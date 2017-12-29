DHA YURT BÜLTENİ-10

TÜRKİYE UMUDUNU MİLLİ PİYANGO\' YA BAĞLADI

Milli Piyango İdaresi tarafından büyük ikramiye bu yıl 61 milyon TL olarak belirlenirken, tüm yurtta vatandaşlar zengin olma hayaliyle bilet bayilerine koştu.

TRABZON\'DA MİLLİ PİYANGO\'DA \'61 MİLYON\' HEYECANI

YENİ yıla sayılı günler kala Milli Piyango Yılbaşı çekiliş biletlerine gösterilen ilgi artıyor. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca kişi çekilişi heyecanla beklerken, 61 milyon olan büyük ikramiyenin, Trabzon\'da kentin plaka koduyla olan benzerliğinden ötürü vatandaşlar da biletlere yoğun ilgi gösteriyor.Trabzon\'da büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin çoğu tükendi. Tüm Türkiye\'de olduğu gibi Trabzon\'da da bilet satışlarına olan ilgi hayli fazla olurken vatandaşlar özelikle 61 milyon olan büyük ikramiyenin kentin plaka koduyla benzerlik yaşaması nedeniyle ayrı bir heyecan yaşıyor. \'Bize her yer Trabzon\' sloganından yola çıkan bazı vatandaşlar bilet gişelerinde \'Bize Milli Piyango da Trabzon\' esprisinde bulundu. Bu yıl ki büyük ikramiyenin Trabzon\'a çıkmasını bekleyen kent sakinleri zengin olma hayali ile adeta biletlere akın etti.Şehirde özellikle başı 61 ile başlayıp 61 ile biten binlerce biletin de tükendiği belirtildi. Bileten alan vatandaşlar \"61 milyonu 61 numaralı biletle 61 plakalı Trabzon\'da arıyoruz\" yorumunda bulunarak şanslarını denedi.

ANTALYA\'DA 80\'LİK AYŞEN NİNE, OTOMOBİL HAYALİNİ ÇEYREK BİLETE BAĞLADI

MİLLİ Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğü\'nde biletler tükendi. Bayilerin elinde yüzde 10\'luk bilet kaldığı, bunun da birkaç gün içerisinde tamamen biteceği belirtildi. Bilet almak için kuyruğa girenler arasında yer alan 80 yaşındaki Ayşen Güzelyalı, büyük ikramiye çıkarsa kendisine bir otomobil alacağını söyledi. Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı özel çekilişi için piyasaya sürdüğü biletler, 29 Kasım tarihinde satışa çıktı. Kısa sürede yoğun ilgi gören biletler için bilet bayileri önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok çeyrek bilet satın aldı. Yoğun talep nedeniyle Milli Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğü\'nde biletler tükendi. Sadece bayilerin elinde yüzde 10\'luk bilet kaldığı, bunun da birkaç gün içerisinde tamamen biteceği belirtildi.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, bilet talebini karşılamak için Milli Piyango İdaresi\'nden 100 bin çeyrek, Milli Piyango İdaresi Erzurum Şube Müdürlüğü\'nden de 50 bin çeyrek bilet getirttiklerini söyledi. Fiyatının uygun olmasından dolayı vatandaşların en çok çeyrek bilet aldığını vurgulayan Sayar, \"Yarım biletler bitti, tam bilet de çok az kaldı. Vatandaşın gücü zaten çeyrek bilete yetiyor. Kredi kartıyla da satış yapıyoruz. Vatandaş bilet alacağı zaman pos cihazını görünce kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Biletler geçen yıla göre yüzde 30 oranında daha rağbet gördü\" dedi.

ÖZEL BİLET İSTEKLERİ

Kent merkezinde yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi\'nde bilet bayisi bulunan Sercan Çobanoğlu, biletlerin tükenmek üzere olduğunu vurguladı. Bilet almaya gelenlerin ilginç isteklerde bulunduğunu da anlatan Çobanoğlu, \"Bazı kulüp derneklerinden gelip özel bilet isteğinde bulunanlar oluyor. Mesela sonu 1907, 1905 olmasını isteyenler var. Son rakamlarının aynı olmasını isteyenler de var\" dedi. Çobanoğlu, kredi kartıyla satış yaptıklarını da sözlerine ekledi.

AYŞEN NİNENİN OTOMOBİL HAYALİ

Bilet kuyruğuna giren vatandaşlardan Cevat Torun, İtalya\'dan tatil için Antalya\'ya geldiğini, bayinin önünden geçerken bilet aldığını belirtti. Cevat Torun, 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde İtalya\'ya yatırım yapacağını söyledi. Emel Topçuoğlu ise büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çocuklarının geleceği için harcayacağını ifade etti. Kuyrukta bekleyip çeyrek bilet satın alan 80 yaşındaki Ayşen Güzelyalı, bugüne kadar aldığı hiçbir bilete kayda değer ikramiye isabet etmediğini belirtti. Büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çok mutlu olacağını söyleyen Güzelyalı, \"Şansımı deniyorum. Çıkarsa harcarım. En azından bir otomobil alırım bu yaştan sonra\" dedi. Biletten çok büyük beklentisi olmadığını ifade eden Niyazi Yaman, 150 bin TL\'lik borcunu kapatacak bir ikramiyeyi hayal ettiğini söyledi. Büyük ikramiyenin aldığı bilete çıkacağını iddia eden Fatma Aydın ise \"Üç evladım var onlara bölüştürürüm. Ev alırım, yoksullara yardım ederim. Her sene alıyorum ama hiç çıkmadı. Bu yıl en kötü amorti çıksın istiyorum\" dedi.

