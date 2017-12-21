DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DİKİLİ\'DE YURT GÖREVLİSİNE CİNSEL İSTİSMAR GÖZALTISI

İZMİR\'in Dikili ilçesindeki bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen erkek görevli Ö.F. gözaltına alındı. Dikili\'deki özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen görevli Ö.F. bugün gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ö.F. hakkındaki soruşturmanın ve işlemlerin sürdüğü belirtildi.

DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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2)YANGIN KURBANI KARDEŞLER, KEFENLERİYLE UĞURLANDI

TOKAT\'ın Niksar ilçesinde geçen hafta çıkan yangında yaşamlarını yitiren 3 kardeş, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Tabuta konulmayan kardeşler, kefenleriyle kucakta mezarlığa taşındı. Niksar ilçesine 30 kilometre mesafedeki Büyükyurt köyünde 15 Aralık\'ta öğlen saatlerinde evdeki odun sobasından kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Çiftçilik yapan Gülşen-Yılmaz Şahin çiftinin 4 çocuğundan 3’ünün evde olduğu sırada çıkan yangında 6 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Berilsu ve 1 yaşındaki Aleyna Şahin yaşamını yitirdi. Ankara Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderilen talihsiz kardeşlerin cenazeleri dün gece saatlerinde Büyükyurt köyüne getirildi.

KEFENLERİYLE TAŞINDILAR

Öğle namazı sonrası köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. 3 kardeşin cenazeleri kefenleri ile yan yana musalla tahtasına konuldu. Namazın ardından yine kefenleriyle yakınlarının kucağında taşınan 3 kardeş yan yana defnedildi. Acılı baba Yılmaz Şahin cenaze işlemleri boyunca yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Çocukların defin için götürüldüğü sırada anneleri Gülşen Şahin de gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, \"Yavrularım, beni de götürün\" diyerek ağladı. Daha sonra mezarlarının başına giderek kürek ile kabirlerine toprak attı.

Cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya,Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler

-Cenazelerin getirilişi

-Mezarlıkta kefenleriyle yan yana musalla tahtasına konulmaları

-Babalarının görüntüsü

-Cenaze namazlarının kılınması

-Kucakta mezarlığa götürülmeleri

-Annelerinin feryadı

-Defnedilmeleri

-Yanan evden geriye kalanlar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat), (DHA)

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3)BAKAN SOYLU\'YA BİR ÇİFT KANGAL YAVRUSU GÖNDERİLDİ

SİVAS\'ta yetiştirilen bir çift safkan Kangal cinsi köpek yavrusu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya gönderildi. 10 Aralık\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sivas\'a gelerek bir takım temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretler kapsamında gittiği Sivas Valiliğinde Kangal köpekleriyle yakından ilgilendiğini anlattı. Kangal Köpeği Irkını Yaşatma, Koruma ve Üretme Merkezinden temin edilen bir çift Kangal köpeği yavrusu Bakan Soylu\'ya gönderildi. Merkez sorumlusu Hüseyin Yıldız tarafından yetiştirilen ve \'Asya Kız\' ile \'Duman\' isimleri verilen 52 günlük Kangal köpekleri, İçişleri Bakanlığı konutundaki yerlerini aldı.

\'BENİ MUTLU ETTİ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Kangal köpeklerine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hüseyin Yıldız şöyle konuştu:

\"Çiftliğimizin en safkan köpeklerinden \'Gölge Kız\' ve \'Kral\'ın yavrularını bakanımıza gönderiyoruz. Kangal köpeğimiz bizim bir marka değerimiz, milli bir idealimizdir. Kangal, dünyaya mal olmuş, kendini anlattırmış ve anlattırdığı şeyle ilişkin bütün yapı itibariyle kendini destekletmiş bir ırk türüdür. Sivas menşeli bir türdür. Kangal köpeği bir Anadolu aslanıdır. Elbette aslanlık yapısını karakteristik özelliklerinden almaktadır. Yapı, karakteristik özelliği, yaşayış tarzı ve yaşadığı ortam. Zor şartların hayvanıdır. Zoru sever, çetin şartlara dayanıklıdır, güçlüdür, zekidir, hisleri kuvvetlidir. Yavru kangal köpeklerimizin bakanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kangal köpeklerinin görüntüsü

-Yavruların görüntüsü

-Bakana gönderilen yavrular

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(97 mb)

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4)KÖYLÜ KIZLARA DİKİŞ, NAKIŞ EĞİTİMİ VERİLİYOR

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine, bağlı Akalın köyünde oturan kızlara Halk Eğitim Merkezi görevlileri tarafından dikiş, nakış eğitimi veriliyor. Genç kızlar kurs sayesinde hem eğitim alıyor hem de çeyizlik hazırlama olanağı buluyor. Yüksekova\'ya 7 kilometre uzaklıkta bulunan Akalın Köyü\'nde oturan genç kızlar, kurs için İlçe Halk Eğitim Merkezi\'ne başvurunca köydeki toprak bir ev, kurs merkezine dönüştürüldü. Yaşları 18-25 arasında değişen 18 kursiyer, Halk Eğitim Merkezi Kurs Eğitmeni Güler Açıkel\'den kurdele nakışı, Çin iğnesi, Brezilya oyası ve Kahramanmaraş tarzı dikiş-nakış öğrenmeye başladı.

Genç kızlar, verilen eğitimden memnun olduklarını belirtirken, kendileri için yatak örtüleri, seccade takımları, havlu işleri yaparak çeyizlik hazırlama imkanı da bulduklarını söyledi. Kurs Eğitmeni Açıkel ve kursiyerler, kendilerine olanak tanıyan yetkililere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Kurs yapan evden dışarıdan gör

-Kursiyelerin el nakışı

-Kursiyerlerin çalışmlşarından genel detaylar

-Kurs Eğitmeni Güler Açıkel ile röp

-Kurs öğrencilerinden Melek Dündar ile röp

-Genel Detaylar

295 mb, UZUNLIK4.53

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5)POLİS İFADESİNİ ALMAYA GİTTİ, CESEDİYLE KARŞILAŞTI

KARABÜK\'te, polis, kavgaya karıştığı için ifadesini almaya geldiği 40 yaşındaki Uğur Yılmaz\'ı yalnız yaşadığı metruk evde ölü buldu. Alkol bağımlısı olduğu belirtilen Uğur Yılmaz\'ın evinden çok sayıda boş içki ve kolonya şişesi çıktı.

Olay saat 11.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Alptigin Caddesi\'nde meydana geldi. Polis, daha önce bir kavgada başına aldığı darbe sonucu yaralanan işsiz Uğur Yılmaz\'ın ifadesini almak için evine gitti. Polis, metruk evin açık kapısından içeriye girdiğinde Uğur Yılmaz\'ı soğuk odadaki kanepe üzerinde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Uğur Yılmaz\'ın öldüğünü belirledi. Uğur Yılmaz\'ın babasına ait metruk evin içinde ve dışında çok sayıda boş içki ve kolonya şişesi bulundu. Giriş kapısı eşiğinde \'Anne nerdesin ya\' yazısı ise dikkat çekti. Daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Yılmaz\'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz\'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

-Boş içki şişeleri

-\'Anne neredesin\' yazısı

-Cesedin cenaze aracına taşınması

-Uğur Yılmaz\'ın resmi



Süre:(02.59) Boyutu:(95 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



