DHA YURT BÜLTENİ-10

8 köy teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO unsurları, Afrin\'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

Haber:KİLİS,(DHA)

============================================

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor/EK

LİSELİ FATMA\'NIN AİLESİNE EV SÖZÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi ziyaretinde roketli saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Avlar\'ın ailesine ev alınacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 81 ilin Esnaf ve Sanatkarlar Kooperastifi başkan ve üyeleriyle birlekti Hatay\'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak çarşamba semt pazarına gelen Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, burada pazar esnafıyla görüşüp, sorun ve taleplerini dinledi. Pazarda satılan bazı ürünlerin de tadına bakan Tüfenkci, esnafla bir süre sohbet etti. Daha sonra blediyeyi ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Suriye\'den atılan roketlerle yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü. Bakan Tüfenkci, burada ailelere Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

FATMA AVLAR\'IN AİLESİNE EV SÖZÜ

Belediyedeki sohbet sırasında ailelerin tek tek isteklerini dinleyen Bakan Tüfenkci, teröristlerin 31 Ocak’ta düzenlediği roketli saldırıda evinde uyurken yaşamını yitiren Fatma Avlar\'ın ailesine ev sözü verdi. Bu arada Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan araya girerek aileye evin banka tarafından alınacağını söyledi.

\"BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\"

Bakan Tüfenkci, \'Türkiye\'nin gözünün kimsenin toprağında olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

\"Beş binden fazla esnafımızla yurdumuzun 81 ilinden Esnaf Sanatkar Kooperatifleri Birliği başkanları ve üyeleri ile beraber Reyhanlı\'dayız, Hatay\'dayız. \'Devletimizin yanındayız\' sloganı ile yola çıkan, heybelerinde ve gönüllerinden kopanlarla beraber Zeytin Dalı Harekatına olan desteklerine biliyorsunuz harekatın başlamasından önce Reyhanlımız ve Hatay\'ın 6 ilçesi de bu anlamda terörden zarar görmüşlerdi. Şehitlerimiz vardı, sivil şehitlerimiz vardı. Özellikle Avrupa\'da bazı devletlerin \'Sivil zaiyatı olmasın\' diye şu günlerde bağırdıkları zaman dilimlerinde esasında Reyhanlı\'ya gelip o kızımızı, Suriyeli vatandaşımızı, amcamızı görmelerini isterdik. Onların ailelerinin sesini duymalarını isterdik. Burada dükkanları zayi oldu, evleri yıkıldı. Bu insanların Reyhanlı\'da yaşamaktan başka bir dahilleri de yoktu. Ülkemize bu bölgelerden gelen roketlerinden, terör saldırılarından bire bir etkilenen bu insanları görüp, Afrin\'de niye bu operasyonu yapıyoruz? Onu anlamalarını istiyoruz. Çünkü biz gerek sınırlarımızı korumak, gerek sınırlarımıza yakın ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde yaşamlarını devam edebilmeleri adına bu operasyonları yapıyoruz. Burada yaşayan çok sayıda sığınmacı Suriyeli kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin tekrar kendi ülkelerine güvenle dönebilmeleri adına bu operasyonu yapıyoruz. Yoksa bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. İnşallah başarılı bir şekilde devam ediyor operasyonlar. Reyhanlı esnafımız ile buluştuk. Esnafımız gerçekten operasyona vakıf ve herkes metanet içerisinde, günlük yaşamlarına huzur içerisinde devam ediyorlar. 81 ilimizden gelen esnafımız ile Reyhanlı esnafı bugün dayanışma içerisinde, birlikte vakıf olmak için buradayız ve onların sorunlarını çözme adına buradayız. Ben tekrardan bu operasyonda şehit olan bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Bakanının karşılanması

- Semt pazarı

- Bakanın esnafla sohbeti

- Belediye ziyareti

- İmamın Kuran okuması

- Dua edilmesi

- Bakanın Türk bayrağı hediyesi

- Bakanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,(DHA)

============================================

Doktora silahla tehdit iddiası

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi\'nde (ASM) görevli Dr. Şevket Adem Öztürk (49), muayene sırasında odaya girmek isteyen hastası Eyüp Yılmaz\'ın (65)kendisini tehdit ettiği, mesai bitiminde ise tabanca doğrulttuğu iddiasıyla şikâyetçi oldu. Eyüp Yılmaz ise doktorun kendisine hakaret ettiğini, iddiaların doğru olmadığını savundu.

Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki ASM\'de görevli Dr. Şevket Adem Öztürk, önceki gün odasında hasta muayene ederken, içeri giren Eyüp Yılmaz (65) adlı hastası kendisiyle görüşmek istedi. Dr. Öztürk içeride başka bir hasta olduğunu belirterek, Eyüp Yılmaz\'a daha sonra gelmesini söyledi. Hastanın çıkmasının ardından tekrar odaya giren Eyüp Yılmaz, iddiaya göre Dr. Öztürk\'ü, \"Sen beni tanıyor musun, sana göstereceğim, işini bitireceğim\" diye tehdit etti. Dr. Öztürk\'ün kendisini bu şekilde tehdit edemeyeceğini söylediği Eyüp Yılmaz, daha sonra odadan ayrıldı.

\'NE YAPACAKSAN YAP\'

Aynı gün mesai bitimi ASM\'den ayrılan Dr. Şevket Adem Öztürk, aracına yöneldiği sırada yanına yaklaşan Eyüp Yılmaz, montunun içinden tabanca çıkardı. İddiaya göre, mermiyi ağzına sürdüğü tabancayı doktora doğrultan Eyüp Yılmaz, Öztürk\'ün \"Ne yapacaksan yap\" demesi üzerine tabancayı indirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından Dr. Şevket Adem Öztürk, ASM\'ye dönerek jandarmaya haber verdi.

ÜZERİNDEN MANTAR TABANCASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dr. Şevket Adem Öztürk ile Göynük Mahallesi\'nde oturan Eyüp Yılmaz\'ı ifadesi için karakola götürdü. Eyüp Yılmaz\'ın üzerinde yapılan aramada ise mantar tabancası bulundu. Dr. Öztürk, jandarmadaki ifadesinde Eyüp Yılmaz\'ın kendisine doğrulttuğu tabancanın, üzerinden çıkanla aynı olmadığını belirtti. Jandarmada ifadesi alınan Eyüp Yılmaz, serbest bırakıldı.

\'DOKTOR SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ\'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Dr. Şevket Adem Öztürk, Cumhuriyet savcılığına giderek Eyüp Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Dr. Öztürk, jandarmada ifade verdikten sonra karakolda yanına yaklaşan ve Eyüp Yılmaz\'ın bir yakını olduğunu düşündüğü kişinin, kendisini \"Doktor seninle görüşeceğiz\" diyerek tehdit ettiğine de suç duyurusunda yer verdi. Dr. Öztürk ifadesinde can güvenliğinin olmadığını belirterek koruma talebinde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SAĞLIK MÜDÜRÜ OLAYI KINADI

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Dr. Şevket Adem Öztürk\'e yapılan saldırıyı kınadı. Ünal Hülür, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: \"12 Mart 2018 Pazartesi günü Kemer Göynük ASM 0715008 no\'lu Aile Hekimliği Birimi\'nde görevli Dr. Şevket Adem Öztürk hasta ve hasta yakını tarafından görevi başındayken şiddete maruz kalmış olup, olayla ilgili Beyaz Kod bildirimi yapılarak jandarmaya haber verilmiştir. Yaşanılan bu olay tüm sağlık camiasını derinden üzmüştür. Sağlık hizmeti, en değerli hizmetlerdendir. İnsan üstü bir özveri ve fedakârlık örneği göstererek 7 gün, 24 saat halkımıza hizmet veren sağlık personellerimize sözlü veya fiziksel şiddet uygulayan kişi ve kişileri nefretle kınıyor, sağlık alanında halkımızın ve tüm dünyanın takdir ettiği gelinen noktayı hatırlatarak halkımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür olayların kurumumuz adına takipçisi olacağımızın önemle altını çiziyoruz. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz.\"

SUÇLANAN ADAM KONUŞTU

Dr. Şevket Adem Öztürk\'ün kendisini tehdit ettiği ve tabanca doğrulttuğu iddiasıyla hakkında şikâyetçi olduğu Eyüp Yılmaz, DHA\'ya konuştu. Olay günü Dr. Şevket Adem Öztürk\'e hem kan kanseri hastalığı hem de tansiyonu için muayeneye gidip ilaç yazdırdığını anlatan Eyüp Yılmaz, \"Eczaneye gittim, 40 gram yazmış, 20 gram olması lazımdı. Döndüm geriye kapıyı vurdum, girdim. İçeride hastası vardı. Girince \'Çık dışarı\' dedi. Çıkınca, oturdum oraya. Hastası çıkınca içeri girdim, ilacımın değişmesi lazım diye. Daha sonra \'Doktor bey yıllardan beri tanıyorum, bana niye öyle bağırarak azarladınız\' dedim. Ağırıma gitti. Ondan sonra bir anda ayağa kalktı. Üzerime geldi, koca adam. Zaten benim vücuduma vurulduğu zaman kandan dolayı iyileşmiyor, o duruma düşüyorum. Kapıyı açtı bir de beni dışarıya çağırıyor. Ben de o sırada çocuklarımdan birini aradım, \'Baba çık dışarı\' dedi. O arada sinirle her şeyi yapabilirdim. 70 yaşında bir adamım\" dedi.

