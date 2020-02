DHA YURT BÜLTENİ-10

\'Eldivenleri giyip, ağzını burnunu kapatarak boğdum\'

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dün boşanma davası olan kardeşinin eşi Kırgız asıllı Katherina Çetin\'i (34) boğarak öldüren Mehmet Çetin (46), \"Katherina\'yla bir süre oturma odasında boşanma davasını konuştuk. Çocukları vermek istemediğimizi söyledim, Katherina bana kızdı ve bağırdı. Bir anda sinirlendim. Eldivenleri giyip, ellerimle ağzını burnunu kapatarak boğarak öldürdüm\" dedi. Mehmet Çetin, \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

Manavgat\'ta dün yeğeniyle birlikte polise teslim olan Mehmet Çetin, Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak\'ta oturan kardeşi Haydar Çetin\'in eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Çetin\'i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis, Katherina Çetin\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

HAKKINDA DAVA AÇILAN KARDEŞİ KIRGIZİSTAN\'A GEÇTİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Mehmet Çetin ise bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgusu yapılan Mehmet Çetin, kardeşi Haydar Çetin\'le birlikte İstanbul\'da tekstil işi yaptıklarını, bir süre önce işlerinin bozulduğunu anlattı. İşleri bozulduktan sonra kendisinin memleketi Gaziantep\'in İslahiye ilçesine, kardeşinin ise ailesiyle birlikte Rusya\'ya gittiğini belirten Mehmet Çetin, kardeşinin işleri düzeltmek için yaptığı bütün girişimlerde başarısız olduğunu kaydetti. Hakkında çeşitli davalar açılan kardeşinin Rusya\'dan Kırgızistan\'a geçtiğini belirten Mehmet Çetin, kardeşinin ailesinin ise çocuklarla birlikte akrabalarının bulunduğu Manavgat\'a geldiğini söyledi.

KARDEŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kardeşinin Katherina Çetin\'e \'kendisini aldattığı ve fuhuş yaptığı\' iddiasıyla avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığını öne süren Mehmet Çetin, kendisinin de Katherina Çetin\'i, kardeşini aldatmaması için defalarca uyardığını savundu. Boşanma davası süresinde çocukların velayeti konusunda kardeşiyle Katherina Çetin arasında anlaşmazlık olduğunu belirten Mehmet Çetin, kendilerinin çocukların velayetinin babasında olmasını istediğini, Katherina Çetin\'in de buna karşı çıktığını kaydetti.

\'BİR ANDA SİNİRLENDİM\'

Kendisinin 3 ay önce eşinden boşandığını, akrabalarının işlettiği markette zaman zaman çalıştığını, çocuklarının ise kendinde olduğunu aktaran Mehmet Çetin, \"Benim 1\'i yetişkin 3 çocuğum var. Küçük çocuklar kuzenleriyle oynamak istedi. Gece gidip yeğenlerimi aldım. Bu sırada Katherina bana manalı manalı laf söyledi. Canım sıkıldı. Çocukları eve götürdüm. Bir süre onlarla vakit geçirdim. Ardından evden çıkıp marketten birkaç şeyle eldiven aldım. Ardından Katherina\'nın evine gittim. Katherina\'yla bir süre oturma odasında boşanma davasını konuştuk. Çocukları vermek istemediğimizi söyledim, Katherina bana kızdı ve bağırdı. Bir anda sinirlendim. Eldivenleri giyip, ellerimle ağzını burnunu kapatarak boğarak öldürdüm. Tek başıma biraz oturup evime gittim\" dedi.

\'BENİ POLİSE GÖTÜRDÜ\'

Eve vardığında küçük 2 yeğeninin uyuduğunu, diğer yeğeni ve kendi çocuklarının ise oynamaya devam ettiğini anlatan Mehmet Çetin, \"Yattım ama uyuyamadım. Sabah erkenden akrabalarımızın marketini açtım. Etrafı temizledim, saat 09.00 gibi yeğenim markete geldi, gece olanları anlattım. Önce bana inanmadı, ardından eşini eve gönderdi. Olayın doğru olduğunu görünce beni polise götürdü\" diye konuştu.