ÇANAKKALELİLER BÜYÜK İKRAMİYENİN HAYALİNİ KURUYOR

ÇANAKKALE\'de yaklaşan yılbaşı öncesinde herkesin milyoner olma umutlarını süsleyen Milli Piyango bileti satışları devam ediyor. Büyük ikramiye sahip olabilmek için bilet alan vatandaşlar, çekilişin yapılacağı yılbaşı gecesini sabırsızlıkla bekliyor. Hayalleri süsleyen yılbaşı ikramiyesi için yat kat almayı, yatırım yapmayı, hatta çıkacak parayı çatır çatır yemeyi hayal edenler var.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi bu yıl da milyonlarca kişiye zengin olma hayali kurduruyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yılbaşına özel olarak gerçekleştirilecek \'Yılbaşı Özel Çekilişi\' için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen çekilişin biletleri günler öncesinden satışa sunuldu. Bu yıl Milli Piyango\'nun yılbaşı büyük ikramiyesi tam 61 milyon lira. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte 31 Aralık gecesi talih kuşu kime konar bilinmez ama büyük ikramiye hayalleri süslemeye başladı. Çanakkale\'de de satışa sunulan Milli Piyango biletleri tükenme noktasına geldi. Bazı vatandaşlar \'ya çıkarsa\' umuduyla, bazıları ise \'bana çıkmaz\' düşüncesinden hareketle biletlerini almaya devam ediyor. Kimi kendisi için, kimi de çocuklarının ya da torunlarının şansına bilet alıyor. Bazı vatandaşlar ise bilet alırken, şanslı numaralarını dikkate alarak buna uygun bilet seçiyor.

Büyük ikramiyenin kenisine çıkacağını düşünenler 61 milyon liralık büyük ikramiyeyle neler yapacağının hayallerini kurmuş bile. İkramiyenin kendisine çıkacağından umutsuz, ama bir şansı olsun diye bilet alanların ise henüz bir hayali yok.

HERKESİN HAYALİ FARKLI

Milli Piyango bileti alarak büyük ikramiyenin hayalini kuran Nuray Gürlek, \"Çok büyük hayallerim var. Engelli oğlumu kaybettiğim için Gelibolu ilçesinde engelliler için bir merkez açmak istiyorum\" dedi.

Üniversite öğrencisi Nazlı Alçalar, \"Büyük ikramiye için bilet aldım. inşallah bize çıkar. Okul masraflarını karşılamak, yurtdışında eğitim almak istiyorum. Ayrıca güzelce gezerim. Bir de yatırım amaçlı yat ve kat alırım\" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Kübra Can büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde ne yapacağını şu şekilde açıkladı:

\"Eğitimime ayırırım, yatırım yaparım. Sonra da çatır çatır yerim.\"

Çanakkale\'de milli piyango bilet satıcılığı yapan Harun Karabıyık ise, bilet satışlarının yılbaşı günü yaklaştıkça arttığını belirterek, \"Günde 500\'e yakın bilet satıyorum. Vatandaşlar son ana kadar bilet alabilirler. Bilet alanlardan, \'eğer büyük ikramiye bana çıkarsa size de yardım ederiz\" diyen oluyor. Bu sene inşallah büyük ikramiye Çanakkale\'ye çıkar ve bizimde satışlarımız artar\" ifadelerini kullandı.

EDİRNE\'DE MİLLİ PİYANGO\'NUN BÜYÜK İKRAMİYE HAYALLERİNİ ANLATTILAR

EDİRNE\'de Milli Piyango\'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 61 milyon lira olarak belirlemesinin ardından, vatandaşlar biletlete ilgi gösteriyor. Talih Kuşu\'ndan alan vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde, yatırım yapacaklarını, ihtiyacı olanlara dağıtacaklarını, tatil yapacaklarını ve hayallerini gerçekleştireceklerini anlattı.

Edirne\'de Milli Piyango bileti alan 5Salih Aksu (56), paranın kendisine çıkması halinde büyük baş hayvan çiftliği kurmayı ve yardıma muhtaç çocuklara yardım edeceğini belirterek, \"Büyük ikramiye bana çıksa büyük baş hayvan çiftliği kurmayı düşünürüm. Yeni kuracağım işte çalışanlara 1400 lira olan askeri ücret değil 2 bin ve üzerinde maaş veririm. Askeri ücreti az buluyorum. Daha sonra 3 çocuğum var onların işi var ama para yardımında bulunurum\" dedi.

Bir lokantada aşçılık yapan Hasan Korur(67), büyük ikramiyenin kendisine çıkarsa ekonomik geçim sıkıntısı çekenlere dağıtacağını ifade etti. Edirne trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi\'nde balon satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı Murat Çelik, önce ev alıp ardından kalan parayı akrabalarına dağıtmak istediğini söyledi. Milli Piyango bileti alan üniversite öğrencisi Mustafa Kaançakır ise büyük ikramiyenin kendisine çıkmasıyla eğitimine yurt dışında devam etmek istediğini söyledi.