\'TORUNUN MANTAR TABANCASI VAR\'

Daha sonra eve gittiğini, akşam üzeri ise torununun mantar tabancasına fişek almak için dışarı çıktığını aktaran Eyüp Yılmaz, \"Saat kaçtı bilmiyorum. Oradan geçiyordum, o da sanırım arabaya biniyordu. Yolun üzeri, arada 50- 100 metre mesafe var. Orası benim her zaman gittiğim yol. \'Ne bakıyorsun\' dedi. Ben de \'Ne istiyorsunuz benden\' dedim. Üzerime yürümeye başladı. Uzaktan bende de torunun mantar tabancası var. O da Allah\'tan yanımda, o kurtardı beni. Çünkü üzerime geliyor, ben de çıkarttım, tutum. Ondan sonra da yürüdüm, gittim. Orada bana \'Neden küfrettin\' diyor. \'Ben sana küfretmedim doktor bey\' dedim. Olay bu. Sadece orada korktum. Ondan sonra jandarmalık, karakolluk olduk\" diye konuştu.

\'BEN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM\'

Göknük\'te oturanların doktordan şikayetçi olduğunu ve hakkında imza kampanyası başlattığını öne süren Eyüp Yılmaz, şöyle dedi:\"Bir sürü imza da toplanıyor. Göynük\'te kadınlara, ona, buna yapmadığı kalmadı bu doktorun. Onu önce orada bir öğrenin, ondan sonra beni istediğiniz gibi yargılayın. Herkes yaşıyor bu olayları. Bundan sonra yargının işi, bundan sonra yargıda uğraşacağız. Doktorun insanlara saygılı olması gerekiyor, böyle hata olmaz. Ona üzülüyorum. Ben de jandarmada doktorla ilgili suç duyurusunda bulundum. Şikayetlerim var. İki taraf da şikayetçi. Doğrusunu yapacak olan adalettir. Adalet mülkün temeliyse ve orada yazıyorsa bu adalet de onu sağlayacak. Orada silah olayı. Korktum, beni dövse ne yapacaktım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Aile Sağlık Merkezinin dıştan görünümü

- Eyüp Yılmaz\'ın merdivenlerden çıkış detayı

- RÖP: Eyüp Yılmaz

- ASM tabelası detay

- Bina genel görüntü

420 MB /// 03.45\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

=============================================

Siirt\'ten, İstanbul ve Bursa\'ya organik ürün gönderiyor



SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Emel Baysal (32), KOSGEB\'den aldığı destek ile ev yapımı yoğurt, peynir, salça ve bal gibi organik ürünlerin yer aldığı şarküteri açtı. 10 kilo süt ile işe başladığını belirten Baysal, 1,5 ay içerisinde 100 kilo süt işlemeye başladığını belirterek, \"Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Bursa gibi kentlere organik ürün satmaya başladım\" dedi.

Geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan Emel Baysal, 2 çocuğuyla baba evine döndükten sonra KOSGEB\'den aldığı destek ile şarküteri açtı. Ev yapımı yoğurt, peynir, salça ve bal gibi ürünleri satmaya başlayan Baysal, 10 kilo süt ile başladığı işini ilerleterek, 1,5 ay içerisinde 100 kilo süt işlemeye başladı. İlçede yaptığı iş ve girişimciliği taktir toplayan ve 10 kardeşi arasında okula gitmeyen Baysal, hikayesini DHA muhabirine anlattı. Annesi ile birlikte ev ürünleri yaparak satmaya başladığını belirten Baysal, \"Aslında ben bu işi yıllardır yapıyordum. Kendi evimizde, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğal gıdalar üretiyorduk. Daha sonra bu ürünleri komşularımıza vermeye başladık ve kendileri bu ürünleri bizlerden para karşılığında satın almaya başladılar. Ben de daha çok üretim yaparak satmayı düşündüm. Yaptığım ürünleri satmaya başladığım zaman keyif aldım ve ailemin desteği ile KOSGEB\'in girişimcilik kurslarına katıldım. Bu kurslardan aldığım eğitim sayesinde KOSGEB\'e başvurdum ve bir iş yeri açma projesi sundum. Organik Park adı altında bir iş yeri açmayı düşünerek projemi sundum ve destek aldım. 1.5 aydır yeni bir iş yeri açtım ve işler çok iyi gidiyor\"dedi.

