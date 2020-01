DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BOLU\'NUN DOĞA HARİKASI 22 YILLIĞINA İŞLETMEYE VERİLECEK

BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’na yapılacak olan dağ köşkü, 25 adet bungalov ev ve göl gazinosu için 19 aralıkta ihale yapılarak, 22 yıllığına özel işletmeciye verilecek. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu insanının tabiatına sahip çıkan özelliğe sahip olduğunu söyleyerek, \"Ben yanlış bir şey yapsam önümde Bolu halkı durur. Orman Bakanlığı fazladan ağaç keserse onun önüne de Bolu insanı çıkar. Bolu\'yu kimse katledemez\" dedi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise Gölcük\'ün yapılanmaya açılması ile doğa katliamının önünün açılacağını belirterek, projeye karşı olduğunu bildirdi.Bolu Belediyesi tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı 22 yıllığına özel işletmeciye verilecek. 19 aralıkta yapılacak olan ihaleyi kazanan şirket, park sınırları içinde belirlenen alana dağ köşkü ve 25 adet bungalov yapacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve bir yıl içerisinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoran da yıkılıp yerine 19 odalı butik otel yapılacak. Dağ köşkü ve bungalovlar için 16 aylık bir inşaat süresi öngörülürken, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek.

MANGAL İÇİN YENİ PİKNİK ALANI

Proje kapsamında Gölcük çevresi ve orman içine 5 kilometrelik patika yürüyüş yolları yapılacak ve göl çevresinde mangal yapılmasına izin verilmeyecek. Mangal için Gölcük\'ün 200 metre altında yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Ayrıca, Gölcük ve bağlı olduğu Karacasu Beldesi arasında 1,5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometre teleferik hattı kurulacak.

BAŞKAN YILMAZ: BOLU\'YU KİMSE KATLEDEMEZ

Proje ile Gölcük\'ün doğal yapısına kesinlikle hiçbir zarar verilmeyeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \"Bizde ağaç kesme, arazi elde etme olmaz. Başka yerleri talan etmişler, fındık ve çay tarlası haline getirmişler, hatta yaylaları turizm alanı açısında talan etmişler. Bolu insanı tabiatına sahip çıkan özelliğe sahiptir. Bize Allah bol miktarda ağaç verdiği halde, ağaca zarar vermeyen toplum yapısına sahip bir yerdeyiz. Zaten tabiatımızın güzelliğini ancak geleceğe taşıyacağız. Öyle olunca da Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte yıllardır süren çalışmalardan sonra olabilmesi gereken planlı bir alana dönüştürmeye çalıştırıyoruz. Şu an Türkiye\'nin talan edilmiş bölümlerinin tamamı, plansız yapıldığı için talandır. Ama maalesef algı öyle bir yapılıyor ki, hemen \'ağaçlar kesilecek\' diyorlar. Bolu\'da ağaç kesilmez. Bolu\'da ağaca sahip çıkılır. Görmek isteyenler Bolu\'ya gelsin. Buradaki bu kadar ağaçları kim dikti? Zaten tabiatımız ağaç fışkırtıyor. Buna sahip çıkan Bolu insanıdır. Ben yanlış bir şey yapsam önümde Bolu halkı durur. Orman Bakanlığı fazladan ağaç keserse onun önüne de Bolu insanı çıkar. Biraz medyatik gibi görünen, \'Katlolacak, mahvolacak\' gibi yorumları yapanlar katli görmek istiyorlarsa görmek istedikleri yerde görsünler. Bolu\'yu kimse katledemez. Bolu\'nun sahibi Bolululardır\" dedi.

