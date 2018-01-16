DHA YURT BÜLTENİ-10

(ÖZEL)

1)ABD\'NİN HİBE ETTİĞİ I-HAWK FÜZELERİ, AFRİN\'DEN GELECEK HAVA SALDIRILARINA KARŞI HAZIR

HATAY\'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ile Yayladağı ilçelerine 2012\'de konuşlandırılan ve bataryaları Suriye\'ye bakan I-HAWK füze sistemi alçak ve orta menzilli hava saldırısına karşı Türkiye topraklarını koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın terör örgütü YPG\'ye karşı \'Hazırız\' dediği operasyonun yapılması planlanan Afrin\'i gören, Kırıkhan ile Yayladağı ilçesinin Kel Dağı\'ndaki Radar Üssü\'ndeki I-HAWK füze sistemi halen Türkiye ile birçok ülke tarafından kullanılıyor. ABD\'nin silahlı kuvvetleri envanterinden 2002 yılında çıkardığı HAWK füze sistemi Türkiye\'ye 2005\'te hibe edildi. 2007\'de teslim edilen 175 adet MIM-23B HAWK füze sisteminde toplam 24 lançer bulunuyor. 1\'inci HAWK Filo Komutanlığı ve 2\'nci HAWK Filo Komutanlığı bünyesinde olmak üzere Türk I-HAWK sistemi 2 filodan oluşuyor. İstanbul\'un Asya ve Avrupa yakalarında konuşlandırılan ve her biri iki bataryadan oluşan filolarda 1 Tabur Harekât Merkezi ile 2 Batarya Ateş Dağıtım Merkezi, 2 batarya, 4 atış ünitesi ve 12 lançer bulunuyor. Her bir atış ünitesinde, 1 adet AN/MPQ-61 HPIR ve 1 LASHE anteni, 1 adet AN/MPQ-64 Sentinel 3D radarı, 1 adet AN/MPQ-62 CWAR arama radarı ve 3 adet M192 lançeri bulunuyor. Düşman SEAD taarruzlarına karşı füzenin pasif biçimde güdümlenmesi amacıyla sistemde TV/IR optik sistem yeteneği de mevcut. I-HAWK sisteminin Ara Seviye Bakım işlemi 3\'üncü Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı\'nda yapılıyor. MIM-23B füzesi 74 kilo ağırlığında harp başlığına sahip, 1.5 ilA 40 kilometre arasında etkili menzili ve 20 kilometre irtifada etkili olabiliyor.

KIRIKHAN VE YAYLADAĞI\'NA GÖNDERİLDİ

I-HAWK sistemi, 22 Haziran 2012\'de Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait silahsız foto keşif uçağı RF-4\'ün Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinden sonrasında angajman kurallarını değiştiren Türkiye tarafından Suriye sınırına kaydırıldı. Füze sistemi; Suriye sınırına sıfır noktadaki ABD tarafından desteklenen terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD güçlerinin hakimiyetinde bulunan Afrin bölgesinin karşısındaki Kırıkhan ilçesi ile Yayladağı ilçesine konuşlandırıldı. Kırıkhan\'daki Gökhan Huduk Karakolu bölgesine konuşlandırılan füze sisteminin bataryaları ise Afrin\'e çevrildi. Diğer sistem de Yayladağı ilçesi Kel Dağı\'ndaki Hava Radar Üssü\'ne kuruldu. Suriye rejim güçlerinin ağırlıkta olduğu Yayladağı\'nın karşısında Bayır-Bucak Türkmenleri de bulunuyor.

UÇAK VE HELİKOPTER SALDIRISINA KARŞI KORUYOR

ABD ordusunun envanterinden çıkarılmasına karşın Türkiye\'nin de arasında olduğu birçok ülke tarafından hâlâ kullanılan orta menzilli hava savunma sistemi olan HAWK füzeleri, alçak ve orta seviyeli uçak ve helikopter saldırısına karşı görev yapıyor.

BATI\'NIN İLK OPERASYONEL KARA KONUŞLU HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ

Orta menzilli hava savunma füze sistemlerinin yaygın olarak kullanılması, 1950\'li yılların sonlarına doğru gerçekleşti. ABD silahlı kuvvetleri envanterindeki yüksek irtifalı bombardıman ve keşif uçaklarına karşı, dağılan Sovyetler Birliği, S-75 Dvina (NATO kod adı: SA-2 Guideline) olarak isimlendirilen orta menzilli hava savunma füze sistemini geliştirdi. ABD\'ye ait bir U-2 keşif uçağının, 1 Mayıs 1960\'ta Sovyet S-75 Dvina tarafından vurularak düşürülmesi üzerine başta ABD olmak üzere, NATO ülkelerinin ilgisi orta menzilli hava savunma füze sistemine yöneldi. ABD\'li Raytheon firması tarafından 1952\'de MIM-23 HAWK geliştirme çalışmalarına başlandı. 1959 yılında ABD silahlı kuvvetleri envanterine giren MIM-23 HAWK, Batı ülkelerinin ilk operasyonel kara konuşlu hava savunma füze sistemi oldu. Büyük çoğunluğu NATO ülkeleri olmak üzere, 24 ülkenin hizmetine giren MIM-23 HAWK, yarı aktif radar teknolojisinin kullanıldığı Batı\'lı ilk sistem olma özelliğini taşıyor. İlk üretiminden itibaren risk ve tehdit unsurlarına karşı sürekli geliştirilen HAWK sistemi, 1972 yılında başlatılan I-HAWK programı kapsamında; motor ve güdüm sistemi geliştirilen yeni füzeler ile 30 metre gibi düşük irtifalarda hareket eden hedeflere karşı kullanabilme yeteneğine kavuştu.

1980\'li yıllarda 3 aşamalı HAWK PIP programı kapsamında üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında HAWK-XXI olan sistem, x bandında çalışan 3 boyutlu AN/MPQ-64 Sentinel hava savunma radarı ve yeni Atış Kontrol Merkezi ile daha da etkin hale geldi. HAWK; lançer, komuta-kontrol ve radar sistemlerinin ayrı treyler üzerine yerleştirilen çekili bir tasarıma sahip. Bu sayede, sabit sistemlerinin aksine arazide yer değiştirme ve gizlenme imkanı olan HAWK\'ın etkinliği arttı.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uzunluğu: 5.07 metre

Genişliği: 0.87 metre

Kanat Uzunluğu: 1.19 metre

Motor: katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 kilometre

Fırlatma Ağırlığı: 584 kilogram

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10.66 kilometre

Harp başlığı: 54 kilogram

Tahrip çapı: 17 metre

Görüntü Dökümü

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-Bataryaları Afrin\' e çevrili I -HAWK füzelerinden görüntü

-Askeri araçlardan görüntü

-Detaylar

(Bekir KARAKOCA-Faruk KAHRAMAN- KIRIKHAN-HATAY, (DHA)-

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2)İZMİR\'DE SU DOLU ÇUKURDA ÖLEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde 1.5 metre derinliğindeki su dolu çukura düşerek ölen Yusuf Tencirlioğlu (8) ile Ali Tencirlioğlu (5) kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş\'ta yan yana toprağa verildi. İki oğlunu kaybeden Fatma Tencirlioğlu, çocuklarını kurtarmak için çukura atladığını belirterek, \"Yarım saat içinde aradım, ben boğuluyordum, ben de ölüyordum\" dedi.

Yusuf ve Ali Tencirlioğlu kardeşlerin cenazeleri, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak Yahya Kemal Mahallesi\'ndeki evlerine son kez getirildi. Burada çocukların annesi Fatma ile babası Tevfik Tencirlioğlu ve yakınları kapakları açılan tabuttaki Yusuf ve Ali kardeşlerin yüzlerine son kez baktı. Tevfik Tencirlioğlu, çocuklarını tabutta görünce baygılık geçirdi. Anne Fatma Tencirlioğlu ise çocuklarını görünce \"Onlar melek oldu melek\" diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının adından cenazeler, Zeynel Abidin Camisi\'ne götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Yusuf ve Ali Tencirlioğlu kardeşlerin cenazeleri, Şeyhadil Mezarlığı\'nda yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Cenaze namazına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile çocukların ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

BÜYÜKBABA: CEZALARI NEYSE ÇEKSİNLER

Çocukların büyükbabası Süleyman Tencirlioğlu, oğlunun hurda toplayarak geçimi sağladığını ve torunlarının önlem alınmadığı için öldüğünü kaydederek, \"Önlem alınmadı. Etrafına bir koruma konulmadı. Bir kanal değil sadece çukur olarak kaldı orası ve çocuklar da bilmeden eşine girmiş. İkisini de su içine yutmuş. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, sayın milletvekillerime ve Türkiye\'ye duyuruyorum. Milletime ve devletime güveniyorum, onlara bırakıyorum cezaları neyse çeksinler. İki yavrumu getirsinler iki kolumu ve bacağımı vereyim. Çocuğumun boynu bükük kaldı\" dedi.

