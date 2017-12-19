DHA YURT BÜLTENİ -10 

EDİRNE\'DE KAR BAŞLADI(2)

HAMZABEYLİ\'DE KAR KALINLI 15 SANTİMİ BULDU

Edirne\'nin Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Sınır kapısında karayolları ekipleri, yollarda kar birikintisine karşı küreme ve temizleme araçlarını hazır bekletiyor. Lalapaşa ilçesi ve Bulgristan\'a sınır bazı köylerde de etkili olan kar nedeniyle ekili buğday arazilere beyaza büründü. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekileri ile jandarma trafik ekipleri, ilçe ve köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği olmadan yola çıkanlara ise ceza uyguladı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hamzabeyli Sınır Kapısı tabelası

-Araçların üzerindeki kar

-Kar genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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MASKELİ 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYAN 2 KUZEN YARALANDI

SİİRT merkezde çarşıda alışveriş yapan kuzenler Mehmet Şerif Korkan ve Abdulcelil Korkan, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralanan 2 kuzen Hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışxma başlattı.

Merkezdeki Helvacılar çarşısında alış veriş yapan kuzenler Mehmet Şerif Korkan ve Abdulcelil Korkan, bugün saat 12.30 sıralarında kimliği belirsiz ve maskeli oldukları belirtilen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalar ile gerçekleştirilen saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan Korkan kuzenler Siirt Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Olayın meydana geldiği yerden alınan güvenlik önlemleri

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-Olay yerinde bulunan boş kovanların ve kırılan camların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)-

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KUZENLERİN GEZİNTİSİ KANLI BİTTİ

ADANA\'da otomobille gezintiye çıkan 2 kuzen arasında çıkan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu 22 yaşındaki Abdulkadir Karagöl hayatını kaybederken katil şüphelisi 26 yaşındaki Mustafa Uğur Karagöl gözaltına alındı. Karagöl, kuzeninin tabanca çekip havaya ateş etmek istediğini, kendisinin de engel olmak isterken silahın ateş aldığını ileri sürdü, zanlının el svapları alınıp soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Abdulkadir Karagöl, amcasının oğlu Mustafa Uğur Karagöl ile birlikte otomobille dolaşmaya başladı. Kuzenlerin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan arbede sırasında kimin elinde olduğu henüz kesinleştirilemeyen tabancanın ateş alması sonucu vurulan Abdullkadir Karagöl hayatını kaybetti. Ölen kuzenin cesedini narenciye bahçesine atan Mustafa Uğur Karagöl, babasının arayarak kuzenini yanlışlıkla vurulduğunu ileri sürdü.

Babanın ihbarı üzerine olay yerinden alınan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken katil şüphelisi Mustafa Uğur Karagöl de gözaltına alındı. Karagöl, ilk ifadesinde kuzenin torpido gözündeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp havaya ateş etmek istediğini, kendisinin de buna engel olmak isterken çıkan arbedede silahın ateş aldığını ileri sürdü.

Tabancanın kimin elinde olduğunu saptanması için şüpheli kuzenin el svapları alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntüsü

- Olay yeri inceleme çalışma yaparken

- Cesedin görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA)

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İSLAHİYE\'DE EV YANGINI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, bir evde meydana gelen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın, sabaha karşı Cevdetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Temizlik işçisi olarak gece mesaisi yapan Mehmet Ertosun\'un eşi ve çocuklarının da bir yakınlarının ziyaretinde olduğu sırada evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm odaları saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evin dışındaki eşyalar

- Evin içerisinde oluşan hasar

- Ev sahibi Mehmet Ertosun ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK--Kamera: GAZİANTEP-(DHA)

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ATATÜRK\'ÜN KAYSERİ\'YE GELİŞİNİN 98\'İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

MUSTAFA Kemal Atatürk\'ün Kayseri\'ye gelişinin 98\'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, daire müdürleri, gaziler, askerler ve öğrenciler ile \'Kayseri\'yi Keşfet\' programı kapsamında kentte bulunan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz katıldı. Düzenlenen tören, Atatürk gençlik koşusunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle başladı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Sonrasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şöyle dedi: \"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve muhterem heyeti Kayserimizde ağırladık. Sivas\'tan soğuk ve karlı bir günde 18 Aralık Perşembe günü yola çıkan Gazi Mustafa Kemal, o günkü olumsuz hava şartlarından dolayı ancak 19 Aralık akşamı şehrimize gelebilmişlerdir. Soğuk havaya rağmen Kayserili hemşerilerimiz Mustafa Kemal paşa ve arkadaşlarını coşkulu bir şekilde karşılaşmışlar ve Atatürk\'ün başlattığı milli mücadelenin yanında olduklarını göstermişlerdir. Gazi Mustafa Kemal, 20 Aralık cumartesi günü de Kayseri Belediyesini ziyaret etmiş ve şehrin ileri gelenleriyle görüşmeler yaparak, milli mücadeleyi anlatmışlardır. Mustafa Kemal\'in o çalkantılı dönemde Kayseri\'ye gelerek bu şehrin desteğini alması bu şehre verdiği önemin bir göstergesidir. Kayseri halkı da Mustafa Kemal\'in güvenini boşa çıkarmamış, hür ve bağımsız bir ülke için tek yol olarak gördüğü milli mücadelenin yanında olduğunu ortaya koymuştur.\"

