DHA YURT BÜLTENİ-10

Akrobatik hareketler yaparken falezlerden düşüp yaralandı

Antalya’da, akrobatik hareketler yaparken falezlerden düşüp, yaralanan Eren Kesici (14), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Karalioğlu Parkı’ndaki falezlerde meydana geldi. Parka gelen Eren Kesici ile Salih Çavuşoğlu (13), falezler kısmında, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvar bariyerin üzerinde akrobatik hareketler yapmaya başladı. Görgü tanıklarına göre, Kesici, bariyerin üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı. Kesici\'nin arkadaşı Çavuşoğlu ise çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, çocuğun yanına inerek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kesici\'ye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve UMKE ekipleri, denize yakın bölgede bulunan çocuğun, arazinin sarp olması nedeniyle yukarıya alınamayacağını belirterek, deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine deniz polisi ile itfaiye ekipleri tarafından sedyeyle bota alınan Kesici, Yat Limanı\'na götürülerek, sağlık ekibine teslim edildi. Eren Kesici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, kurtarma çalışmaları sırasında arkadaşını yalnız bırakmayan Salih Çavuşoğlu, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralı çocuk deniz polisinin botunda görülürken

- Yaşananları izleyen meraklı vatandaşlardan görüntü

- Deniz Polisi botundan görüntü

- Yaşananları cep telefonu ile çekenlerin görüntüsü

- Deniz polisinin gidişi

- İzleyenlerden deniz polisine PAN

- Meraklı kalabalıktan görüntü

- Falezlerin görüntüsü

- Düşen çocuğun arkadaşı Salih Çavuşoğlu yaşananları anlatırken

- Salih Çavuşoğlu’nun polislerle gidişi

- Salih Çavuşoğlu’nun polis aracına bindirilişi

- Görgü tanığı röp

- İtfaiye aracı ve kalabalıktan görüntü

200 MB /// 01.47

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Eskişehir\'de termik santral protestosu



Eskişehir\'de, yaklaşık 500 kişi, Alpu Ovası\'na kurulmak istenen kömürlü termik santrali protesto etti.

\'Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu\' tarafından İsmet İnönü Caddesi\'nde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, çeşitli siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile 500\'ü aşkın kişi katıldı. Kalabalık, \'Kömürlü termik santral istemiyoruz\' yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar attı. Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinin oluşturduğu \'Eko Show Grubu\' da mini konser verdi. CHP\'li Çakırözer ile Başkan Ataç, yaptıkları konuşmada, Eskişehir\'e termik santral kurulmasına herkesin karşı çıkması gerektiğini söyledi.

\'EKOLOJİK KRİZİ ARTIRACAK PROJE\'

\'Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu\' adına, hazırlanan basın açıklamasını DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz okudu. Açıklamada, şöyle denildi: \"Kurulması planlanan kömürlü termik santral, Eskişehir il merkezine 32 kilometre, Tepebaşı ilçe merkezine 25 kilometre, Gündüzler Mahallesi\'ne 5 kilometre, Kozlubel Mahallesi\'ne 3 kilometre, Beyazaltın Mahallesi\'ne de 1.5 kilometre mesafede yer alacak. Yani yerleşim yerlerine oldukça yakın bir bölgede EÜAŞ, kömür yakıtlı Alpu Termik Santrali kurup işletmeyi planlıyor. Alpu Termik Santrali\'nde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6milyon 316 bin 812 ton yerli kömür linyit tüketilecek. 1.8 milyar dolar bedelli proje kapsamında Alpu Termik Santrali, yaptığımız çalışmaya göre yılda yaklaşık 8 milyar kilogramlık bir karbondioksit salınımı oluşturacak. Alpu, dünyadaki ekolojik krizi artıracak bir proje. Adeta bir çevre cinayeti. Yaklaşık 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolama sahası ile karşı karşıyayız. Ayrıca 1500 futbol sahası büyüklüğünde enerji üretim alanı yapılması planlanıyor.T arım alanlarının yok edilmesini ve insan sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyoruz. Bizler Eskişehir\'deki sendika, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri olarak yapılmak istenen termik santral projesinden ülkeyi yönetenlerin bir an önce vazgeçmesini istiyoruz.\" Yapılan konuşmaların ve açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atan kalabalık, olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Eyleme katılanlar

-Belediye temizlik işçilerinin oluşturduğu Eko Şow Grubu\'nun gösterisi,

-Kalabalığın slogan atması,

-DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz\'ın konuşması,

-Kalabalığın slogan atması

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Yüksekova kadın futbol takımı Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor



Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, 4 ay önce kurulan ve amatör futbol liginde mücadele eden Yüksekova Belediyespor kadın futbol takımı, Türkiye Şampiyonası\'nda üst gruba yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova Belediyespor Kulübü\'nün kadın futbol takımı, ilerleyen günlerde oynanacak Türkiye Şampiyonası için çalışmalarına ağırlık verdi. Amatör ligde mücadele eden Yüksekova Belediyespor\'un kadın futbol takımının tek hedefinin, oynanacak bölgesel maçlarda rakiplerini yenip, Türkiye Şampiyonası\'nda üst gruba yükselmek olduğu belirtildi. Teknik Direktör Metin Kandaş eşliğinde, Yüksekova Şehir Stadı\'nda, antrenman yapan oyuncular, oynadıkları oyunla göz dolduruyor. Kandaş, Yüksekova Belediyesporun\'un yer aldığı genç ve yıldız takımlarında, 202 kadın takımının mücadele edeceğini söyledi. Hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kandaş, \"Genç kızlarımız, ilk maçlarını Hakkari\'de, Türkiye şampiyonluğuna oynayacaklar. Orada birinci olacak takım, bir üst gruba yükselecek. Onun dışında 29 Ocak\'ta, Siirt\'te 4 takımın katılımıyla genç kızlar, Türkiye şampiyonluğuna mücadele edecekler. Oynanacak 3 maç sonunda birinci olursak tekrar 2\'nci tura çıkma şansımız olacak\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın futbol takımı antreman çalışmaları

