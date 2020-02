DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ÖSO MENSUPLARI, SİLAHLI ARAÇLARLA KİLİS\'TE

Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için \'eğit- donat\' projesi kapsamında Türkiye’de eğitilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Kilis\'e geldi. Üzerine uçaksavarların monte edildiği hafif ticari araçların da bulunduğu 7 TIR ile ÖSO mensuplarını taşıyan 10 otobüs, sınır hattına geldi. Konvoyun, Suriye\'ye geçeceği belirtildi.

2)BU KÖYE KAPISI OLAN ASMA KÖPRÜDEN GEÇİLEREK GİRİLİYOR



ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Köylüler, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi. Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor.

SIRAT KÖPRÜSÜ BENZETMESİ

Irmakyanı Köyü Muhtarı Mehmet Delioğlu, köprüyle ilgili olarak, \"Hiçbir tehlikesi yok ve çok rahatız. Korkumuz yok. Sadece büyük kamyonlar geçerken biraz sallanıyor ve oda biraz heyecan veriyor. Yoksa yıllardır sorunsuz geçiyoruz\" dedi.

Kamyon şoförü Yusuf Yılmaz da sırat köprüsü benzetmesi yaptığı köprüden yıllardır geçtiğini belirterek, \"Bazen köprünün tahtaları çürüdüğü için araçlarımızın lastikler araya düşüyordu. Tahtalardaki çiviler lastiğimizi patlatıyor. O anda korkuyla geçtiğimiz olmuştur. Ot yüklü kamyonla geçerken biraz sarsıntı çok oluyor. Yaşam mücadelemiz böyle gelmiş böyle gidiyor\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)-

===========================================================

3)KURU YÜK GEMİSİNDEKİ PATLAMADA ÖLEN MÜRETTEBATIN CESEDİ ÇIKARILDI

SİNOP\'ta dün fırtına nedeniyle limanda bekleyen kuru yük gemisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ölen mürettebat Kazım Sucu\'nun cenazesi bugün bulunduğu yerden çıkarılarak gemi ile kıyıya getirildi. Ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Sinop\'ta dün meydana gelen olayda Rusya\'nın Tuapse Limanı\'ndan İzmit Dilovası\'na giden MV Mümtaz Amca isimli Liberya bandıralı kömür yüklü geminin baş tarafında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada gemi mürettebatından yağcı olarak çalışan Kazım Sucu (47) hayatını kaybederken, Ragıp Yanak (54) ise yaralandı. Şiddetli fırtına nedeniyle kurtarma ekipleri gemiye ulaşmakta güçlü çekti. Gemiye ulaşan AFAD, polis, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri Kazım Sucu\'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanması ihtimaline karşı müdahale edemedi. Bu gün devam eden çalışmalar sonucunda Sinop Limanı’nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grostonluk gemide Sucu\'nun cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Ardından Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'nın gemisiyle kıyıya getirildi. Buradan cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan yaralı Ragıp Yanak\'ın dün aynı hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildiği buradaki yanık ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

4)YARIM ASIRLIK HAYAL CANKURTARAN TÜNELİ, AÇILDI

ARTVİN’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan ve 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli Cankurtaran Tüneli’nde ulaşım sağlanmaya başladı. 1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olurken, tünelden ilk geçişi de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı.

Artvin’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli Cankurtaran Tüneli ulaşıma açıldı. Karadeniz\'i Erzurum üzerinden İran\'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahında yapımı tamamlanan Cankurtaran Tüneli\'nin ulaşıma açılması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bölgeye geldi. Cankurtaran Tüneli Hopa ilçe girişindeki noktada vatandaşlar erken saatte toplanarak tünelin ulaşıma açılışını bekledi. Yağışının başlaması üzerine vatandaşlar tünel içerisine girerek burada beklemeye başladı. Bakan Arslan ile beraberinde Bakan Bak da geldiği Cankurtaran Tüneli önünde davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

‘BU TÜNELLER BİZİM MUTLULUĞUMUZ’

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Arslan, “Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Artvin içi de mutlu bir gün. Cankurtaran Tüneli ile Karadeniz’i kestirme bir yoldan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlamış oluyoruz. Bu güzergâh üzerinde 3 tünelimiz 4 viyadükümüz, bu güzergâhta 13 bin 800 kilometre, uzunluğunda tünellerimiz mevcut. Bu tüneller bizim mutluluğumuz. Bu tünellerle birlikte bu güzetgahı 12 kilometre kısaltmış oluyoruz. Bu yolun 12 kilometre kısalmış olması önemli olmakla beraber özellikle kış şartlarında burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bu bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getirdik. İsmi üzerinde cankurtaran, dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Bu bizim içn çok önemli. Bu yolun kısalmasıyla birlikte yılda 100 milyon lira tasarrufumuz olacak. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzargah, sağladığı tasarrufu da düşünürsek 5-6 yılda bu tasarruf kendini kurtarır hale gelecek. 4 köprü, 2 viyadük, 3 tüneli hizmete sunmuş oluyoruz. Geriye kalan 2 viyadüğü de Haziran’da hizmete sokmuş olacağızö dedi.

Bakan Arslan, tünelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın emekleri olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın katılımlarıyla tünel için resmi tören düzenleneceğini söyledi.

