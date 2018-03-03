DHA YURT BÜLTENİ-10

69 yaşındaki futbolcu Osmaniye\'deki ilk maçına çıktı

OSMANİYE 2. Amatör lig takımlarından Karacak Gençlikspor Kulübüne transfer olan Trabzonlu 69 yasındaki Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı. Osmaniye İdman Yurdu ile Cevdetiye Sporcu Tesisleri 4. Nolu sahada oynanan karşılaşmada, Şerif Kunt sahaya takım kaptanı olarak çıktı. İlk yarım saat yeşil sahalarda ter öken ve ardından oyuncu değişikliği ile yedek kulübesine geçen Kunt, amacının gençlere futbol aşkını aşılamak olduğunu söyledi. Transfer olduktan sonra bir idmana çıktığını belirten Kunt, \"Genç kardeşlerimiz yetenekli arkadaşlarımız var. Böyle bir takıma gelmek, böyle insanlarla olmak bana mutluluk verdi. Çok çalışacağız, biz de bildiklerimizi, bilgilerimizi genç arkadaşlarımıza aktaracağız. Osmaniye güzel bir yer\" dedi.

1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon’un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 50 yıldır futbol hayatını sürdüren Kunt, \"Önemli olan gençleri, hayata hazırlamak, futbol hayatlarını sürdürmek, topluma kazındırmak, bir kulübün amacı bu olmalı, sonuç önemli değildir. Bugün BAL liginde yabancı oyuncu oynatılıyor. Bu üzücü bir durumdur. Tavsiyem genç yeteneklere fırsat verilmeli. Bu konuda hizmet edersek Türkiye kazanır\" diye konuştu.

Karadeniz\'den Akdeniz’e yolculuğunu anlatan Şeref Kunt, şunları söyledi:

\"Amatör Sporcular Derneğini ilkini Trabzon’da kurduk. Kurucu başkanı olarak görev yaptım. Bu vesile ile 40’a yakın Amatör Sporcular Derneği var. Hakkari’de Muş’ta, Bitlis’te ve Osmaniye’de de kurulma aşamasında. Kulüp Başkanımız Soner Hocamızda bu derneğin kurucusudur. \'Hocam bizimle birlikte olur musun takımımızda oynar mısın\' dedi. Bende 50 yıllık futbol hayatıma yeni bir sayfa açarak bu vesile ile yeniden sahalara döndüm, bu teklifi geri çevirmedim. Bilgi ve birikimimizi genç arkadaşlara aktarmak amacıyla bizde Osmaniye’yi tercih ettik. Bir daha sene neresi olur bilemem. Amaçlarından biriside çeşitli illerde futbol hayatımı sürdürmek ve gençlere umut aşılamak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karşılaşmadan genel görüntü

- 69 Yaşındaki Futbolcu Şerif Kunt maç esnasında yakın detay görüntüler

- Şerif Kunt oyundan çıkarken, oyuncular alkışlarken

- Yedek kulübesinde maçı izlerken

- Şerif Kunt ile röportaj

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)

BU KEZ ELEKTRİK DİREĞİNİN ZEMİNİ ÇÖKTÜ

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmaya yaptırılan battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında yaşanan göçükle birlikte 1 işçinin yaralandığı olay sonrası, bu kez de elektrik direğinin zemini çöktü. Yaralı işçi Zekeriya Özyurt\'un (45) tedavisi sürerken, ara vermeden devam eden çalışmalarda yaşanan göçüğe yaklaşık 10 metre mesafedeki elektrik direğinin zemini, saat 15.30 sıralarında çöktü. Beton direk, önlem amaçlı bölgeye konan tahta bariyerlere yaslanıp kaldı. Bu nedenle Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bazı evlerin elektrikleri kesildi.

Mahalle sakinlerinden Tugay Bayram, \"Bu yol üzerindeki evlerde elektrik tesisatlarımız, beyaz eşyalarımız zarar gördü. Bizim zararımızı kim karşılayacak? Büyükşehir Belediyesi m, yoksa ihaleyi alan firma mı karşılayacak? Binlerce lira zararımız var\" dedi.

Öte yandan GDZ Elektrik A.Ş yetkilileri olay yerine gelerek kısa süre içerisinde akımı kesti. Emniyet güçleri trafik güvenliğini sağlayarak yolu geçici olarak araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olaya karşı tedbir aldı.

Öte yandan 3 kişinin gözaltına alındığı, şantiye çalışanlarının olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına yönelik davranışlarına kentten tepkiler yükseldi. CHP ve İYİ Parti yöneticileri, basın mensuplarının kamu görevi yaptığını belirterek, halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik davranışları kınadıklarını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen direkten kısa görüntü

Haber- Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Motosiklet cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

ADANA\'da motosiklet ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tasa\'nın (21) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz 1 Mart\'ta Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak\'ta saat 21.15 sıralarında

Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olaya ilişkin çevrede geniş araştırma başlatan cinayet dedektifleri, Yasin C. (16), Oğuzhan Ç. (25) ile Hüseyin D.\'yi (46) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayı doğruladıkları, Ramazan Tasa\'nın ölümüne sebep olan tabancayı Yasin C.\'nin ateşlendiği iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan Oğuzhan Ç. ile Hüseyin C., adliyeye sevk edildi. Yasin C.\'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Adana Emniyet Müdürlüğü tabela görüntüsü

- Zanlının emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

- Polis anacının gidişi

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

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Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (3)

BAŞBAKAN, KÜTAHYA\'YA HAREKET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Konya\'daki programının ardından AK Parti Kutahya 5\'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katılmak için özel uçakla Kütahya\'ya hareket etti.

