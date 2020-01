DHA YURT BÜLTENİ-10

MALATYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesinde, PKK\'lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın (23) acı haberi, Malatya\'daki ailesine ulaştı. Sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın şehit olduğu haberi, boşandıkları için ayrı evlerde oturan Zafer Mahallesi\'ndeki annesi Serpil Canbay ile Hidayet Mahallesi\'nde oturan babası Yasin Gürhan\'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin anne ve babasının evlerine Türk bayrakları asıldı. Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kadeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan\'ın, \"Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar\" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü. Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın cenazesinin, yarın Malatya\'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Evden görüntüler

- Türk bayrağının eve asılışı

- Ekiplerden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB

===========================================

2)TONYA\'DA ZEMİNİ KAYAN, DUVARLARI ÇATLAYAN OKUL KAPATILDI

TRABZON’un Tonya ilçesinde zemini kayan, duvarlarında çatlaklar oluşan Sayraç İlk ve Ortaokulu kapatıldı. Okulda eğitim öğretim gören 64 öğrenci İskenderli İlköğretim okuluna taşınacak. İlçenin Sayraç Mahallesinde zemininde kaymalar, duvarlarında çatlaklar oluşan Sayraç İlk ve Ortaokulu\'nda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün teknik ekipleri inceleme yaptı. Hazırlanan raporda, yığma taş kullanılarak heyelan sahası içerisine yapılan okulun yüzey suları ve bitişiğindeki derenin etkisiyle kuzey yönündeki taşıyıcı duvarların da yatay ve dikey yönde önem arz eden çok sayıda çatlama ve ayrılmalar oluştuğu, dere kenarındaki istinat duvarında da çökmeler ve düşey eksenden sapmalar olduğu tespit edildi. Tavan döşemesinde de ayrılma ve kopmalar olduğuna yer verilen raporda, okulun can ve mal güvenliği açısından kullanılmaması istendi. Tonya Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, okul binasında çatlaklar meydana geldiğini, konu ile ilgili teknik rapor hazırlandığını ve bu nedenle 64 öğrencinin taşınacağını ifade etti. Durmuş, “Sayraç ve İskenderli ilkokullarında birleştirilmiş sınıf uygulaması var. Taşıma yapılırsa taşıma merkezinde bağımsız sınıflar oluşacak. Taşıma ihalesi planlanıyor. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısında 5 araçla öğrenciler taşınacak. Bu taşıma ile birleştirilmiş sınıf uygulamasına da son vereceğiz.ö dedi.

Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız da okulun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırladığı rapora istinaden kapatmak mecburiyetinde kaldıkları belirterek şöyle dedi:“Tabi bu kapatma kararı vatandaşlarımız tarafından kesinlikle yanlış anlaşılmasın, gerekli sağlamlaştırma yapıldığı takdirde ilerleyen süreçte yine okulumuzu açma yoluna gidebiliriz. Sayraç ilkokul ve ortaokulunu en yakın okulumuz olan İskenderli ortaokuluna taşımayı düşünüyoruz. Şu anda 2 okulumuzda da birleştirilmiş sınıf var. Sayraç ilkokul ve ortaokulunu İskenderli’ye taşıdığımız takdirde birleştirilmiş sınıf ortadan kalkmış olacak. Öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim öğretime kavuşmuş olacaklar.

Veliler ise kapatma kararına karşı çıkarak okulun güçlendirilerek eğitime açık tutulmasını istedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Okul detayları