‘15 YILDA BİZ 330 KİLOMETRE TÜNEL BİTİRDİK’

Her yılda 50 kilometre dolayında tünel bitirdiklerini kaydeden Bakan Arslan “Biz bu ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapabildik. En büyük tünel 3 bin 250 metre ile Bolu Dağı tüneliydi ve 19 yıl sürdü. Bunu da AK Parti Hükümetleri olarak biz tamamladık. Cankurtaran tüneli 5 bin 200 metre, bugün itibarıyla hizmete verilen Türkiye’nin en uzun çift tüplü tüneli olmuş oluyor. Artvin’de şu anda hizmette olan 47 buçuk kilometre tünel var. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmışız, sadece Artvin’de yaptığımız tünel uzunluğu 45 buçuk kilometre. Artvin’de toplamda 67 kilometre yol yenilemiş olacağız. Bu 67 kilometre yolun 52 kilometresi tünel olacak. Sadece bir ilimizde yapılan tünellerin uzunluğu 80 yılda ülkemizde yapılan tünellerin uzunluğuna denk. Son 15 yılda biz 330 kilometre tünel bitirdik. Bu 50 kilometreyi de eklersek 380 kilometre tünele erişmiş olacağız. Her yılda 50 kilometre dolayında tünel bitiriyoruz. Yaptığımız projelerin bir an önce bitmesi milletimizin hizmetine girmesi adına gecemizi gündüzümüze katıyoruzö diye konuştu.

BAKAN ARSLAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Açıklamaların ardından Bakan Arslan makam aracının direksiyonuna geçerek tünele giriş yaptı. Bakan Arslan’a kullandığı araçta Bakan Bak da yan kodluğa oturarak eşlik etti. Bu arada Bakan Arslan’dan bahşiş isteyen davulcuya da koruma görevlileri 100 lira uzattı. Bakanlar tünele girdiği sırada tünel girişinde bekleyen vatandaşları selamladı. Tünelde 82 yaşında Sefa Karabacak’ı görmesi üzerine kullandığı makam aracını durdurup aşağıya inen Bakan Arslan ve Bakan Bak, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakanlar daha sonra yeniden bindikleri makam aracıyla tüneldeki yoluna devam eti.

Bu arada, Türkiye\'nin en uzun çift tüplü tüneli ise Rize\'nin Ovit Dağı\'nda yer alan 14.3 kilometre uzunluğuyla Ovit Tüneli\'nde Aralık ayında tek tüpten, çift yönlü ulaşım sağlanmaya başlanmıştı. Tünelin yıl sonunda çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor

5)KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK, 10 SAATTE KURTARILDI

ŞANLIURFA\'da 20 metre deriliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 10 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 60\'ncı kilometresindeki Üçkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sondaj kuyusuna düşen yavru köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 30 santimetre genişliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma yaptı. Köpeği, bulunduğu yerden çıkarmak için iş makinesiyle kuyu seviyesine kadar kazı yapıldı. Ekiplerin seferber olduğu kurtarmada yaklaşık 10 saat süren çalışmanın sonunda yavru köpek, kurtarıldı. Yavru köpek, tedavi için veterinere götürüldü.

6)C VİTAMİNİ ŞENLİĞİNDE 250 KİLO PORTAKAL DAĞITILDI

SAMSUN\'da bir ilkokulda öğretmenlerin hazırladığı \'Yerim seni C\' projesi kapsamında düzenlenen şenlikte 250 kilo portakal ve 10 litre portakal suyu dağıtıldı.

İlkadım ilçesindeki Kışla Yaşardoğu İlkokulu\'nda \'C vitamini şenliği\' düzenlendi. Çocuk gelişiminde ve sağlığında çok önemli olan C vitamini bulunan meyve ve sebzelerin daha çok tüketilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlayan \'Yerim seni C\' projesi kapsamında okuldaki 1\'inci sınıfların öğretmenleri Hümeyra Atay, Gülbin Akdeniz, Nurgul Muslu, Ayşegül Kılıçaslan şenlik tarafından organize edilen şenlikte, öğrenciler palyaçonun oyunları ve müzikle gönüllerince eğlendi. Öğrencilere 250 kilo portakal ve 10 litre de portakal suyu dağıtıldı. Portakalların maliyeti 1\'inci sınıfların öğrenci velileri tarafından karşılandı.

Çocuklara C vitaminin faydalarını anlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten sınıf öğretmeni Hümeyra Atay, \"Çok güzel oldu, çocuklar bol bol portakal tüketti. Hem sosyalleştiler, hem de C vitamini konusunda farkındalık oluşturduk. Çocuk gelişiminde hele bu kış mevsiminde sağlıklarını korumaları açısından C vitamini içeren meyveleri tüketmeleri çok önemli. öğrenci velilerimizin desteğiyle bu şenliği yaptık. Velilerimizde de C vitamini tüketimi konusunda bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz\" diye konuştu.

7)HIZLI TREN YOLU BAKIM ARACINI İKİ KERE SOYANLAR TUTUKLANDI

SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren yolu bakım aracından yaklaşık 20 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir gün önce de aynı aracı soydukları ortaya çıktı.

Pamukova\'dan geçen yüksek hızlı tren yolunun bakım aracına iki kişinin girdiği ihbarını alan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın camının kırık olduğunu gördü. Jandarma ekipleri, çevrede inceleme yaparken çuvalla kaçmaya çalışan iki kişinin peşine düştü. İçerisinde hızlı tren yolu bakımında kullanılan yaklaşık 20 bin lira değerindeki bakır malzemenin bulunduğu çuvalı yol kenarındaki su kanalına atan 2 kişi kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınarak Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen Oğuzhan Iskara (22) ve Hakan Bozan\'ın (25) bir gün önce de aynı araca girerek çaldıkları malzemeyi hurdacıya sattıkları ortaya çıktı.

2 şüphelinin geçen hafta Pamukova\'da hırsızlık yaptıkları evden çıkarken polis tarafından suçüstü yakalandıkları ve mahkemece serbest bırakıldıkları belirlendi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan Iskara ve Hakan Bozan jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. TCDD yetkilileri yol bakım çalışmalarında önemli olduğu belirtilen malzemeleri jandarmadan teslim aldı.

