DHA YURT BÜLTENİ-10

1)AĞBAL: GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN BEKLENTİYİ OLUMLU ETKİLİYOR

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin 2018 yılı ilk büyüme rakamlarının olumlu olduğunu söyledi. Bakan Ağbal, “Bugün Türkiye’yİiherkes şaşkınlıkla izliyor. Böyle bir hadisenin yarısı başka bir ülkede olsa kolay kolay toparlanamaz. 2018 yılı da güzel bir yıl olacak. Güzel başladık. Ekonomide ilk açıklanan rakamlar son derece olumlu. 2018 yılında da büyümeyle ilgili bir hedefimiz var. Bunu yakalayacak şekilde de gayretimiz var\" dedi. Memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Demirözü ilçesinde parti teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Ağbal, ziyaretindeki konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminde darbe yapanların darbe vurulduğunu belirterek şunları söyledi: “15 Temmuz alçak darbe girişimi olduğunda, bu girişimi içeride gerçekleştirenler ve dışarıda yönetenler, Türkiye’yi ‘Belki bu defa alt ettik’ diye büyük bir yanılgıya kapıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu darbe girişimi atlatıldı. Bugün darbe yapanlara darbe vuruldu ve şimdi her birisi yargı karşısında yaptıklarının hesabını veriyorlar. İnşallah yüce Türk yargısı karşısında hak ettikleri en ağır cezayı da görecekler. Darbe girişimi sonrasında ‘Türkiye bir daha kolay kolay toparlanamaz, Türkiye’nin devlet kurumları işlemez, siyaset kurumu uzun yıllar zorluklar çeker, ekonomi bir daha toplanamaz’ diyen alçaklara da Türkiye bir defa daha büyük bir ders verdi. Türkiye şaşırtmaya devam ediyor, şaşırtmaya da devam edecek. Darbe girişiminin ortaya çıkarttığı hasarları bir bir sardık. Darbe girişimlerinin bir daha bu ülkede tekrarlanmaması için yapılması gereken her şeyi yaptık\"

EKONOMİDE YÜZDE 7 BÜYÜME

Türkiye ekonomisinde yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme performansı gösterildiğine işaret eden Bakan Ağbal şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetiyle, kurumlarıyla, o FETÖ alçaklarının oluşturmaya çalıştıkları gizli şebekenin zehirlenmesi ve kirlenmesinden kurtulmuş bir şekilde çok güzel hizmetler yapıyor. ‘Türkiye ekonomisi toparlanamaz, büyüyemez,’ diyenlere 2017 yılında adeta ders verircesine Türkiye ekonomisi yüzde 7’nin üzerine bir büyüme performansını da gösterdi. Bugün Türkiye’yi herkes şaşkınlıkla izliyor. Böyle bir hadisenin yarısı başka bir ülkede olsa kolay kolay toparlanamaz. 2018 yılı da güzel bir yıl olacak. Güzel başladık. Ekonomide ilk açıklanan rakamlar son derece olumlu. 2018 yılında da büyümeyle ilgili bir hedefimiz var. Bunu yakalayacak şekilde de gayretimiz var. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisi, siyaseti, kurumları, devleti, hükümeti bu sınavla başarıyla çıktı. İnşallah yarınlarımız bugünden daha güzel olacakö

‘TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ÜLKESİ’