SAMSUN VE ORDU\' DA 61 MİLYONLUK MİLLİ PİYANGO HAYALİ

Samsun ve Ordu\'da Milli Piyango İdaresi\'nin 61 milyonluk yılbaşı ikramiyesi vatandaşların hayellerini süslüyor.

Mili Piyango İdaresi\'nin bu yılki 61 milyonluk yılbaşı büyük ikramiyesi nedeniyle bilet satışlarında önceki yıllara oranla artış yaşandığı belirtildi. Samsun\'da vatandaşlar en çok çeyrek bilet almayı tercih ederken büyük ikramiye genç yaşlı herkesin hayellerini süslüyor. Vatandaşların bir çoğu yılbaşı ikramiyetini kazanmayarı halinde, dünya turuna çıkacağını söylerken bazıları ise borçlarını ödeyip, ev ve otomobil alacağını belirtti. Bazı vatandaşlar ise kazanacağı parayı Türkiye genelindeki engellilerle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına paylaştıracağını ifade etti. 61 milyonluk büyük ikramiye için kurulah payaller farklılık göstersede bilet alanların hepsi şansın yüzlerine güleceğine inanıyor.

Ordu\'da ise, bu sezon fındıktan umduğunu bulamayan vatandaşlar umutlarını Milli Piyango yılbaşı çekilişine bağladı. Ordu\'nun Altınordu İlçesi\'nde esnaflıkyapan, evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki Şakir Duyar, çocukluğundan beri Milli Piyango bileti satın aldığını, bu zamana kadar amorti dışında hiçbir ikramiye kazanamadığını söyledi. Bu sezon Ordu\'da serbest piyasada fındık fiyatının düşük olması nedeniyle vatandaşta ve esnafta işlerin beklenen seviyenin altında olduğunu belirten Şakir Duyar, \"Büyük ikramiye bana çıkarsa çok büyük hayallerim var. Ama nerde, bizimkisi umut\" dedi.

Ordu\'dan İstanbul\'a Milli Piyango mileti almaya giden, emekli Mustafa Kemal Poyraz ise, \"Bir kilo fındık çeyrek bilet bile almıyor ama, şansımı artırmak için Ordu\'dan İstanbul\'a gidip Nimet Abla\'dan bilet aldım. Hayal çok, hangi birini anlatayım ki\" şeklinde konuştu.

GAZİANTEP\'TE MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ TÜKENDİ

GAZİANTEP\'te, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango bayilerine akın etti. Kentte biletlerin tükendiği açıklandı.

Milli Piyango İdaresi yılbaşı büyük ikramiyesini 61 milyon lira olarak belirledi. Tam iletin 60 lira, yarım biletin 30 lira ve çeyrek biletin 15 liradan satıldığı biletler yoğun ilgi görürken Gaziantepli bayiler biletlerin tükendiğini söyledi. Bilet alan vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde öncelikli olarak çevresindeki maddi durumu düşük akrabalarına yarım etmeyi düşündüklerini söylüyorlar. Bazı vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde cami yaptırmak istediklerini dile getirdi.

Seyyar piyango bileti satışı yapan bayiler, sattıkları biletlerden kendilerinin de aldığını, büyük ikramiyenin kendilerine isabet etmesi halinde yeni bir iş kurmak istediklerini söylediler.

BURSALILAR BÜYÜK İKRAMİYE İÇİN GİŞELERE KOŞTU

YILBAŞINA sayılı günler kala Bursallar milli piyango bileti almak için sıraya girdi. 61 milyon liralık büyük ikramiynin hayallerini kuran Bursalılar, biletlerini seçerek aldılar.

\"EN İYİ DİŞTEN YAPTIRACAĞIM\"

Milli Piyango\'nun 61 milyon liralık büyük ikramiyesinin hayalini kuran Bursalılar, DHA Muhabirlerinin, \"Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?\" sorusunu yanıtladı. Büyük umutlarla milet alan ve ismini açıklamayan bir kadın paranın çıkması halinde kaybettiği takma dişinin yerine çok daha iyisini yaptıracağını söyledi. Bursa\'ya günübirlik gelen bir kişi ise bu para ile Bursa trafiğinin çözümüne katkı sağlamayı düşündüğünü belirtirken, üniversit eli gençler yurt dışında eğitimi düşündüklerini ifde ettiler. Bursalıların büyük bölümü ise büyük ikramiye ile ev alacağını parasal sıkıtnı çekenlere destek olabileceğini belirttiler

ESKİŞEHİR\'DE MİLLİ PİYANGO\'DA BÜYÜK İKRAMİYE HAYALİ

ESKİŞEHİR\'de Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı özel çekiliş biletleri ilgi gördü. Vatandaşların çoğu büyük ikramiye çıkması halinde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini söyledi.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi\'nde Milli Piyango bileti satan Semiha Dölek, yılbaşı özel çekiliş biletlerine ilginin fazla olduğunu söyledi. Dölek \"15 yıldır yapıyorum bu işi. Bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira. İlgi çok güzel. Milli Piyango İdarelerinde biletler bitti, ne varsa piyangocuların elinde. Bu sene çok hızlı gidiyor biletler. Satışlar oldukça yüksek. En çok çeyrekler gidiyor. İstanbul\'dan da biletler geliyor. Eskişehir\'de İstanbul biletleri çok tercih ediliyor\" dedi.

