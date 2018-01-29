DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KONYA\'DA AYNI MAHALLEDEN 129 KİŞİ SUDAN ZEHİRLENDİĞİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

KONYA\'da bir mahallede 129 kişi, içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle karın ağrısı, ishal ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, rahatsızlanan kişi sayının 300\'ün üzerinde olduğunu bazılarının ise hastaneye gitmediğini belirtti. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalara gastroenterit (ishal) teşhisi konduğu içme suyunda yapılan tetkiklerde ise suyun temiz olduğu, hastalığa neden olabilecek bulgulara rastlanılmadığını söyledi.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki yaklaşık bin 500 nüfuslu Tatköy Mahallesi\'nde geçen perşembe gününden itibaren çoğu çocuk olmak üzere çok 129 kişide, karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleri başladı. 129 kişi içtikleri şebeke suyundan zehirlendikleri şüphesiyle farklı zamanlarda kentteki çeşitli hastanelere giderek tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerinde \'su kirliliğine maruz kalma\' tanısıyla gastroenterit (ishal) teşhisi kondu. Çoğu aile polise şikayette bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi, mahalledeki ev ve işyerlerinden su numune aldı.

KURUMLAR, SUYUN TEMİZ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalara gastroenterit (ishal) teşhisi konduğunu, içme suyunda yapılan tetkiklerde ise suyun temiz olduğu, hastalığa neden olabilecek bulgulara rastlanılmadığını söyledi.

KOSKİ yetkilileri de, geçen perşembe gününden itibaren farklı noktalardan numene aldıklarını ancak suyun temiz çıktığını, bugün ise her ihtimale karşı mahallenin şebeke hattının su kaynağını değiştirdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

RAPORDA: SU KİRLİLİĞİNE MARUZ KALMA

3 çocuğu ile babasının rahatsızlanıp hastaneye kaldırdığını belirten mahalle sakinlerinden Ali Evgin, şunları söyledi:

\"Geçen perşembe gününden itibaren hastalarımız, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe mahallesinde boş araziye roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldıHatay\'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe mahallesinde boş araziye roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldıgece -gündüz, şahsi araçlar veya ambulanslarla hastanelere götürülüyor. Rahatsızlanan kişi sayısı 300\'ün üzerindedir. Bazıları da hastaneye gitmedi. Ben çocuklarımı ve babamı hastaneye götürdüm. Hastaneden bize verilen raporda, \'Su kirliliğine maruz kalma\' ve \'adli vaka\' diye yazıyor. Ancak yetkililer, bize ne açıklama yapıyor ne bilgilendiriyor. KOSKİ suyumuz temiz diyor, ama belge göstermiyor. Ben onlara hastaneden bize verilen raporları gösteriyorum. Bizim belgemiz var. Onların belgesi nerede? \"

Kendisiyle birlikte ailesinden 5 kişinin karın ağrısı, kusma, ishal ve halsizlik şikayeti üzerine hastanede tedavi olduğunu ifade eden Mehmet Ebiri, \"KOSKİ, su temiz diyor ama bu yeterli değil. Ülkemizin şu an bulunduğu ortam çok farklı. Birileri ya sabotaj düzenleyip saldırdıysa. Onun incelenmesini istiyoruz. KOSKi yetkilileri depoyu temizledik diyorlar, inceleme yapılmadan niye temizliyorlar. Su temiz ise doktorlar niye çeşmelerden su içmeyin diyor.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- KOSKİ ekiplerini numunelerınden detay

- Mahalleli röp.

-Mahalleden detay

- Mahalleli röp.