Mehmet Çetin, özellikle son zamanlarda çok zor bir hayat sürdüğünü ve psikolojik rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle yeşil reçeteli ilaç kullandığını da kaydetti.

Savcılıktaki ifadesinin ardından \'kasten öldürme\' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR SOSYAL HİZMETLER TARAFINDAN ALINDI

Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Katherina Çetin\'in 4, 6 ve 11 yaşındaki erkek çocuklarının korunma ve bakımı için harekete geçti. Olayın olduğu eve giderek komşular ve küçük çocukların akrabalarıyla görüşen sosyal hizmet uzmanları, çocukların korunmasının ve bakımının devlet tarafından yapılması gerektiğini belirten rapor hazırladı. Katherina Çetin\'in 3 çocuğu cumhuriyet savcısının talimatıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından alınarak Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Mehmet Çetin\'in yaşı küçük olan 2 çocuğu ise annelerine teslim edildi. Reşit olan diğer çocuğuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

CENAZE KIRGIZİSTAN\'A GÖNDERİLECEK

Diğer taraftan Katherina Çetin\'in Antalya Adli Tıp Kurumu\'nda bulunan cenazesinin, eşinin akrabaları tarafından Kırgızistan\'a götürüleceği belirtildi. Katherina Çetin\'in annesine henüz haber verilmediği, ancak akrabalarına ölüm haberinin verildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Manavgat adliyesinden görüntü

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Şüphelinin ceza evine götürülmesi

- Cinayetin işlendiği evden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

=====================================

Sınıf öğretmeni, 9 kız öğrencisine tacizden tutuklandı



DENİZLİ\'nin merkez Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda sınıf öğretmeni Ferruh Alan (53), kız öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale ilçesindeki Adil Demiren-Mustafa Musoğlu İlkokulu\'nda bazı öğrenci velileri, geçen pazartesi günü okula giderek kurum yönetimiyle görüştü. Veliler, sınıf öğretmeni Ferruh Alan\'ın çocuklarını elle taciz ettiğini öğrendiklerini söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirdi.

Harekete geçen polis, sınıf öğretmeni Ferruh Alan\'ı okulda gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında tacize uğradığı öne sürülen 9 kız öğrenci, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri belirtildi. İddiaya göre öğretmen Ferruh Alan\'ın, parası olup olmadığını kontrol etmek bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup, tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen öğretmen Ferruh Alan, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğrencilere ve eğitime yönelik yapılan projelerle adından sıkça söz ettiren ve öğrenci başarılarıyla ön plana çıkan okulun taciz iddiasıyla gündeme gelmesi, okul yönetimi, öğretmenler ve velilerde üzüntü yarattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Okuldan görüntü

- Öğretmen F.A.\'nın fotoğrafı

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

===============================

Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu Hatay\'da

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek için ünlü isimlerce oluşturulan Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformunun ikinci heyeti Hatay\'a geldi.

Tarihi Uzun Çarşı\'yı ziyaret edip esnafla bir araya gelen oyuncu Oktay Kaynarca öncülüğündeki sanatçılar, ellerindeki Türk bayraklarını esnaflara tek tek dağıttı. Sanatçılar bir simitçinin seyyar arabasına da Türk bayrakları astı. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Oktay Kaynarca, Hatay\'da televizyonlarda gösterildiği gibi bir ortam olmadığını, herkesin kendi işinde gücünde olduğunu belirterek, Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu projesiyle Hatay\'a geldiklerini, vatandaşa ve Mehmetçiğe destek vermeyi amaçladıklarını söyledi. Kaynarca, \"Hiçbir siyasi amaçla gelmedik, tamamen bu platform adı altında buradayız. Gelmişken esnafı ve Hatay\'ı da biraz görmek istedik. Herkesle biraz temas edelim, ne olup bitiyor görelim dedik. Ama hiç uzaktan gösterildiği gibi değil, burada herkesin işi gücü yerinde, moraller yüksek. Bir savaş hali anlatılıyor ya, hiç öyle bir durum yok. Güzel bir atmosfer var burada bu sevindirici bir şey alışveriş de yaptık. Hatay önemli ayakkabı üretim merkezleri arasındaymış onu da öğrenmiş olduk. Güzel bir gezi oldu, buradan da zaten askerlerimizi ziyaret edeceğiz\" dedi.

SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKİYORDU

Zeytin Dalı Harekatının sınırlarımızın güvenliği için yapılması gerektiğinin altını çizen Kaynarca, \"Yapılması gereken bir operasyondu, zaten başından beri halkımızın da, her kesimin de kabul ettiği üzere yapılması gereken bir harekattı, özellikle önemli bir harekattı. Memleketimizin ülkemizin bekası için, sınırların güvenliği açısından yapılması gereken bir harekattı, o yüzden de arkasındayız\" diye konuştu. Heyete eşlik eden AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hatay halkına ve Mehmetçiğe destek için gelen Oktay Kaynarca başta olmak üzere tüm sanatçılara teşekkür etti. Uzun Çarşı ziyareti esnasında sanatçılara Hatay\'da üretilen ayakkabılardan hediye edildi, Hatay usulü künefe ikram edildi.

Oktay Kaynarca öncülüğündeki heyette dizi oyuncuları Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Kenan Çoban, Yalçın Hafızoğlu gibi isimler yer aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Sanatçıların ellerinde Türk bayraklarıyla poz vermesi

- Uzunçarşı esnaf ziyaretİ

- Ayakkabıcıdan alışveriş yapmaları

- Esnafa bayrak vermeleri

- Oktay Kaynarca\'nın konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

=========================================

Ak Parti\'nin Ordu ilçe kongreleri gergin geçiyor

AK Parti\'nin Ordu ilçe kongrelerinde, ikinci liste krizi yaşanması, gerginliğe neden oldu. Son olarak Korgan ilçe kongresinde çıkan gerginliğe, polis müdahale etti.

Ak Parti\'nin Ordu İl kongresi 24 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İl kongresi öncesinde yapılan ilçe kongrelerinde büyük çekişme yaşanıyor. Tartışmalı geçen Ak Parti Perşembe ilçe kongresinden sonra, dünkü Korgan ilçe kongresinde de gerginlik yaşandı. Korgan\'da mevcut ilçe başkanı Eyüp Karabayrak\'ın listesine rakip olarak Adem Çimiç\'in listesi çıktı. Kongrede divan, Eyüp Karabayrak\'ın başvurusunu, \'delege tam sayısının en az yüzde 5\'inin imzalı\' yapmadığını gerekçe gösterip oy birliği ile reddetti. Bunun üzerine Adem Çimiç ve bazı delegeler divana tepki göstererek itirazda bulundu. Gerginlik araya polisin girmesi ve Adem Çimiç ile beraberindekilerin solandan çıkarılmasıyla sona erdi. Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Eyüp Karabayrak yeniden başkan seçildi.

Ak Parti Perşembe ilçe kongresinde de liste krizi yaşanmıştı. Mevcut Başkan Ülkü Kumral\'a karşı aday olan Umut Evci\'nin listesi divan tarafından reddedilmiş, bunun üzerine kongrede tartışma çıkmıştı.

Görüntü Dökümü

----------

-AK Parti Korgan ilçe kongresinden görüntü (cep telefonu)

-Kongrede çıkan tartışmadan ve polisin olayı yatıştırmasından görüntü (cep telefonu)

-Aday listesi kabul edilmeyen Adem Çimiş\'in divana tepkisinden görüntü (cep telefonu)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

=============================================

Tugay\'daki yangın 4 saatte söndürüldü



AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda dün akşam çıkan ve yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabilen yangının elektrik kontağında çıktığı üzerinde duruluyor.