Kaymakam Bayram Yıldız\'ın açıklaması

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA

====================================================

3)İNCİRLİK\' TE BAYRAK TÖRENİ

ADANA\'daki İncirlik Üssü\'nde bulunan ABD Hava Kuvvetleri 39\'uncu Hava Kanat Komutanlığı\'nda görevli askerler, uzun yıllar kullanılan ABD bayrağını törenle yakıp, hizmet dışı bıraktı.ABD ordusunun \'Bayrak yere değmez\' sloganıyla gelenek haline getirdiği törenle, ABD bayrağı hizmetten kaldırıldı. Uzun süre kullanımda olması nedeniyle eskiyen bayrağın kötü amaçlarla kullanılmaması için simgesel olarak gereken saygı gösterildi. Askerler, önce bayrağın üzerinde bulunun 13 şeridi kesti, ardından mavi zeminde bulunan 50 eyaletin temsil edildiği 50 yıldız ayrıldı. Daha sonra kesilen şeritler törenle yakıldı. Amerikan Onur Muhafızları, ise yanan bayrağa selam durdurarak, ülkeye bağlılık yemini ederek töreni tamamladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- ABD bayrağı yakılırken çekilen fotoğraflar

- İncirlik Üssü\'nden genel ve detay ARŞİV görüntüler

- 10. Tanker Üs Komutanlığı girişinden ARŞİV görüntüler

SÜRE:01\'50\" BOYUT:112 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

=====================================================

4)HURDACININ BAŞINDAN VURULMASI OLAYINDA 4 GÖZALTI

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde hurda demir ticareti yapan 30 yaşındaki Hasan Niğdelioğlu\'nun başından vurulmuş halde bulunması olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Önceki gün, Erenler Yeşiltepe Mahallesi\'nde bulunan Modern Sanayi Sitesi\'nde meydana olayda Hasan Niğdelioğlu\'nun sokakta başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hasan Niğdelioğlu\'nun tedavisi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesinde devam ederken, polis soruşturmasını derinleştirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hurda demir ticareti yapan Hasan Nidelioğlu\'nu yaralayıp kaçan kişileri yakalamak için bölgede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirtilen 4 kişiyi tespit etti. Şüpheliler Ü.Ş., C.A., A.S. ve M.Z. Adapazarı\'nda yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

------------------------------

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

=====================================================

5)AGROEXPO ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI

Fakıbaba, \"Kırsal kalkınmada devrim İzmir\'den başlayacak\"

TÜRKİYE\'nin en büyük, Avrupa\'nın ise dört büyük tarım fuarından biri olarak kabul edilen İzmir\'deki Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katılımıyla açıldı. Açılışta yaptığı konuşmada tarım sektörünün günümüzde bilim ve teknoloji ile gelişim gösterdiğini söyleyen Bakan Fakıbaba, \"Kırsal kalkınmada bir devrim yaşayacağız. Bu devrimi de İzmir\'den başlatacağız\" dedi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan İzmir\'de, düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 13\'üncü yılında yurtdışından üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini ağırlamaya başladı. 1- 4 Şubat 2018 tarihlerinde Orion Fuarcılık ev sahipliğinde, Gaziemir\'deki Fuarizmir\'de düzenlenen 13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nın ana teması \'Tarım 4.0\' olarak belirlendi. Tire Belediyesi folklor ekibinin gösterileriyle başlayan fuarın açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.Açılışta ilk olarak konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, 1 - 4 Şubat 2018 tarihlerinde fuar süresince yerli ve yabancı firmaların 60 ülkeden 300 bin ziyaretçi ile buluşmasını hedeflediklerini belirtti. Fuarı Türkiye\'nin bütün bölgelerinden ve yurtdışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin ziyaret edeceğini söyleyen Tan, \"Endüstri 4.0 ile birlikte gelen akıllı tarım teknolojilerini kapsayan Tarım 4.0, Türkiye tarım sektörüne en hızlı ve en doğru şekilde tanıtılması amacıyla, fuarın ana teması olarak işlenecek. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek projelerle ilgili yurtiçinden ve yurtdışından birçok önemli kurum ve kuruluşla işbirliği yapılarak konunun uzman isimleriyle beraber modern ve bilimsel teknikler tanıtılacak. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tüm dünyada hızla gelişen süt ve et sektörlerine yönelik; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, işleme, dolum, soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi çözümler üreten firmaları ve nitelikli ziyaretçileri 2018 yılında ilk kez Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü\'nde buluşturacak. 2017 yılında A, B ve C hollerinde 90 bin metrekare alanda düzenlenen Agroexpo, 2018 yılında 20 bin metrekarelik Süt, Et ve Teknolojileri özel holü ile birlikte 4 holde toplam 110 bin metrekare alana ulaşacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın süt, süt ürünleri, et, et ürünleri, süt ve et teknolojileri ve ambalaj ekipmanları ürünlerini sergileyeceği bu özel bölüm, sektöre yönelik son gelişmelerin, kaliteli ürünlerin ve çözüm önerilerinin sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak\" diye konuştu.