ANNE: İKİZ GİBİYDİ ONLAR

Fatma Tencirlioğlu ise oğullarının ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyerek, \"Çukur görmedik, su birikmiş akıntı bile yapmadılar. Bari çamur olsa çocuklar çıkar gelirdi. İçine girdim, çocuklarımı kurtarsaydım. İkisi de gitti, ikisini de kaybettim çocuklarımın, ikiz gibiydi onlar. Arkalarından çukura girdim de kurtaramadım, bulamadım. Yarım saat içinde aradım, ben boğuluyordum, ben de ölüyordum. Daha sonra yardım isteyince polis ve itfaiye geldi. Suyu boşaltılınca çocuklarım ölü çıktı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Süleyman Tencirlioğlu ile röp.

- Süleyman Tencirlioğlu (solda) ile Tevfik Tencirlioğlu (sağda)

- Fatma Tencirlioğlu ile röp.

- Tevfik Tencirlioğlu\'nun cenazelerine bakması

- Babanın baygınlık geçirmesi

- Annenin cenazelere bakması

- Büyükbabanın cenazelere bakması

- Çocuklarının yakınların fenalık geçirmesi

- Cenaze aracının gidişi

- Cenazelerin araçtan indirilişi

- Tabutlardan detay

- Tabut başında dua edilmesi

- Cenaze namazlarının kılınması

- Cenazelerin omuzlara alınması

- Babanın (siyah montlu sakallı) tabutlara omuz vermesi

- Tabutların cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 344 MB, 160 MB

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İŞADAMI CİNAYETİNİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI (2)

3)BODRUM\'DAN UĞURLANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde öldürülen işletmeci 46 yaşındaki Ali Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Muğla Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası Özdemir\'in cenazesi, Bitez Mahallesi\'ndeki Bitez Adliye Cami\'ne getirildi. Öğle namazından sonra düzenlenen cenaze törenine; Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, eski MHP İlçe Başkanı Asım Başaran, Özdemir\'in babası İsmail Özdemir, annesi Zemine Özdemir, eski eşi Zehra Ballıkaya, yakın arkadaşı Atilla Serttaş, akrabaları, iş adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1400 kişi katıldı. Cenaze töreninde iki çocuğu, Özdemir\'in tabutu başına gelen anne ve baba Özdemir ağıtlar yaktı; gözyaşı döktü. Eski eşi Zehra Ballıkaya\'nın da gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta arkadaşlarının desteğiyle durabildiği görüldü.

Törenden sonra Özdemir\'in cenazesi, karayoluyla bugün toprağa verilmek üzeri İzmir\'in Kemalpaşa ilçesine gönderildi.

Görüntü dökümü

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- Cenaze töreninden genel detay görüntüler,

- Anne babanın tabutu başında ağıt yakmaları, cenaze namazı

- Eki eşinin ağlaması cenaze törenini izlemesi cenazenin götürülmesi

(Haber: Yaşar ANTER -Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)

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4)BACAĞINI, YEM KARMA MAKİNESİNE KAPTIRDI

TOKAT\'ın Zile ilçesinde bacağını yem karma makinesine kaptıran Berat Şencan(20) yaralandı.

Olay, Zile ilçesine bağlı Salur köyünde sabah saatlerinde yaşandı. Köyde ailesiyle birlikte besicilik işi yapan Berat Şencan, hayvanları için yem karma makinesinde yem hazırlamaya başladı. Yem karma makinesindeki samanı sol ayağı ile içeriye itmek istedi. Bu sırada bacağını makineye kaptırdı. Şencan\'ın çığlık seslerini duyan yakınları makineyi durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan Şencan, Zile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada acil serviste müdahalesi yapılan Şencan\'ın sol bacağının diz kapağından alt kısmında önemli hasar oluştuğu öğrenildi. Tedaviye alınan Şencan\'ın, şubat ayı sonunda askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Yaralının ambulansla getirilişi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(117 mb)

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5)İŞHANINI, ÇİŞİNİ YAPARKEN ATTIĞI SİGARA YAKMIŞ



ANTALYA\'da içinde 3 katlı işhanını kül eden yangına, alkol aldıktan sonra çişini yaparken çay ocağına sigara izmaritini atan G.Ç.\'nin neden olduğu belirlendi.

Olay, 9 Ocak günü saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi\'nde bulunan 3 katlı bir işhanında meydana geldi. Bünyesinde giyim firması, restoran ve kafe gibi işyerleri bulunan işhanından duman çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, işhanı alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, maddi zarar meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Özel bir ekiple günlerce kameraları inceleyen ekipler, olay gecesi yakın bir bölgede arkadaşıyla alkol alan G.Ç.\'nin yangına yol açtığını tespit etti. G.Ç.\'nin işhanının arkasına gittiği, burada çişini yaparken sigara izmaritini çay ocağına doğru attığı, alevler çıktığını görmesine rağmen geri dönmediği belirlendi.

