DHA YURT BÜLTENİ-10

Parkta görüntüsünü çektiği 4 genç kızı yaraladı

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesindeki parkta oturan gençlerin görüntüsünü çeken bir kişi, tepki görünce gençelere saldırdı. Gençlerin bir kısmı kaçarken, Nürgül Ö. (17) ve onu kurtarmak isteyen 3 kız arkadaşı yaralandı. Nurgül Ö.\'nün köprücük kemiği kırılırken, vucudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu, arkadaşları ise hafif yaralandı.

Olay, Köseköy Mahallesi Dicle Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bur grup genç park içerisinde çardakta sohbet ettiği sırada yanlarına gelen bir kişi cep telefonuyla görüntülerini çekmeye başladı. Görüntülendiklerini anlayan gençlerin tepki göstermesi üzerine kimliği belirsiz kişi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ismi belirlenemeyen kişi, gençlere saldırdı. Gençlerden bir kısmı kaçarken, Nurgül Ö.\'yü saçından yakalayan şüpheli, genç kıza vurmaya başladı. Arkadaşlarını kurtarmak için geri dönen H.N.G. (15), S.Ö. (15) ve A.D.Ç. (17) isimli genç kızların hafif şekilde yaralandığı kavgada, Nurgül Ö.\'nün köprücük kemiği kırıldı, vücudunun çeşitli yerlerinde de morluklar oluştu. Çığlıkları duyan mahalle sakinleri polisi ve 112\'yi arayarak yardım istedi. Genç kızlar ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ailelerine haber verildi. Kızları darp eden şüpheli ise bir süre sonra olay yerine yakın bir yerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

\'ÜSTÜMDEKİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI\'

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nurgül Ö., \"Biz yaklaşık 7-8 kişi Köseköy\'de bir parkta oturuyorduk. Erkekler, kızlar karışıktık. Normal bir şekilde oturuyorduk. Sigara içenler de vardı aramızda. Sonra bir tane adam geldi. Bizim görüntümüzü çekmeye başladı. Biz, \'Ne oluyor?\' deyince adam yanımıza gelip, \'Ben sizin ne yaptığınızı biliyorum. Hepinizi görüyorum\' dedi. Biz de, \'Ne yapıyormuşuz abi?\' dedik. \'Siz burada esrar içiyorsunuz. Ben sizi görüyorum. Videoya çekiyorum. Bir gün kan çıkacak\' dedi. Tabii erkekler \'Kan çıkacak\' falan deyince sinirlendi. Sonra adamla bir süre daha tartıştık. Sonra sinirlenip koşarak üzerimize geldi. Hepimiz kaçmaya başladık ama ben kaçamadım. Yakaladı beni. Saçımdan tuttu. Üstümdekini çıkartmaya çalıştı. Sonra arkadaşlarım müdahale etti. O sırada suratım kapalıydı hiçbir şey göremiyordum. Saçımdan tutup kazağımı çıkartmaya çalışıyordu. Tekme yediğimi hissettim bir kaç kere. Sonra köprücük kemiğime bir şey geldi. Küt etti. Birden canım acıdı. Sonra bir şey hissetmemeye başladım.Yere düştüm\" dedi.

\'KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ\'

Kızının başına gelenleri öğrendikten sonra hastaneye koşan baba Mustafa Ö., \"Bugün öğle vakti kızım, arkadaşlarının Köseköy\'e geldiğini söyleyerek benden izin istedi. Geç kalmaması kaydıyla ben de gitmesine izin verdim. Akşam oldu. Akşamüstü \'Geç kalma\' demek için aradım. Telefonu açtı, \'Baba ben ambulanstayım. Hastaneye gidiyorum\' dedi. Ben afalladım. \'Kızım ne oldu?\' diye sorunca, \'Baba omzum kırıldı. Birisi geldi tekme tokat bize saldırdı\' dedi. Ben de annesine durumu anlattım. Sonra apar topar geldik. Biz kızımızın arkasındayız. Doktor, \'Ağır bir hasar var\' dedi. Omzunda kırık ve vücudunda darbeler varmış. Ağır bir durumu varmış\" şeklinde konuştu. Genç kızın annesi Zehra Ö. ise, \"Biz çocuğumuzun arkasındayız. Bırakmayacağız. O adam da bunun cezasını çekmeli. Yavrumun tazminatını da isteyeceğim. Benim kızım daha çok genç, henüz 17 yaşında. Şimdi omzu kırık. İlerde bu durum benim çocuğuma zarar verecek. İleride sorun yaşayacak. Bu olay ya başkalarının başına gelirse, ya daha beter olursa? Onlar ne olacak? Yol yakınken bunların çaresine bakılsın.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Köprücük kemiği kırılan genç kız

-Genç kızla rop

-Anne ve babası ile rop

-Olay yerinin görüntüsü

-Hastane detayları

Haber:Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

==========================================

Türk bayrağını indirmeye çalışınca linç edilmek istendi

Antalya\'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, linç edilmek istendi. Linçten çevredekiler tarafından kurtarılan kişi gözaltına alındı.

Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, peronların bulunduğu yerde dikili göndere çıkarak Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu gören çevredekiler, adı öğrenilemeyen kişiyi saplı fırça ve buldukları eşyaları atarak indirmeye çalıştı. Bir süre sonra inen kişi, linç edilmek istendi. Yerde tekmelenen kişiyi ise yine çevredekiler kurtardı. Kalabalığın elinden alınan şüpheli, olay yerine gelen polise ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

------------------------------

- Bayrağı indirmey çalışan kişinden görüntü

- Şüphelinin indirilmesi

- Vatandaşların şüpheliyi darp etmesi

Haber: Engin ANAK- Kamera: ALANYA (Antalya), (DHA)

===========================================

Umre için biriktirdiği parayı, arkadaşı sahte sanıp, sobaya attı



TRABZON\'da yaşayan Hasan Saraç (90), umreye gitmek için 5 yıldır biriktirdiği 1470 doları, çay ocağında buluştuğu arkadaşı Tayyar K.’ye verip, saymasını istedi. Tayyar K., parayı sahte zannederek, sobaya attı. Şok yaşayan Saraç\'ın ellerinin yanması pahasına sobadan çıkardığı paralar, kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan çay ocağında meydana geldi. İşçi emeklisi, 12 çocuk babası Hasan Saraç, umreye gitmek için 5 yıl boyunca para biriktirdi. Gerekli işlemleri başlatmak isteyen ve biriktirdiği 1470 doları bankaya yatırmayı düşünen Saraç, çay ocağında arkadaşı Tayyar K. ile buluştu. Sayması için dolarları Tayyar K.\'ye veren Saraç, paranın bir kısmını ayırmasını isteyip, geri kalanını liraya çevirerek, bankaya yatıracağını söyledi. Parayı sahte zanneden Tayyar K., Hasan Saraç’a dönerek, \"Paraları sobaya atayım mı?\" diye sordu. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Saraç\'ın \"At\" demesi üzerine Tayyar K., elindeki dolarları sobanın içine bıraktı. Saraç\'ın, paranın sahte olmadığını söylemesi üzerine Tayyar K. başta olmak üzere çay ocağındaki herkes büyük şaşkınlık yaşadı. Şok yaşayan Saraç\'ın, ellerinin yanması pahasına sobadan çıkardığı paralar, kullanılamaz halde olduğu görüldü.

‘ARKADAŞIMIN CANI SAĞOLSUN’

Arkadaşının kendisine şaka yaptığını zannetmesiyle parayı sobaya attığını anlatan Hasan Saraç “Umreye gitmek için bir hesaba 1285 dolar yatırmamız lazımdı. Kahveye geldim, ellerim kirliydi. Arkadaşıma parayı sayması için verdim. O da şaka yaptığımı zannetti. Bana ‘Parayı soba atıyorum’ dedi. Ben de o şaka yapıyor, zannettim ve ‘At’ dedim. O da parayı sobaya attı. ‘Ne yaptın?’ dedim. Sobaya daldık, paraları ateşlerin içinden aldım. Ellerim de yandı paralar da yandı. Sonra arkadaşım, bu olaya çok üzüldü. Ben de üzüldüm; ama arkadaşımı teselli ettim. ‘Olsun, canın sağ olsun. Bu parayı senden istemiyorum, yeniden biriktirim’ dedimö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Çay ocağından görüntüler

-Saraç\'ın konuşması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aleyna BAYRAM/TRABZON,(DHA)

============================================

Yakalanacağını anlayınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Aksaray\'da, inşaattan hırsızlık yaptığı ileri sürülen E.B. (35), polis tarafından fark edilince 4 katlı binanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. E.B., ikna edildikten sonra çatıdan indirilip, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Taşpazar Mahallesi 802 Sokak\'ta meydana geldi. E.B., iddiaya göre, inşaattan hırsızlık yaparken, polis ekiplerince fark edildi. Çaldığı malzemeleri bırakıp, kaçmaya başlayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanacağını anlayan E.B., 4 katlı binanın çatışına çıkarak, atlamak istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zeminde branda açtı. E.B., bu sırada, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kiremit fırlattı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından sakinleştirilen E.B., ikna edilerek, çatıdan indirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. E.B.\'nin \'hırsızlık\' suçundan emniyette kaydı olduğu, kısa süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Hırsızlık şüphelisinin çatıdaki görüntüsü

-Polisin ikna çabaları

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

==========================================

Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği evde anıldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunu geçirdiği müze evde İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u anma etkinlikleri kapsamında anıldı. Anma programına, Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı\'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri takdim edildi. Bayramiç Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı\'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde (TBMM) kabul edilişi ve Kurtuluş Savaşı döneminde annelerin oğullarını cepheye göndermeleri tiyatro gösterisi ile sahnelendi. Tören, Bayramiç esnafının İstiklal Marşı şiirini okuması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-------------------------------

-Törenden genel görüntü.