Refik Başkaya Cadesi\'ndeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bütün çatıyı sardı. Yangının büyümesi ve Doğubayazıt Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla bölgeye Ağrı, Iğdır ve Diyadin\'den çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Kışla gazinosu ve yemekhane olarak kullanılan binanın daha çok çatı ve üst kısımlarının zarar gördüğü belirlendi. Günün aydınlanmasıyla birlikte de binadan bazı eşyaların çıkartılıp, tahliyelerin olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan binanın çatısı detay

-Binanın girişinden detay

-Tahliyeler detay

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA)

==================================================

İlker Başbuğ, Atatürk\'ün bilinmeyen not defterindekileri anlattı

GENELKURMAY Başkanlığı döneminde, Mustafa Kemal Atatürk\'ün yüzbaşı ve binbaşı dönemlerinden itibaren yazdığı not defterlerinden bazılarını kitap olarak bastıran Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kitapta olmayan ve araştırmaları sonucunda ulaştığı 8 No\'lu not defterinde, Ulu Önder\'in Türkiye Cumhuriyeti\'ni tarif ettiği el yazması notlarını açıkladı.

26\'ncı Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin konuğu olduğu toplantıda, yaptığı araştırmalar sonucunda bulduğu Atatürk\'ün 8 No\'lu not defterinde, Cumhuriyet ilan edilmeden bir yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin temelleriyle ilgili el yazısı notlarını paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk\'ün not defterleri tuttuğunu belirten İlker Başbuğ, “Binbaşılığından itibaren not defterleri tutma adeti var. Biz bu not defterlerini benim Genelkurmay Başkanlığım dönemimde bastırdık. Yani isteyenler Ankara\'da tedarik edebilir. Bu söylediğim kitapta yok, daha sonraki çalışmalarımda araştırırken bulduğum 8 No\'lu defteri 1922\'de, Büyük Taarruz öncesinde yazmış\" dedi.

\'TÜRKİYE DEVLETİNİN TEMELLERİ BUGÜN KURULACAK DEĞİLDİR\'

8 No\'lu not defterindeki ilk cümlenin \'Türkiye devletinin temelleri bugün kurulacak değildir\' olduğunu belirten İlker Başbuğ, şunları söyledi:

\"İlginç, enteresan bir cümle. 1922\'de \'Türkiye devletini\' kullanıyor, daha Cumhuriyete bir yıl var. Türkiye devleti kafada oturmuş. Temelleri ne, \'Bugün kurulacak değildir\' demesi enteresan. Devam ediyor, diyor ki \'O sarsılmaz temeller binlerce sene evvel kurulmuştur\'. Şimdi bu çok önemli, yani binlerce sene evvelde Osmanlı ve daha da geriye gidebilirsiniz. Anadolu Selçukluları\'na kadar bin yıl ve öncesi.\"

NOT DEFTERİNDEKİ \'TÜRKİYE\'NİN DÖRT ANA SÜTUNU\'

Ulu Önder Atatürk\'ün not defterindeki cümlelerini paylaşmaya devam eden İlker Başbuğ, şöyle konuştu:

\"Diyor ki \'Temeller çok sağlam, o temellerin üstüne yeni bir bina kuracağız.\' Bakın temeller var, yeni bir bina var. Burası önemli. \'Bu binanın tarzı önemli, renkleri önemli\' diyor. Aynen öyle yazmış. Binayı kuracak, temeller tamam. Binada dört tane sütun kabul etmiş, \'Bu binanın dört tane ana sütunu, taşıyıcı sütunu olacak\' diye yazmış.\"

Başbuğ, Atatürk\'ün not defterinde yazdığı Türkiye\'nin dört ana sütununu ise şöyle sıraladı:

\"Ana sütunlardan birincisi \'eğitim.\' Eğitim her şeyin başı. Aslında Türkiye\'nin temel sorunu ne derseniz, ben \'Eğitim\' derim. İkinci sütun \'iktisat\', yani ekonomi. Üçüncü sütun \'sanat\'. Ya o kadar önemli ki bu kavramlar, bizim unuttuğumuz veya üstünde pek fazla düşünmediğimiz kavramlar. Dördüncüsü, bir yıl zaman versem benim de aklıma gelmez, dördüncü sütun \'imar\', şehirleşme. Çünkü imar bir noktada sizin kültür noktanızın seviyesi. Bu şehirleri görünce ne görüyorsunuz, felaket bir tablo. Gittikçe şehirlerimiz geriye gidiyor. Ben çocukluğumdaki, 50\'li yıllardaki İstanbul\'u istiyorum, özlüyorum. Bugün İstanbul\'da çok güzel şeyler de var ayrı bir konu ama çok önemli bir konu.\"

