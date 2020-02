DHA YURT BÜLTENİ-10

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİN\'DE ZAFERE YAKLAŞIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıldığını belirterek, \"Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere kente geldi. Kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gençler, inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin\'e çağrı yaptığı zaman önce ben gideceğim, sonra siz geleceksiniz. Ne diyorduk? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Biz hep sabrettik. Sınırlarımızda haddinizi bilin. Bizi Hatay\'da, bizi Kilis\'te, Mardin\'de rahatsız ediyorsunuz, haddinizi bilin. İçerideki teröristlerden 40 yıl çok çektik. Ama bu sabrın bir sonu vardı. Bıçak kemiğe dayandı. İçerideki teröristler, Suriye\'deki teröristlerle birleşti. Bir de utanmadan, sıkılmadan Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı\" dedi.

\'BİZE TOPRAKLARIMIZ YETER\'

\"Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz\" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

\"Unutmayın, sabreden kimse, zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ, taş, tepe yürüyor. Bu sabah sayı yaklaşık 1600\'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsur ÖSO\'dan olmak üzere şehidimiz var. Yine şu an itibariyle 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus\'ta, El Bab\'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin\'de de, İdlib\'de de, Münbiç\'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsün istiyoruz. Bizdeki çadırlarda değil, kendi topraklarında onlara evler yapalım. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak, kardeş Suriye\'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken, 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem.\"

\'SENİN DEVLETİN PENSİLVANYA MI?\'

FETÖ yargılamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Neymiş, paralel devletmiş. FETÖ senin devletin Pensilvanya mı? Sen adamlarını al, Pensilvanya\'da yaşa. Bunlar bedelini ödüyor. Bazıları bize geliyor, acınası haller yapıyor, \'Benim oğlumun suçu yok\' diyorlar. Türkiye yargı devleti. Zaten çıkar. Acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bunlar millete zulmettiler. Parçaladılar, böldüler, sonra da kaçıp gittiler. Gelemiyorsun, niye? Korkaksın, korkak. Suçlusun. Korkaklar zafer anıtı dikemezler\" dedi.

\'İHANETLERİ, YALANLARI, RİYAKARLIKLARI UNUTMAYACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar\'daki 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'yi fersah fersah ileriye taşıdıklarını söyledi. Son 4-5 yılda yaşananların eski Türkiye\'nin başına gelmesi durumunda hallerin harap olacağını dile getiren Erdoğan, bu eski Türkiye\'yi milli gelirde dünyanın 17\'nci büyük ülkesi haline getirdiklerini aktardı. Afyonkarahisarlılara müjdelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Afyonkarahisar, büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Doğumlar artarsa 2019\'da büyükşehir olur, ama taşıma ile olmaz. En geç bir seçim sonra Afyonkarahisar\'ın büyükşehir olarak yoluna devam edeceğine inanıyorum\" diye konuştu.

\'KIZILELMA BELİRLİ BİR NOKTA DEĞİL, SONSUZLUKTUR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Afrin\'de Mehmedimizle birlikte yürüyoruz. Korkaklar zafer anıtı dikemezler, bu böyle biline. Mehmedim \'Hedefim Kızılelma\' diyor. Yanlış anlaşılmasın, Kızılelma belirli bir nokta değildir, sonsuzluktur. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Son nokta şehadettir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabalağın \'Reis bizi Afrin\'e götür\' diye seslenmesine, \"Şu anda sıkıntı yok, olduğu takdirde bizler de başkomutan olarak beraber gideriz\" diye yanıtladı.

\'SİNSİLİKLERİ DE UNUTMADIK\'

Recep Tayyip Erdoğan, halen önceliklerinin meseleleri konuşarak, müzakere ederek, karşılıklı hassasiyetleri ve çıkarları gözeterek çözmekten yana olduğunu söyledi. Bu yöntemin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Bu sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz, 60 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olmak üzere toplam 91 şehidimiz var. Biz ne karnından konuşanlardan ne lafı eğip bükenlerden olacağız. Dost acı söyler prensibiyle doğru bildiklerimizi muhataplarımıza ifade ettik. Açık sözlü olduk, bize de açık sözlü olunmasını istedik. Geçmişte bazı konularda halen İran\'la, Irak\'la, Rusya\'yla, ABD ile, Avrupa ülkeleriyle çeşitli anlaşmazlıklarımız, çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Bunları Allah\'ın insanlara en büyük lütfu olan akılla, diyalogla, konuşmayla hepimiz çözdük. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik. Konu çok daha ciddi çatışma alanlarına taşındıysa bunun bedeli gelecek nesillere sari şekilde ortaya çıkıyor. Lozan\'daki kazanımları ve kayıplarımızı unutmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumla bütünleşme adımlarımızı unutmadığımız gibi bizi önce oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri, yapılan gizli açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakarlıkları da elbette unutmayacağız.\"