Semiha Dölek, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde, \"çok şey yapardım. Bir kere ev alırdım. Fakir olan kişilere yardım ederdim. Kesinlikle yardım kuruluşlarına çok yardımcı olurdum. Benim sattığım biletlerden birine çıkarsa da mutlu olurdum. Çıkınca da bana bir ev alsa bir kat daha mutlu olurdum\" diye konuştu.

Yılbaşı bileti alan bir kadın ise \"Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Hayaliniz ne?\" sorusuna, \"büyük ikramiye bana çıksa faydalı olabileceğim işler yaparım. İnsanlara faydam olabileceğim işler yapardım\" yanıtını verdi.

Bir emekli de \"Büyük ikramiye çıkmaz bana. Çıkarsa ev almaya çalışırım. Evimiz yok. Kalan parayla biraz yardım ederim fakirlere\" dedi.

Bir kadın ise, \"Büyük ikramiye bana çıksa ilk etapta ihtiyacı olanlara çok ihtiyacı olanlara veririm. Büyük ikramiye bana çıkacağını hiç düşünmedim. Hayal kurmuyorum, çıkmayacağı için.Çıkarsa da yardım ederim\" diye konuştu.

\'O PARAYI ÇATUR ÇUTUR YERİM, OKULU BIRAKIRIM\'

Yılbaşı bileti aldığını belirten Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Oğulcan Zengin de 61 Milyon liranın çıkması halinde okulu bırakacağını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Büyük ikramiye çıkarsa ilk önce 20-30 milyarını garip guruba fakire veririm. Biz fakirlik çektik, gördük yani. 30-40 milyarını eserim. O parayı çatur çutur yerim. Ondan sonra geri kalan parayla bir Rusya yaparım, Avrupa turnesi, Afrika bilmem ne. Ondan sonrasını buradan bir apart daire alırım, 100 milyara. 200-300 milyara bir daire alırım. Burada olan öğrencilere ücretsiz veririm. Kalsınlar, öğrencilerin masraflarını karşılarım. Artık okulu da bırakırım. Yüzsüz demesinler diye. O şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışırım.\"

Eskişehirli bir emekli de büyük ikramiye çıkarsa parayı torunlara vereceğini, fakir-fukaraya para dağıtacağını söyledi.

KÜTAHYA\'DA MİLLİ PİYANGO HAYALİ

KÜTAHYA\'da vatandaşlar Milli Piyango İdaresi\'nin Yılbaşı Özel çekiliş biletlerine ilgi gösterdi.

Kütahyalılar, Mili Piyango İdaresi\'nin 61 milyon liralık büyük ikramiyenin kendilerini çıkması halinde şunları söyledi:

Ali İhsan Ver: \"Para bana çıkarsa her yerde yerim. Ev araba almam, hayatı akışına göre yaşarım. Aileme yeteri kadar ellerine bırakırım geri kalanını kafama göre harcarım.\"

Murat Kart: \"Milli piyango bileti aldım. Çıkan paranın bence bir hayrı olmaz ama ben yine de bir tane dükkan,10 bin lira getirisi olan bir dükkan, son model bir araba, bir tane ev, hatta iki-üç tane ev alabilirim. Geriye kalanını çatır çatır yerdim. Sokak sanatçısıyım müzik yapıyorum. Piyango çakırsa çaldırtırım, yani şöyle her yere, her köşe başına birini koydurturum keyfe keder çaldırtırım.\"

Yakup Yiğit: \"Piyango bileti aldım. Daha öncede çıktığı için aynı şeyleri yapardım. Daha önce 5 milyon lira çıktı, 4\'te 1\'ini aldım. 1 milyon 250 bin lira aldım. Bazı ihtiyaç sahibi kişilere dağıttım paranın bir kısmını, diğer kısmını da değerlendirdim ihtiyacım olacak kadar. Yine bana çıkarsa hiç düşünmeden aynı şeyleri yaparım.\"

Mehmet Sahan: \"Valla ilk önce kendimi çocuklarımı düşünüyorum. Bir tane dairem var, 2 tane çocuk var. Çocuklarıma bir şeyler bırakırım, işyeri açarım, işsiz bir çocuğum var. Ondan sonra ihtiyacı olanlara da yardımcı oluruz.\"

VAN\' DA BORÇLULARIN UMUDU \'MİLLİ PİYANGO\'

MİLLİ Piyango İdaresi\'nin yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiyenin 61 milyon TL olarak belirlenmesinin ardından Van\'daki biletler neredeyse tükendi. Seyyar bayilere ilgi yoğun olurken, bilet almaya gelenlerin çoğu, borçları nedeniyle büyük ikramiyeyi istediğini söyledi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi, bu yıl 61 milyon TL olarak belirlenirken, biletler de 29 Kasım gününden itibaren piyasaya sürüldü. Van\'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi\'nde bilet satan seyyar bayilere ilgi ise yoğun oldu. Bilet alanların çoğu, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde borçlarını kapatacağını söyledi. Bazıları da ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğini, ev ve araba alacağını dile getirdi.

