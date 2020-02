DHA YURT BÜLTENİ-10

Afrin şehidi Enes Sarıaslan\'ı 10 bin kişi uğurladı

Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, (24) memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde gözyaşları arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İmam-Hatice Sarıaslan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan ve kısa süre sonra nişanlanması için hazırlık yapılırken \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman’ın Besni İlçesi\'ne bağlı Suvarlı Beldesi\'ndeki baba evine getirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın son kez baba evine getirilişi sırasında Türk bayrağına sarılı tabutunu babası İmam ve annesi Hatice ve kardeşleri Erjin, Esra ve Eyüp ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Kürtçe ağıtlar yakan ve cenaze aracına kapanan şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada ağlayan anne Hatice, gözyaşını silerek kendisini teselli edenlere, \"Iğlum ölmedi beni yanına götürün ben iyileştiririm. Ben yanında kalırım birlikte gidelim ben ona bakarım yarasını sararım\" diyerek yürekleri dağladı. Burada helallik alındıktan sonra şehit uzman çavuşun cenazesi tören için Suvarlı Merkez İlkokulu bahçesine getirildi. Buradaki törende de Enes Sarıaslan\'ın tabutunun üzerine annesi Hatice, babası İmam ile kardeşleri uzun süre kapanarak gözyaşı döktü ve teröre lanet okudu. Öğle namazının ardından şehit uzman çavuş için kılınan cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bakan Soylu, baba İmam Sarıaslan\'ın cenaze töreni bitene kadar ellerini bırakmadı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazından ardından şehit uzman çavuşun cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı ve daha sonra belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, geçtiğimiz günlerde sevdiği kızın ailesini arayarak Afrin operasyonundan döndükten sonra yüzük takacağını söylediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit babası İmam Sarıaslan\'ı telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın görüşmede taziye dileklerini ilettiği şehit babası İmam Sarıaslan\'a, her zaman destek olacaklarını söylediği öğrenildi.



Haber:Mahir ALAN-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

==============================================

Ak Parti\'li Müezzinoğlu: Terör örgütlerinin kullandığı silahları verenler kimler?

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, \"35 yıldır PKK’nın bize karşı kullandığı silahların tamamı yabancı silahlar. Bugün YPG’nin de DEAŞ’ın da terör örgütlerinin kullandığı silahlar yabancı silahlar. Önemli olan, bu yabancı silahları bunlara verenler kimler? Hangi stratejilerle veriyorlar, amaçları ne? Bunların silah fabrikaları, silah sanayilerinin olmadığını herkes biliyor\" dedi.

Mehmet Müezzinoğlu, Edirne\'de partisinin 5\'inci Gençlik Kolları olağan kongresine katıldı. İl başkanlığı ziyaretinin ardından kongrenin yapıldığı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası\'na geçen Müzzinoğlu, basın toplantısı düzenledi. Uzun süredir kente gelemediğini ve gençlik kongresine geldiğin söyleyen Müezzinoğlu\'na yerel basın mensupları 0kentteki sorunları aktardı. Müezzinoğlu, daha sonra soru-cevap bölüme geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen\'i eleştirerek, \"Sayın milletvekilimiz, vekil olduğundan bu yana yerel sorunlara ilişkin bir toplantı yapmadı. Bir toplantı yaparsa, aslında biz bu yerel sorunları kendisine iletmemiz lazım. Size değil. Biz bir toplantı bekliyoruz sayın vekilden\" dedi. Bunun üzerine konuşan Mehmet Müezzinoğlu, şunları söyledi: \"Edirne\'nin en büyük hastalığı bu, dedikodu ve fitne üretmektir. Bunu da sağ olun iyi yapıyorsunuz. Bir bana yapamadınız, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar burada insana haksızlık ediliyor. Bizim siyaset anlayışımızda buranın bir tane patronu var, oda il başkanıdır. Ben de ona tabiyim. Programını nasıl yaparsan ben ona uyarım dedim. Bak basın toplantısını ben değil onlar talep etti. Arkadaşlar bunu yapmayın, bu insanlar buranın insanları yani bunu bana yapmak istediğini çok yaşadım. Ama başaramadınız bak çok net söylüyorum. Ama buna herkes dayanamaz. Bu ayıbınızı da görün lütfen. Bu tavrın ne faydası oluyor Edirne\'ye, hiç bir faydası yok zararı oluyor. Kaybeden Edirne oluyor, yıpranan Edirne insanı oluyor, yıpratmayın. Her insanın eksiği vardır, herkes senin benim arzu ettiğim gibi olamaz.\" Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de süren \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askere yönelik kullanılan silahların sorulması üzerine Müezzinoğlu, \"Afrin’de kullanılan silahların yerli olma ihtimali var mı? YPG’nin yerli silahı olabilir mi? PKK’nın yerli silahı olabilir mi? 35 yıldır PKK’nın bize karşı kullandığı silahların tamamı yabancı silahlar. Bugün YPG’nin de, DEAŞ’ın da, terör örgütlerinin kullandığı silahlar yabancı silahlar. Önemli olan bu yabancı silahları bunlara verenler kimler? Hangi stratejilerle veriyorlar, amaçları ne? 6 yıl önce olmayan DEAŞ birden bire nereden çıktı? O bölgede elini kolunu sallayarak her türlü silahı, aracı nasıl buldu? Bunların silah fabrikaları, silah sanayilerinin olmadığını herhalde herkes biliyor. Dolayısıyla kullandıkları silahın yerli olmadığı konusunda değil, bunlara bu silahları temin eden anlayış ne, niye temin ediyor, hedefi ne? Bizi ilgilendiren kısmı Türkiye’nin güvenliğini bozacak herhangi bir oluşum varsa, Türkiye olarak buna müsaade etmemek. Türkiye 80 milyonuyla kendisini rahatsız edecek bütün oluşumlara karşı mücadelesini verecek ve asla onlara o imkanı tanımayacaktır\" diye konuştu.