-Kuvvet, çabukluk ve minyatür kale oynayarak antrenmanlarını sürümeleri

-Genel detaylar

-Anreman hocası Metin Kandaş ile röportaj

BOYUT:209 MB,SÜRE:3 DK 26 SN

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Çinli çiftler romantizmi Kuşadası\'nda yaşadı

Aydın\'ın Kuşadası ilçesi, 2018\'i \"Türk Yılı\" ilan eden Çin\'den, Uzak Doğu\'nun en sevilen sanatçısı Xiao Zhang\'ın müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan \"Seni Romantik Türkiye\'ye Götürmek İstiyorum \" parçasından etkilenip, gelen 30 çifti ağırladı.

Gelinlik ve damatlıklarını giyerek gelen Çinli çiftler için bir otelde Türk ve çin geleneklerine göre düğün merasimi düzenlendi. Çin\'de yapılan tanıtım ve girişimler sonuçlarını vermeye başladı. 2018\'in Türk yılı ilan edildiği Çin\'den, yılın ilk günlerinde doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarından oluşan 30 çift düğün kıyafetleriyle geldi. Kimi yeni evlenen, kimisi ise çocuklarıyla gelen çiftler, Çin düğün sonrası balayı ve balayı tazeleme geleneğini Türkiye\'de yaşatıyor. Çin geleneklerine göre düğünden sonra veya evlilik yıl dönümlerinde gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, gittikleri ülkelerin veya kentlerin güzel mekanlarında fotoğraf çektiriyor. İstanbul\'u ve Denizli\'de Pamukkale\'yi gezen Çin\'liler için Kuşadası\'nda hem Çin, hem de Türk geleneklerine göre bir otelde mini bir düğün töreni düzenlendi. Düğünde, tüm çiftler ilk günkü heyecanı yaşama olanağı buldu. Kimisinin çocuklarıyla katıldığı törende, önce Çin gelenekleri yaşatıldı. Birbirilerine bağlılık yemini eden çiftlerin bazıları duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Anne babalarının evlilik yıl dönümü mutluluklarını paylaşan minikler en çok ilgiyi çekti.

ORYANTAL VE EFELER

Çiftleri hareketlendirip, oynatan ise Türk ekibi oldu. Çinli çiftler, önce oryantal gösterisini izledi. Oldukça ciddi görünen çitlerin bazıları tempo tuttu. Ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. O ana kadar oldukça resmi geçen tören, Ankara havalarıyla yerini Türk usulü düğüne bıraktı. Önce çekinen Çinli çiftler, ardından kendilerini müziğin ritmine kaptırıp bol bol göbek attı. Türkiye\'de yaşadıklarının bir rüya olduğunu söyleyen çiftler, gördükleri sıcak ilgiden memnun olduklarını da söyledi.

GELENEKLERİNİ YAŞATIYORLAR

Organizasyonun Türkiye ayağını yürüten şirketin (ASAV Danışmanlık Şirketi) yetkilisi Tayfun Yılmaz, \"Türkler ile Çinliler\'i turizmde yakınlaştırmak, kültürümüzü tanıtmak, Çin\'de çok daha büyük kitlelere ulaşmak için bu organizasyonlar büyük olanaklar sağlıyor. Çin\'de yeni evli çiftlerin balayı, daha önce evlenen çiftlerin ise geç balayı tazelemesi geleneği var. Onlar için bu çok önemli. Balayı tazeleme gezisine giden çiftler o ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerinde düğün fotoğrafı çektiriyorlar. Balaylarını ölümsüzleştiriyorlar. Ve bu fotoğraflarını sevdikleriyle paylaşıyorlar. Biz de çiftleri toplu olarak ülkemizde ağırlamayı, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinde fotoğraflar çektirmelerini önerdik. Bunun için ülkemizi tercih ettirmeyi başardık. Şimdilik gelen grupta 30 çift var. Ardından ise çok daha büyük grupları ağırlayacağız\" dedi.

KÜLTÜRLERİ KAYNAŞTIRACAĞIZ

Çin\'de, 2018\'in \'Türk Yılı\' ilan edildiğini söyleyen Çin\'in önde gelen ilaç firmalarından birinin Pekin Müdürü ve binlerce üyesi olan Çin Tıp Derneği Renhe Zhong Fang\'ın Başkanı Whan Changping \"Çin\'de İpek yolu politikası var. 2018 Türk Yılı olarak ilan edildi. Bunun yanında Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkinin 47\'inci yılı. İki ülke arasında kültür ve turizm alanında işbirliği gelişiyor. Bizler de bu işbirliğine katkıda bulunmak ve iki ülkenin kültürlerini kaynaştırmak amacıyla bu organizasyona üyelerimizle katkıda bulunduk. En önemli ruhun aşk ve sevgi olduğuna inanıyoruz. Bir birilerine aşık, evlenen çiftlerimizi getirerek balayına getirerek bu sevgilerini ölümsüzleştirmeyi amaçladık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çinli çiftler için organize edilen Çin ve Türk geleneklerine göre düğün merasimlerinden görüntü

-Oryantal ve zeybek gösterisi

-Çinli çiftlerin Ankara havaları eşliğinde oynamaları

-Çin Tıp Derneği Renhe Zhong Fang\'ın Başkanı Whan Changping ile röp.

-Organizasyonun Türkiye ayağını yürüten şirketin (ASAV Danışmanlık Şirketi) yetkilisi Tayfun Yılmaz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)