Seyyar bayilerde bilet satanlar ise kentte Milli Piyango İdaresi\'nin bulunmamasından yakındı. Seyyar olarak 20 yıldır bilet satan Hadi Çivi, Van\'daki biletlerin tükenme noktasına geldiğini belirterek, \"Üç farklı şehre gittim; ancak bin 500 bilet getirebildim. Son zamanlarda Erzurum, Diyarbakır ve İskenderun gibi kentlerde de bilet bulunmuyor. Van\'da Milli Piyango İdaresi yok. Bu nedenle çok sıkıntı çekiyoruz. Kocaman şehir; ama Milli Piyango İdaresi olmadığı için büyük sıkıntı çekiyoruz. Dilekçe verdik, taleplerimiz alındı, \'Tamam\' denildi; ama bir gelişme olmadı\" diye konuştu.

MERSİN\'DE MİLLİ PİYANGO SATIŞLARI DURGUN

MERSİN\'de, Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı özel çekilişi için piyasaya sürdüğü biletlerin satışı durgun gidiyor.

Yılbaşının klasiği haline gelen ve milyonlarca vatandaşın umudunu bağladığı biletlerin satışı bu yıl Mersin\'de istenilen noktaya gelmedi. Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon olarak belirlenen ikramiyenin biletleri bir çok ilde tükenme noktasına gelirken, Mersin\'de bayilerin elinde hala bilet bulunuyor. Vatandaşın en çok ilgi gösterdiği 15 liradan satışa sunulan çeyrek bilet olurken, bayiler vatandaşların son gün biletlere yönelmesi umudunu taşıyor.

Bilet satışlarındaki durgunluğu piyasanın kötü gidişatına bağlayan 36 yıllık bayi Orhan Padır, \"Bu sene ekonomik durumdan dolayı bilet satışı gayet yavaş. Maalesef iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Vatandaşlar yine de bir umutla bilet alıyor. Ben ikramiyenin Mersin\'e çıkacağını düşünüyorum\" dedi.

40 yıllık seyyar bayi Yusuf Temel ise, \"Milli Piyango 61 milyon ikramiye veriyor. Mersin\'deki satışlar şu an durgun. Burada vatandaşlar son gün hücum ediyor biletlere. Geçtiğimiz yıllarda son gün bilet arayan vatandaşlarımız vardı. İnsanlar umutla alıyor bu biletleri. Umut ediyorlar, umutsuz olmaz insan. Bana çıkmaz demeyin bilet alın. Bilet alırsanız çıkar. Mersin\'e çok ikramiye çıkıyor irili ufaklı. Bu yıl da Mersin\'e çıkabilir ikramiye\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

------------------------TRABZON

Bilet satışından görüntüler

Vatandaşların ilgisi ve değerlendirmeleri

Bilet satıcıları ve vatandaş röp

Detaylar

Haber : Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR-TRABZON/DHA)

Görünüt Dökümü(ANTALYA

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Bilet bayisinin görüntüsü

Bilet çekenlerden görüntü

RÖP 1: Yalçın Sayar

RÖP 2: Cevat Torun

RÖP 3: Sercan Çobanoğlu

RÖP 4: Emel Topçuoğlu

RÖP 5: Ayşen Güzelyalı

RÖP 6: Niyazi Yaman

Vatandaşların görüntüsü

Biletlerden görüntü

Bayi görüntüsü

Detaylar

602 MB - 05.29

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------------:ÇANAKKALE

-Çanakkalede çarşı caddesindeki milli piyango satıcılarından genel ve detay görüntü.

-Milli piyango bileti alan vatandaşlardan görüntü.

-Milli piyango biletlerinden görüntü.

- Nuray Gürlek röp.

- Nazlı Alçalar röp.

- Kübra Can röp.

- Harun Karabıyık röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü Dökümü

-------------------------EDİRNE

-Salih Aksu ile röp

-Mustafa Kaançakır ile röp

-Hasan Korur ile röp

-Murat Çelik ile röp

-Milli piyango alanlardan genel detay

-Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Görüntü Dökümü:

---------------------SAMSUN-ORDU

-Samsun\'da Vatandaşlardan detay

-Röportajlar

-Ordu\'da sokak röportajları

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN-Nedim KOVAN/SAMSUN-ORDU, (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------------GAZİANTEP

- Yılbaşı bilet satıcıları

- Bilet alan vatandaşlar

- Yılbaşı bileti Rop.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

Görüntü Dökümü

-----------------------BURSA

-Bilet kuyruğundan detaylar, gişeden detaylar, röportajlar

Enver Fatih TIKIR - Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

SÜRE: 4 dk

BOYUT: 245 mb

Görüntü Dökümü:

--------------------------(ESKİŞEHİR)

-Kadın Milli piyango bileti satıcısı Semiha Dölek\'in konuşması,

-Yılbaşı bileti alan bir kadının konuşması,

-Emekli bir kişinin büyük ikramiye çıkması halinde ev alacağını söylemesi,

-Bankta oturan bir kadının kendisine büyük ikramiyenin çıkmayacağını belirtmesi,

-Üniversite öğrencisi Oğulcan Zengin\'in büyük ikramiye çıkması halinde okulu bırakacağını söylemi,

-Bilecik alan bir emeklini parayı torunlarına vereceğini söylemesi,

-Bilet alanların ve caddeden genel görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Görüntü Dökümü:

--------------------------(KÜTAHYA)

-Ali İhsan Ver\'in konuşması,

-Murat Kart\'ın konuşması,

-Yakup Yiğit\'in konuşması,

Mehmet Sahan\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

Görüntü Dökümü(VAN)

