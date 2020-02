DHA YURT BÜLTENİ-10 

Eğitim uçağı düştü 2 pilot şehit oldu

İZMİR’de Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan eğitim uçağı kalkışından bir süre sonra düştü. Uçağın enkazına ulaşılırken, TSK’dan yapılan açıklamada iki pilotunda şehit olduğu açıklandı.

Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan bugün saat 10.26’da havalanan iki pilot, SF-260D eğitim uçağı ile tecrübe uçuşu yapmak amacıyla havalandı. Eğitim uçağı ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesildi. Ardından başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonrasında bölgeye AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve AKS (Arama, Kurtarma, Sağlık) ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın enkazına havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağın enkazına ve iki pilota ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki pilotunda şehit düştüğü belirlendi. Olay yerine ambulansların yanı sıra AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve AKS (Arama, Kurtarma, Sağlık) ekipleri de sevk edildi.

\"TSK’DAN AÇIKLAMA\"

TSK’dan yapılan açıklamada uçağın ve şehitlerin cenazelerine ulaşıldığı belirtilirken, \"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26\'da konuşlu bulunduğu Çiğli-İzmir 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah\'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz\" ifadeleri yer aldı.

KAZA KIRIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Uçağın düşüş sebebinin belirlenmesi amacıyla ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza kırım ekipleri uçağın irtibatının neden kesildiğini ve düşüş sebebini bulmak için enkaz üzerindeki incelemelerine başladı. Hava koşullarının uçuşa uygun olduğu belirtilirken, teknik bir arıza nedeniyle uçağın düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

KUTU

KENTTE ÖNCEDEN YAŞANAN EĞİTİM UÇAĞI KAZALARI

- İzmir\'de daha önce de eğitim uçakları düştü. 2011\'de İzmir\'in Selçuk ilçesinde Türk Hava Kurumu\'na ait T- 67 tipi eğitim uçağı, Efes Antik Kenti yakınındaki ayva bahçesine düştü. Pilotlar Necmi Mızrak ile Can Ergün yaşamlarını yitirmişti.

- Yine aynı yıl Çiğli 2\'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı\'ndan kalktıktan sonra Menemen ilçesine bağlı kırsal Görece Mahallesi yakınlarında, ağaçlara da çarparak mandalina bahçesine gövde üzerine inen eğitim uçağında 2 polot yaralı kurtulmuştu.

- 2012\'de ise Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalandıktan sonra Foça ilçesi açıklarında denize düşen T-37C tipi askeri eğitim uçağında Pakistanlı Binbaşı Masoud Hussain Chhachhar ve Teğmen Serkan Sağır şehit düşmüştü.

- Yine aynı yıl Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı\'ndan kalktıktan sonra Beydağ ilçesinin Çomaklar Köyü yakınlarında düşen Türk Hava Kurumu\'na ait Cessna 172S tipi TC - CBI tescil işaretli eğitim uçağında bulunan, hava kuvvetlerinden emekli yüzbaşı olan öğretmen pilot Ahmet Can Damarsardı yaşamını yitirmişti. Eğitim alan Volkan Umudum ise yaralanmıştı.

Afrin’de teröristler 5 kilometre hendek kazmış

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarılan Dikmetaş Köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğindeki hendeğin harekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesinden Burseya Dağına uzandığı belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında çok sayıda köy terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden temizlenen yerleşim alanı ve kritik bölgelerde güvenlik güçlerinin patlayıcı imha çalışması devam ediyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek Azez ve çevre köylere gidenler de geri dönüyor.

5 KİLOMETRELİK TÜNEL

Kısa süre önce harekat kapsamında Afrin’in Dikmetaş Köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanmış patlayıcı arama ve temizliğinin devam ettiği Dikmetaş Köyü ile Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Yazıbağ Köyü arasındaki bölgede 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde görenleri şaşırtan hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.

Görenleri şaşırtan kilometrelerce uzanan arazi tipi araçların hareket edebileceği tünelin teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendeğin ayrıca kara operasyonunda birliklerin hareket alanını kısıtlayarak ilerlemesini engellemeyi amaçladığı kaydedildi.

Ertuğrul\'un toplarına ulaşıldı

JAPONYA\'ya yapılan ziyaretten dönerken 1890 yılında Pasifik Okyanusu\'nda 550 denizcisiyle batan Ertuğrul Fırkateyni\'nde sürdürülen kazı ve kurtarma çalışmalarının bu yılki etabında; top, mermi ve gülleler gün ışığına çıkarıldı.