CHPLİ ÖZCAN: ORADA DOĞA KATLİAMININ ÖNÜ AÇILACAK

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise projeye kesinlikle karşı çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Şartnameyi inceledim. 20 küsur bungalov yapılacakmış. Öyle anlaşılıyor ki şu anda restoranın olduğu yere de çok katlı otel yapma peşindeler. Artık bunun birkaç tane sorunu olacak. Bunlardan biri Gölcük halka kapanacak ve özel bir yer haline gelecek. İkincisi ise Gölcük yapılanmaya açıldığı için ileri dönük olarak, orada bir doğa katliamının önü açılacak. Buna şiddetle karşıyım. Devamında neler olabileceğini çok yakından takip ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yargıya müracaat edip etmeyeceğimizi değerlendireceğiz. Gölcük Bolu\'nundur. Ayder Yaylası ve Uzungöl\'de de başta ağaç kesilmeyecek denmiş. Ama öyle olmamış\" 4 mevsim ayrı güzel olan Gölcük Tabiat Parkı’na İstanbul’dan ziyaret için gelen Nurhayat Gül, Gölcük\'te yapılması planlanan ihale ile ilgili olarak, \"Bu yerler çok kıymetli cennet köşeler. Ben çok geziyorum. Ayder\'e ve Uzungöl\'e dokunulmuş. Her şey para ve ticaret değildir. Kıyıda birkaç tesis yapılmış. İnsanlar dolaşıyor. Pikniğini yapıp çayını kahvesini içiyor. Uzungöl ve Ayder\'e her gittiğimde ağlıyorum. Oralar çok kötü halde. Ağaç kesmeden nasıl olacak? Nereye yapılacak? Ağaca çok kolay kıyılıyor. Ticaret ve para daha önemli. Yeter ki rant olsun\" diye konuştu.

-Gölcük\'ten yaz ve kış görüntüler

-Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz\'ın açıklamaları

-Vatandaşlar ile röportaj

-Gölcük\'te ziyarete gelen öğretmen Nurhayat Gül ile röportaj

-DHA muhabiri Murat Küçük anons

-Detaylar

-Bölgenin havadan görüntüsü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

2)BATMAN\'DA 2 KADIN KÜÇÜK ÇOCUKLARI İLE ÇÖPLERDEN PLASTİK VE KARTON TOPLUYOR

BATMAN merkez Beşevler Mahallesinde oturan Şahine ve Halime Gezici adlı kadınlar çöplerden topladıkları plastik ve kartonları satarak ailelerini geçindirirken, soğuk havaya rağmen evde bakacak kimse olmadığı için küçük çocuklarınıda çöpten çıkardıkları plastik ve kortonları koydukları el arabısında taşımak zorunda kaldıklarını söylediler.

Beşevler Mahalleasinde oturan ve ailelerini geçindirmek için soğuk havalarda bile küçük çocuklarıyla birlikte çöp konteynırlarını eşeleyip topladıkları plastik ve kartonlarla geçimini sağladıklarını söyleyen Şahine ve Halime Gezici, evde bırakacak kimse olmadığından küçük yaştaki çocuklarınıda yanlarında almak zorunda olduklarını söyledi. Şahine Gezici, \"Eşim engelli, kiradayız. Geçimimizi topladığımız atıklardan sağlıyoruz. Soğuk havalara aldırış etmeden çocuklarımla birlikte ekmek teknesi olarak gördüğümüz çöp kutusu ile konteynırları her gün karıştkırıyoruz\"dedi. Seyyar satıcıların kullandığı el arabasına çöplerden topladıkları karton ve plastik maddeleri koyan kadınlar bunların yanına da küçük çocuklarını bırakmak zorunda olduklarını da söyledi. Şahine Gezici, \"Soğuk hava da olsa çocuklarımı el aracına bırakmak zorundayım, evde ona bakacak kimse yok. Çöp kutusu ile konteynırlarda pet şişe, plastik ve karton topluyorum. Günlük 5-10 TL gibi bir yevmiye elimize geçiyor. Bu parayla aldığımız iki ekmekle evin yolun tutuyoruz\"dedi.

Maddi sıkıntılar yüzünden çocuklarını çöplerden topladığı plastik ve kartonlar arasında taşıyan Halime Gezici ise, \"Evde bir şey yok. Üç çocuk büyütmek zorundayım. Hiç bir şeyimiz yok. Çöp atıkları da olmazsa aç kalacağız\"dedi.