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-Milli Piyango bileti alan vatandaşların görüntüleri

-Detaylar

-Milli Piyango seyyar bayi Hadi Çivi\'nin röportaj

-Detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Milli Piyango bilet detayları

VAN/DHA

(MERSİN)

Görüntü Dökümü

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- Milli Piyango satıcılarından görüntü

- Bayiler satış yaparken

- Bayiler satış yapmak için bağırırken

- Vatandaşlar bilet alırken

- Biletlerden görüntüler

- 36 yıllık bayii Orhan Padır\'ın konuşması

- 40 yıllık bayii Yusuf Temel\'in konuşması

- Vatandaşlarla ropörtaj

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'00\" BOYUT: 244.41 MB

Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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KIRKLAR DAĞI KONUTLARININ YIKIMINA BAŞLANDI (EK)

2)KIRKLAR DAĞI\'NIN DÜZÜ YENİDEN ORTAYA ÇIKIYOR\'

Kırlar Dağı\'nda bulunan konutların yıkımı ile ilgili yazılı açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, \"Bu Kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına \'Kırklar Dağı\'nın Düzü\' yeniden ortaya çıkıyor. Kırklar Dağı\'nı beton yığınına çeviren bu ilkel anlayış artık bu kadim şehrin değerleriyle oynayamayacaktır. Bu ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil, bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır\"dedi.Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin önemli yerlerinden biri olan, türkülere ve efsanelere konu olmuş kentlilerin ortak mekanı olan Kırklar Dağı\'nda yer alan konutların yıkımına başlandığı ve en kısa sürede tamamlandığı belirtirek, şöyle denildi:

\"Kırklar Dağı efsanelere, türkülere konu olmuş şehrimizin önemli mekanıdır. Bu kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına \'Kırklar Dağının Düzü\' yeniden ortaya çıkıyor. Kırklar Dağı\'nı beton yığınına çeviren bu ilkel anlayış artık bu kadim şehrin değerleriyle oynayamayacaktır. Bu ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır. Kırklar Dağı\'nda yer alan ucube yapıların yıkılması kadim bir tarihin şehri olan Diyarbakırımızın kültürüne ve tarihine sahip çıkmasının bir gereğidir. Peygamberler, sahabeler ve evliyalar şehri Diyarbakır, kadim kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya her zaman devam edecektir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürünün ve ortak mirasının korunması ve geleceğe taşınması önceliklerimiz arasındadır. Devletimizin ve hükümetimizin bize verdiği görevleri en hassas şekilde hukuk ilkeleri çerçevesinde yerine getirerek kadirşinas Diyarbakırlı hemşehrilerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kırklar Dağı\'nda gerçekleştirilen yıkım çalışmaları da hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Bazı çevreler hemşehrilerimizin ve şehrimizin ortak mirası olan Kırklar Dağı\'nın yapılaşmasında sessiz kalırken bu gün mağdur edebiyatı yapmaları da abesle iştigaldir. Şehrimizin ortak mirasını özel mülkiyete açılması şehrin kültürüne ve ortak mirasına sahip olan tüm yaşayanların aslında mağdur edilmesidir. Bu gün tekrardan Kırklar Dağı olması gerektiği gibi tüm Diyarbakırlılarındır.\"

Belediye açıklamanın sonunda ise, hukuk ilkeleri ve yasalar çerçevesinde yapılan işlemde hiç kimsenin mağdur olmasının söz konusu olmadığı hatırlatılarak, \"Devletimiz ve belediyemiz yaptığı tüm işlemlerde hukuk ilkelerini ve hakları önceliklendirmiş olup yaptığı hiçbir iş ve işlemde vatandaşın mağduriyetine sebep vermemiştir\"denildi.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/DHA

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3)PKK SIĞINAĞINDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta roketatar, havan, 2 bin 582 adet tüfek mühimmatı, el yapımı patlayıcı ve 53 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonları sürüyor.

Merkeze bağlı Yarpuz Köyü sınırları içerisinde bulunan Kokarca Sırtı bölgesinde sürdürülen operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇTİ

Sığınakta yapılan aramada, 6 anti tank sevk fişekli roketatar silahı mühimmatı, 4 sevk fişeksiz roketatar silahı anti personel mühimmatı, 53 kilo amonyum nitrat, 10 adet roketatar silahı sevk fişeği ve kutusu, 3 el bombası fünyesi, 2 adet 60 mm\'lik havan tahrip mühimmatı, basmalı EYP düzeneği, 5 litre bidon içerisinde etrafına tesiri güçlendirmek amacıyla çivi bantlanmış amonyum nitrat, fünye girişi olan eyp düzeneği, çabuk nişan alma aleti, fotoğraf makinesi, Kanas silahına ait keskin nişancı dürbünü, gündüz el dürbünü, batarya havzası, 300 gram çivi, akü şarj aleti, akımölçer cihazı, 700 metre kablo, 20 adet büyük pil, 9 adet anahtar takımı, tornavida, 650 adet 7,62 mm bixi silahı mühimmatı, 900 adet 7,62 mm kaleşnikof silahı mühimmatı, Bin 32 adet 5,56 mm m-16 silahı fişeği, 4 av tüfeği fişeği, çeşitli giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na incelenmek üzere gönderilirken, taşınması ve bulundurulması yasak olanlar da yerinde imha edildi. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- İl jandarma komutanlığı tabelası ve ele geçirilen malzemeler