Geçen yıl 17 Aralık\'ta Kayseri\'de 15 askerin bombalı saldırı sonucu şehit olduğunu belirten Çelik, \"15 evladımızın acısı diğer şehitlerimiz gibi hala yüreğimizdedir. Mekanları cennet olsun. Yaşadığımız bu acılar bizleri yıldırmayacak. Aksine birlik ve beraberliğimizi güçlendirecektir. Bulunduğumuz coğrafyaya şekil vermek isteyen dış güçler ve bu güçlerin maşası olan hain terör örgütlerine karşı 98 yıl önce göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği yeniden göstererek devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz\" dedi. Çelik\'in konuşmasının ardından 4\'üncü sınıf öğrencileri Eda Berin Ilgaz ve Beyza Ece Yıldırım Atatürk şiirini okudu. Cumhuriyet Meydanındaki tören şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

ATATÜRK EVİ RESTORE EDİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kayseri\'ye gelişinin 98\'inci yıldönümü etkinlikleri Atatürk evinde devam etti. Bu yıl restore edilen Atatürk evi protokolün katılımı ile açıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, şöyle konuştu: \"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 98 yıl önce 19 Aralık 1919\'da Kayseri\'ye geldiğini biliyoruz. Halkımız büyük bir coşku ve heyecan içinde onu karşılamış ve milli mücadeleye destek vermiştir. Cumhuriyeti kurduktan sonra yapılan yatırımlarla şehrimizde sanayi alt yapısının ilk mimarlarından olmuştur. Onun ilimize gösterdiği teveccühün karşılığında çalışkan, yeniliğe açık ve girişimci Kayseri halkımız boş durmamış, vefa borcunu ödemek üzere birçok başarıya imza atmıştır.\"

Kamçı\'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından Atatürk\'ün Kayseri\'ge gelişi canlandırıldı. Öğrenciler İzmir Marşı\'nı okuyarak, gökyüzüne Atatürk için yazdıkları 98 balonu bıraktı. Tören, Atatürk Evi\'nde açılan karma fotoğraf sergisinin gezilmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in konuşması

-Öğrencilerin şiir okuması

-Atatürk koşusunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilemesi

-Atatürk evinde Vali Süleyman Kamçı\'nın konuşması

-Atatürk\'ün Kayseri\'ye gelişinin temsilen anlatılması

-Öğrenciler tarafından gökyüzüne 98 adet balon bırakılması

-Ateşle yazı yazılması

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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KÖYLÜLERİN CİRİT AŞKI



GELENEKSEL spor dallarından cirit, Kars\'ın Selim ilçesinde yaşatılmaya devam ediliyor. Köylüler her hafta aralarında maçlar düzenliyor. Geniş çayırlık alanlarda, özellikle hafta sonları düzenlenen karşılaşmalarda oyuncular kadar izleyenler de büyük heyecan yaşıyor. Köylüler, ciridin kendileri için tutku olduğunu söylüyor.

Orta Asya ve Anadolu\'da yüzyıllardır oynanan ata sporu atlı cirit özellikle Doğu Anadolu Bölgesindeki köylerde kış aylarının en büyük eğlencesi. Ata sporunu devam ettirmek ve genç nesillere aktarmak için haftada bir gün mutlaka cirit oynadıklarını belirten köy halkından Sefa Tozlu, \"Dededen babadan böyle gördük. Bizden sonrada bu sporu çocuklarımız ve torunlarımız sürdürecek. Giderek yaygınlaşan ciridi daha iyi yerlere getirmek en büyük hayalimiz. Erzurum\'da özel cirit sahası ve ligler bulunmakta. Hatta Türkiye\'nin değişik illerinde bunun şampiyonası yapılıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor\" diye konuştu.