Türkiye’nin bir istikrar ülkesi olduğunu vurgulayan ve Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Ağbal şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’nin borcunun milli gelir oranı yüzde 28 civarında. Böyle bir ülke yok. Bütçe açıkları yüzde 1.5 seviyesinde. Hem içeride ve dışarıdaki meseleleri çözdük, çözmeye devam ediyoruz, hem ülkenin ihtiyacı olan yatırımları durdurmadan devam ettiriyoruz. Türkiye’nin yatırım yolculuğu bitmeyecek, devam edecek. İnşallah ileriki yıllarda Türkiye ekonomisi, bu yapılan yatırımlar sayesinde daha büyük bir cazibe merkezi olacak. Bu bölgede Türkiye bir istikrar ülkesi, kalkınan bir ülke, fırsatları olan, herkesin gelip yatırım yapmak istediği bir ülke. Çünkü güçlü bir ülkeyiz. Küresel ekonomik krizden sonra birçok ülke kendisini toparlayamazken Türkiye ekonomisi son 8 yılda ortalama yüzde 7’ye yakın büyüdü. Küresel kriz sonrası dönemde bu büyüme oranlarını yakalayan başka ülke yok. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye, ekonomi, siyasette, devlet teşkilatında o kadar büyük değişiklikler yapıldı ki, o 90’lı yıllardaki gibi dokunsan yıkılır meselesi artık Türkiye’nin gündeminde değil. Türkiye dokunulursa artık başkaları yıkılır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada müsaade etmediği hiçbir şeyin olmasına asla müsaade etmeyecek. Bu bölgede olacak her şeyde mutlaka Türkiye’nin varsa kararı olacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne rağmen kimse bu bölgede bir operasyon yapmaya, bir oyun kurmaya asla kalkamaz. Türkiye’nin gücünü herkes bir defa daha Zeytin Dalı Harekâtıyla gördüö

‘MALİYEMİZ, BÜTÇEMİZ GÜÇLÜDÜR’

Zeytin Dalı Harekatı’nın amacına vurgu yapan Bakan Ağbal “Bugün de Suriye\'de Irak’ta oynanmak istenen bir oyun var. Türkiye Cumhuriyeti bütün gücü ile bu oyunu bozacak. Bozmaya da başladık. Bu harekâtla orada terörün kökü kazınana kadar tek bir terör unsuru orada kalmayana kadar devam edecek. Ordumuz Suriye\'de ÖSO birlikleri ile birlikte operasyonlarına devam ediyorlar ve operasyonların başında ortaya konulan hedefler belli. Bu hedefler gerçekleştirilinceye kadar orada ordumuzun operasyonları devam edecek. Baştan itibaren söylüyoruz kimsenin toprağında gözümüz yok. Burada operasyonun tek bir amacı vardır. Oluşturulmaya çalışılan terör kuşağına ve orada yerleşen o terör yuvalarını etkisiz hale getirecek bir operasyon yürütülmektedir. Hiç bir devlet hiç bir ülke sınırlarının dibinde oluşturulmaya çalışılan böyle bir terör yapılanmasına da müsaade etmesin. O açıdan uluslar arası toplumun Türkiye’nin yürüttüğü operasyona yönelik olarak Türkiye’nin kendisini savunma hakkı vardır. Bu operasyonlar devam ederken operasyonların yürütülmesi noktasında silahlı kuvvetlerimizin güvenlik güçlerimizin her türlü ihtiyacı da eksiksiz karşılanmaktadır. Allah\'a şükürler olsun maliyemiz, bütçemiz güçlüdür ve imkânlarımız vardır\" diye konuştu.

Hükümetlerinin kent ve bölgeye yaptıkları yatırımları da anlatan Bakan Ağbal, 2019 seçimlerinde ise Bayburt’tan rekor oy beklediklerini de kaydederek konuşmasını tamamladı.

2)FOÇA\'DA, HAYVANLARA ŞİDDET VE TECAVÜZ TEPKİSİ

İZMİR\'in Foça ilçesinde bir araya gelen hayvanseverler, hayvanlara yönelik şiddet ve tecavüz olaylarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.Foça Hayvanlara Yardım Derneği (HAYAD) başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, bugün saat 14.00\'te, Foça\'daki Demokrasi Meydanı\'nda bir araya geldi. Son günlerde basına yansıyan, hayvanlara yönelik şiddet ve tecavüz olaylarına tepki gösterdi. Hayvana yönelik şiddet ve diğer kötü muamelelere dikkat çekmek için çeşitli pankart ve dövizler de taşıyan topluluk adına basın açıklamasını HAYAD Başkanı da olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu okudu. Kuruoğlu, \"Tecavüzcülerin ve katillerin ilk kurbanları hayvanlardır. O nedenle bu olayların önü kesilmeli ve failler bir an önce yakalanıp, en ağır cezayı almalıdır. Bu yapılmadığı takdirde yakın zamanda çocuklar ve kadınların da aynı kötü olaylara maruz kalacağını söylemek müneccimlik olmasa gerek. Yerel ve mülki yönetimlerden ve emniyet güçlerimizden, ilçemizdeki mevcut MOBESE kameralarının bakımının ve tamiratının yapılmasını ve önemli başka merkezlere de yeni MOBESE kameralarının konulmasını talep ediyoruz\" dedi. Basın açıklaması sonrası grup, sessizce dağıldı.