- Ele geçirilen mühimmat ve diğer malzemelerden detaylar

- Arazide ele geçirilen mühimmatlardan detay görüntüler

- Düzenekler ve silah mermilerinden detay

- Arazide arama tarama faaliyeti, askerlerin ilerlemesi

- Tespit edilen deponun üzerinin açılması

- Depodan malzemelerin çıkartılması

- Bidon içinden Roketatar mermilerinin çıkartılması

- Bakliyat malzemeleri

- Çıkartılan malzemelerin imha edilmesi

BOYUT: 162 MB SÜRE: 05\' 05\"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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4)DÜĞÜNÜ OLDUĞU GÜN MARKETİNİ SOYDULAR

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, Masum Başer\'in marketi düğün günü kimliği belirsiz kişilerce soyuldu. Geçen hafta Cuma günü gece saatlerinde, Akyazı Topağaç Mahallesi\'nde Masum Başer\'e ait marketin kapısını levye ile açan 4 hırsız içeri girdi. Hırsızlardan 3\'ü soygunu gerçekleştirirken, biri ise elinde silahla gözcülük yaptı. Hırsızlar marketten 5 bin lira değerinde sigara çaldı. Hırsızlar görüntü kayıt cihazı olduğunu düşünerek iş yerinin modemini de yanlarına alarak kayıplara karıştı.

Cuma günü kına gecesine katılan Masum Başer, sabah iş yerine geldiğinde durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinde hırsızlık anı ve kapıyı açarken kullandıkları levyeyi unutmaları üzerine geri dönüp levyeyi alma anları görüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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İşyeri güvenlik kamera görüntüleri

Levye ile kapıyı açmaları, pompalı tüfekle gözcülük yapan kişi, rafları boşaltmaları, kaçma anı, geri dönüp unuttukları levyeyi almaları

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

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5)YABANCI TURİSTLER YILBAŞINDA ULUDAĞ\'I TERCİH ETTİ

DÜNYANIN pek çok ülkesinden gelen yabancı turistler yeni yıla en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ\'da girecek. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan oteller Türk misafirlerinin yanısıra Ortadoğu ülkeleri, Belçika, Azarbeycan ve Rusya gibi ülkelerden gelen misafirlerini ağırlayacak.

Yılbaşı akşamına günler kala Uludağ\'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Oteller yılbaşı konsepti ile süslenirken yılbaşı gecesi için gelen misafirlerini karşılamaya da başladı. Pek çok yabancı turist de yılbaşı tatilini geçirmek için Uludağ\'a geldi. Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı, yılbaşıyla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle Ortadoğu turizminin bu sene olumlu etkilerini gördüklerini belirtti. Pınarcı, \"Yılbaşı hazırlıklarımızı tamamladık, artık misafirlerimizin girişleri de neredeyse tamamlandı. Şu anda tamamıyla 31 Aralık gecesine odaklandık. Misafirlerimiz Türk ağırlıklı, bunun yanında Azerbaycan\'dan, Rusya\'dan, Belçika\'dan gelen misafirlerimiz de var Ayrıca bu sene Ortadoğu pazarı gayet yükselerek gidiyor\" dedi.

Yılbaşı tatili için Güney Afrika\'dan gelen Imaad Moosa tatil planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Buraya özellikle kayak yapmak için geldim. Türkiye\'deki kayak merkezleri çok güzel. Burada güzel zamanlar geçireceğim ve güzel anılar biriktireceğimi düşünüyorum. Uludağ önümüzdeki yıllarda tekrar gelmeyi çok isterim\" dedi.

Tunus\'tan gelen bir başka turist Hiba Ben Mnaouer ise Uludağ\'a ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Mnaouer, \"Tunus\'tan geliyorum. Uludağ ilk defa geldim. 7 günlük bir tatil planlıyorum. Yılbaşında Uludağ\'da geçireceğim. Bu daha çok beğendim hayatımda ilk defa burada kar gördüm\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Genel görüntü

Kayak yapanlar

Otel müdürü Pınarcı röp

Turistlerin açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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6)TAHLİYE EDİLEN ‘MOR BEYİN’ MAĞDURU ESKİ AK PARTİLİ VEKİL ÖNDER: BENİ İLK VE SON ZİYARET EDEN İNCE OLDU

YALOVA’da FETÖ’nün şifreli haberleşme programı \'ByLock’u kullanmak ve ‘Silahlı terör örgütü’ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder, ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu ortaya çıkınca dün akşam Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi. Cuma namazını kılmak üzere bugün Yalova Merkez Camii’ne gelen eski Milletvekili Şükrü Önder, gazetecilere, \"Bir yanlışlık olduğunu zaten düşünüyordum. Yanlışlık düzeltildi, ben o kanaatteyim. Ama benim gibi gadre uğrayan bir sürü insan var. İnşallah peyder pey onların durumlarının da düzeltileceğine inanıyorum. Beni sevenlerle beraber olmak kadar güzel bir şey yok. Herkese selam ve saygı\"dedi.