\"TARIMIN ÖNEMİ ARTIYOR\"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı konuşmada çiftçileri Türkiye\'nin her yerindeki fuarlara götürdüklerini söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan gibi gelişmekte ülkelerin tüketim alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Bayraktar et ve süt talebinin arttığını belirterek şunları söyledi:

\"İklim değişikliği ve küresel ısınma tarımdaki arzı yavaşlatıyor. Gelişmekte olan ülkeler topraklarını verimli kullanamıyor. Gıda güvencesini sağlamakta dünya zorlandıkça, tarımın önemi artıyor. Gıda güvencesinin önemini fark eden gelişmiş ülkeler ortak akıl oluşturarak sivil toplum kuruluşları ile tarımın önemi konusunda toplumda bilinç sağlamayı hedefliyor. Türkiye\'de tarım potansiyeli yüksek. Biz 81 milyon nüfusu besliyoruz. Aynı zamanda ülkemize gelen 40 milyon turist ve komşu ülkelerden gelen 5 milyon mülteciyi bizim çiftçimiz besliyor. Komşudaki sıkıntı bizim ülkemizde yaşansaydı acaba bizi besleyecek toprağı bulabilir miydik? Burada üretim yapan çiftçilerden Allah razı olsun. Onların değerini çok iyi anlamalıyız.\"

Sektördeki hedefin 150 milyar dolarlık katma değer sağlamak olduğunu dile getiren Bayraktar, \"Bakanlığımız ve bütün paydaşlar ortak akıl ile kalıcı devlet politikası oluşturmalı. Birlikte çalışmalıyız. Çiftçi bilgiyle buluşmazsa hedefe ulaşamayız. Ziraat Odaları olarak 496 bin çiftçiye eğitim verdik. Özellikle kadın üreticilerin eğitimini çok önemsiyoruz. Gelecekte tarımı kadın çiftçiler kalkındıracak\" dedi.

\"ÇİFTÇİLER BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALI\"

CHP\'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise göreve geldiği günden itibaren İzmir modeli adı verilen çalışmayla İzmir tarımının gelişmesi için çalıştığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Küçük Menderes havzasını sütün merkezi yaptıklarını belirten Kocaoğlu, \"Çiftçinin örgütlenmesini sağladık. Eğitime önem verdik. İster kooperatif, ister birlik olsun çiftçilerin bir çatı altında toplanması gerekli. Bunu yapmadan Türk çiftçisinin üretim kapasitesinin artması mümkün değil. Bu model İzmir\'de başarılı oldu. Tarım ülkesiyiz ama potansiyelin altında üretim yapıyoruz. Çiftçilere yapılan destek ile dışa bağımlılığı azaltacağız\" diye konuştu.

KIRSAL KALKINMADA DEVRİM

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da tarımın bir ülke ekonomisi için olmazsa olmaz sektörlerden biri olduğunu belirterek fuar organizasyonlarının sektörün gelişimi için önemine dikkat çekti. Tarımın son dönemde büyük çıkış yapan bir sektör olduğunu dile getiren Fakıbaba şöyle konuştu:

\"Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil geleceğimizdir. Yasal düzenlemeler ve yeni projeler sayesinde istikrarlı büyüme sağlandı. 2002\'den bu yana 186 ülkeye 1536 çeşit tarımsal ürün ihraç eden ülke konumuna geldik. Daha fazla üretim ve gelir sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Bitki ve hayvan sağlığı konularına önem vererek iyileştirmeler yaptık. Kırsal kalkınmada bir devrim yaşayacağız. Bu devrimi de İzmir\'den başlatacağız. Teknoloji ile bilim, tarımın gelişimine katkı sağlıyor. Traktörleri yönlendirmek ve hayvanları 24 saat izlemek için bile üreticilerimiz artık akıllı telefonlar kullanıyor. Kırsalda kalkınma olmadan ülke kalkınmaz. Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz. Kırsalda yaşam standartlarını yükselteceğiz.\"

Konuşmaların ardından Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve konuk ülke bakanlarına fuara katılımları nedeniyle plaket verdi.