3)NUSRET\'İN EL HAREKETİ TUZLUK OLDU



KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) bünyesinde kurulan tasarım merkezi, patent almak isteyen firmalar için tuzluktan, bavula, yüzlerce çeşit mobilyaya, aksesuara, bütangazlı ve doğalgazlı ocağa kadar birçok model ve tasarıma imza atıyor. Merkezde yapılan, Nusret\'in ete tuz attığı el hareketini gösteren tuzluk da dikkati çekiyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, tasarım merkezinde mimar, mühendis, bilğisayarcı, yazılımcı, teknisyen olmak üzere 18 kişinin çalıştığını, 2 yıldır faliyeet gösteren merkezin işe öncelikle Kayseri\'nin simgesi haline gelen mobilya ve çelik kapı sektöründe yeni modeller üreterek başladtığını söyledi. Nursaçan, şöyle konuştu:

\"Kayserimiz gıda sektöründe önemli şehirlerden birisi olunca, sanayicimizin birisi endüstriyel tasarım merkezimize müracaat ederek, ilginç tuzluk modeli çizdirip, bunun patentini almak istemiş. Bizim ilgili birimimiz, bu tuzluğu en güzel şekilde tasarlamış. Daha sonrasında da bununla ilgili patent alınmış. Bu bizim için de önemli bir adım olmuş oldu. Kayseri mobilya ve çelik kapı sektörüne hitap ettiği için, ciddi manada mobilya üretimine tasarım konusunda katkı sağlıyoruz. Bunun dışında çeşitli sektörlerde tasarımlara ihtiyaç oluyor. Yani insanın aklına ne geliyorsa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tasarım yapıyor. Bununla ilgili tasarımcıdan makul miktarda ücret alıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla sanayicilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Kendileri burayı en verimli şekilde kullanıyor. Kayseri\'nin artık Ar-Ge, inovasyon dediğimiz konuda ciddi bir üretkenlik yakalamış durumdadır. 2018 yılında endüstriyel tasarım merkezimizin minimum bin adet tasarım yapacak ve en az 300 adedi patentli hale gelecek.\"

Tahir Nursaçan, sadece Kayseri\'deki sanayiciler değil, ülke genelindeki sanayicilere de tasarım merkezinin kapısının açık oldtuğunu belirterek, \"Merkezdeki çalışanlarımızı sık sık yurt dışına , ulusal ve uluslararası fuarlara göndererek, ufuklarının açılmasını, bakışlarının değişmesini sağlıyoruz\" diye konuştu.

4)EĞİTİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

BURDUR\'da ikinci eğitim- öğretim dönemi öncesi Eğitim Güvenliği ve Uyuşturucuyla Mücadele toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Konferans Salonunda yapılan toplantıya Vali Şerif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Şube Müdürü Mustafa Erdener Bede, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantıda tüm okullarda güvenliğin azami ölçüde alınması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyonu, öğrencilerin güvenli şekilde servislerle taşınması ve gençliği tehdit eden en önemli sorunlar arasında yer alan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Vali Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelenin ülkenin en öncelikli sorunları arasında yer aldığını belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu vurguladı. Genel itibariyle il genelindeki okullarda kamera sistemlerinin mevcut olduğunu belirten Vali Yılmaz, önümüzdeki süreçte kamera sistemlerinin kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyon çalışmalarını yapacaklarını aktardı. Vali Yılmaz, \"Bize emanet edilen çocuklara kendi evladımız gibi bakmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Evden çıkan çocuğun akşam evine güvenli şekilde gitmesi bizim sorumluluğumuz. Bizim bakış açımız bu\" dedi.