-Kadınların çöp toplaması

-Çocukların çöpler arasına taşıması

-Iki kadınla röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

ANTALYA MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU: 65 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (EK)

3)DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN \'ARDIŞIK ARAMA\' YÖNTEMİNİ KULLANMIŞLAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya merkezli operasyonun 30 ilde yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında, 99 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan 36\'sı memur, 25\'i subay ve astsubaylardan oluşan muvazzaf askerler ile 4\'ü sivil toplam 65 kişiden 50 şüpheli gözaltına alındı. Örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin memur, öğretmen, doktor ve doçent olduğu, örgütün üst düzey sorumluları arasında yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin, \'mahrem yapılanma\' içerisinde oldukları için örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olmadıkları, \'ardışık arama yöntemi\'ni kullandıkları iddia edildi. Örgüt sorumlularının örgüt üyesi memur, subay ve astsubayları kendilerine ait olmayan kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonlarla aradığı, her aramadan sonra da farklı numaralar çevirerek, arama yapıp, kapattığı ileri sürüldü. Örgüt üyelerinin bu yöntemle birbiriyle haberleşmeyi gizli sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bülent TATOĞULLARI-ANTALYA/DHA

4)EMNİYET MÜDÜRÜ\'NÜN MEZUNİYET TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI AĞLATTI

ERZURUM Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2017 Eğitim Öğretim Yılı 20\'nci Dönemi\'nde 340 mezun verdi. Törende konuşan Merkez Müdürü Mesut Gezer, mezun polislere, \"Dağ başlarında çoban, fabrikalarda işçi, inşaatlarda amele, tarlada çiftçi, lokantalarda garson ve sokaklarda simitçi olan bu milletin üzerinizdeki elbisede, kursağınızdaki lokmada, biraz sonra belinize takacağınız tabancada hakkı olduğunu asla ama asla unutmayacaksınız\" dedi. Gezer\'in konuşması sırasında salonda duygulu anlar yaşanırken, bazı izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Merkez Palandöken ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Spor Salonu\'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve polis adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından, dereceye giren polis adaylarına ödülleri verildi. Öğrencilerden dönem birincisi Ferit Yıldırım kısa bir konuşma yaptı.

Törende daha sonra Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer kürsüye geldi. Gezer\'in konuşması sırasında salonda duygulu anlar yaşanırken, bazı izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Merkezin 20\'nci dönemde 340 öğrencinin mezun verdiğini kaydeden Müdür Gezer şöyle dedi:

\"İyi ile kötünün bitmeyen mücadelesinde, iyilerin safına 340 aslan parçasını daha katacağımızın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize, okulda bulundukları 5 aylık süre içerisinde başta hukuk dersleri olmak üzere, polisin görev ve yetkilerini, savunma taktikleri ve ateşli silahlar ile atış uygulamaları gibi birbirinden önemli mesleki konuları ders olarak verdik. Bizler burada Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda aile, millet ve vatan sevgisiyle dolu evlatlar yetiştirmeyi kendimize amaç edindik. Sevgili evlatlarım, sizler birazdan edeceğiniz yeminin ardından Türkiye Cumhuriyeti\'nin kanunu doğrultusunda polis teşkilatına yeni neferler olarak dahil olacaksınız. Hangi şehir veya hangi görevde olursanız olun asla ama asla unutmamanızı istediğim bir husus var: Dağ başlarında çoban, fabrikalarda işçi, inşaatlarda amele, tarlalarda çiftçi, lokantalarda garson, sokaklarda simitçi olan bu milletin üzerinizdeki elbisede, kursağınızdaki lokmada, biraz sonra belinize takacağınız tabancada hakkı olduğunu asla ama asla unutmayacaksınız. İnsanlarımıza güler yüzle ve şefkatle yaklaşacak, üşüyene şems, ıslanana şemsiye, umutsuzlara umut, kimsesizlere kimse olacaksınız. Hele sokaklarda oyun oynarken sizleri görünce oyunlarını terk edip sizlere selam duran çocuklarımızın o tertemiz selamlarına ama siren çalarak ama el sallayarak muhakkak suretle karşılık vereceksiniz. Bu aziz milletin canı, malı, namusu artık sizlere emanettir. Kanunları sizler işletecek, devleti sizler yücelteceksiniz. Gerektiğinde de yetiştirildiğiniz üzere bu uğurda öleceksiniz.\"

Konuşmasında terörle mücadele mesajı da veren Müdür Mesut Gezer, \"Bütün vatan haini örgütlerine de bir mesajımız olacak: Sizler her nerede olursanız olun, istismar ettiğiniz hiçbir değer, arkasına sindiğiniz hiçbir kaya, içerisine saklandığınız hiçbir mağara, sahiplerinizin size hibe ettiği hiçbir zırhlı araç, eteklerinin altına koşarak saklandığınız hiçbir dış güç sizi elimizden alamayacak. Evelallah bu milletin evlatları döktüğünüz kanların ve hıyanetinizin hesabını burnunuzdan fitil fitil getirecektir. Siz bir taraf; biz bir taraf. Siz küfranı; biz rahmani. Siz hepiniz; biz tek\" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra mezun öğrencilerden Metehan Tosun, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Gezer\'in yazdığı \'Oğluma ve Kızıma\' adlı şiirini okudu. Öğrencilerin müzik dinletisinin ardından mezunların yemin edip, kep atmasıyla tören sona erdi.