MEKTEPTE İLK ÖĞRETİLECEK \'İNSANLIĞA HÜRMET\'

Atatürk\'ün \'Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder\' sözünü de hatırlatan Başbuğ, not defterindeki diğer yazılanları şöyle anlattı:

\"Mektep ne öğretir; ders olarak düşünmeyin. \'Bir mektep neleri öğretir?\' diyor. Birinci yazdığını gördüğümde benim gözüm yaşardı, samimi olarak söylüyorum. 4 konu yazmış, eski Türkçe fakat onlar Türkçeye de çevrildi. En üstte yazdığını gördüğümde dedim ki \'Ya pes.\' İşte zaten Mustafa Kemal Atatürk\'ü bugün bile yaşatan, canlı kılan bu niteliktir. Birinci olarak yazdığı şu, hakikaten şapka çıkartmak lazım, \'İnsanlığa hürmet\' diyor. Yani mektep insanlığa hürmeti öğretir, yani öğrencilere okullarda ilk öğreteceğimiz konu insanlığa hürmet. Daha insan hakları beyannamesi falan yok. İnanamıyorsunuz. Sonra devam etmiş \'Vatan ve millet sevgisi\'. \'Bağımsızlık\' ve \'şerefli olmak.\' Şerefli olmak deyince, Atatürk\'e bir sefer soruyorlar, \'Cumhuriyet nedir, kısaca tanımlayın\' dedikleri zaman Mustafa Kemal\'in cevabı şu; \'Cumhuriyet erdemdir\' diyor. \'Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yetiştirmektir\' diyor. Burada çok kavram var, ahlak diyoruz, iyi huylu, erdem karakterinizin gücü, fazilet, ruhun yüksekliği vesaire. Ahlak dediğinizde, biz ahlakı daha çok cinsel ahlak olarak değerlendiriyoruz. Cinsel ahlak boyutu da var tamam ama ahlak hayatın her boyutunda var. Ekonomide, siyasette, sporda, bilimde, yani ahlak kavramı yaşamın her boyutunda hakim olması gereken bir nokta.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

İlker Başbuğ\'dan detaylar

İlker Başbuğ\'un not defterine ilişkin anlattıkları

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

==================================================

Kaçak ocakta ölen 2 madenci, toprağa verildi

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kozlu Ören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün gece meydana gelen olayda, işçiler Hayrettin Akdemiroğlu (51) ve Hasan Okumuş (47) çalıştıkları kaçak kömür ocağında karbondioksit gazından zehirlendi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi ve AFAD tarafından ocaktan çıkarılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Okumuş\'un cenazesi, evinde alınan helalliğin ardından Merkez Mahallesi\'nde bulunan Kevser Camii\'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hasan Okumuş\'un Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü\'nde öğrenim gören oğlu Bülent Okumuş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve yakınları katıldı. Okumuş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Hayrettin Akdemiroğlu ise Kozlu Çırgan köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaza namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazından detaylar

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Helallik alınması

- Cenazenin omuzlarda taşınması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)-

===================================

Kasa hırsızları kısa sürede yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

ANTALYA\'da girdikleri işyerindeki çelik kasayı dakikalar içinde açan iki hırsız, 15 bin Rus Rublesi ve 25 bin dolar değerindeki pırlantayı alıp kaçtı. Polis, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği iki şüpheliyi yakaladı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, Serik İlçesi\'nde meydana geldi. Gece bir iş yerine giren iki hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden içeride bulunan kasayı zemine yatırdı. Yanlarında bulunan levye ve aletlerin yardımıyla kasayı açan iki şüpheli, 15 bin Rus Rublesi ile 25 bin dolar değerindeki pırlantaları alıp kaçtı.

Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde ve çevrede bulunan kamera görüntülerini inceledi. Polis, hırsızlık olayını B.A. ile M.A\'nın gerçekleştirdiğini belirledi. İki şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin işyerindeki kasayı zemine yatırdıktan sonra açmaları ve içindekileri çalma anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Hırsızların içeri girme görüntü

-İşyeri içinde dolaşma görüntüsü

-İçerine bulunan kasayı sürükleme görüntüsü

-Yere yatırdıkları kasayı açma ve içindekileri çalma görüntüsü

Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) (Kamera güvenlik)

=======================================

15 dakikalık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR\'de öğle saatlerinde ekili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve yollar, 15 dakika etkili olan sağanak yağmurda su altında kaldı.

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, öğle saatlerinde etkili oldu. 15 dakikalık dolu ve yağmur yağışının ardından kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, işyerlerine sığındı. Yoğun yağışlarda su baskını yaşanan Halkapınar\'daki Yunuslar Alt Geçidi\'nde ise belediye ekipleri önlem alarak su baskının önüne geçti. Özellikle Çiğli ve Bornova\'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda döşeli olan taşlar yerinden söküldü, araçlar oluşan çukurlara düştü. Vatandaşlar yağmurun ardından ortaya çıkan olumsuzlukları cep telefonu kameralarıyla çekip, sosyal medyada paylaştı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapmaya başladı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkileri, İzmir\'de şiddetli yağmur uyarısının olduğunu hatırlattı. Sabahtan itibaren yağışın başladığına dikkat çeken yetkililer, yağmura neden olan hava kütlesinin birkaç saat içinde kenti terk etmesini beklediklerini kaydetti. Öğleden sonra kuvvetli yağışın ili terk etmesini beklediklerini belirten meteoroloji yetkilileri, saat 18.00\'den sonra yağmur yağışının sona ereceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cadde ve yollardan görüntü

- Vatandaşın çektiği görüntüler

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=============================================

Yağmur Ezine\'yi vurdu

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Koçeli köyünde sel baskını yaşandı. Dört ev sular altında kalırken, kayaların düşmesi sonucu da 6 koyun öldü.

Ezine ilçesinde gece boyu aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Koçeli köyünde meydana gelen selde, su basan 4 ev zarar gördü. Sel nedeniyle kilit parke döşeli yollar bozuldu. Dağdan yuvarlanan kayaların altında kalan Ercan Çetin\'e ait 6 adet koyun öldü.

Jandarma ekipleri, köye giderek bölgede incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Sezai Çabuk, sel nedeniyle hasarın büyük olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ezine\'deki sel sularının zarar verdiği evlerden görüntü.

-Sel nedeniyle yuvarlanan kayaların altında kalan koyunlardan görüntü.

-Sezai Çabuk röp.

-Ezine\'de sel nedeniyle zarar gören yollardan görüntü.

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ / EZİNE(Çanakkale), (DHA)

================================================

Gaziantep\'te yoğun sis

GAZİANTEP\'te, etkili olan ve görüş uzaklığını düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakıp trafikte ilerlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığı da 6 dereceye düştü. Polis ekipleri trafikte önlem alarak, araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Araçların geçişleri

- Yoldaki sis görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI -Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

=====================================================

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı\'ndan 28 Şubat açıklaması



AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat süreci ile ilgili basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Nesrullah Tanglay, tüm darbeleri ve darbe girişimlerini şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

AK Parti il binasında yapılan basın açıklamasına İl Başkanı Nesrullah Tanglay ve partililer katıldı. Basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Tanglay, darbelerin insanlık suçu olduğunu söyledi. 28 Şubat 1997\'nin yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınadıklarını belirten Tanglay, şöyle konuştu: \"Darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğramaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim, öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ifade haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları elinden alındı ve haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak illegal yapılara aktarıldı.\"

