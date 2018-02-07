DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN ALBAYRAK: DÜŞEN HER TOP VE MERMİ REYHANLI\'YI, HATAY\'I VE TÜRKİYE\'Yİ KENETLİYOR

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD\'nin Suriye\'den attığı roketler sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarını ziyare etti. Bakan Albayrak, \"Buraya düşen her top ve mermi Reyhanlı\'yı, Hatay\'ı ve Türkiye\'yi kenetliyor, güçlendiriyor, büyütüyor. Güzel günler yakındır. Dimdik, güçlü bir şekilde ayaktayız. Bütün Türkiye \'Bizi Afrin\'e götürün\' diyor. Bu inanç olduğu sürece, bu ülke ve millete kimse bir şey yapamaz\" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelerek, terör örgütü PKK/PYD\'nin Suriye\'deki mevzilerinden atılan roketlerle yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarını ziyaret etti. Hatay Valisi Erdal Ata\'nın eşlik ettiği Bakan Albayrak, ilk olarak Ahmet Şanverdi için kurulan taziye çadırına gitti. Albayrak, Şanverdi\'nin oğulları ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bir süre aile ile sohbet eden Albayrak, ardından roketli saldırıda yaşamını yitirenlerden Fatma Avlar için kurulan taziye çadırına giderek ailesine ve Reyhanlılara başsağlığı dileğinde bulundu. Albayrak, terör örgütlerine gereken cevabın verildiğini, verilmeye devam edeceğini söyledi. Ardından Rıfat Sinirli için kurulan taziye çadırında geçen Bakan Albayrak, burada da Sinirli\'nin çocukları ve eşi ile görüştü. Başsağlığı dileyip acılı aileye destek olan Albayrak, Rıfat Sinirli\'nin eşi Ayşe Sinirli ile uzun süre konuştu. Ziyaretin basına kapalı olan kısmında, Berat Albayrak\'ın, Ayşe Sinirli\'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüştürdüğü belirtildi.

\'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERİLMEYECEK\'

Ziyaretin ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye\'nin güney sınırı boyunca hiçbir terör koridoruna ve unsuruna izin verilmeyeceğini belirtti. Albayrak şöyle konuştu:

\"Şehitlerimizin ailelerine Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın taziyelerini getirdik. Gerek Ahmet amcamız, gerek Rıfat amcamız gerekse Fatma kardeşimizin ailelerinde gördüğümüz çok net bir resim var. Bu millet, devletiyle tek vücut şekilde, güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. 81 milyon olarak bu devleti kimse yıkamaz. Bu millet o kadar güçlü ki bu günler büyük bir doğumun sancıları. Korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli, güçlü bir ülkenin de doğumu. Bu günler bizi güçlü yarınlara taşıyacak. Operasyonlarımız sürüyor. Bir günde, üç günde, beş günde on günde biter diyorlar. Bu operasyonlar üç günde de biter. Ama bizim ne inancımız, ne ahlakımız, ne kültürümüz bir sivilin kılına zarar gelmemesi. Kadın, çoluk çocuğa zarar gelmemesi için, bu İslam ve ahlak üzerine ince ince bir operasyonla bu süreç biter. Geç olur, güç olur ama en hayırlı, en insani, en doğru şekilde olur. Gerek Afrin, gerek güney sınırımızın tamamı boyunca, hiçbir terör koridoruna ve unsuruna bu ülke izin vermeyecek, güçlü yumruğunu terörün tepesine indirecek. Bu millet o kadar güçlü, imanlı ve sabırlı ki bu millete vurdukça daha da güçlendiriyorsunuz. Buraya düşen her top ve mermi Reyhanlı\'yı, Hatay\'ı ve Türkiye\'yi kenetliyor, güçlendiriyor, büyütüyor. Güzel günler yakındır. Dimdik, güçlü bir şekilde ayaktayız. Bütün Türkiye \'Bizi Afrin\'e götürün\' diyor. Bu inanç olduğu sürece bu ülke ve millete kimse bir şey yapamaz.\"

Bakan Berat Albayrak, açıklamanın ardından Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ tesislerine geçti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Albayrak ın açıklamaları

İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-

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2)EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ, KİLİS\'TE

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Suriye sınırındaki Kilis\'e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan\'ı ziyaret eden Altınok, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Altınok, terör örgütü PKK/YPG\'nin attığı roketlerle 2 kişinin öldüğü ve hasar gören tarihi Çalık Cami ile tarihi handa bulunan restoranı ziyaret etti. Kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet Altınok, Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nü de ziyaret edip İl Emniyet Müdürü Günter Şenses\'ten bilgi aldı.

KİLİS/DHA

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3)YARALI ASKERLERİN ELELE TUTUŞMASI PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD\'ye karşı sürdürülen operasyonlarda yaralanan ve Türkiye\'ye getirilen 2 Türk askerinin hastanede yan yana yattıkları sedyelerden birbirlerinin elini tutarak destek vermesi, sosyal medyada hızla yayıldı. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

\"Dün gece Afrin\'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağolsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur.\"

Görüntü Dökümü

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Askerlerin fotoğrafı

OSMANİYE/DHA

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4)PARMAK ŞEKLİNDEKİ YUMURTA ŞAŞKINLIK YARATTI

ZONGULDAK\'ta bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Gülten Özden\'in (53), sabah kümeste bulduğu parmak şeklindeki yumurta görenleri şaşırttı.Çınartepe Mahallesi\'nde oturan Gülten Özden, sabah saatlerinde bahçesinde beslediği horoz ve tavukların yanına gitti. Kümese giren Gülten Özden, bir tavuğun parmak şeklinde yumurta yumurtladığını gördü. Gülten Özden, 5 yıldır tavuk ve horoz beslediğini, ilk defa bu şekilde bir yumurta gördüğünü söyledi. Yumurtayı saklayacağını ifade eden Gülten Özden, \"Tavukların yumurtalarını satıyoruz. Kümeste yumurtayı görünce şaşırdım. Sosis gibi bir yumurta. İlginç bir olay. Nasıl olmuş anlamadım. Kimse anlam veremedi. Bunu saklayacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kümesten görüntü

-Tavuktan görüntü

-Yumurta

-Gülten Özden ile röp.

Süre: (2.02) Boyut: (228 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)



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5)KARAMAN\'DA FETÖ OPERASYONUNDA 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KARAMAN\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan mesleğinden ihraç edilen 18 askerden 4\'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınlarından birinin kucağındaki bebekle, şüphelilerin adliyeye getirilme anını cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınlaması dikkat çekti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mesleğinden ihraç edilen 18 asker, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4\'ü, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınlarından birinin kucağındaki bebekle, şüphelilerin adliyeye getirilme anını cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınlaması dikkat çekti. Diğer şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Kucağında çocuk ile canlı yayın yapan şüpheli yakını

-Adliyeden detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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