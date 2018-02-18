DHA YURT BÜLTENİ-10

Arazi cinayetinde ölen çiftin cenazesi Trabzon\'a gönderildi

Sakarya\'nın Hendek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan vahşette ölen çiftin cenazesi toprağa verilmek üzere Trabzon\'a gönderildi.

Olay gece saatlerinde, Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş\'e tüfekle ateş etti. Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş yaşamlarını kaybederken, Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş daha sonra kendini vurarak yaşamına son verdi. Mithat Memiş, Ömer ve Fikriye Memiş\'in cenazeleri otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne gönderildi. Cinayet kurbanı çiftin cenazeleri otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra memleketleri Trabzon\'un Akçaabat ilçesine gönderilirken, intihar eden Mithat Memiş\'in otopsi işleminin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),(DHA)

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105 yaşındaki Zeynep nineden Mehmetçiğe destek

Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi\'nden yola çıkan 200 araçlık konvoy, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek için kesilmek üzere Kilis\'e getirdiği 11 küçükbaş hayvanı, askeri yetkililere teslim etti. Yakınlarının, Türk bayrakları ile \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atıp, şehitler için dua ettiği Zeynep Bekereci, \"Allah\'ım askerleri korusun. Allah yardım etsin askerlerimize. 11 kurbanlık getirdim. Askerlerimize koyunları kurban edeceğim\" dedi.

Öte yandan Diriliş Gençlik Derneği de, Mehmetçiğe destek için Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Burada basın açıklaması yapan Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, yanlarında getirdikleri baklava ve yiyecekleri askeri yetkililere teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gruplardan görüntü

- Zeynep ninenin konuşması

- Diriliş Gençlik Derneği üyeleri

- Basın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

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Pazar esnafı tezgahını Mehmetçik için açtı

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde pazar esnafı Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiklere destek amacıyla 2 günlük hasılatlarını bağışlama kararı aldı. Bu amaçla hareket eden esnaf, bugün tezgahını Mehmetçik için açtı.

Manavgat\'ta bugün kurulan pazarda bir grup esnaf tezgahını Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik için açtı. Pazar esnafı tezgahlarında \"Bugün bu tezgahtaki satışların kazancı Afrin\'deki Mehmetçiklere bağışlanacak\" yazılı tabelalarla meyve ve sebze satışı yaptı. Satışların yarın da devam edeceğini belirten esnaf, vatandaşın gösterdiği ilgiden memnun oldu. Esnaf Tahir Ünal, televizyonda bir simitçinin günlük hasılatını Afrin için bağışladığı haberini gördükten sonra kendilerinin de böyle bir kampanya düzenlemek istediklerini söyledi. Pazarcı arkadaşları ve Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan\'la bu düşüncesini paylaştığını ve herkesin bu fikri onayladığını belirten Ünal, \"Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Afrin\'de teröristlerle çarpışan askerlerimizin herhangi bir ihtiyacının olduğunu düşünmüyoruz. Ancak manevi olarak birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Biz millet olarak askerimizin yanında olduğumuzu göstermeliyiz\" dedi. Tahir Ünal, yarın akşam elde edilen geliri herkesin adının yazılı olduğu formlarla imza karşılığında toplayacaklarını ve gereğinin yapılması amacıyla kaymakamlığa teslim edeceklerini de kaydetti. Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Manavgatlıların devletine ve milletine her zaman sahip çıktığını belirterek, pazarcı esnafının kendilerinden bağımsız olarak böyle bir düşünce içinde hareket etmelerini memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Vatandaş da pazarcı esnafının böyle bir kampanya yapmasından dolayı çok memnun olduklarını aktarırken, askerlerin durumunu düşündüklerini için kendilerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Pazardan görüntüler

- Vatandaşın alışveriş yapması

- Pazarcı Tahir Ünal’ın açıklaması

- Detay görüntüler

02.00\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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\'Zeytin Dalı\' şehitlerini anma konvoyu

Antalya\'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla toplanan yüzlerce araç, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için kent merkezinde konvoy oluşturdu. Birçok otomobil firmasının destek verdiği konvoya motosiklet grupları da katıldı.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi önünde toplanarak, şehitler için önce saygı duruşunda bulunan grup, ardından İstiklal Marşı okuyarak yola çıktı. Türk bayrakları ile donatılan araçlar, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Antalyaspor Kavşağı\'ndan geçen konvoy, aynı güzergahı takip ederek geri döndü. Organizasyona araçları ile katılan Ali Ünlü, Mukbil Girgin ve Davut Uğur Ada, şehitlere minnettarlıklarını böyle bir etkinlikle gösterdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafik polisi eşliğindeki konvoydan görüntü

- Detay görüntüler

192 MB /// 01.43”

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Marmara Denizi\'nde 1.5 metrelik köpek balığı yakaladılar

Tekirdağ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sabah balığa çıkan Ahmet Şenses, arkadaşsıyla birlikte denizde 1.5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında köpek balığı yakaladı.

Tekirdağ\'ın Marmara denizine kıyısı bulunan Marmara Ereğlisi ilçesinde 10 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte sabah erken saatlerde avlanmak için Marmara Denizi\'ne açıldı. Büyük bir balığın takıldığı gören Şenses ve arkadaşı ağı topladığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladıklarını fark etti. Tekneye aldıkları camgöz cinsi köpek balığını Marmara Ereğlisi\'nde ki balıkçı tezgahında sergilerken, görenler yoğun ilgi gösterdi Şenses balığın İstanbul\'daki restorana satılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaklaşık 1.5 metre boyundaki köpek balığı

-Balıkla selfi yapan vatandaşlar

-Balığa ilgiyle bakan çocuklar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)



