\" Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören sonunda belediye bandosu eşliğinde Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi\'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Karabük-Safranbolu Doğa ve Otomobil Sporları Arama Kurtarma Kulübü arazi araçlarıyla, taksi ve dolmuş araçları da destek verdi. Güzergah üzerindeki evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da cep telefonlarıyla yürüyüşü görüntülemeye çalışıp, sevgi gösterilerinde bulundu.

Okan Öğretmenin bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde, eski öğrencisinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kimya Öğretmeni 52 yaşındaki Okan Biçer\'in ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu.

Geçen 15 Mart\'ta, 18 yaşındaki Emre Küçük\'ün kullandığı 35 ZIN 12 plakalı motosiklet, Saraçoğlu Caddesi\'nde, yağmur suyuyla dolu çukura girince kontrolden çıkıp, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni 52 yaşındaki Okan Biçer\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Biçer, başını kilit parke taşlarına çarparak ağır yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan evli, 2 çocuk babası Biçer, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesine rağmen dün (Cumartesi) saat 12.00 sıralarında Biçer\'in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, Biçer\'in Bayındır Adliyesi\'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan eşi Özlem Biçer ile görüşüp, organlarının bağışlanmasını istedi. Eşinin onay vermesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'nden gelen bir ekip, Biçer\'in karaciğer ve böbreklerini ameliyatla aldı. Alınan organlardan bir böbrek ve karaciğer Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ndeki diğer böbrek ise İzmir\'deki bir hastaneye, uygun hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Biçer\'in organlarının alınmasının ardından ailesine teslim edilen cenazesi bugün ikindide Ödemiş Hamdibey Camisi\'nde kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Mezun olduğu Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi\'nden öğretmeni olan Biçer\'e çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Emre Küçük ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Başıboş gezen ata kamyon çarptı



Edirne\'de başıboş gezen at, kamyonun çarpması sonucu ayağı kırılarak yaralandı. Çevredekilerin sosyal medya üzerinden ihbarda bulunduğu veteriner Uluç Erkan\'ın müdahale ettiği atın sahibi İsmail Önerge atının tedavi edilmezse 1 hafta içinde öleceğini ifade ederek yardım istedi.

Menzilahır Mahallesi\'nde oturan İsmail Önerge\'nin atı, dün akşam yem vermek için dışarı çıkarıldığında kaçtı. Gece yarısı iddiaya göre ata plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir kamyon, Barutluk Mahallesi\'ndeki belediye konutları mevkiinde çarparak kaçtı. Yaralı atı yol kenarında yaralı bir şekilde görenler bugün sosyal medya üzerinden veteriner Uluç Erkan\'a ulaşarak yardım istedi. Atın yanına gelen Erkan, ilk müdahalesinde bulunarak atın kırık olan sol ön ayağına sardı. Atın yaşaması için at hastanesinde tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden veteriner Erkan, \"Dün gece ata kamyon çarpmış ve at yol kenarında yaralı bir şekilde kalmış. Bugün sosyal medya üzerinden atın fotoğraflarını ve durumunu gönderdiler. Biz de geldik ve ilk yardımda bulunduk. Atın sol ön ayak bileğinden kırılmış. Bir at hastanesinde tedavi edilmezse kısa bir süre sonra ölecek. Atın sahibi de maddi durumu olmadığını ve yardım edilmesini istiyor\" dedi. Atın sahibi İsmail Önerge, atına çarpan aracın bulunması için şikayetçi olacağını söyleyerek tedavi edilmesi için yardım istedi.