Polis kompleksi

Bekleyen polisler

Törene katılan aileler

Mezun olan öğrenciler

Polis Okulu Müdürü Mesut Gezer\'in konuşması

Ağlayan aileler

Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun konuşması

Öğrencinin şiir okuması

Türkü söylemeleri

Yemin edilmesi

Kep atmaları

Haber: Turgay İPEK-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

(522 mb-08.33 dk)

5)KAR GECİKTİ, ÇİFTÇİYİ \'ZİRAİ DON\' KORKUSU SARDI

SİVAS Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ Türkiye\'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Sivas\'ta, kar yağışının olmaması ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle zirai don tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sivas\'ta, yaklaşık 11 milyon dekarlık alanda tarımsal faaliyet yürütülüyor. Yaklaşık 3 milyon dekarlık alanda yapılan buğday üretimiyle Konya ve Ankara\'nın ardından üçüncü sırada yer alan Sivas\'ta hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının olmaması zirai don tehlikesini gündeme getirdi. Ekili arazilerde filizlenme görüldüğü için, sıfırın altında seyreden arazilerde \'ayaz yakması\' olarak tabir edilen don tehlikesi gündeme geldi. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ DHA\'ya yaptığı açıklamada 2016 ve 2017 yılının mevsimsel açıdan sıkıntılı geçtiğini söyledi.

\"KARIN BOL OLMASI LAZIM\"

Kış aylarında olunmasına rağmen henüz yeterli oranda kar yağışı olmayışının tarım üzerindeki etkisine değinen Çetindağ \"Aralık ayında olduğumuz halde şu anda hala kar yok. Bizim İç Anadolu bölgemiz soğuk bir iklim ve karın olması lazım. Bizim bölgemiz diğer bölgeler gibi sürekli yağış alan bir yer değil. Yağmur yağması ve kışın karın yağması bunu bir yıl idare ediliyor. Ama iki yıldır Sivas\'a pek kar yağmıyor. İç Anadolu\'ya kar yağmayınca bu da bizi çok olumsuz etkiliyor. Bu kuraklığın en büyük sebeplerinden biridir. İklim şartlarının değişmesinden dolayı İç Anadolu bölgesi büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bunun bizim çiftçimize olumsuz yansımaları oluyor. 2018 yılı galiba sıkıntılı günlerle başlayacak. Çifçimiz sıkıntıya düşecek, ekonomimiz sıkıntıya düşecek, iklim şartlarından dolayı büyük bir sıkıntı yaşanabilir. Sivas ve İç Anadolu\'nun tamamı tarımla uğraşıyor. Bu bölge Türkiye ve dünyayı besliyor. Eğer burada sıkıntılar başlarsa Türkiye genelinde sıkıntı başlayacak. İnşallah bizim isteğimiz bol yağmurlu, yağmur olmasa da bizim burada karın bol olması lazım ki önümüzdeki yıllarımızı daha rahat geçirelim. Şu anki araştırmamıza göre henüz bir sıkıntı gözükmüyor. İleri tarihe bakarsak kar yağmazsa sıkıntının başlayacağı görünüyor. İnşallah böyle bir şey olmaz.\" dedi.

\"KAR YAĞMAZSA ZİRAİ DON OLACAK\"

Tarım arazilerinde zirai don olmaması için kar yağışının önemli olduğunu belirten Çetindağ, karla kaplanacak tarlaların yaza kadar ekili araziler için bir koruma görevi yaptığını belirtti. Çetindağ, \"Şu an için zirai don yok. Ama mevsim bu şekilde giderse zirai don olacak. Çünkü bizim burada iklim çok sert olduğu için soğuk hava nedeniyle zirai don oluşuyor. Karın yağması araziyi örtüyor. Kar bitkinin üzerini örttüğü için bahara topraktan rahat bir şekilde çıkıyor. Karın önemi burada belli oluyor. Kar yağışı olmaması, karın toprağa yorgan görevi yapamamasından dolayı şu anda zirai dona doğru gidiliyor. Bunun bir önlemi de yok. Tek önlemimiz biran önce karın yağması ve toprağımıza yorgan görevini yapıp bahara hazır olmasıdır. Bu şekilde giderse sıkıntı olacak.\" şeklinde konuştu.