\'OPERASYON 6 AY DA 6 YIL DA SÜREBİLİR\'

Afrin\'de süren harekatın süresi sorulan Ak Parti Bursa milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, şöyle cevap verdi: \"Bu hadiselerin süresi olmaz. 2002 yılından bu yana Irak\'ta statik bir yapı, oturmuş bir yapı Irak\'ta kurulmadı. 7 yıldır Suriye\'deki hadise her geçen gün yeni kaos, planlar. Bunun bir zamanlaması olmaz. Bir bakarsın 6 ay, bir bakarsın 2 ay, bir bakarsın 6 yıl. Çünkü bu bizim matematiğimiz değil. Güç odaklarının bölgede yaptıkları matematik. Bu matematiği bozmak zorunda olan Türkiye. Kendi ülkemizin geleceğini teslim etmeyeceğiz. Süre sormak bile doğru değil, ne kadar gerekiyorsa o kadar.\"

\'BÜTÜNŞEHİR HÜKÜMET GÜNDEMİNDE YOK\'

Gazetecilerin Edirne\'nin bütünşehir olacağına ilişkin sorusu üzerine konuşan Müezzinoğlu, hükümetin gündeminde yeni bütünşehir ya da büyükşehir olmadığını kaydederek, şöyle dedi: \"Şuanda partinin veya grubun çalışmaları arasında böyle bir şey yok. Hükümete, meclise gelmiş bir şey yok. Ama \'şöyle olsa, böyle olsa\' diye masaların etrafında, partinin değişik masalarında çalışılır. Bu 4 sene önce benim Edirne Milletvekili olduğum dönemde doğrusunun büyük illerden ziyade bunun küçük illerde yapmanın doğru olacak yönünde çalışmalar yapıldığı zaman fikir beyan etmiştim. Neticede 2019\'da böyle bir yasal düzenlemeye gireceği kanaatinde değilim. Zaten Mart sonu itibariyle de böyle bir düzenleme gelmediği zaman, ondan sonra gelse bile bir sonraki seçime kalır. Şuanda hükümetin gündeminde bütünşehir yasası yok. Belki büyükşehir yasasının aksayan yönleriyle ilgiliyle bir düzenleme gelebilir ama parlamentoya böyle bir düzenleme gelmedi.\" Müezzinoğlu, basın toplantının ardından beraberindeki Edirne Milletvekili Rafet Sezen ve il başkanı İlyas Akmeşe ile birlikte partisinin Gençlik Kolları olağan kongresine katıldı.



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

==============================================

Bakan Kaya\'dan \'çocukların ödüllerini geciktirmeyin\' uyarısı

Antalya\'da, çocukevini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, takdir ve teşekkür alan çocuklara hediyelerinin verilmediğini duyunca, “Yahu okul başladı. Olmaz böyle. Çocuklarımızın ödüllerini geciktirmeyelim\" diyerek, yetkilileri uyardı.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı\'na katılmak için Antalya\'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın evini ziyaret ettikten sonra Memur Evleri Mahallesi\'ndeki çocukevini ziyaret etti. Apartmandaki çocukevine giderken, giriş kattaki engelli mahalle sakininin çay ikramını kabul eden Bakan Kaya, ardından ziyaret ettiği çocukevinde kız çocuklarıyla sohbet etti. Çocuklara ileride ne olmak istediklerini soran Bakan Kaya, aldığı cevaplara sevindi. Çocuklar, bakana psikolog, iç mimar, polis, rehber öğretmen ve sosyal hizmetler uzmanı olmak istediklerini söyledi. Çocukları geleceğe güzel şekilde hazırlamak için kendilerine büyük görevler düştüğünü belirten Bakan Kaya, “İleride bizlere yardımcı olacaksınız. Sizlere, gençlere, çocuklarımıza güveniyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz\" dedi.