\'YUMRUK VE TOKAT KAÇINILMAZDIR\'

Devletler arasındaki ilişkilerin mutlak dostluk veya mutlak düşmanlık değil, ortak çıkarlar üzerine bina edilmesi gerçeğinden hareket ettiklerini belirten Erdoğan, \"Bizimle ortak bir gelecekte yürümek isteyenlere ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk ve tokat olması kaçınılmazdır. Herkes ettiğini bulacaktır. Biz hep iyilik ettik, iyilik peşinde koştuk. Kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin iyiliğini istedik. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceğine inanıyoruz. İyi niyetli olmak hazırlıksız olmak demek değildir. En iyisini umacak ama en kötüsüne hazırlıklı olacağız\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan\'a, yerel kıyafet giyen kadınlar çeşitli hediyeler takdim etti.

2)SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, AFAD\'I ZİYARET ETTİ

Ordu\'da bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD\'ı ziyaret etti. Sel yada su baskınlarına maruz kalan alanlara bina yapılmaması konusunda çalışmalar yapıldığını belirten Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, \"Vatandaşımızında buna itina etmesi gerekir. Bizimde ilgili kuruluşlarımız belediyelerimiz başta olmak üzere bu meselenin üzerinde durması gerekir. Bundan sonra asla riskli alanlara bina yapılmamalıdır. Yapılmış olanlarıda mutlaka başka alanlara taşıyacak, tahliye edecek, yada oradaki riski azaltacak çalışmalar yapmamız gerekiyor\" dedi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ikinci bölümünde ise AFAD İl Müdürü Osman Işık, Başbakan Yardımcısı Akdağ\'a AFAD çalışmaları ve Ordu\'nun durumuyla ilgili brifing verdi.

Geceyi Ordu\'da geçirecek olan Recep Akdağı\'ın yarın Ankara\'ya döneceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'tan Mehmetçik için dua (EK)

3)ALİ ERBAŞ, ŞEHİT EVİNDE

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Reyhanlı İlçesi\'nde, 31 Ocak’ta teröristlerin roketli saldırısında uyurken şehit olan lise öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın babası Ahmet Avlar\'a başsağlığı diledi. Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile birlikte acılı aileye taziyelerini sunan Ali Erbaş, okunan duaların ardından, \"Milletimiz önemli bir imtihan veriyor. Hepimiz birlikte bu imtihanı sabırla ve kararlılıkla başaracağız inşallah. Askerimiz cephede gerekeni yapıyor. Duamızla onlarla beraber oluyoruz. Cenabı hak, memleketimizi, milletimizi en kısa zamanda bu mücadeleden zaferle çıkarsın. Bizim yüreklerimiz sinelerimiz milletimiz için ordumuz için ezanımız bayrağımız için toplu vuruyor. Toplu vurduğu sürece de hiçbir güç bizi sindiremeyecek\" dedi. Şehit babası Ahmet Avlar ise, \"Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Ezanlarımız susmasın, bayraklarımız hep dalgalansın. Rabbimizden tek dileğimiz budur\" diye konuştu.

4)BAKAN TÜFENKCİ: ETNİK GRUBA DEĞİL, TERÖRE KARŞI OPERASYON YAPIYORUZ

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın etnik gruba karşı değil, teröre karşı yapıldığını belirterek, \"Her zaman dediğimiz gibi biz Afrin\'e bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz. Biz teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de destekçileri de bunu çok çok iyi biliyor\" dedi.