--- KUTU 1---

İZMİR\'DE SÜT VE ET ZİRVESİ

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda bu yıl ilk kez açılacak olan Süt, Et ve Teknolojileri Özel Holü kapsamında başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği ve SETBİR\'in destekleriyle Süt ve Et Zirveleri düzenlenecek. Bugan Et Zirvesi, fuarın ikinci günü olan 2 Şubat Cuma günü ise Süt Zirvesi gerçekleşecek. Bu zirveler kapsamında sektörün belirleyicilerinin ve akademisyenlerin rol alacağı çalıştaylar, süt ve et ile ilgili doğru bilinen yanlışlara ışık tutacak mini paneller, peynir tadım etkinlikleri, coğrafi işaretli peynirler sergisi, ünlü isimlerin yer alacağı Et Showlar, rekor denemeleri ve dikkat çekici daha birçok etkinlik, katılımcı ve ziyaretçilerle buluşacak.

--- KUTU 2---

TÜRKİYE\'NİN PEYNİRLERİ BU FUARDA

Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü\'nde peynir üreticileri de bir araya gelecek. Önde gelen şirketlerin dahil olacağı sunumlar ve tadım etkinlikleri ile Türkiye\'de üretilen tüm peynir çeşitleri tüketicinin beğenisine sunulacak. Fuar süresince Türkiye\'nin farklı yörelerinden gelen peynirlerin ve süt ürünlerinin tanıtılması konusunda işbirliği yapılacak ve 81 ilin valilik, oda ve borsası bölgesel peynirlerini tanıtma fırsatını yakalayacak



Görüntü dökümü:

-----------------------------------

- Açılıştan görüntü

- Folklor ekibinden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

=====================================================

6)AFGAN GENCİN CİNAYET ZANLISI ADLİYEDE

SİVAS\'ta 6 gün önce Afganistan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Muhammadi(22) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan Shahab Sadat (21) adliyeye sevk edildi.Sivas\'ta geçen hafta cumartesi günü öğlen saatlerinde kent meydanındaki Selçuklu Parkı içindeki Kale Camisi ile Buruciye Medresesi arasındaki alanda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada Murtaza Sohrabi (23), Shahab Sadat, Ali Muhammadi, yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Muhammedi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fatkültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Olayda bıçakla elinden yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Shahab Sadat cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işleminin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Yüzünde bıçak yarası ve kolunda kırık olan şüpheli sorguya alındı.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntü

-Şüphelinin götürülüşü

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(134 mb)

====================================================

7)JANDARMADAN UYUŞTURUCU VE TARİHİ ESER OPERASYONU

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve tarihi eser ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.Yeşilova ilçesi Doğanbaba köyünde oturan Ö.Ç.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 33 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, l adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 15 adet 9 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli Ö.Ç. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri internet üzerinden tarihi eser satmaya çalıştığı belirlenen İ.K.A.\'ya yönelik baskın yapıldı. İğdeli köyü yolundaki kontrol noktasında durdurulan İ.K.A\'nın üst aramasında 13 adet eski döneme ait sikke, 6 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet Bizans dönemine ait sikke, 2 adet İslami döneme ait sikke, 4 adet Roma dönemine ait yüzük, 1 adet Roma dönemine ait metal kandil kapağı ve 1 adet Roma dönemine ait metal halka olmak üzere toplam 29 parça tarihi eser ele geçirildi. İ.K.A. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

Görüntü Dökümü(Cep telefonu görüntüsü)

-----------------

- Jandarmanın arama yapması

- Detay

98.2 MB /// 00.52\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

====================================================