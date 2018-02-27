DHA YURT BÜLTENİ-10

1)CHP\'Lİ AĞBABA: ŞEKER İŞÇİSİNE AMERİKAN TOKADI YEDİRMEK ÜZERE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, Malatya\'da bulunan Şeker Fabrikası\'nı ziyaret ederek, fabrikaların özelleştirilmesini eleştirdi. Ağbaba, \"Amerika\'ya Osmanlı tokadı atamadı ama şeker işçisine, şeker fabrikasına Amerikan tokadı yedirmek üzere\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba beraberinde Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbağ, Parti meclis üyesi Ali Öztunç, İl Başkanı Enver Kiraz, Şeker İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, partililer ve sendika üyeleriyle birlikte Malatya Şeker Fabrikası\'nı ziyaret etti. Ziyarette kentteki fabrikanın da diğer şeker fabrikaları gibi özelleştirileceğini ileri süren Ağbaba, \"Tekel sigara fabrikası satılırken Malatyalıların sesi çıkmadı ne oldu? AVM oldu. Sümer Bank ne oldu? AVM oldu. Et balık kurumu ne oldu? Yurt yapılıyor inşaat yapılıyor. Yarın bu Şeker Fabrikası da satılırsa Malatya\'nın en kıymetli arazisi, Malatya\'nın göbeğinde olan bir arazi satılırsa bilin ki burası da birilerine ya rezidans olacak ya da alışveriş merkezi olacak. O nedenle herkesin bu satışa \'dur\' demesi gerekiyor\" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı\'nın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede konunun Afrin operasyonu ya da terör olmadığını şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olduğunu da ileri süren Ağbaba şöyle dedi:

\"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile ABD Dışişleri Bakanı görüşme yaptı. İlk kez tarihimizde Cumhurbaşkanı ile bir Dışişleri Bakanı konuşurken tercüman kullanılmadı. Dışişleri Bakanı tercüman olarak görev yaptı. Buradan iddiayla söylüyorum; o görüşmede gündem ne Afrin\'di, ne PYD\'ydi, ne YPG\'ydi, ne başka bir konuydu. Gündem Türkiye\'deki şeker fabrikalarının satışıydı. Bu satış yerli ve milli bir satış değildir. Diyorlar ya, \'Amerika\'ya Osmanlı tokadı atmayı öğreteceğiz.\' Amerika\'ya Osmanlı tokadı atamadı ama şeker işçisine, şeker fabrikasına Amerikan tokadı yedirmek üzere. Bu tokadı yememek için hep beraber kendi emeğimize, kendi fabrikamıza sahip çıkmalıyız. Üretici arkadaşlarımız olmak üzere herkesin bu satışa karşı çıkması gerekiyor.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Ağbaba ve katılanlar

- Ağbaba\'nın pancarı tutması

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 431 MB

=====================================================

2)MALATYA’DAN, \'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NA 7 TON KAYISI

MALATYA Ticaret ve Sanayi Odası, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görevli askerlere 7 ton kayısı gönderdi. Malatyalı işadamları olarak harekata katılan Mehmetçiklerin yanlarında olduklarını ifade eden oda başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nda bütün millet olarak tek vücuduz ve ordumuzun arkasındayız. Ordumuz inşallah bu harekatı da başarıyla tamamlayacaktır\" dedi.

Erkoç, konuşmasının ardından paketlenmiş 7 ton kayısıyı kamyonlarla Suriye\'deki Mehmetçiklere gönderdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Etkinliğe katılanlar

- Hasan Hüseyin Erkoç\'un konuşması

- Kayısıların kamyonlara yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252 MB

====================================================

3)KAFASI DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

GAZİANTEP\'te, kafası çember şekildeki demir korkulukta sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Türker Atay\'ın, Güceylioğlu Caddesi\'nde gezdirdiği köpeği kafasını uzattığı çember şeklindeki korkuluktan çıkamadı. Atay, kendi uğraşıyla kurtaramadığı köpeği için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayırıcı ve kesicilerle çember şekildeki demir korkuluğu parçalara ayırarak genişletti. Yapılan çalışmayla kurtarılan köpek, sahibi Türker Atay\'a teslim edildi. Köpeğinin yara almadan kurtarılmasıyla mutlu olan Türker Atay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Kafası korkulukta sıkışan köpek