- Hastanede tedavi altında olan çocuklar

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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2)1.5 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN DEAŞ\'LI KADIN ADLİYEDE

SURİYE\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçip, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmaya teslim olan, \'mavi kategori\'de 1.5 milyon lira ödül ve kırmızı bülten ile \'DEAŞ üyesi olmak\' suçundan aranan Demet Taşar, Adıyaman\'da adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı\'nca \'terör örgütü DEAŞ üyesi olmak\' suçundan 1.5 milyon lira ödülle \'mavi kategori\'de, Interpol tarafından ise kırmızı bülten ile aranan Demet Taşar, geçen pazartesi günü Suriye\'den yasa dışı yollarla sınıra gelip, Ceylanpınar\'da jandarmaya teslim oldu. Şanlıurfa\'da polise teslim edilen Taşar, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman\'a getirildi. Emniyette ifadesi alınan Demet Taşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) -

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3)ESKİŞEHİR\'DE DEAŞ ŞÜPHELİSİ 10 IRAKLI SERBEST



ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 10 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Özel Harekât Şubesi polislerinin de desteğiyle önceki gün Eskişehir\'in kent merkezinde operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldü.

TEM Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan şüphelilerin, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan 2 kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)-

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4)MEHMETÇİK\'E 4 TON ELMA VE PORTAKAL GÖNDERİLDİ

OSMANİYE Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere 4 ton elma ve portakal gönderdi.

Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerindeki kapalı semt pazarında buluşan dernek üyeleri, sınırda görev yapan askerler için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Duaların ardından 4 ton elma ve portakal, tekbirler eşliğinde askerlere dağıtılmak üzere kamyonetle yola çıkarıldı. Dernek Başkanı Yunus Temiz, \"Türk milleti öyle bir millet ki zor zamanlarda 7\'sinden 70\'ine herkes bir askerdir. Biz de ordumuzun yanında olduğumuzu belirtip, başarılarının devamını dileriz. İnşallah bu operasyondan da başarıyla çıkacaktır, gün birlik ve beraberlik zamanıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kur\'an-ı Kerim okunması

- Katılımcılardan pan görüntü, tekbir getirilmesi

- Elma ve portakal yüklü aracın alkışlarla uğurlanması

- Aracın önündeki dernek yazısı

- Araçtaki kasalarda bulunan elma ve portakaldan detay

- Araç üstündeki Türk Bayrağı

- Elma kasaları araca yüklenirken

- Dernek Başkanı Yunus Temiz ile röportaj

BOYUT: 194 MB SÜRE: 03\' 10\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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5)FETÖ SANIĞI ESKİ REKTÖR: GÜLEN, \'CENNETTE ÂLÂ BİR YER KAZANMIŞSIN, İBADETE GEREK YOK\' DEDİ



ANTALYA\'da, \'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticiliği\' ile suçlanan Akdeniz Üniversitesi\'nin (AÜ) tutuklu eski rektörü İsrafil Kurtcephe, ifadesinde, Pensilvanya\'da ziyaret ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in kendisine, \"Türk milletine büyük hizmetler yapmışsın, cennette âlâ bir yer kazanmışsın. Bundan sonra ibadet yapmana gerek yok\" dediğini kaydetti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, cezaevinde yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe hakkında hazırladığı iddianame, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sunuldu. 85 sayfalık iddianamede, \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' ile suçlanan eski rektörün, ikinci kez rektör seçilmesinin ardından, 2012 yılında Pensilvanya\'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'e yaptığı ziyaretteki diyaloglara yer verildi. İddianamede, ilk ifadesinde ziyareti reddeden Kurtcephe\'nin, terör örgütünün \'Antalya imamı\'yla birlikte havalimanı ve bilet kayıtları ortaya çıkınca ifadesini değiştirdiği ve ziyareti detaylı şekilde anlattığı görüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitlerine göre, Kurtcephe, ikinci kez rektör seçildikten sonra dönemin rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin ve örgütün \'Antalya imamı\' Hasan Tarık Şen ile 8 Aralık 2012 tarihinde, İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan birlikte uçağa bindi. Biletleri aynı turizm acentesinden, aynı dakikada kesilen ve hem gidişte hem dönüşte protokolde ön sırada yan yana oturdukları belirlenen 3 kişinin, 12 Aralık 2012\'de aynı saatte, yine birlikte ülkeye giriş yaptıkları ve pasaport kontrolünden birlikte geçtikleri belirlendi.