ÇOCUKLARIN \'HEDİYE ALMADIK\' YANITI ÜZERİNE BAKANLIK YETKİLİLERİNE UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdiğini belirten Bakan Kaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı yapacağı bir Antalya ziyaretinde, valilikte çocuklarla buluşturmasını istedi. Çocuklara takdir veya teşekkür alıp, almadıklarını da soran Kaya, bir öğrencinin takdir aldığını söylemesi üzerine, “Hediyenizi aldınız mı?\" diye sordu. Çocuklardan \'hayır\' yanıtı alan Bakan Kaya, bu kez bakanlık yetkililerine dönerek, “Biz takdir, teşekkür alan çocuklarımızı ödüllendiriyoruz. Ödül gelmediyse haberimiz olsun. Antalya, geride kalmasın Abdullah Bey\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan da “Sayın bakanım 37 takdir, 35 teşekkür, 8 tane de onur belgesi var\" karşılığını verdi. Bakan Kaya ise İl Müdürü Çalışkan\'a dönüp, “Ödüllerimizi dağıttık mı?\" diye sorunca, “Ödül gelmedi bakın bakanım\" yanıtını aldı. Bunun üzerine Bakan Kaya, “Yahu okul başladı. Olmaz böyle. Çocuklarımızın ödüllerini geciktirmeyelim. Onları motive edeceğiz. Takdir, teşekkür almayanları da daha çok motive edeceğiz\" diye konuştu. Kaya, ardından çocuklara kitap hediye etti. Kentte esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kaya, yolda Antalyalılar ile sohbet edip, turistlerle de ilgilendi. Kaya, Çinli turistlerle fotoğraf çektirirken, simitçiden aldığı simitleri de gazetecilere ve çevredekilere ikram etti. Ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü\'ne geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, sergi açılışını gerçekleştirdi.



HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

==============================================

İYİ Partili Yılmaz: Askerimiz başarıya ulaştırmak için Afrin’de savaşıyor

Mersin’i Tarsus ilçesini gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz, Mehmetçiğin Türkiye’yi bir kez daha başarıya ulaştırmak için Afrin’de savaştığını dile getirerek, \"Hepimiz onların arkasındayız, hepimiz onlara duacıyız\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Tarsus ilçe olağan kongresine katıldı. Kongre salonuna gelen Yılmaz için kurban kesilmek istenmesi üzerine buna izin vermedi. Kurbanı bağışlayan Yılmaz daha sonra toplanan vatandaşlarla selamlaştı. Kendisine gösterilen ilgiden hayli memnun kalan Yılmaz, partililer ile tek, tek kucaklaşarak, diğer partilerden İYİ Partiye geçiş yapan üyelere rozetlerini taktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Afrin’de şehit olan askerle için Kuran-ı Kerim okunarak, duaların edildi. Daha sonra konuşan İYİ Parti Genel Başkan Ayfer Yılmaz, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Yılmaz, \"Milli çıkarlarımızı hiçe sayarak mezhepçi bir zihniyetle yürütülen bir dış politika sonrasında askerimiz, ülkemizi bir kez daha başarıya ulaştırmak için Afrin’de savaşıyor. Hepimiz onların arkasındayız, onlara duacıyız. Şehitlerimiz her birisi birbirinden değerlidir. Bu iktidar için 20-25 olabilir. Bizim için her biri ayrı bir ana yavrusudur. Yaşanmamış hayalleriyle birlikte kalplerimizde yaşamaya devam edecekler. Hepsini rahmetle anıyoruz, ailelerine ve bütün milletimize de başları sağ olsun diyoruz\" diye konuştu. Parti olarak daha iyi bir Türkiye için yola çıktıklarını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: \"Peki, biz neden bu gün buraya geldik? Ülkemizi kutuplaştıran, kamplaştıran, olmadı ötekileştiren korku ile üzerine her türlü uygulamayla yönetmeye çalışan tek adam rejimine karşı ortak bir aydınlık bir gelecek kurmak için hep bir araya geldik. Bu onların ki değil, bu bizim Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Atatürk’ün bize teslim ettikleri bu namus borcumuz olan bu vatanı çağın ilerisine taşımak için biz iyi insanlar bir araya geldik. Bizim amacımız bu bölünmeye son vermek. Bize öğretilen kardeşliği yeniden yaşamak, bizim için en iyi sistem olan demokrasiyi tekrar kurmak, artık kuvvetli bir parlamenter sistemi ülkeye getirmek için, yeniden devlet olmak, yeniden parlamenter Cumhuriyeti tesis etmek için özgürleri yaşamak için geldik\" Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde daha önce Parti genel merkezi tarafından ilçe başkanı olarak atanan Mustafa Tekin Çelik güvenoyu alarak yeniden başkan seçildi.

