DHA YURT BÜLTENİ-10

Yangın sonrası 5 kişilik kayıp ailenin köylüleri tedirgin

Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım tarihinde meydana gelen olay sonrası kayıp olan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi’nden 4’ünü arama çalışmaları sürdürülürken, olayın yaşandığı köyün çevresinde bulunan diğer köylüler korku içerisinde olduklarını ve evlerinden hava karardıktan sonra çıkamadıklarını söyledi.

Bürme Köyü Kuzören Mahallesindeki olay sonrası 2 ev yanmış, evlerin birinde yaşayan Çataloğlu Ailesi’nden bir kişinin cesedi bulunurken 4’ü ise yangın sonrası sırra kadem basmıştı. Jandarma ve komando ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken olayın yaşandığı köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bürme Köyü sakinleri de olayın çözülememiş olması ve kayıplar nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

Köy sakinlerinden Rafet Mantaroğlu, \"Çok iyi insanlardı. Yaşanan olay sonrası bizi de tedirgin etmeye başladı. Korkuyoruz. Köyde yaşayan insanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Kendi hayatlarımızdan endişe ediyoruz\" dedi. Yine aynı köyde yaşayan Ahmet Çöp ise tedirgin olduklarını belirterek bir an önce suçluların bulunarak en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

23 GÜNLÜK OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu Ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş., 19 Aralık günü de henüz adları Cumhuriyet Savcılığı tarafından açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı. Bu arada vatandaşlar, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili bugüne kadar bir açıklama yapmaktan kaçınmasının kentte kayıp ailenin öldürülmeleriyle ilgili değişik senaryolar üretilmesine neden olduğunu öne sürdü.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Rafet Mantaroğlu konuşması

-Ahmet Çöp konuşması

-Köy genel görünüm

-Köylülerin cuma namazına gidişi

(02:27) (78,4 MB)

Haber:Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)

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CHP\'li Ağbaba: Taşeronun yargı yolunu kapatmak istiyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşeron işçilere kadro verilmesi öngörülen düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmasına tepki göstererek, \"Taşeronun yargı yolunu kapatmak istiyorlar\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya\'da basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, taşeron düzenlemesinin Kanun Hükmünde Kararname\'yle yapılmasına tepki gösterdi. Hükümetin taşeron işçilerle ilgili yapılacak düzenlemenin yargı yolunu kapatmak istediğini öne süren Ağbaba, şunları söyledi: \"Gündemde taşeron meselesi var. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi\'yle sendikalar birlikte bir çalıştay yapmıştık. Burada amasız, fakatsız bütün taşerona kadro talebini ortaklaştırmıştık ama anlaşılıyor ki meclise getirmeyerek bu talebi sulandırmaya çalışıyorlar. Bu meselelerin meclise gelmemesi aklımızda çeşitli kuşkular oluşturuyor. Bunu söylemiştik. Tekrar söylüyoruz; meclise gelsinler 1 saatte bu kadroyu çözeriz. Bu taşeron meselesini 1 saatte meclisten geçiririz. Hükümete tekrar çağrı yapıyoruz; getirin bu tasarıyı, taşerona kadro meselesini 1 saatte meclisten geçirelim. Şimdi taşeron niye Kanun Hükmünde Kararname\'yle meclisten kaçırılarak çıkarılmak isteniyor? Taşeronun yargı yolunu kapatmak istiyorlar. Yargı yolunu kapatarak tahmin ediyoruz ki \'9 bin kişiye önce kadro vereceğiz\' dediler, bu sayı azalacak. Bunla ilgili hükümet yargı yolunu kapatarak taşeronu mağdur etmeye çalışıyor. Bunun esas anlamı budur ve mecliste konuşulmasını istemiyor, sendikalarla konuşmuyor, taşeron işçi örgütleriyle konuşmayarak bu meseleyi kendi çapında çözmeye çalışıyor. Taşeron meselesi Türkiye\'nin en önemli meselelerinden biridir. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Bu mesele kapalı kapılar ardında görüşülerek çözülemez, bir sonuçta elde edilemez. Kanun Hükmünde Kararname\'yle çıkarmanın temel amacı ayrım yaptığın, kadroya almadığın taşeron içlerin yargı yolunu hukuk yolunu kapatmaktır. Bunun başka bir anlamı yoktur. Biz bununla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Taşeronun tamamının kadro alması için, eşit ücret verilmesi konusunda sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Ağbaba\'dan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

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Kızının yanında kalan Ukraynalı kadın pansiyon odasında ölü bulundu

Antalya\'nın Kemer ilçesinde kızıyla pansiyonda kalan Ukraynalı Zhanna Malaia (79) odasında ölü bulundu.