10 KİLO SÜT İLE BAŞLADI 100 KİLOYA ULAŞTI

Organik Park adlı şarküteriyi işleten Baysal, ilçede bulunan kadınlardan günlük olarak aldığı sütü işlediğini ifade ederek, \"Bu iş yerimi açtığımdan beri ilçede bulunan kadınlardan ciddi destek alıyorum. Kurtalan ilçemizde büyük ve küçükbaş hayvanları besleyerek geçimlerini sağlayan birden fazla aile ile çalışıyorum ve onlardan süt satın alıyorum. Günde 10 kilo süt alıyordum ancak şuan ise siparişleri yetiştiremiyorum ve bu gün 100 kilo süt satın alarak bu sütü yoğurt ve peynir çeşitleri yaparak satıyorum\" diye konuştu.

İSTANBUL, GAZİANTEP VE BURSA\'DAN SİPARİŞ ALIYOR

İşyerinde bulunan gıdaların tamamen organik olduğunu anlatan Baysal, İstanbul, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere batıdaki bir çok şehirden sipariş aldığını da kaydederek, \"İnternet ortamında reklamlarımızı yaptık ve ciddi bir destek aldık. Büyük illerde yaşayan Siirt\'li ve Kurtalan\'lı hemşerilerimize yöresel ürünleri gönderiyoruz. Günlük olarak Siirt\'e ise yoğurt gönderiyorum. Diğer yandan da Şanlıurfa ve Gaziantep ilinde acı biber, kurutulmuş patlıcan ve dolmalık biber yapan bayanlar ile anlaştım. Kendilerine sipariş vererek iş yerime getirttim. Yani bu anlamda evlerde bulunan ev hanımlarının aile ekonomisine de destekte bulunuyoruz. Bu şekille Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirden sipariş almaya başladım\" dedi.

\'SIRADAKİ PROJEM HAYVANCILIK\'

İlçede KOSGEB desteği ile açtığı işyerinin gün geçtikçe büyük ilgi gördüğünü ve para kazanmaya başladığını belirten Emel Baysal, sıradaki projesinin hayvancılık olduğunu anlatarak, \"Bu işi layıkı ile yaptıktan sonra sıradaki hedefim hayvancılık. Bu işe el atmayı hedefliyorum ve Kurtalan ilçesinde bir çiftlik kurmak istiyorum. Bu çiftlikte küçük baş hayvan ile elde edeceğim et süt gibi gıdaları ülkemizin dört bir yanına satmayı düşünüyorum. Şuan Kurtalan ilçesinde hayvancılık yapanlardan süt ve gerekirse et satın alıyorum. Ancak bunu kendimi yapmam durumda daha çok kar edeceğim. Kurtalan ilçesinde bir aileden yumurta siparişi alıyorum. Yürüyen yani köy tavuğu yumurtasına ilgi gösteriliyor. Kendi evinde baktığı tavukların yumurtasını bana satan kadının 10 tavuğu vardı. Ancak şimdi bu sayı 20\'e yükseldi. Daha çok yükselteceğini düşünüyorum. Kadınlarımıza mesajım var; kadınların gücünün önünde kimsenin duramayacağını bilsinler, yeter ki istesinler\"diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Başhekimin sağlık personeli ile hazırlığı

-Şehit ailelerini ziyareti

-Şehit ailesi ile konuşması

-Başhekimin açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

============================================

Bonzai partisi yapan liseli gençler yerde dakikalarca kıvrandı

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde okul çıkışında bonzai paprtisi yapan liseli 3 genç sokak ortasında fenalık geçirerek yolun ortasında herkesin gözü önünde dakikalarca kıvrandı.