Haber: KONYA (DHA)

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DEAŞ\'ın infazcıları Şanlıurfa\'da yakalandı



ŞANLIURFA\'da terör örgütü DEAŞ\'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriyeli M.K. ile U.H., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Suriye\'de çok sayıda infaz gerçekleştirdiği belirtilen 2 terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye\'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ\'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve U.H.\'nin Şanlıurfa\'da bir evde saklandığını belirledi. Ekipler tarafından baskın yapılan evdeki Suriyeli 2 terörist yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriye\'de infaz gerçekleştiren celladın fotoğrafı

- Şüpheliler şubeden çıkartılışı

- Adliyeye götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN, MÜŞTEREK GÖREV MERKEZİ\'NDE

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılan Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki \'Müşterek Görev Merkezi\'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

İslahiye\'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ne helikopterle gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla teröristlerden temizlenen Suriye\'nin Afrin bölgesinde, meskûn mahal operasyonlarını yürüten jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Burada bulunan jandarma ve polis özel harekâtçılara ve güvenlik görevlilerine hitaben konuşan Orgeneral Çetin, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrılarak Hatay sınır bölgesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müşterek Görev Merkezi

- jandarma ve polislerin aileleri buluşması

- Helikopterin kalkışa hazırlanması

- Havada Helikopterin gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

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Ortaca açıklarında kaybolan tekneyle ilgili arama çalışmaları sürdü

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin ve içinde bulunan iki kişinin bulunması için sürdürülen arama çalışmaları bugün de devam edildi. İlerleyen saatlerde hava şartlarının olumsuz olmasıyla deniz ve havadan yürütülen çalışmalar durduruldu, kıyıdaki aramalar ise sürüyor.

Fethiye Limanı\'ndan denize açılan \'Aquabellatrix\' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, geçen perşembe günü teknelerinin su aldığını ve battığını bildirerek yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri denizden ve havadan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan arama çalışmalarına destek verdi. Teknenin ve içindekilerin izine rastlayamayan ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları bugün, alan genişletilerek Dalaman ilçesi açıklarında da sürdü. Yapılan arama çalışmalarına denizden 1 uçak, 1 helikopter, 3 sahil güvenlik botu ile karadan da jandarma AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Gün boyunca yapılan çalışmalarda, tekneye ve içinde bulunanlara yönelik hiçbir bulguya rastlanmadı.

BOZAN HAVA YÜZÜNDEN DENİZ VE HAVADAN ÇALIŞMA DURDU

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, \"Tekeden gelen yardım çağrısı sonrasında teknenin kaybolduğu ihbarına ilişkin, 50 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarında tekneye ve içindekilere dair bir emareye ulaşılamadı. Arama çalışmaları genişletilerek sürerken, bugün hava muhalefeti nedeni ile denizden ve havadan yapılan arama çalışmalarına ara verildi. Fakat karadan ise arama çalışmaları devem etmekte. Yine almış olduğumuz bilgiye göre tekne içinde bulunan yaşam malzemeleri ve can yeleklerinden de deniz üzerine çıkan bir parça yok. Konu ile ilgili olarak tekne içinde bulunan İsmail Murat Edirnecik\'in yakınları burada bekliyorlar. Umarız ki onlara iyi bir haber veririz. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte denizden ve havadan yapılan aramalar devam edecek\" dedi.

Olay yerinde arama çalışmaları yapan AFAD yetkilileri, \"Dünden bugüne geniş bir bölgeyi aramamıza rağmen şu saate kadar herhangi bir bulguya rastlamadık. Çalışmalarımız gün boyu devam ediyor. Umudumuz bir şeyler bulmak\" dedi.

Bölgede amatör balıkçılık yapan Ali Yorulmaz da, \"Teknenin battığını duyduk. 3 gündür biz burada balıkçılık yapıyoruz ama herhangi bir şeye rastlamadık. Bir şey görürsek yetkilileri ararız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arama çalışmalarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)

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İnebolu\'da şiddetli fırtına tarihi binalara zarar verdi

KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına tarihi binalara zarar verdi.

İnebolu\'da sıcak hava öğleden sonra şiddetli fırtınaya dönüştü. Fırtına dolayısıyla ilçedeki iki tarihi metruk binada göçükler meydana geldi, bazı evlerin çatılarından kiremitler uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri yola savrulan beton ve tuğla kalıntılarını temizledi. Ayrıca bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarında da ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Zarar gören binadan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(KASTAMONU), (DHA)

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Eşinin, boşanmak istediği için öldürdüğü Kübra toprağa verildi (2)

TUTUKLANDI

Malatya\'da kendisinden boşanmak istediği için eşi Kübra Fırat\'ı av tüfeğiyle öldüren Hakan Fırat\'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinin ardından hastaneden sağlık kontrolünden geçirilen Fırat, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Hakan Fırat, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: Taha AYHAN / Malatya (DHA)