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

==============================================

6 aylık evli çift ile babaanneleri yan yana defnedildi

Fransa\'dan tatil için geldikleri Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile babaanneleri Güllü Gökkaya\'nın (78) cenazeleri gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Geçen Ağustos ayında evlenerek Fransa\'ya yerlşen Serkan ve Selda Gökkaya çifti, tatil için bir süre önce memleketi Gaziantep\'in Nurdağı ilçesine geldi. Müzisyenlik yapan Serkan Gökkaya, eşi Selda ile birilkte geçen perşembe günü babaannesi Güllü Gökkaya\'nın evine misafir oldu. Geceyi burada geçiren Serkan ve Selda Gökkaya çifti ile babaanneleri Güllü Gökkaya, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Fransa\'ya bugün dönmenin planını yapan Gökkaya çifti ve babaanneleri için cenaze töreni düzenlendi. Kurudere Mahallesi\'ndeki Hurşit Camisi\'nde kılınan cenaze namazına yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Serkan ve Selda Gökkaya çifti ile Güllü Gökkaya\'nın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ramazan TUNCAR -GAZİANTEP,(DHA)

===============================================

3 gündür kayıp olarak aranıyordu, barajda boğulmuş olarak bulundu

Aksaray\'da ailesi tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Karaca (45), barajda boğulmuş olarak bulundu. Dalgıclar tarafından sudan çıkartılan cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Merkeze bağlı Gücünkaya köyü yakınlarında oturan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde taşeron işçi olarak çalışan Ahmet Karaca, geçen cuma günü işe gitti bir daha geri dönmedi. Ailesi ve yakınları bunun üzerine çevrede aramaya başladı. Yapılan arama çalışmasında Karaca\'nın montu Mamasın Barajı kenarında bulundu. Bunun üzerine AFAD\'a bağlı dalgıç ekipleri çağrıldı. Dalgıçlar suda yaptığı aramada Karaca\'nın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan Karaca\'nın cesedi otopsi için çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma Karaca\'nın cinayete kurban gidip, gitmediğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

==========================================

Sokak hayvanları için düzenlenen kermeste 14 Şubat uyarısı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, barınaktaki sokak hayvanları yararına \"Sevgiyi parayla satın almayın\" sloganı ile kermes düzenlenip, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde petshoplardan hayvan satın alınmayıp, barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesi için çağrısında bulunuldu.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER), geliri barınaklardaki hayvanların bakımına destek olmak için kullanılmak üzere Armutalan Mahallesi\'ndeki halk pazarında kermes düzenledi. Marmaris\'te yerleşik yaşayan yabancıların hayvanları ile gelerek destek verdiği kermeste, hayvan hakları koruyucularının

evlerinde hazırlığı yiyecek ve içeceklerin yanı sıra ikinci el tekstil ürünleri satışa sunuldu. 3 restoran işletmecisi de kermeste satılmak üzere çeşitli yiyecekler getirerek, sokak hayvanları için destek verdi. Kermeste 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, dağıtılan el ilanları ile farkındalık yaratılmaya da çalışıldı. \"Sevgiyi parayla satın almayın\" sloganıyla düzenlenen kermeste dağıtılan el ilanlarının, ön yüzünde \"Hepimiz aynı gemideyiz. Doğamızı, doğadaki canlıları, geleceğimizi koruyalım. Çocuklarımıza iyi örnek olalım\" yazarken arka kısmında da 14 Şubat\'ta petshoplardan hayvan satın alınmayıp, barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesi için çağrıda bulunuldu. Kermesten elde edilen gelirin Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki sokak hayvanlarının bakımı ve kısırlaştırılması için harcanacağı belirtildi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, \"14 Şubat Sevgililer Günü\'nde petshoplardan hediye olarak alınan hayvanlar daha sonra sokağa terkedilerek barınaklarda yaşamaya mahkum oluyorlar. Vatandaşlarımıza ricamız sevgilinize veya eşinize o günde hayvan hediye etmeyin\" dedi.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)