İLK İFADESİNDE REDDETTİ

İddianamede, İsrafil Kurtcephe\'nin ilk ifadesinde, Pensilvanya ziyaretiyle ilgili beyanların asılsız olduğunu, Gülen\'i ziyarete gitmediğini, Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin\'le birlikte Washington ve New York\'taki üniversitelerle ve bir nükleer depolama uzmanıyla görüşme yaptıklarını belirttiği yer aldı.

YANLARINDAKİ \'ANTALYA İMAMI\' SORULDU

Sorguda, ABD seyahat bilgilerine ilişkin tespitlerin açıklanıp, sorulması üzerine Kurtcephe\'nin, ifadesinde kısmen değişiklik yaptığı vurgulandı. Kurtcephe, bu kez Abdullah Aziz Ergin ile birlikte ABD\'ye gittiğini, bu seyahatte Hasan Tarık Şen adlı kişinin olup olmadığını bilmediğini ve bu konuyla ilgili somut bir şey hatırlamadığını söyledi. Şen\'in de yanlarında olduğunun tespit edilmesi üzerine Kurtcephe, ifadesini bir kez daha değiştirdi. Yapılan tespitlerin doğru olduğunu kabul eden Kurtcephe, Şen\'in rektörlük makamında yaptıkları görüşmede kendisine \"Sizi hocaefendi ile tanıştıralım\" demesi üzerine \"Tamam, olur\" dediğini söyledi.

SEYAHATİ ANLATTI

O dönemde savcı Osman Şanal\'ın üniversiteyle ilgili sürekli soruşturma evrakı gönderdiğini, böyle bir teklifi kabul ederse kendilerini rahat bırakacaklarını düşünerek kabul ettiğini belirten İsrafil Kurtcephe, Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin\'in de kendileriyle beraber gelmesini istediğini söyleyince Hasan Tarık Şen\'in kabul ettiğini, durumu Ergin\'e anlattığını söyledi. Pensilvanya\'ya Fetullah Gülen\'i ziyarete gideceklerini söylediğinde Ergin\'in de gelmeyi kabul ettiğini belirten Kurtcephe, bu görüşmeden bir süre sonra Şen\'in kendisini üniversitenin makam telefonundan arayarak, ABD\'ye gidecekleri günü söylediğini, uçak biletlerinin ne şekilde alındığını hatırlayamadığını, Şen\'in almış olabileceğini dile getirdi.

NEW YORK\'TAN ARAÇ KİRALAMIŞLAR

Antalya Havalimanı\'na 8 Aralık 2012 tarihinde Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin ile birlikte gittiklerinde Hasan Tarık Şen\'in onları beklediğini ve elinde uçak biletleri bulunduğunu anlatan İsrafil Kurtcephe, birlikte uçağa binerek önce İstanbul\'a ardından yine aktarma ile New York\'a gittiklerini kaydetti. Şen\'in havalimanında araç kiraladığını, birlikte adını hatırlayamadığı bir otele gidip, yerleştiklerini belirten Kurtcephe, New York\'ta gezdikten sonra tekrar otele giderek, istirahate çekildiklerini ve 9 Aralık sabahı kiraladıkları araca binerek, Pensilvanya\'ya hareket ettiklerini anlattı.

GÜLEN \'HOŞGELDİNİZ\' DİYE KARŞILADI

Aracı Şen\'in kullandığını, Pensilvanya\'ya vardıklarında etrafı ormanla çevrili çiftlik evine gittiklerini kaydeden Kurtcephe, evin kapısında bulunan 2- 3 kişinin Hasan Tarık Şen\'i \"Hoşgeldiniz\" diyerek karşıladığını söyledi. Beraber eve girdiklerini, Şen\'in içerideki 5- 6 kişiden birine \"Hocaefendi ile görüşmek istiyoruz\" dediğini anlatan Kurtcephe, bu kişinin \"Ben bir bakayım diyerek\" yanlarından ayrıldığını, kısa süre sonra geri gelerek \"Hocaefendi biraz hasta dinleniyor, sizinle şu an görüşemeyecek. Öğle namazına da gelemeyecek\" dediğini, Şen\'in \"Vaktimiz var bekleyelim\" dediğini kaydetti.