Malatya\'da partisinin Yeşilyurt ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Bakan Bülent Tüfenkci, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendirdi. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin bu operasyonları daha önce de yaptığını hatırlattı. Cerablus, El Bab, Nusaybin, Sur, Cizre ve Şırnak\'taki operasyonları hatırlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

\"Terörle mücadele ediyoruz. Terörün belini kırdık, hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik, etmeye de devam edeceğiz. Bunun devamı olarak da sınırlarımızın dışında da yuvalanan terör örgütlerine karşı tıpkı Kandil\'e yaptığımız operasyonlar gibi, tıpkı El Bab\'a yaptığımız operasyonlar gibi şu anda da Afrin\'e operasyon yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz Afrin\'e bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz. Biz teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de destekçileri de bunu çok çok iyi biliyor. Biz bunu görüşmelerde belgeleriyle ortaya koyduk. Onlardan farklı bir anlayış değil, teröre karşı ortak bir anlayış bekliyoruz. Eğer samimilerse, eğer dünya samimiyse, eğer Cenevre, Birleşmiş Milletler\'in bir anlamı varsa, terörün o bölgelerde yok edilmesi, o çocuklarının özgürlüğe kavuşturulması lazım. Eğer oradaki ticareti terör örgütleri kontrol ediyorsa, sömürüyorsa, oradaki tarımı terör örgütleri Afrinli\'lere yedirmiyorsa, Türkiye olarak biz bundan rahatsızlık duyarız. Bir de oradan terör yuvalanmalarıyla Türkiye\'ye karşı füzeler atılıyorsa, sivil vatandaşlarımız şehit oluyorsa veya insanlarımız yaralanıyorsa biz buna asla ve asla müsaade etmeyiz, ettirmeyeceğimizi de ilan ettik ve operasyonlar da başarıyla devam ediyor. Türkiye\'de de dünyada da bu anlayışla biz hareket ediyoruz ve bu anlayışla bu operasyonları sürdürüyoruz.\"

Türkiye\'nin operasyonlarda sivil hassasiyetini gözettiğini vurgulayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Gittiğimiz yerlere insani yardımımızla, gittiğimiz yerlerde sivillere karşı hassasiyetimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dünyada fark oluşturuyoruz. Birileri bunu yalan algılarla, operasyonlarla, sosyal medyadaki farklı farklı alanlardaki fotoğrafları algı haline getirerek, bugün Türk askerlerinin operasyonları gibi sunmalarına rağmen biz, bu hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz ve inşallah da operasyondan başarıyla çıkacağız\" dedi.

5)SAPANCA\'DA ANNELER MEHMETÇİK İÇİN ATKI VE BERE ÖRDÜ

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyona destek vermek amacıyla görev yapan Mehmetçikler için atkı ve bere ördü.

Sapanca Belediye Düğün Salonunda bir iplik firmasının organizasyonuyla gerçekleştirilen \"İpler bizden örmesi sizden\" kampanyasına İlçe Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Birol Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Salonda biraraya gelen 300 kadın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere atkı ve bere örmeye başladı. Örgü yapan Arzu Yılmaz, \"Buraya askerlerimiz için toplandık. Onlara dua ederek işlediğimiz örgülere anne ve abla sevgisini de katıyoruz. Devlet askerlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ama biz bu sevgimizi katarak işlediğimiz bu örgüler yavrularımıza zırh olmasını istiyoruz\" dedi.

Atkı ve bereler tamamlandığında Afrin\'deki Mehmetçiklere gönderilmek üzere Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edileceği öğrenildi.

6)ŞANLIURFA’DA SAĞANAK YAĞIŞ

ŞANLIURFA\'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Son günlerde kurak günler geçiren ve hava sıcaklıklarının 15 derecelerde seyrettiği Şanlıurfa\'da, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, araç sürücüleri yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle kent merkezinin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşanması günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise sağanak yağmurun sel baskınlarına neden olabileceği ve 2 gün boyunca kentte etkili olacağı bildirilerek, vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi.