Geçen hafta Selim ilçesine bağlı Başköy\'de oynanan cirit karşılaşmasında sahanın don olması ciritçilere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın sahadaki karı dağlara taşıması sonucu oluşan buzlu zeminde atların kayması nedeniyle istenilen performans alınamadı ve sakatlık oluşmaması için karşılaşma iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atların asfalt yolda kamyonla taşınması

-Cirit müsabakası

-Karsız zemin ve köy görüntüsü

-Ciritçilerin konuşmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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YILBAŞINA KADAR TÜM HİNDİLERİNİ SATMAK İSTİYOR



AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 2 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Tahir Kesgin (55), bu yıl yetiştirdiği 750 hindiden 250\'sini sattığını söyledi. Kesgin, yılbaşına kadar tüm hindileri satmayı planladığını belirtti.

Sandıklı\'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi\'nde evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için hindi yetiştiriyor. Hindi yetiştiriciliğini 2 yıldır yapan Kesgin, yaklaşık 7 ay önce yavruyken aldığı hindileri arpa, buğday ve mısırla besliyor. Kesgin\'in yaylım yöntemiyle beslediği hindileri satın almak için yılbaşı öncesi Antalya\'daki otellerden talep geliyor.

Tahir Kesgin, 750 hindi yetiştirdiğini belirtirken, bunlardan 150\'sini ilçe halkına, 100\'ünü de Antalya\'daki otellere ve Denizli\'deki bireysel müşterilere sattığını söyledi. Hindilerinin yılbaşından önce satılmasını beklediğini dile getiren Kesgin, hindinin büyükbaş yetiştiriciliğinden daha karlı olduğunu ve bu işi önümüzdeki yıl da sürdürmeyi planladığını belirtti.

\'YAYLIM USULÜ VE DOĞAL BESLİYORUM\'

Hindi yetiştiriciliğine nasıl geçtiğini anlatan Kesgin, \"Hindiciliği 2 yıldır yapıyorum. Öncesinde kırmızı et ticareti yapıyordum. Geçen yıl 500 hindi yetiştirdim, bu yıl 750\'ye çıkardım. Nasip olursa gelecek yıl 1000\'e çıkarmayı düşünüyorum. Antalya\'dan oteller talip oluyor. Geçen sene onlar istedi bir miktar onlara verdim. Bu yıl yine Antalya\'daki otellerden telefon var. Yine ilçeden talep oluyor\" dedi.

Hayvanların doğal ortamda ve doğal besinlerle yetiştirildiğini kaydeden Kesgin, \"Bunlarda iğne, geliştirici, şudur, budur yok. İlçemizde yetişen arpa, buğday ve mısırla yetiştirdim. Zaten bunu yetiştirme şekli yeşilliktir. Yonca ektim, yonca yedirdim. Burada 20 bin metrekare alana yeşillik arpa ettim. Orada yaylımla besliyorum. Havanın soğuk olduğu günlerde de besihanemde arpa, buğday, mısırla besliyorum\" diye konuştu.

\'BİRİNİ 150 LİRAYA VERİYORUM\'

Hindinin ortalama ağırlığının 9- 10 kilo olduğunu dile getiren Tahir Kesgin, \"Pazarlık usulü satış yapıyorum; ama genelde birini 150 liraya veriyorum. Müşteri gelecek, burada beğendiğini alacak. İsteyen olursa \'Ben kesemeyeceğim, temizleyemeyeceğim\' derse biz, gözünün önünde kesip temizleyip, veriyoruz. Müşterimiz güvenli ortamda beslenmiş, organik şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilir. Bu yıl Sandıklı\'dan çok talep var. Her gün 3- 5 hindi satıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hindiler besihaneden çıkarken

- Tahir Kesgin hindileri otlatırken

- Hindiler yakından çekim

- RÖP: Tahir Keskin (Hindi yetiştiricisi)

- Hindiler besihaneye girerken

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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MERSİN ŞEHİR HASTANESİ\'NDE \'NAVİGASYON\' DÖNEMİ

MERSİN Şehir Hastanesi\'nde, sağlık sektöründe dünyada ilk olan navigasyon dönemi başladı.

Hastaların rahatlıkla hastaneye ulaşıp, hastanede de muayene olacakları doktorun odasına ulaşmalarını sağlamak için geliştirilen navigasyon sistemi devreye girdi. Akıllı telefonlarına uygulamayı indiren hastalar, evlerinden hastaneye, hastanede muayene olacakları odaya ve hastane çıkışında ilaç almak için en yakın eczanenin adresine sesli ve görüntülü biçimde ulaşma şansı yakalayacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen programı uygulamalı olarak basına tanıtan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, programın Türkiye\'de ve dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Hastaların muayene olacakları yeri bulabilmesi için navigasyon programı geliştirdiklerini ifade eden Bahçacı, \"Bilişim sistemlerimizle navigasyon programının bir araya getirilerek hastaya kolaylık sağlamaktadır. İnternetten uygulamayı indiren hastalar, MHRS sisteminden randevusunu alacak. Gelmek istediği saatten önce evinden çıkıp hastaneye kadar olan takip edeceği yol güzergahını, cep telefonundan takip edecek. Hastaneye gelince de bulunduğu yerden ulaşacağı noktaya kadar olan güzergahı da program sayesinde görebilecek\" dedi.