Operasyon düzenleyen polis, G.Ç ile arkadaşını gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. G.Ç\'nin polise, \"Söner diye düşünmüştüm. Ancak sönmemiş\" dediği ortaya çıktı.

Görüntü dökümü

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- Yangın anı güvenlik kamerası

- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

- Polis aracına binmeleri

- Polis merkezi detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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6)FUHUŞUN ŞİFRESİ \'MURAT BEYİN SELAMI VAR\'

ANTALYA\'da yabancı uyruklu 5 kadın ile bu kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen Moldova uyruklu Nelea Lazu gözaltına alındı. Müşterilerin, fuhuş için \'Murat beyin selamı var\' şifresini kullandığı ortaya çıktı. Lazu\'nun, sevgilisi aynı suçtan cezaevine girince işleri yönettiği belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sevgilisi fuhuş suçundan cezaevine girdikten sonra, onun telefonu üzerinden bu işi devam ettiren Moldova uyruklu Nelea Lazu\'yu takibe aldı. Lazu\'nun, 3 Rus, 1 Kırgızistan, 1 Romanya uyruklu 5 kadını taksiyle müşterilere götürdüğünün tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Müşteri gibi davranan polislerden \'Murat beyin selamı var\' şifresini aldıktan sonra pazarlık yapan Lazu, istenilen noktaya kadınları getirdi. Polis, seri numaraları alınmış paraları alan Nelea Lazu\'yu suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Lazu ve yabancı uyruklu 5 kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. İfadeleri tamamlanan 5 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Moldovalı Nelea Lazu ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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- Fuhuş mağdurlarından görüntü

- Araca bindirilmeleri

- Polis merkezinden detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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7)ÇÖPTE TAKSİ DÖNEMİ

MERSİN\'de Akdeniz Belediyesi, \'Çöp Taksi\' uygulaması ile kentte bir ilke imza attı.

Akdeniz Belediyesi, kente sunulan temizlik hizmetlerinin daha da kolaylaşması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü filosuna 2 yeni araç daha ekledi. Toplam 3 buçuk ton kapasiteli Çöp Taksiler, haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda cadde, sokak veya kaldırımlara bırakılan çöplerin kolaylıkla toplanıp kent merkezinden çıkarılmasını sağlayacak.

Akdeniz geneline hizmet verecek araçlar, özellikle düğün veya taziyeler sonrası sokak, kaldırım veya boş arazilerde oluşan çöplerin toplanıp mahallelerden uzaklaşması için çalışacak. Çöp Taksilere yüklenen atıklar ardından büyük çöp kamyonlarına aktarılıp katı atık bertaraf tesisine taşınacak. Mobil Çöp Taksiler, kent genelinde bir şoför ve bir temizlik personeli ile hizmet verecek. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü araç filosuna, 2 adet Çöp Taksinin yanı sıra son teknolojiye sahip 1 adet \'Yol Süpürme Aracı\' da katarak gücünü daha da arttırdı.

Bir ilk olan Mobil Çöp Taksi uygulamasını vatandaşların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, \"Mersinlilerin temiz, sağlıklı ve düzenli bir kentte yaşam hakkı korumak ve bu hakkı sürdürmek için Akdeniz Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Çöp Taksiler sayesinde, kentimizin caddeleri, sokak, kaldırım ve meydanları sürekli temiz kalacak. Bu araçlar, ilçe genelinde olmakla birlikte, Yoğurt Pazarı Parkı, Silifke, İstiklal, Kuvvai Milliye ve Zeytinlibahçe gibi yoğun işyerleri ve insan hareketliliğinin olduğu caddelerde ağırlıklı hizmet verecek\" dedi.

Pamuk, mesai saatleri içerisinde mobil taksilerin kentte gün boyu dolaşıp cadde, sokak veya kaldırımlara bırakılan atıkları toplayacağını belirterek, \"Amacımız; halkımıza temiz ve düzenli bir kent yaşamı ve sağlıklı bir çevre sunmaktır. İnsan ve kent odaklı yönetim anlayışı ile öncelikli olarak vatandaşlarımızın talebini ve memnuniyetini dikkate alarak projeler üretiyoruz. Akdeniz ve Mersin sakinlerine daha güzel ve yaşanabilir bir kent sunmak için yoğun bir emek ve gayretle yeni proje ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, atıklarla ilgili talep ve şikâyetlerini (0324-2387963) numaralı telefona bildirmeleri halinde gereken hizmet ve çalışma, ekiplerimiz tarafından en kısa süre içinde yerine getirilecektir\" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Araçların görüntüsü

-Araçlar giderken

-Araçları çalıştıran görevliler

-Görevliler çöp toplarken

-Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile röp.

(BOYUT:127,95 mb) ( SÜRE:02,05 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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