Tanglay, 28 Şubat\'ta Ankara sokaklarında tankların yürütüldüğünü hatırlatarak, \"Bürokrasinin bir ayağı olan milli güvenlik kurulu kararlarıyla siyasi hizaya çekilip hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbelere tarihi noktayı koydu. Son hain örneği 15 Temmuz\'da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe teşebbüsünü artık tarihin karanlıklarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlığımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayretiyle artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Partililerden detaylar

-AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay\'ın açıklamaları

-Toplu fotoğraf çekimi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

===============================================

Ders kitabı arasında uyuşturucu ele geçirildi

ADANA\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerinde ders kitaplarının arasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 13\'ü tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelere bağlı 12 mahallede, uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın düzenledi. Operasyonda, bazı şüphelilerin evlerindeki ders kitaplarının arasında uyuşturucu bulundu. Aramalarda ayrıca, 1324 uyuşturucu hap, 275 gram kokain, 1 kilo 250 gram esrar, 370 gram toz esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde de uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 3 bin 665 lira çıktı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 13\'ü çıkarıldıkları mahkeceme tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Polis ekiplerinin evde arama yapması

- Polisin uyuşturucu maddeyi bulması

- Ele geçirilen narkotik madde fotoları

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/Kamera: ADANA,(DHA)

=====================================================

Simitçi, bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı



BALIKESİR\'de simit satan Ahmet Nedim Hergül (62), bir günlük kazancı olan 30 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi\'nde, 5 yıldır simit satarak geçimini sağlayan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla anlamlı bir davranışa imza attı.

Ahmet Nedim Hergül, simit arabasının camına, \'Bugünkü kazancımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlıyorum\' yazısı astı. Hergül, satıştan kazandığı 30 TL\'yi de Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Hergül, \"Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklerimizi düşünerek bir kampanya başlattım. Bir günlük kazancım olan 30 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladım. Cani gönülden helal olsun. Onlar için yapabileceğimiz tek şey buydu. Elimden ancak bu geldi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık diliyorumö dedi.

Esnaf Sedat Başaran,ö Nedim ağabeyi bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Milletçe hepimiz Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda olan Mehmetçiğimize destek vermekle mükellefiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Simit arabası ve simit alan vatandaşlar görüntü.

-Simitçi Ahmet Nedim Hergül ile röp.

-Sedat Başaran ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

=====================================================

Faaliyeti durdurulan ocaktaki kömürü başka ocağa taşırken yakalandı



KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından faaliyeti durdurulan linyit ocağından çıkarılan 20 ton kömürü başka bir ocağa taşırken yakalanan kamyon şoförü, gözaltına alındı.

Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİGEM tarafından Cenne mevkiinde faaliyeti durdurulan Özmerkez Maden Ocağı\'ndan kaçak olarak kömür çıkartılıp, başka bir ocağa taşındığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma, teknik ve fiziki çalışma başlattı. Çalışma sonucu faaliyeti durdurulan ocaktan çıkarılan kömürlerin kamyonla yaklaşık 7 kilometre uzaktaki ruhsatlı bir ocağa götürüldüğü belirlendi. Jandarma, S.D. yönetimindeki 42 PC 012 plakalı kamyonu durdurdu. Araçtaki yaklaşık 20 ton kömüre el konuldu.

Gözaltına alınan kamyon şoförü S.D.\'nin, ilk ifadesinde faaliyeti durdurulan ocaktan bir süredir kamyonla günde 4 sefer kömür taşıdığını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Kömür yüklü kamyondan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ / ERMENEK / KARAMAN (DHA)

==========================================

İlkokulda deprem ve yangın tatbikatı

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesindeki Dört Eylül İlkokulu\'nda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü\'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat, başarıyla gerçekleştirildi.

Sarıgöl\'deki Dört Eylül İlkokulu\'nda yapılan deprem ve yangın tatbikatında öğrenciler, siren sesiyle birlikte sınıflarından çıkarak düzenli şekilde binayı tahliye etti. Öğrenciler, bahçede güvenli bölüme alındı. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, itfaiye ekipleri söndürdü. Sınıflardaki temsili yaralılar, sedye yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı öğrencilere, müdahale etti.