Hastaların yol alırken sesli ve görüntülü uyarılarla yolunun doğru olup olmadığını tespit edebileceğini kaydeden Bahçacı, \"Hastalara büyük kolaylık sağlayacak. Hasta, doktorunun kapısına muayene saatinden 5 dakika önce geldiği zaman, muayene sıralamasında adını görecek. Hiç bir sekretere sormasına gerek kalmayacak. Doktorun kapısının üzerindeki ekrandan adını takip edip muayene olacak. Bu tür uygulamalar değişik sektörlerde yapıldı ama sağlık alanında dünyada tek. Bu program yerli yazılım. Tamamen Türk mühendisler tarafından yazıldı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hastanenin dış görüntüsü

-Toplantıdan görüntüler

-Sunumdan görüntüler

-Hasta Hüseyin Can programı kullanırken

-Can\'ın hastanede görüntüsü

-Can\'ın muayene olacağı oda önünde görüntüsü

-İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı\'nın konuşması

-Hasta Hüseyin Can\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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DENİZLİ\'DE TRAFİĞİ YAPAY ZEKA YÖNETİYOR

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Projesi kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Teknokent\'te geliştirdiği Yapay Zeka programıyla trafik akışının yoğun olduğu 95 kavşakta trafik akışını düzenliyor. Trafik akışının hangi saatte, hangi günde yoğun olduğunu hafızasına kayıt eden Yapay Zeka, trafiğin rahatlaması için ışıklandırma sistemini çalıştırıyor. Ayrıca bilgisayar programı toplu taşıma araçlarına da trafik ışıklarında öncelik veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Teknokent\'te mühendislerin geliştirdiği Trafik Yönetim Merkezi\'nde hayata geçirilen Yapay Zeka programının tanıtımı, AK Partili Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi\'nin kentin trafik akışını anlık olarak kameralardan izleyip, kontrol ettiği Trafik Yönetim Merkezi\'nde düzenlenen tanıtımda Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına trafiği yönetmek amacıyla geliştirilen Yapay Zeka programının nasıl çalıştığını anlattı. Trafik Yönetim Merkezi\'nin 4 milyon liraya mal olduğunu belirten Başkan Zolan, aynı programın yurt dışına yapılması halinde yaklaşık 40 milyon liraya mal olacağını söyleyerek şunları ifade etti:

\"Yapay Zeka programı millidir. Türkiye\'de ilk kez Denizli\'de hayata geçirildi. Dünyada her şehirde olduğu gibi Denizli\'de de trafik anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Günümüzün teknolojisini trafikte de kullanmak gerekiyor. Bu programla, 95 kavşak birbirleriyle koordineli olarak çalışıyor. Yoğunluğa göre hangi saatte, nerde trafik yoğunluğu varsa, yeşil koridorlar oluşturarak toplu taşıma araçlarına öncelik veriliyor. Elimizde veriler oluşuyor.\"

BAŞKA BELEDİYELER İNCELEMEYE GELİYOR

Trafik akışını yerli ve milli bir program olan Yapay Zeka\'yla yönetmeye başladıklarını ifade eden Zolan, \"Türkiye\'de hatta dünyada ilk diyebileceğimiz bu programı 9 ay önce kullanmaya başladık. Başka belediyeler incelemeye geliyor. Biz de başka illerde bu tür programın kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yerde yapay zeka sistemi devreye geriyor. Yoğunluğun hangi saatte, hangi yöne olduğunu hafızasına kayıt ediyor. Kayıt noktasındaki yoğunluğa göre bir sonraki gün yada aylara göre trafik akışı sürelerini kendisi otomatik olarak belirliyor. Müdahale etmemize gerek kalmıyor. Kaza yada olağan dışı bir olay olduğunda manuel olarak da müdahale edebiliyoruz. 95 kavşakta verileri topluyor. Kendini planlıyor; sabah, öğle, akşam anlık görüntü ve sinyallerle yoğun olan yola göre daha fazla süre vererek kendi trafik sorununu çözüyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında yapay zekayı kullanıyoruz. Trafik ışığına yaklaşan otobüse öncelik veriyor, yeşil ışığın yanmasını sağlıyor. Zaman ve ulaşım kalitesi anlamında vatandaşımıza güzellik, bize ise kolaylık sağlıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trafik yönetim merkezinden detay görüntüler,

-Çalışanlardan görüntüler,

-Başkan Osman Zolan\'ın programı anlatmasından görüntü,

-Başkan Zolan\'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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