Sivas\'ta çiftçilikle uğraşan İsmail Doğruyol ise kar yağışı olmayışının çiftçileri olumsuz etkilediğini belirterek, \"Sıkıntılı bir sezon geçeceğe benziyor. Güz döneminde yeterli yağmur yağmadı. Bu çiftçiler için mevsimin kötü olduğunu gösteriyor. İnşallah kar biran önce yağar ve mevsim düzelir.\" dedi.

-Ekili arazilerden görüntüler

-Filizlenmeye başlayan buğdaylar

-Ziraat Odası Başkanının açıklaması

-Çiftçinin açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(360 mb)

EDİRNE\'DE BAHAR HAVASI (EK)

6)SİS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Edirne\'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii gözden kayboldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu kentte, bir süreliğine etkili olan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü. Sis, Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii\'nin gözden kaybolmasına neden oldu. Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü \'drone\' ile havadan çekimleri yaparak sis ve bulutların muhteşem manzarasını görüntüledi. Kentin tarihi mimarisinin, sis ile buluşması da güzel görüntüleri ortaya çıkardı.

-Gözden kaybolan Selimiye Camii

-Havadan çekimler

-Sis bulutlarının üzerindeki manzara

Haber-Kamera:EDİRNE,(DHA)

7)BURSA\'DA KIŞBAHAR

ARALIK ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması Bursa\'da ilginç görüntülere sahne oluyor. Uludağ\'da kar kalınlığı 55 santim olarak ölçülürken Bursa\'da ise bahardan kalma bir gün yaşandı.

Marmara Bölgesinde etkili olan sıcak hava Bursa\'da iki mevsimin bir arada yaşanmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 3 derece, kar kalınlığının 55 santim olarak ölçüldüğü, kayakseverlerin \'Beyaz Cennet\' olarak tanımladıkları Uludağ\'da açılan pistler, kayakseverleri bekleri bekliyor. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Uludağ\'a teleferik ile de gelen kayakseverler kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

BURSA\'DA BAHAR

Uludağ\'da kayak yapılırken kent merkezinde ise bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde vatandaşlar güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkartıyorlar. Aralık ayında ilk kez bu kadar sıcak ile karşılaştıklarını söyleyen Bursalılar, \"Kışbaharı yaşıyoruz\" diyorlar.

Metoroloji yetkilileri ise sıcak havanın pazar gününe kadar süreceğini, pazartesi gününden sonra soğuk ve yağışlı havanın yurdu etkisi altına alacağını belirtti.

Bursa\'dan görüntüler

Vatandaşlar ile röp.

Detaylar

Uludağ\'a çıkarken teleferikten görütü

Vatandaşlar ile röp.

Oteller bölgesinden görüntü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)

8)RİZE’DE 3 TON HAMSİ 1 SAATTE TÜKETİLDİ

RİZE\'nin İyidere İlçesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Şöleni\'nde 50 kişilik ekibin gece yarısı ayıklamaya başladığı ve mangalda pişirdiği 3 ton hamsi, 1 saatte bitti.

İyidere Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncu düzenlenen Hamsi Şöleni, Babillon Hotel bahçesinde gerçekleştirildi. Kadın erkek 50 kişilik ekibin gece yarısı ayıklamaya başladığı 3 ton hamsi, sabah erken saatlerde de mangallar dizildi, sofralar kuruldu. Öğle saatlerinde ise mangallar yakılarak hamsiler pişirilmeye başlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Süğtlüoğlu, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ile çok sayıda davetlinin katıldığı şölende mangallarda pişirilerek davetlilere ikram edilen 3 ton hamsi yaklaşık bir saatte tüketildi. Hamsiyi yiyen vatandaşlar horon oynadı.