7)YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Yusuf Oduncu (80), Cuma namazına gelmemesi üzerine şüphelenen arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Çevreyolu Caddesi üzerinde tek katlı evde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Yusuf Oduncu\'nun Cuma namazına gelmemesinden şüphelenen arkadaşları durumu oğlu Hasan Oduncu\'ya bildirdi. Eve giden Hasan Oduncu ve arkadaşları, Yusuf Oduncu\'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Oduncu\'nun öldüğünü belirledi. Oduncu\'nun cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

8)EDİRNE\'DE KUKERFEST ŞENLİĞİ

BULGARİSTAN\'ın Yambol kentinde binlerce yıllık geleneğe sahip olan Kukerlandia maske festivali ilk kez Edirne\'de düzenlendi. El yapımı maske ve rengarenk geleneksel kıyafetleriyle yapılan gösteriler renk görüntülere sahne olurken, izleyenler gösteri ekibiyle fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Edirne Belediye ve Bulgaristan\'ın Yambol Belediyesi, sınır ötesi işbirliği kapsamında proje hazırladı. İki ülkenin karşılıklı olarak kültürünün tanıtılacağı projede binlerce yıllık geçmişe sahip olan Kukerfest maske festivali gösteri ekibi Edirne\'ye geldi. Edirne Belediyesi\'nin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi\'nde düzenlediği etkinlikte el yapımı maskeler ve geleneksel kıyafetleriyle gösteri ilgiyle izlendi. Vatandaşlar ilginç maskeleri ve çanlarıyla renkli görüntülere sahne olan gösterilerin ardından fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bulgaristan Yambol Belediye Başkanı Georgi Slavov, Edirne\'de olmakta dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Yıllar içinde Edirne ile iyi dostluklar kurduk. İki halk içinde güzel şeyler yaptık. Yambol Kuker oyunları geleneğini Edirne\'ye sevdirmek için iki belediye başkanı olarak büyük emeğimiz var. Bunu başardık. Bugünkü etkinlik iki belediye arasındaki dostluğun güzel bir simgesidir. Her hafta sonları Yambol vatandaşları Edirne\'ye gelir. Bu etkinlikle birlikte sınırların bir öneminin kalmadığını ve insanlar arasında iyi ilişkiler olacağını gösterdik. Bu projemizle beraber iki şehir halkına dostluğumuzu pekiştirmek ve gelecek nesillere olumlu bir gelişme bırakmak istiyoruz\" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı hatırlatarak şunları söyledi:

\"Vatanın bölünmemesi için canlarını hiçe sayarak Afrin\'de terör örgütlerine karşı savaşan kahraman Mehmetçiklerimizi, Mustafa Kemal\'in ordusunu sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Terör hep yanı başımızda terörün tek bir amacı var. Milletin birliğini, dirliğini bozmak. Vatandaşın halkın günlük yaşayışını etkileyerek, onları sindirmek, korkutmak. Türk milleti öyle bir millet ki, asırlar boyunca hiç bir teröre, hiç bir teröriste geçit vermemiş büyük bir millettir. Bu etkinliği gerçekleştirirken, elbette şehitlerimize rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Burada bu kadar insan toplanarak bu festivali yaparak bir taraftan da bütün teröre ve teröristlere meydan okuyoruz. Size asla Türkiye\'yi, Türkiye Cumhuriyeti\'ni ve Türk vatandaşını teslim etmeyeceğiz diyoruz. Bu bunun mesajıdır\"

Yambol ile kardeş belediye olarak bir çok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Gürkan, \"Trakya\'yı kuran, adını veren büyük Trak medeniyetinin 8 bin yıllık bir geleneği olan Kuker festivalinin bir ayağını Edirne\'de gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta festival Yambol\'da yapılacak, bizde Edirneliler olarak orada olacağız, destek vereceğiz\" diye konuştu.

SABA TÜMER: ÇOK BEĞENDİM

Kahkahalarıyla ünlü televizyon programcısı Saba Tümer, yazarı olduğu Posta Gazetesi ve Edirne Belediyesi\'nin organizasyonuyla kente geldi. Festival gösterilerini ilgiyle izleyen Tümer, Edirne\'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini ifade ederek, \"Edirne\'ye ilk defa geliyorum, çok beğendim. Posta Gazetesi\'nin gezisiyle Edirne\'ye geldim. Festivali ilk kez gördüm, ne olduğunu tam anlayamadım. Sembolik olarak baharı karşılaşama ve kötülükleri kovma festivali. Çok güzeldi onlarla halay bile çektim. Bütün Edirne halkı burada, çok eğlenceliydi. Bir kaç hafta sonra kitabım çıkacak. 21 günde mutluluk planı. Ekranlara da çıkacağız. Kitap için ara vermiştik, ekranlara dönüyoruz\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF YARIŞI

Kukerlandia festivalinde gösteri yapmak için kente gelen ekip, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Üzerlerinde el yapımı maske ve yaklaşık 20 kiloluk çanlar taşıyan gösteri ekibi, yaptıkları gösterilerle sembolik olarak baharı karşıladı ve kötülükleri kovdu. Bu anları cep telefonlarına kaydedenler ise ekip üyeleriyle fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirileriyle yarıştı.