Tatbikat sonrası öğrenciler tarafından, Sivil Savunma Günü ile ilgili şiirler okundu. İtfaiye görevlisi Ali Kaçmaz tarafından olası bir afet karşısında yapılması gerekenler, öğrencilere uygulamalı anlatıldı.

İlkokulun Müdürü Yalçın Duman, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, \"28 Şubat Sivil Savunma Günü olarak kutlanmakta. Bu nedenle okulda görevli tüm öğretmen arkadaşlar tarafından sivil savunma günü için mizansenler hazırlanıp, uygulaması yapıldı. Öğrencilerimiz de rollerini başarıyla yaptılar. Bu arada sarı, kırmızı alarm, radyoaktif serpintiler, kimyasal silah sireni, beyaz ikaz sirenleri hakkında bilgiler verildi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tatbikattan görüntü

- Şiir okunması

- İtfaiye eri Ali kaçmaz konuşması ve yangını söndürme tatbikatı

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

================================================

Nadir hastalıklı çocuklardan resim sergisi

MERSİN Şehir Hastanesi\'nde nadir hastalıklar tedavisi gören 12 çocuk, yaptıkları resimleri sergiledi.

Hastanenin çok amaçlı salonunda eserlerini beğeniye sunan hasta çocuklar, aldıkları övgülerle moral depoladı. Dünya Nadir Hastalıklar Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin gözdesi olan çocukları, aileleri ve doktorları da yalnız bırakmadı. Sergiye katılanlara yaptıkları resimleri anlatan çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi. Resimlerinin önünde durarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Tedavi sürecinin en önemli unsurlarından olan moral ve motivasyon desteğinin sağlandığı çocuklar, tedavilerinin yanında hayata sanatla tutunuyor.

Tedavi sürecinde moralin çok önemli olduğunu ifade eden Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Berna Şeker Yılmaz, \"Bu çocuklar burada haftada ve 2 haftada bir enzim tedavisi alıyorlar. Serumla vücutlarında eksik olan enzimi onlara veriyoruz. İnfizyon tedavileri sırasında resim atölyesi yaptık çocuklara. Gönüllü ressamlarımız çocuklarla çalıştılar. O resimleri de burada sergiliyoruz. Amacımız farkındalık yaratmak. Çocuklar için çeşitli sosyal aktiviteler yapıyoruz. Resim yaparken kendilerini çok güzel ifade ettiler. İç dünyaları ortaya çıktı\" dedi.

Sergi sonunda hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara saat hediye edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Sergi alanında görüntüler

-Nadir hastalıklı çocuklar resimleri ile birlikte

-Çocuklar resimlerini anlatırken

-Çocuklar ve doktorlar resimlere bakarken

-Doktorlar hastalıkla ilgili bilgi verirken

-Çocuklara hediyeler verilirken

-Çocuk metabolizma Hastalıkları Uzmanı Berna Şeker Yılmaz\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

====================================

Denizli\'de tarım, sera ve hayvancılık fuarı açıldı

DENİZLİ\'de bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren 214 firma stant açtı.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 14\'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, açılışta, tekstil ve turizm kenti Denizli\'nin, tarım sektöründe geliştiğini ve başarılı işlere imza attığını söyledi. Fuarı düzenleyen Fatih Tan, ilginin oldukça fazla olduğunu belirtip, \"Geçen yıl fuarda 180 firma ile 178 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl fuara 214 firma katılarak stant açtı. 200 bin ziyaretçi bekliyoruz\" dedi.

4 Mart\'a kadar açık kalacak olan 14. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı\'nda traktör, biçerdöver, çeşitli tarım makineleri, sulama teknikleri, hayvancılık ve yem alanında faaliyet gösteren firmalar ürünlerini tanıtıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fuardan görüntü

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Protokol üyelerinin fuarı ziyaret etmesi

-Tarımsal ürünlerin ve tarım aletlerinin sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

============================================