Bu yıl şölende hamsili yemek yapma yarışması da düzenlendi. Hamsi tava, kulimika, kiremite hamsi, hamsili pilav ve hamsi koli çeşitleri hazırlayan 18 kişi yarışmaya katıldı. Juüri üyelerinin değerlendirmesinden sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlik yöre şairlerinden Osman Efendioğlu ve Ahmet Çakar’ın seslendirdiği atma türkülerle sona erdi.

Hamsi şöleni detayları

Mangallardan detay

Hamsilerin pişirilmesi

Vali ve Belediye Başkanı ile röp.

Yarışma detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

9)100 YIL ÖNCE PARİS 2\'Yİ BATIRAN YÜZBAŞI AKER ANILDI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen törende; 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı sırasında askerleriyle Fransız savaş gemisi Paris 2\'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı. Kemer\'de 13 Aralık 1917 tarihinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve askerleri tarafından Fransız savaş gemisi Paris 2\'nin batırılışının 100\'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kemer Belediyesi kültür salonundaki programda konuşan yerel tarihçi Ramazan Kar, Yüzbaşı Aker\'in hayatını ve savaş yıllarında verdiği mücadeleleri anlattı.

\"DONANMANIN PEŞİNE DÜŞTÜM\"

Paris 2 batığının ilk araştırmasını yapan ve bununla ilgili \'Ben Bir Türk Zabitiyim\' adlı kitabı yazan araştırmacı yazar Mustafa Aydemir, \"Bizim tarihimizin birçoğu ya toprak altında kalmıştır ya sular altında kalmıştır ya da arşivlerin tozlu rafları arasında kalmıştır. Bu nedenle tarihin sualtından da araştırılması gerekir. Hele yakın tarihimiz yeteri kadar araştırılmamıştır. Bizler son zamanlarda Çanakkale\'ye o kadar çok odaklandık ki elbette Çanakkale\'miz önemli. Oraya da odaklanalı 20 yıl olmuştur, fazla değildir farkına varalı. Japonlar bize hatırlatmıştır bilenler bilir. Fakat Çanakkale\'ye odaklandıktan sonra biz şunu merak etmedik. Ya bu Çanakkale 18 Mart 1915\'te adamlar geçemedi, geçirtmedik. Büyük bir zafer kazandık. Peki bu donanma nereye gitti? Daha 1915. Savaş 1914\'te başladı, 1918\'de bitti. Bu donanma buhar olup uçmadı ya. Bu donanmayı merak ettim. Bu donanma nereye gitti? Bu donanmanın peşine düştüm. Donanmayı ararken, Kemer\'de Paris 2 ile karşılaştım\" diye konuştu.

\"BİR VEFA ÖRNEĞİDİR\"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Mustafa Ertuğrul Aker\'in batırdığı Paris 2 savaş gemisini ilk defa çocukluk yıllarında annesinden duyduğu hikayelerden ve basında yer alan haberlerden öğrendiğini anlattı. Antalya açıklarında falezlere yakın bir bölgede 100 metre uzunluğunda batık bir geminin olduğunu ve kimsenin bilmediğine de değinen Doç. Dr. Gökoğlu, \"Aker\'i anma etkinlikleri kapsamında Paris 2 savaş gemisine de dalış yapıyoruz. Tarihini bilmeyen ve kahramanlarına sahip çıkamayan geleceğini çizemez. Bu anma etkinliği bir vefa örneğidir\" dedi.

Programda yerel tarihçi Ramazan Kar tarafından, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker\'e ait fotoğraflar ve kişisel eşyalarının olduğu bir sergi açıldı. Programa katılanlar daha sonra Kemer Belediyesi\'nin yanındaki Mustafa Ertuğrul Aker anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

- Salondan genel detay

- Yerel tarihçi Ramazan Kar konuşma

- Araştırmacı yazar Mustafa Aydemir yüzü yakın detay

- Ekrandaki Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker\'in fotoğrafının detayı

- Araştırmacı yazar Mustafa Aydemir konuşma

- Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker\'in hayatını anlatan pano detay

- Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu konuşma

- Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker\'in fotoğrafı detay

- Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel konuşma

- Paris 2\'nin batırılışının 100\'üncü yılı için hazırlanan afişin detayı

- Dışarı çıkan katılımcılar detay

- Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıtı önünde katılımcıların detayı

334 MB /// 05.29"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