-İstiklal Marşının kabul ediliş sürecinin tiyatro olarak sergilenişinden görüntü

-Asker uğurlamanın öğrenciler tarafından canlandırılmasından görüntü.

-İstiklal Marşının seyirciler arasındaki vatandaşlar tarafından okunmasından görüntü.

5 dakika 20 saniye. 124 MB.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ, (DHA)

==========================================

Erzurum\'da kurtuluş coşkusu

Erzurum\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Erzurum\'un kurtuluş törenleri için İstanbulkapı mevkiinde toplanan protokol, vatandaşlar ve öğrenciler; atlı birlikler ve Türk bayrakları eşliğinde Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu Havuzbaşı Kent Meydanı\'na kadar yürüdü. Burada çelenk sunumu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum\'un büyük Türk milletinin tarihi misyonunda ve alın yazısında her zaman Anadolu\'nun kilidi ve anahtarı konumunu üstlendiğini belirtti. Başkan Sekmen, şunları söyledi: \"Dün olduğu gibi bugün de bu tarihi şehir; stratejik öneminden, tarihi, dinı ve siyası cazibesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Erzurum, Türk milletinin eline geçtiği yıllardan günümüze kadar, ülkemizde görülen her önemli vatan meselesinde Türk milletinin yüz akı ve yürek güveni olmuştur. Tarihimizin bize öğrettiği ilk hakikat; bu vatanı kurmanın kolay olmadığıdır. Üstünde bugün sere serpe gezdiğimiz bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla vatanlaştırdığımız ülkemizin, Türk milletinin vatanı olabilmesi için, bin yıldan beri en seçme yiğitlerini, devlet adamlarını, komutanlarını, en sevdiği, üstüne titrediği zekâları, ilim, fikir ve gönül adamlarını buralarda eritmiş, buralarda akıtmıştır.\" Sekmen\'in konuşması sırasında tören alanına girmek isteyen İsmail K. adlı kişiye polis izin vermedi. Kentte düzenlenen törenlerdeki ilginç davranışlarıyla bilinen İsmail K., 4 polis tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Polis tarafından götürülen İsmail K., \"Ben vatanını bayrağını seven biriyim. Neden beni buradan uzaklaştırıyorsunuz ?\" diye bağırdı. Kutlama töreninde daha sonra öğrenciler şiir okudu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ise bazı marşları seslendirdi. Protokol üyeleri kutlama programı kapsamında Karskapı Şehitliği\'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Protokolün atlı birliklerle yürüyüşü

-Tören alanı

-Şahsın tören alınandan uzaklaştırılması

-Mehtaran gösterisi

-Şehitlik ziyareti

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

=======================================

\'ŞEHRİM 2023\' projesi Bursa\'da başladı



AK Parti’nin her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı amaçlayan ‘Şehrim 2023’ projesi Bursa’da başladı.

Kent Meydanı’nda park eden otobüs önündeki standlarda vatandaşlar, anket formlarına önümüzdeki yıllarda nasıl bir Bursa görmek istediğini yazarken, AK Parti Bursa Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da açıklamalarda bulundu. 81 ili gezecek olan otobüslerin ilk durağının Bursa olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “AK Parti ilklerin partisi, bugün bir ilki daha yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaarslan’ın önderliğinde başlayan buluşmaların ilkinin Bursa’da gerçekleşmesini çok anlamlı buluyorum. Çünkü Bursa, payitath şehri, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı renkli bir çiçek bahçesi gibi. Yeşil Bursamızı daha iyi yarınlara taşımak hep beraber ortaya koyacağımız vizyonla ortaya çıkacak. İnşallah bu süreç Bursamız adına hayırlı olacak” dedi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise, Bursalıların hem otobüsün yanına gelerek yazılı bir şekilde düşüncelerini aktarabileceğini, hem de internet üzerinden Bursa’nın geleceğine dair hayallerini yazabileceklerini söyledi. “Bursa kadim bir şehir” diyen Salman, “Önümüzdeki süreçte 2023 ve 2053 vizyonunda da bu kimliğini devam ettirmesini, güzel ve yaşanabilir şehir olarak hayatını devam ettirmesini çok arzu ediyoruz. Bursalıların çevresel, kültürel ve şehircilik anlamında neleri hayal ettiğini önemsiyoruz. Önümüzdeki süreci planlarken ortak akıl ve istişare kültürünü çok önemsiyoruz, bu şehrin ileride daha güzel ve yaşanabilir olmasını çok istiyoruz” diye konuştu. Bugün Kent Meydanı’nda olacak ‘Şehrim 2023’ otobüsü, yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, 14 Mart Çarşamba günü ise Nilüfer’de olacak. Ardından şehrin dinamikleri ve vatandaşların da katılacağı çalıştayla süreç rapor haline getirilecek.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Şehrim otobüsü

-Aktaş konuşma

-Salman konuşma

Detaylar

Haber:Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)