- Ekiplerin çalışması

- İtfaiyenin çember demiri kırması

- Köpeğin kurtarılması

- Köpeğin sahibinin ekiplere teşekkür etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB

=======================================================

4)HDP\'Lİ BALUKEN\'İN 5 YILA KADAR HAPSİNİN İSTENDİĞİ DAVADA DELİL KAYIP



HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken\'in \'Cezaevine yasak eşya sokmaya teşebbüs\' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nin talebi üzerine yazı gönderen savcılık, Baluken\'in ziyaret amacıyla Diyarbakır D tipi Cezaevi\'ne girdiği sırada, üzerinde bulunduğu iddia edilen hafıza kartı okuyucusuyla ilgili herhangi bir adli emanet kaydına rastlanılmadığı bildirildi. HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 18 Kasım 2011 tarihinde terör örgütü KCK/TM ana davasında tutuklu bulunan Hatip Dicle, Fırat Anlı ve Mehmet Ermiş\'i ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı\'ndan izin aldı. Bakanlığın açık görüş izni ile Diyarbakır D tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne giden Baluken, x-ray cihazından geçirildi. X-ray cihazının sinyal vermesi üzerine Baluken\'in montunun cebinde çok girişli hafıza kartı okuyucusu olduğu tespit edildi. Olayın tutanak altına alınması üzerine Baluken hakkında \'Cezaevine yasak eşya sokmaya teşebbüs\' iddiasıyla, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından Baluken hakkında, belirtilen suçtan soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın sonunda 23 Kasım 2016\'da İdris Baluken hakkında aynı suçtan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Baluken\'in cezaevine sokulması yasak olan eşyaları bilmesi gerekirken, kart okuyucuyu cezaevine sokmaya teşebbüs ettiği belirtilerek, şüphelinin ifadesinin alınması için Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'na talimat yazıldığı, ancak yapılan tebligata rağmen ifade vermeye gelmediği ifade edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından İdris Baluken\'in tutuksuz yargılamasına Diyarbakır 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın ilk celsesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan Baluken, cebinde bulunan kart okuyucunun bir iletişim materyali olmadığını, sadece içerisine bir hafıza kartı konulması durumunda işe yarayabileceğini ve o dönem sık sık cezaevi ziyaretleri yaptıklarını belirterek, hafıza kartı okuyucusunu cebinde unuttuğunu kaydetti.

SUÇ DELİLİ KAYIP

Davanın önceki celsesinde Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yazı yazan mahkeme, suç delili olarak el konulan ve adli emanete alınması gereken kart okuyucunun bilirkişi incelemesi yapılması için gönderilmesini istedi. Savcılıktan mahkemeye gönderilen yazıda ise \"Kart okuyucunun bilirkişi tarafından incelenmesi yapılmak üzere gönderilmesi istenilmiş ise de; 2016/24421 soruşturma no\'lu dosya üzerinden herhangi bir emanet kaydına rastlanılmadığı hususu bilgilerinize rica olunur\" denildi.

Davanın bugün görülen 4\'üncü celsesine, Sincan 1 no\'lu F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan İdris Baluken, SEGBİS ile duruşmaya çıkmak istemediği için katılmazken, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Dosyaya gelen evrakları okuyan hâkim, emanet eşyanın istendiğini, emanet kaydının yapılmadığına ilişkin cevap verildiğini, bu nedenle bilirkişi incelemesinin yapılmadığını söyledi. Duruşmada söz alan Baluken\'in avukatı Baydemir, müvekkilinin geçirdiği rahatsızlık nedeni ile SEGBİS ile duruşmalara katılmak istemediğini belirterek, \"Davayı biz takip edeceğiz. Müvekkilimizin duruşmalaradan vareste tutulmasını talep ediyoruz\" dedi.

MAHKEME İKİNCİ KEZ KART OKUYUCUYU İSTEDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçlamaya konu ceza maddesinde yer alan cezai müeyyidenin üst sınırı gözetilerek sanığın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verdi. Suçlamaya konu hafıza kartı okuyucunun mahkemeye gönderilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yeniden müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, olumlu cevap verilmesi halinde kart okuyucunun bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

============================================================

5)TÜRKİYE\'YE GEÇMEK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 3\'ü çocuk, 1\'i kadın 5 kişi, donarak yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı. Hakkari\'nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3\'ü çocuk, 1\'i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkillier tarafından sınırdan alındı.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-