Merkez Mahallesi 101 Sokak\'taki bir pansiyonda kalan Vildan Samoylenko (40), öğle saatlerinde yanında kalan annesi Zhanna Malaia\'nın uzun süre hareket etmediğini fark etti. Vildan Samoylenko\'nun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zhanna Malaia\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerden sonra Malaia\'nın cesedi otopsi için Kemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yaklaşık 20 yıldır Kemer\'de yaşayan Vildan Samoylenko, annesinin Kasım 2015 tarihinden beri yanında yaşadığını, şeker ve Alzheimer hastası olduğunu, iki ayağının da ampute olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pansiyonun dışından detay

-Odanın kapısının önünde bekleyen kızı ve arkadaşları detay

-Ambulans yazısı detay

-Odadaki kızından detay

-Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri hazırlık

-Polis yazısı detay

-Pansiyondan cesedin çıkartılması ve cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

01:52 dakika ve 114 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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Başına çuval geçirdikleri engelli genci dövüp, yaraladılar

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, zihinsel ve bedensel engelli 24 yaşındaki Hasan Şişman, 4 kişi tarafından başına kazak ve çuval geçirilerek yere yatırılıp tekmelendi, karnından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şişman\'ın sağ bacağı ve iki dişinde kırık, burnunda çatlak ve karnında kesici alet yaraları bulunduğu belirlenirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Turgutreis Mahallesinde yaşayan, zihinsel ve bedensel engelli Hasan Şişman, dün (perşembe) saat 16.30 evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Akçaalan Mahallesi\'ndeki Amiral Turgutreis İlkokulu\'nun bahçesi yanında otururken, yanına gelen 4 kişi, \"Bizi tanıyor musun\" diye sordu. İddiaya göre, Şişman\'ın tanımadığını söylediği 4 kişi, \"S.O.\'nun (Sinan Oral) adamlarıyız. Şimdi tanırsın\" diyerek, başına bir kazak sarıp, arından da çuval geçirdi. Ardından Şişman\'ı 200 metre kadar ilerdeki Mavi Çocuk Parkı\'na götüren bu kişiler, yere yatırım tekmeledi, karnından yüzeysel olarak bıçakla yaraladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kendisine dövdüklerini anlatan Şişman, \"Tekme darbeleri çok şiddetliydi. Daha sonra keseci bir aleti karın bölgeme saplamaya başladılar. Üzerimde montum vardı. Lime lime oldu. Atletim, kan içinde kaldı. Daha sonra beni bırakıp, kaçtılar. Bayılmışım. Kendime geldiğimde, yakınımdan birinin geçtiğini görüp, yardım istedim. Ancak, durmadı. Daha sohra cep telefonumdan annemi ulaştım. Yanıma gelen annemin çağırdığı ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldım. Darp ve yaralamamla ilgili rapor verdiler\" dedi. Hastanede, karnında bıçak yaraları, sağ bacağı ve iki dişinde kırık, burnunda çatlak ve vücudunun çeşitli yerlerinde tekme darbelerine bağlı ezikler bulunduğunun belirlenip, tedaviye alındığını anlatan Şişman, \"Kimseye bir kötülük yapmadım. Neden bana böyle bir şey yaptılar anlamış değilim\" diye konuştu. Şişman, annesiyle Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gidip, kendisini darp edip, yaralayan kişilerden şikayetçi olduklarını da kaydetti.

\"OĞLUMU KANLAR İÇİNDE SÜRÜNÜRKEN GÖRDÜĞÜMDE ŞOKE OLDUM\"

Eşini 4 ay önce kaybettiğini, 3\'ü engelli 4 çocuğuna hem anne hem de babalık yaptığını belirten Azime Yılmaz ise, \"Oğlum Hasan\'ın yüzde 70 engelli raporu var. Psikolojik sorunları var. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde tedavi gördü. Zaten güçlükle geçinen bir aileyken, bir de başımıza bu olay geldi. Burada çetelerin adını duyuyorduk ama inanmıyorduk. Oğlumu parkta kanlar içinde sürünürken gördüğümde şok oldum. Güpegündüz yaşanan bu olayı nasıl olur da kimse görmez? Jandarmada, bize teşhis için S.O.\'nun resmini gösterdiler. \'Yapanları buluruz\' dediler. Ancak, şu ana kadar gözaltına alınan yok. Suçluların en kısa sürede yakalanıp, hakettiği cezayı almasını istiyorum\" dedi. Jandarma, Şişman\'ın şikayeti üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hasan Şişman, yaralarını göstermesi

-Darp edilip, karnından yaralanan Hasan Şişman\'ın annesi Azime Şişman ile görüntüsü

-Şişman\'ın annesi ile kanlı atletini ve parçalan montunu göstermesi

-Darp edilip, yaralanan Hasan Şişman ile röp.

-Anne Azime Şişman ile röp.

-Olayın meydana geldiği parkın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)