Okul güvenliğiyle ilgili riskli gördükleri okullardan başlamak üzere güvenlik görevlileri aldıklarını söyleyen Yılmaz, \"Okul içerisinde güvenlik görevlisi görevlendirmek suretiyle dışarıdan gelebilecek riskleri daha profesyonel kişiler yoluyla engelliyoruz. Trafik konusunda da çok fazla sıkıntımız yok\" diye konuştu.

Vali Yılmaz, okul ve çevrelerinde okul yöneticilerinin, velilerin, öğretmenlerin, ayrıca mahallelerde muhtarların gördükleri şüpheli durumları, dikkati çeken hususları ilgili kurumlarla ve yetkililerle paylaşmalarının, yaşanabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Vali Yılmaz daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

5)ULUSOY\'DAN BODRUM\'A VEDA ZİYARETİ

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Başaran Ulusoy, şubat ayının sonunda gerçekleşecek genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından veda ziyareti kapsamında Muğla\'nın Bodrum ilçesine ziyarette bulundu.

TÜRSAB Genel Başkanlığı görevini yaklaşık 20 yıldır sürdüren Başaran Ulusoy, şubat ayı sonunda gerçekleşecek 23. Olağan Genel Kurul\'da aday olmayacağını açıklamasının ardından başlattığı veda ziyaretleri kapsamında Bodrum\'a geldi, üyeleriyle buluştu. TÜSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından Marina Yat Kulüp\'te düzenlenen kahvaltılı toplantıda, veda konuşması yaptı. Görev süresince yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Ulusoy, yatırımcıların, otelcilerin ve acentecilerin bir çatı altında toplaması fikrine karşı verdiği mücadeleyi anlattı, şunları söyledi:

\"TÜRSAB\'ı teslim etmedim. Eğer istiyorsanız siz edin. Bu genel kurul, varoluş kongresidir. Bugüne kadar kongreleri sürükledik, beraberce hareket ettik. Bodrum\'un tanıtımına, bölge teşkilatına elimizden geldiği kadar destek verdik. Ama, çatıya müsaade etmedik. 2.5 tane tur operatörüne, burayı teslim etmedik. Çünkü siz, burayı bizlere, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini geliştirelim diye teslim ettiniz\" dedi.

2018 TURİZMİNDEN UMUTLU

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulusoy, 2018 turizminden umutlu olduğunu belirterek, \"Ortadoğu ülkeleri sakinlerinin, gelebileceği en rahat ülke Türkiye. Yaşam bakımından, aile yapıları bakımından, yemek mekanları, inançları bakımından Türkiye bu avantajını iyi kullanmalı. Ortadoğu\'dan Bodrum\'a, Marmaris\'e, Fethiye ve dolayısıyla Dalaman\'a diğer uçuşların yapılması ve charter uçuşların yapılması hatta ve hatta tarifeli uçuşların konması lazım. Turizm değerlendirmesinde de bir hadise olmazsa, Türkiye 2015 yılını yakalamak için bir gayret sarf edecektir. 2018\'den umutluyum, iç turizmde ve incoming\'de\" dedi.

Başaran Ulusoy, adayı ile ilgili olarak da istikrarlı ve tecrübeyi ortaya koyacak bir adayın mutlaka ortaya çıkacağını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinen Ulusoy, \"Mehmetçiğimiz orada, bizim için mücadele ediyorlar. Vazifelerinde başarılar diliyorum. Hepsinin sağ geri dönmesini arzu ediyorum. Artık etrafında ateş çemberi olan Türkiye\'nin komşularının dert değil, zevk vermesi lazım. Güvenliğimiz için oradayız. Kilis\'e atılan, Reyhanlı\'ya atılan roketlerin acısını yaşıyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor. Müttefiklerimiz adam gibi hareket etsin. Turizme olumsuz bir katkı olmaz, o sürece kadar tamamlanmış olur\" dedi.

Ulusoy, üyelerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildikten sonra, Bodrum\'dan ayrılarak, Milas\'a hareket etti.