Bekledikleri sırada, yanlarına gelen kişilerin Şen\'e \"Antalya\'da ne var ne yok? İşleriniz nasıl gidiyor?\" diye sorular sorduğunu da anlatan Kurtcephe, bir süre sonra ilk görüştükleri kişinin yanlarına gelerek, \"Hocaefendi gelecek\" diye haber verdiğini, beklemeye devam ettiklerini, kısa süre sonra Gülen\'in de yanlarına gelerek \"Hoşgeldiniz\" dediğini aktardı. Kurtcephe; Hasan Tarık Şen\'in, Fetullah Gülen\'e kendisini göstererek, \"AÜ Rektörü İsrafil Kurtcephe ve Rektör Yardımcısı Abdullah Aziz Ergin yanınıza geldiler\" dediğini belirtti.

\'CENNETTE ÂLÂ BİR YER KAZANMIŞSIN\'

Kurtcephe, Gülen\'in \"İşleriniz nasıl, üniversitede neler yapıyorsunuz, ne gibi bilimsel çalışmalarınız var?\" diye sorular sorduğunu, bunun üzerine ona yapılan işlemleri ve bilimsel çalışmaları yaklaşık yarım saat anlattığını, bu süre zarfında Şen ve Ergin\'in konuşmaya müdahil olmadıklarını, sadece dinlediklerini dile getirdi. Fetullah Gülen\'in \"Türk milletine büyük hizmetler yapmışsın cennette âlâ bir yer kazanmışsın. Bundan sonra ibadet yapmana gerek yok\" demesi üzerine karşılık vermediğini kaydeden Kurtcephe; ancak zihninden \"Kimin cennete gireceğini Allah bilir, bu adam bunları söylüyorsa Müslüman olamaz\" diye geçirdiğini söyledi.

Gülen\'in, Ergin\'e dönerek, \"Sizin uzmanlık alanınız nedir, nerelisiniz?\" diye sorduğunu, ardından \"Rahatsızım, beni hoş görün, ayrılmak zorundayım\" diyerek oradan ayrıldığını anlatan Kurtcephe, sadece bir tarihçi olarak Fetullah Gülen\'i görme merakını giderdiğini, sarf ettiği sözler dolayısıyla Gülen\'in ABD\'de bulunması ve CIA tarafından kullanıldığı sorularına kendince cevap bulmuş olduğunu öne sürdü. O gece kaldıktan sonra sabah otelden çıkış yaptıklarını ve otel ücretlerini Şen\'in karşıladığını kaydeden Kurtcephe, birlikte Washington\'u gezdiklerini, daha sonra önce İstanbul\'a ardından Antalya\'ya uçakta yan yana koltukta geldiklerini anlattı.

\'MEZARLIKTAN BİR İSİM BUL\'

İddianamede, AÜ\'nün personel daire eski başkanı Hüsnü Gülez ise tanık beyanında, İsrafil Kurtcephe\'nin 2013- 2014 yıllarında kendisini makam odasına çağırdığını, seçimlerde karşısına aday olarak çıkan Prof. Dr. İbrahim Demir ve Prof. Dr. Fulya Savran hakkında iddiaların olduğu bir yazıyı gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Mezarlıktan bir isim bulmamı ve Cumhuriyet savcılığına bir dilekçeyle konuyu aktarmamı, savcılığa vereceğim dilekçede kendi adımı kullanmamamı, mezarlıktan ölmüş birinin ismini kullanmamı istedi. Daha sonra ne yaptığımı sorduğunda kendisine \'Verdim\' dedim; ancak dilekçe vermediğimi öğrenmesi üzerine daire başkanlığından alındım.\"

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)