CHP’Lİ MUHARREM İNCE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Önder, kendisini bu süreçte destekleyenlere de teşekkür etti. İlk ve tek ziyaretçisinin CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin olduğunu anlatan Önder, “Beni destekleyen bu olayda olumlu tavır koyan bir sürü hemşerimiz var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum ama öncelikle ve özellikle Muharrem İnce’ye çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaretime gelen kişi oldu. Hatta; ilk ve son ziyaretçi diyelim. Kendisine çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Cezaevinden tahliye edildikten sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün telefonla arayarak kendisine ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ilettiğini söyleyen Önder, “Ankara’da kendisini ziyaret edeceğim. Yaşadığım konularla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. O da Ankara’ya beklediğini söyledi. Hayırlısı olsunö dedi. Cuma namazını kılmak üzere Yalova Merkez Camii’ne gelen Önder’e tanıdıkları ve çok sayıda kişi de sarılarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

AK Parti\'den 2002-2007 yılları arasında Yalova milletvekili olan emekli 1\'inci sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. Önder, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 29 Kasım 2017 tarihindeki karar duruşmasında \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Önder, telefonlara ‘ByLock izi’ bırakan ‘Mor Beyin’ aplikasyonunun tespiti ardından dün akşam bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Görüntü Dökümü

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Önder\'in açıklamaları

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ERCİŞ SAHİL YOLU VİTRİN PROJESİ\'NİN İLK ETABI TAMAMLANDI

VAN\'da, Erciş Belediyesi\'nin 8.5 kilometreden oluşan Sahil Yolu Vitrin Projesi\'nin ilk etabı tamamlandı. Van Gölü sahil yoluna yapılan modern, dekoratif ışıklandırma sistemi ile ilçe ayrı bir güzelliğe büründü. Erciş\'in Van Gölü sahilindeki ışıklandırma sistemi törenle hizmete açıldı. 8.5 kilometreden oluşan Sahil Yolu Vitrin Projesi\'nin ilk etabının açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçedeki kamu kurum müdürleri ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Erciş\'te yollar, ara sokaklar asfaltlanıp düzeltilirken, 2011\'deki depremin izleri de ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İlçedeki en yoğun ilgiyi ise Van Yolu Caddesi\'nde ve sahil yolunda yapılan düzenlemeler çekiyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, törende yaptığı konuşmada ilçenin temel sorunlarına çözüm aradıklarını belirterek, \"Biz bu göreve geldiğimizde tabii çok uzun süreli plan ve proje aşamasından geçmemiştik. Seçim vaadi olarak ortaya bir şeyler koymamıştık. Bir ay içerisinde Erciş\'in temel ihtiyaçlarını, temel sorunlarını önce ortaya koyduk. Daha sonra bu konularla ilgili neler yapılabileceğini, çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemen değerlendirdik. Bu konuda dönüp arkaya baktığımızda Erciş\'in sokakları yürünebilir sokaklar değildi. Erciş\'in bir tane yürünebilir sokağı yoktu, doğru düzgün asfaltlanmış caddemiz yoktu. Bugün yokları değil, varları sayıyoruz\" dedi.

Sahil Yolu Vitrin Projesi\'nin birinci etabını kısa sürede tamamladıklarını da belirten Kaymakam Yaşar, şöyle konuştu:

\"Bu ilçe diğer Doğu ve Güneydoğu ilçelerine örnek olmalıdır. Sahil yolu projesinde Mars yüzeyi gibi olan, ay yüzeyi gibi olan o yolu elden geçirdik ve beton asfaltla kapladık. Yürüyüş ve bisiklet yolları yaptık, refüjü yeniden ele aldık. Yüzlerce araçlık otopark yaptık. İlk etabın son merhalesi de bu aydınlatma direklerimizdi. Bu şarteli indirdiğimizde ortaya çıkacak o görsel şöleni göreceğiz. Kamuoyuna açıkladığımız Van Yolu Vitrin Projesi bitti. Sahil Yolu Vitrin Projesi\'nin de birinci etabı bitti. İkinci etapta ise 4 adet iskelemiz, 1 deniz fenerimiz, 1 yel değirmenimiz ve sahildeki kamelyalar olacak. Erciş sahilini Doğu Anadolu\'nun en gözde, en güzel, en çok rağbet gören sahili haline getireceğiz. Bunların yanında başka projelerimiz de var. Bunları yakın zamanda basın aracılığıya duyurmayı düşünüyoruz. Şimdilik o kısmı sürpriz olarak kalsın.\"Çevre il ve ilçelerden vatandaşların Erciş\'e tatil için geleceklerini ve ilçenin bir cazibe merkezi olacağını söyleyan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, \"Bu projelerimiz tam olarak bittiğinde Tatvan\'dan, Ağrı\'dan, Patnos\'tan, Malazgirt\'ten, Bulanık\'tan, Muradiye\'den, Ahlat\'tan, Adilcevaz\'dan memurlar, vatandaşlar buraya gezmeye gelecekler. Buraya geldiklerinde de Erciş\'ten benzin alacaklar, burada alışveriş yapacaklar, burada yemek yiyecekler ve Erciş esnafı burada iş yapacak. Bunun da Erciş ekonomisine ciddi bir katkısı olacak\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisiyle yolun açılışı yapıldı. Yaşar ve beraberindeki protokol üyeleri, sahilde kısa bir yürüyüş yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Erciş Sahil yolunda görüntüler

- Modern, dekoratif ışıklandırma direklerinden görüntüler

- Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile röportaj

- Drone görüntüleri

VAN/DHA