KUKERLANDİA FESTİVALİ

Kuker oyunları geleneği Antik çağlara Trakların Dionysus tanrısı şenliklerine uzanıyor ve günümüze bölge halkı tarafından yaşatılarak taşınmıştır. Kuker toplulukları el yapımı maskeler ve üzerlerindeki sayıca fazla çanlarla gösterilerini sunuyorlar. Maskeli ve renkli kıyafetli gruplar köy ve kasabalarının sokaklarını ve evlerin avlularını dolaşarak baharın yaklaştığı günlerde bağıra çağıra ve gürültü yaparak kıştan kalan kötü ruhları, hastalıkları, kötülükleri ve soğuk havayı uzaklaştırmak ve diğer yandan sağlık ve bereket için sürüm, ekim ve hasat gibi sembolik hareketler yapıyorlar.

9)İLGİNÇ KOSTÜMLERİYLE ERCİYES DAĞINDA BUZ GİBİ SU VE KAR DOLU HAVUZA ATLADILAR

Her yıl kış sporlarıyla kostümlü eğlenceyi ve adrenalini buluşturan bir içecek firması hazırladığı programla Erciyes dağının Tekir yaylası Develikapı da adrenalin tutkunlarını ağırladı. 30 takım buz gibi su dolu havuza atladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla Erciyes Kayak Merkezinde buz gibi kar sularıyla dolu kar havuzuna 150 metre uzaklıktaki rampadan ayaklarındaki kayak ve kızaklarla kayıp atlayan gençler soğuğa meydan okudu. Genç kız ve erkeklerden oluşan 30 takım, yaratıcı kostümleri ve şovlarıyla jüriyi etkileyip puan toplamaya çalıştı. Titanic, Geyşa, Taş devri, Peckman Transformers gibi birçok konsepte kostüm hazırlayan yarışmacılar , kendilerini izleyenlere 3 derece hava sıcaklığında eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmacıların giydiği eğlenceli kıyafetler de etkinliğin şov unsurunu güçlendirdi. Kostüm seçimi, atlayış performansı ve seyircinin tepkisi jürinin puanlarını belirledi. Soğuktan buz kesen tüm katılımcılar yarışmadan sonra , verilen partide ısınarak eğlenceyi sürdürdü. Buz gibi sudan çıkan yarışmacılar, programın çok eğlenceli olduğunu ifade ettiler

10)YÜZLERCE DOĞA SEVDALISI, BADEM AĞAÇLARI İÇİN YÜRÜDÜ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, kent protokolünün yanı sıra 500 kişinin katılımıyla \'Doğaya Saygı, Badem Çiçeği\' adlı yürüyüş düzenlendi.

Datça\'nın ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Yaka Mahallesi\'nde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) önünden başlayan \'Doğaya Saygı, Badem Çiçeği\' adlı yürüyüş, doğayla iç içe olan 2 bin 901 metrelik parkurda gerçekleşti. Çeşme Köyü\'nde sona eren yürüyüş, Datça\'da bu yıl 16-18 Şubat tarihleri arasında ilki düzenlenen \'Badem Çiçeği Festivali\' kapsamında gerçekleştirildi. İlçe Kaymamamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş\'un da aralarında yer aldığı yürüyüşe katılan 500 doğa sevdalısı, yol boyunca minik molalar verip, yol kenarındaki bembeyaz çiçekleriyle olanca güzelliğini sergileyen badem ağaçları önünde durup anı fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

\"ETKİNLİKLER DOSTLARLA GÜZELDİR\"

