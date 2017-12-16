DHA YURT BÜLTENİ-10

Okulda öldürülen müdüre otopsi yapıldı (EK

1)TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'nde, görev yaptığı okulda öğrencilerden İ.P. (İlhami Palaz) (16) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen için cenaze töreni düzenlendi. Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan Ayhan Kökmen\'in cenazesi ilk olarak evine götürüldü. Burada eşi ve yakınlarının son kez tabutunu açıp gördükleri Kökmen\'in cenazesi, daha sonra balkonuna dev Türk bayrağı asılmış olan evinin önüne getirildi. Müdürün tabutunun üzerine de Türk bayrağı serildi.

ÖĞRENCİLERİ BAŞ TACIYDI

Eşinin cenazesi gelmeden önce \"Öğrencileri baş tacıydı. Mesleğimizi ayaklar altına aldılar. Ağlamadan Ayhan hocayı göreceğim\" diye konuşan sınıf öğretmeni eşi Ümmü Kökmen, daha sonra yanına gelen iki oğluna sarılıp öpüp onları da teselli etmeye çalıştı. Tabutun gelmesinden sonra Ümmü Kökmen bu kez de oğulları Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen\'le birlikte gözyaşı döktü. Acılı eş, tabuta dokunup, öptü \"Neden böyle oldu aklım fikrim almıyor\" dedi. Evine son kez getirilen ve dualar edilen okul müdürü Ayhan Kökmen\'in cenazesi daha sonra yakındaki Şeker Camii\'ne götürüldü. Bu sırada oğulları Doğukan Kökmen ve Batıhan Kökmen, babalarının fotoğrafını birlikte taşıdı, birbirlerine sık sık sarılıp destek verip teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine Kökmen\'in çok sayıda meslektaşı, öğrencisi ve sevenleri katıldı. Ayhan Kökmen\'in cenazesi, öğlende kılınan namazdan sonra toprağa verilmek üzere yakındaki kırsal Yeşilköy Mahallesi\'ne götürüldü.

KANLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bu arada olayın ardından yapılan araştırmalara dair de çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Okul müdürü Kökmen\'i kendisine tokat attığı için vurduğunu ileri süren İ.P. ile arkadaşının kanında uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra İ.P.\'nin olayda av tüfeğini kullandığı, fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu, yanındaki U.Y.\'nin üzerinde ise bu sırada 6.35 milimetre çapında bir tabanca bulunduğu belirlendi. U.Y.\'nin kaçtıkları sırada bu tabancayı sakladığı, sonradan yerini ise İ.P.\'nin gösterdiği belirtildi. U.Y.\'nin de 1 ay önce okula bu tabanca ile geldiği, okul bahçesinden çıkışta ateş ettiği yönünde jandarmaya şikayette bulunulduğu, sonrasında ise ailesinin isteği üzerine 15 kilometre uzaklıktaki Ödemiş merkezdeki Endüstri Meslek Lisesi\'ne kaydının alındığı açıklandı.

BABA AZMETTERİCİ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Jandarmanın U.Y.\'nin babasını da azmettirici şüphesiyle gözaltına aldığı ortaya çıktı. Kızılcaavlu Mahallesi\'ndeki evde yakalandıkları sırada çocuklardan U.Y.\'nin yanlarında bulunan B.Y.\'ye, \"Baba vurduk\" diye bağırdığının, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyulduğu belirtildi. Ayrıca silahların da B.Y.\'ye ait olmasından dolayı azmettirici şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Okulda dün veli toplantısının yapılmasının planlandığı, bunun öncesinde İ.P.\'nin, Müdür Ayhan Kökmen\'den bazı konuları babasına söylememesini istediği, isteği kabul edilmediği için böyle bir şey yapmış olabileceğinin de değerlendirildiği kaydedildi. Halkın tepki göstermesinden çekinildiği için, gözaltındaki üç zanlı, cenaze işlemleri sırasında adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden görüntü.

- Ailenin görüntüsü.

- Evinin önünden görüntü.

- Katılanların görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Faruk ÇARK, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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2)TUNCELİ\'DEKİ 30 BÖLGEDE ÖZEL GÜVENLİK İLANI

TUNCELİ merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçesine bağlı kırsal alanda bulunan 30 ayrı bölgede 17 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Merkez ve 4 ilçeye bağlı 30 ayrı bölgede özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Tunceli Valiliği\'nce açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 17 Aralık 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir.\"



TUNCELİ, (DHA)-

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GÖKÇEADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ (EK)

3)YENİ İPTALLER EKLENDİ

Çanakkale\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesinde bugün ve yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Bozcaada\'dan saat 14.00- 17.00- 22.00, Geyikli\'den saat 15.00- 18.00- 23.00 seferleri, yarın (pazar) ise Bozcaada\'dan saat 07.15, Geyikli\'den saat 08.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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4)3 YIL SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, 3 yıl önce aralarında husumet bulunan bir kişiyi öldüren 55 yaşındaki Ş.K. Antalya\'da düzenlenen operasyonla sahte kimlikle yakalandı.

3 yıl önce Karasu Üçyol mevkiinde meydana gelen olayda, Ş.K. aralarında husumet bulunan 28 yaşındaki S.Ş.\'yi tabanca ile ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı, olaydan sonra kayıplara karıştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Antalya\'da olduğunu belirledi. Ş.K., Antalya\'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ş.K. bugün adliyeye sevk edildi. Ş.K. polis merkezinden çıkarılırken kendisine soru soran gazetecilere \"Bak işine\" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü

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Zanlınan adliyeye sevk edilmesi

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA) -

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5)ADIYAMAN\'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADIYAMAN\'da, kontrolden çıkıp devrilen minibüsün sürücüsü 18 yaşındaki Umut Toprak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi\'nde meydana geldi. Umut Toprak yönetimindeki 02 HY 780 plakalı minibüs, Hısnı Mahsur Caddesi\'nde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada minibüste sıkışan sürücü Umut Toprak, olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan Mert Ali Toprak ve Batuhan Toprak ise yaralandı. Umut Toprak\'ın cesedi otopsi için morga götürülürken, yaralılar ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyup olay yerine gelen Umut Toprak\'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Hayatını kaybeden sürücü

- İnceleme yapılması

- İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması

- Sağlık görevlileri

- Yakınları

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB



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