Fatih Mahallesi\'nde bulunan iki ayrı lisenin öğrencisi 3 genç bugün öğlen saatlerinde okul çıkışında uyuşturucu kullanmak için boş bir alana gitti. Okul yolundaki ormanlık alanda terk edilmiş bir konteynera giren lise 1. sınıf öğrencileri Edizhan Atmaca(16), Tunay Kalaycı(16) ve Gökhan Öztoprak(16) burada sentetik uyuşturucu olan Bonzai maddesi kullandı. Uyuşturucuyu içtikten sonra fenalaşan gençler kendisini sokağa attı. Liselileri gören öğrenci arkadaşları durumu hemen 112 ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan gençlere müdahale etti. Bölgedeki vatandaşlar da olay yerine toplanarak sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Baygın halde olan gençler herkesin gözleri önünde yerde dakikalarca kıvrandı. Kriz geçiren lise öğrencileri sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslara konularak Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin uuyşturucu partisi yaptığı konteynerda şişeler ve uyuşturucu için kullanılan malzemeler bulundu.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yeri genel görüntü

-Sağlık ekiplerinin Gençlere müdahalesi

-Gençlerin Ambulanslarla Hastaneye sevkleri

-Olay yerindeki Bira şişeleri ve Bonzai içiminde kullanılan malzemeler

-Olay yerine gelen Lise Öğrencileri

Haber:Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA)

===============================================

Lisede duruşma salonu açıldı

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde bir sınıf, \'Adalet Bölümü\' öğrencileri için mahkeme salonu şeklinde dizayn edildi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde Adalet Bölümünde okuyan toplam 15 öğrenci, okullarındaki bir çok adliyede bile bulunmayan modern duruşma salonunda hâkim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı ve izleyici olup yargılama yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü desteğiyle yapılan Okuldaki duruşma salonun açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, Mehmet Akdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, İslahiye Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, Okul Müdürü Zeyyad Barut, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışını Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ\'ın yaptığı duruşma salonunda öğrenciler teoride öğrendiklerini pratiğe dökerek senaryo gereği aile içi şiddet nedeniyle boşanmak isteyen çiftin duruşmasını gerçekleştirdi. Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı. Salonun açılışına katılan savcı, hakim ve diğer misafirler ise izleyici koltuklarına oturdu. Senaryoda mübaşir tarafından salona çağrılan taraflar yerlerini alarak hâkimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede taraflar, tarafların tanıkları ile tarafların çocukları ve avukatlar dinlendikten sonra eşlerin çocuklarının biz anne ve babamızdan ayrı olmak istemiyoruz çağrısına eşlerin çocuklarının isteği üzerine birbirlerine bir şans daha vermesi karşısında hakim kararı açıklayarak yargılamayı çiftlerin boşamayarak bitirdi. Duruşma salonun izleyici bölümünde duruşmayı izleyen savcı ve hakimler, duruşma sonrasında öğrencilerle sohbet ederek duruşma esnasında gördükleri eksiklikleri paylaşarak öğrencileri tebrik edip başarılar diledi. Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, salonun hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunarak, \"Öğrencilerimizin sunulan bu avantajla önleri açık geleceğin hakimleri savcıları olabilirsiniz. Çünkü siz temelinden başlıyorsunuz. Üniversitesinde okursunuz ben gençlere hep hakim savcı olmalı öneriyorum. Sizler bu konuda şanslısınız adalet lisesinde okuyorsunuz, hayırlı olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Fevzipaşa Çok Programlı Lisesi

- Duruşma salonun açılışı

- Temsili duruşma

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 549 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)

===============================================

Edirne\'de üniversitelilerden Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Edirne\'nin Keşan ilçesinde üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenledi.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Banka ve Sigortacılık Kulübü tarafından, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ile Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de katılımıyla TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı. Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplanarak, ellerinde Türk bayrakları ve dövizler taşıyan yaklaşık 100 öğrenci, kortej oluşturarak Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Meydanda saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Banka ve Sigortacılık Kulübü danışmanı doktor öğretim görevlisi Ahmet Deniz basın açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi olarak Türk ordusunun yanında olduklarını belirten Deniz, \"Bedenimiz Keşan\'da da olsa kalbimiz her zaman Afrin\'e ilerleyen Mehmetçiğimizle beraber, Zeytin Dalı Harekatı\'nda atmaktadır. Bir taraftan da gözümüz kulağımız Arakan\'da zulüm gören Müslüman kardeşlerimizdedir. Tarihimizde yaşanan Çanakkale Savaşı ve diğer savaşlarımızda olduğu gibi birer Mehmetçik adayı olmayı beklemekteyiz. Bizler biliriz ki, şehitlik bizlerin en değerli makamı olup, şahadet içmeye kızlarımızla, oğlanlarımızla hazırız\" dedi. Üniversiteliler, Kur\'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yürüyüş yapan üniversiteliler

-Meydanda toplanmaları

-Ahmet Deniz basın açıklaması

-Detaylar

-Kuran ve dualar okunması

(SÜRE: 02.46 - BOYUT: 169 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)