Datça\'nın tarihi zenginliklerinin yanı sıra güzel doğası ve sanata duyarlı insanlarıyla ülkenin en nadide köşelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Uçar, \"Datça\'nın sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğinin en güzel göstergesi, UKKSA\'dir. Badem Çiçeği Festivali, bize baharın geldiğini müjdeliyor\" dedi. Kaymakam Bakır ise konuşmasında, Datça\'nın tüm ayları ve mevsimleriyle ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, \"Datça, sizlere yılın bütün zamanlarında sizlere ayrı bir güzellik sunuyor. Bu festivalin Datça\'nın bütün güzelliklerini sizlere tanıtılmasına vesile olmasını umut ediyorum. Baharın geldiği bu günlerde ülkemizin bütün coğrafyasına, dağlarına, ovalarına baharın gelmesini diliyorum\" diye konuştu.

KARANLIĞA KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

UKKSA\'da düzenlenen, Badem Çiçeği Resim sempozyumunun konuklarından, Ataol Behramoğlu ise yürüyüş öncesi halka hitaben yaptığı konuşmada, herkesi karanlığa karşı mücadeleye çağırdı. Behramoğlu, şunları söyledi:

\"Ülkemizin bütün bölgelerinde olduğu gibi bu coğrafyamızda karanlığın tehdidi altında. Bir hafta evvel gazeteye bir haber düştü. Bademin yurda ithalinde yüzde 43.2 olan gümrük vergisini yüzde 15\'e indirdiler. Bu şu demek; Buna karşı ciddi mücadele etmezsek, birkaç sene sonra buğdayda olduğu gibi bademin b\'si bile kalmayacak. Şuanda bademin yurtdışındaki fiyatı, Türkiye\'deki piyasa fiyatından daha ucuz. İki yıl öncesine kadar, Türkiye\'den yurtdışına giderken, buradan badem alırdım. Dolayısıyla sevda, arkasında mücadele gerektirir. Eğer bu coğrafyaya sevdalıysanız, mücadele etmeniz gerekir.\"

11)ADIYAMAN\'DA MEHMETÇİĞE DESTEK KONVOYU

ADIYAMAN\'da, Türkiye Toplu Taşımaları İşçi Sendikası tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı\' hareketine destek amacıyla konvoy düzenlendi.

Düzenlenen konvoya Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, minibüs şoförleri ve vatandaşlar katıldı. Bin 500 minibüsün katıldığı konvoyda, Türk bayrakları ile süslenen ve Mehter Marşı çalınan araçlarla şehit turu yapıldı.

Türkiye Toplu Taşımaları İşçi Sendikası Adıyaman il ve İlçeler Şube Başkanı Mahmut Pektaş, \"Bütün başkanlara örnek olması amacıyla Afrin\'deki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu \'Zeytin Dalı\' operasyonuna kalbi desteklerimizi sunmak, destek vermek amacıyla bugün Adıyaman merkezde böyle bir program başlattık. Bizler Türkiye Toplu Taşımaları İşçi Sendikası üyeleri olarak ve sektörde kar amacı güden bir kuruluş değiliz. Aynı zamanda bizler memleket sevdalısı olan bir kuruluş olduğumuzu sahip çıktığımızı belirtmek üzere buradayız\" dedi.

12)ÖĞRENCİLER ŞEHİT YOKLAMASI YAPTI

ADIYAMAN İl Öğrenci Meclisi üyeleri, Suriye\'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerlerin isimlerini her birlikte söyleyip yoklama yaptı.

Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan 50 kişilik Adıyaman İl Öğrenci Meclisi üyesi öğrenciler, şehitlerin isimlerini hep birlikte söyleyip yoklama yaptı. Öğrenciler adına konuşan İl Öğrenci Meclisi Başkanı Ahmet Berat Söylemez, \"Mehmetçiğimiz şuanda Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda göğüs göğüse canları pahasına sırf bizler rahat edelim diye eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ediyor. Hedefleri vatanın bütünlüğü ve korunması olan askerlerimiz eşine pek rastlanmamış kahramanlık destanı yazmakta ve bu uğurda can vermektedirler, Bizler Adıyaman İl Öğrenci Meclisi olarak kahramanca savaşan askerlerimizin destekçisi olduğumuzu ve şehitlerimizi unutmadığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu gençlerki Muhammed Mustafa’nın ümmeti olan gençlerdir. Gençlerimiz özlerine dönmektedir inşallah\" dedi.