Pasifik Okyanusu\'nda batan Ertuğrul Fırkateyni\'nde 11 yıl önce başlayan kazı ve kurtarma çalışmalarının bu yılki ayağı, Ocak\'ta başladı. Ertuğrul\'un battığı kayalıklardan 200 metre açıkta ve 30-40 metre derinlikte, çalışmalar yürütülüyor. Japon ve Türk dalgıçların ortaklaşa yaptığı 120 dalışta; Osmanlı gemisine ait toplar günü ışığına çıkarıldı. İngiliz Palliser marka 3 adet 52 kilo ağırlığında top mermisi ile 3 adet 30 kilo ağırlığında top mermisi dalgıçlar tarafından 127 yıl sonra gün ışığına çıkarıldı. Yapılan kazı kurtarma çalışmaları sırasında ayrıca porselen tabaklar, gemiye ait ahşap ve metal parçalarda çıkarıldı. Eserler Kushimoto kentindeki Ertuğrul Araştırma Merkezi ve Konservasyon Laboratuvarı\'na getirilerek üzerinde çalışmalara başlandı. Ertuğrul Fırkateyni\'nden çıkarılan eserler kısa zamanda Japonya\'da da duyuldu. Kusimoto kentindeki okuldaki öğrenciler ile yöredeki üniversitelerin tarih bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, Ertuğrul Araştırma Merkezi\'ne akın ederek proje başkanı kaptan Tufan Turanlı\'dan bilgi aldı. Turanlı ülkede düzenlediği konferansta, 11 yıldır süren çalışmalarda gelinen noktayı, çıkarılan eserleri, eserlerin Japonya\'da ve Türkiye\'de sergilenmeleri ile Türk -Japon dostluğuna olan katkılarını görseller eşliğinde anlattı.

Çalışmaların başladığı ilk yıldan itibaren 8 bin 130 eser ve kalıntı çıkarıldığnı belirten Turanlı, bu yılki programda önceki yıllarda çıkarılan eserlerin konservasyon ve restorasyonuna ağırlık verileceğini belirterek, \"Geminin cephaneliğine ve buradan çıkarılan buluntulara öncelik veren ekip bilhassa çıkarılan top mermileri ve güllelerin tuzdan arındırılması ve konservasyonuna yönelmiştir. Bu top mermilerinden 7 inç (18 cm) çaplı iki adedinin konservasyonu gerçekleşmiştir. Ertuğrul Firkateyni\'nden çıkarılan bu Palliser mermisinin ağırlığı 30 kilogram olmasına rağmen, askeri kayıtlarda merminin asıl ağırlığının içindeki boşluğa yerleştirilen 2.5 libre (1.3 kg) patlayıcı ile birlikte 115 libre (52 kilo) olduğu bilinmektedir. Ateşleme fitiline sahip olmayan, hedef darbesine çarptığı anda darbenin tesiriyle patlayan Pallister mermilerinin kullanımı, modern gemi gövdelerinde tesirini kaybettiği için 1880li yıllardan sonra İngiliz Donanması tarafından kaldırılmıştır\" dedi.

Ertuğrul Firkateyni kazılarının Arkeolojik Başkanı olan Turanlı\'nın eşi, iki çocuk annesi İspanyol Dr. Berta Maria Lledo Solbes Turanlı ise, \"Japon ve Türk halklarının dostluğu ve dayanışmasının simgesi olan Ertuğrul Firkateyni Sergisi\'ni en kısa zamanda memleketim İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok yerine götüreceğim. Türk askerinin, Türk ordusunun 127 yıl önce yaşadığı ve bugüne kadar taşıdığı barış ve dostluk için yaşamlarını verdiği bu hikayeyi, tüm dünyaya duyuracağım. Bu dostluğu duyurmak için 5-6 dilde hazırladığım kitap ve sunumu şehitlerimize armağan edeceğim\" dedi.

Turanlı kurtarma ve konservasyon çalışmalarının mayıs ayının ortalarına kadar süreceğini belirtti.

GEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Ertuğrul Fırkateyni 1890 yılında II. Abdülhamit tarafından bir iyi niyet elçisi olarak Japonya\'ya gönderilmişti. Bin bir zorlukla Japonya\'ya varan denizcilerimiz dönüş yolunda Kushimoto açıklarında bir fırtınaya yakalanmışlar, Ertuğrul kayalıklara çarparak parçalanmıştı. Görevinden çok batışıyla iki halkı yakınlaştıran Ertuğrul Fırkateyni bugün Türk ve Japon halklarını yakınlaştıracak yeni bir projenin çıkış noktasını oluşturuyor. 630 denizcisiyle 11 ay süren bir seferin ardından Japonya\'ya varan Ertuğrul Fırkateyni Japonya\'da İmparator Meici tarafından ihtimamla karşılanmış, İmparator\'un isteği üzerine gemi komutanı Osman Paşa, konuşmasını Türkçe olarak yapmıştır.

Zorluklarla tamamladıkları bu önemli görevden sonra denizcilerimiz tayfun mevsimi olduğu halde dönüş yolculuğuna çıkmışlardır. Ertuğrul Japonya\'nın güneyinde Oshima adası açıklarında kayalıklara çarparak parçalanmış, Osman Paşa dahil 550 gemici şehit olmuştur. Oshima köylüleri 69 denizcinin kurtarılmasında ve şehitlerimizin gömülmesinde çok büyük emek vermişlerdir.

4 bin lira başlık parasıyla kaçarken yakalandı

ADIYAMAN\'da dün Mehmet K.(55) ile dini nikahla evlenip, sabah başlık parası olarak aldığı 4 bin lirayla kaçmaya çalışan A.S. yakalanıp, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet K., Gaziantep\'te bir yakını aracılığıyla tanıştığı A.S. ile dini nikah kıydırıp evlendi. Mehmet K.\'nın 4 bin lira başlık parası verdiği A.S., iddiaya göre sabah saatlerinde parayla evden ayrılıp kaçmaya çalıştı. Mehmet K.\'nın yakınlarının kovalamasıyla yakalanan kadın, polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gümüşhane’de kurtuluş ve şehitlere saygı yürüyüşü

GÜMÜŞHANE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yılı dolayısıyla ‘Kurtuluş ve Şehitlere Saygı’ yürüyüşü düzenlendi.

Gümüşhane Belediyesi tarafından dün akşam gerçekleştirilen ‘Kurtuluş ve Şehitlere Saygı’ yürüyüşüne, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Tunceli’de PKK’lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın babası Hamit Yılmaz ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önündeki alanda toplanan yaklaşık 2 bin kişi, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri boyunca yürüdü. Kalabalık ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atarak 15 Temmuz Zafer Meydanı\'na geldi. Mehteran gösterinin ardından vatandaşlara seslenen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 100 yıl önce Gümüşhanelilerin işgal edilen vatan toprağını düşmanlardan temizlediğini belirterek şöyle dedi:

“Atalarımız, Türk milletinin bir ve beraber olduğunda asla esir edilemeyeceğini, boyunduruk altında yaşayamayacağını dost, düşman tüm dünyaya haykırarak, bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak için çok büyük mücadeleler vermiştir. Tarihimizin eşsiz kahramanları, yurdun her yerinde baş gösteren açlığa, yokluğa, cephanesizliğe ve her türlü imkansızlığa rağmen direnerek, canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdürülen aziz vatanımızı bizlere miras bırakmıştır.\"

Tören, şehitler için okunan mevlidin ardından sona erdi.

Karabük\'te DEAŞ ve FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

KARABÜK\'te, gözaltına alınan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi ile FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik Karabük, İstanbul, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, Eskişehir ve Düzce\'de operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı da belirlenen F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B., S.K., H.M., F.A., H.A. ve D.A.G adliyeye sevk edildi.

3 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu M.N.A., O.N.A. ve M.A.A.\'yı gözaltına aldı. 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Öğrenciler harçlıklarını Mehmetçik\'e bağışladı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, öğrencilerin harçlıklarıyla toplanan 1200 lira, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı.

İslahiye merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi\'nde bulunan Yunus Emre İlk ve Ortaokulu\'nun öğrencileri, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla \'Harçlığım Afrin\'deki Mehmetçik\'e Kurban Olsun\' kampanyası başlattı. Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle 1200 lira topladı. Okul bahçesine konulan kutuya atılan para, dualarla Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı. Ellerinde zeytin dalı bulunan öğrenciler, ayrıca güvercin uçurdu.

Okulun müdürü İsmail Karataşlıoğlu, \"Askerlerimiz, bizlerin canımızı, vatanımızı canları pahasına koruyorlar. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Biz de okul yönetimi ve öğretmenlerimizle kampanya başlattık. Kampanyamızda öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirdikleri 1200 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağız\" dedi.

