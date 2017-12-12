DHA YURT BÜLTENİ-10

\"GÖNLÜNÜ\' ALMAYA GİTMİŞTİ, CANINI ALDI

1)VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA\'da yemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk\'ü (40) pompalı tüfekle öldüren İlyas A. (44), \"Amacım gönlünü almaktı\" dedi.

Olay, dün saat 23.00\'te Kepez ilçesindeki Toptancı Hal Kompleksi\'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk\'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. hale geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan ikiliden Mehmet Öztürk, park edilen araçlar arasında İlyas A.\'yı ararken açılan ateş sonucu yaralanıp düştü. Öztürk olay yerinde can verirken, İlyas A. ise 07 MJE 06 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. İlyas A., yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öztürk\'ün cansız bedeni ise otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'ne götürülen İlyas A. ilk ifadesinde, Mehmet Öztürk\'ün kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını, buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediğini belirterek, \"Telefonda tartışıp küfürleştik. Beni yanına çağırınca gittim. Amacım konuşup gönlünü almaktı. Böyle olsun istemezdim\" dedi. İlyas A., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- İlyas A. ve Mehmet Öztürk\'ün elinde silahlarla görüntüsü

- Mehmet Öztürk\'ün silahla gelmesi

- Mehmet Öztürk\'ün İlyas A.\'yı araması

- Mehmet Öztürk\'Ün vurulma anı

- Mehmet Öztürk\'ün yere yığılması

- Alyas A.\'nın ateş etme ve kaçma anı

116 MB /// 01.02\" Güvenlik kamerası görüntüsü

Görüntü Dökümü

----------------(DÜN GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER )

Olay yerinden detaylar

Polis sağlık ekipleri detay

Cesetten detay

Pompalı tüfekten detay

Çevredeki kalabalıktan detay

Ambulans detayı

Bira kutusu ve bir çift ayakkabıdan detay

Öztürk\'ün fenalaşan akrabasının ambulans içinden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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(ÖZEL)

2)SURİYELİ YETİMLERİN YÜZÜ TÜRKİYE İLE GÜLÜYOR



SURİYE iç savaşı ülkede 1 milyonu aşkın çocuğu yetim, binlerce kadını ise dul bıraktı. Babalarını çatışma, saldırı veya bombardımanda kaybeden çocuklardan bazıları Suriye\'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan yetimhanelerde koruma altına alındı. Son olarak Suriye\'nin Halep kentinin Azez ve Mare bölgesindeki yetimlerin yüzü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısının eşi ile İHH gönüllüleri tarafından giysi ve kırtasiye yardımı ile güldürüldü.Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan\'ın eşi Zahide Ceylan, İHH Ankara Temsilcisi Mukadder Tanok ile aktivistler Özlem Akgüç ve Esra Demirci\'den oluşan heyet, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kurulu olan 10 bin 100\'ü İnsani Yardım Vakfı tarafından ihtiyacı karşılanan 15 bin çocuğun barındığı ve eğitim gördüğü yetimhaneleri ziyaret etti. Beraberinde getirdiği giysi, kırtasiye ve oyuncakları dağıtan heyetin hediyeleri ile mutlu olan çocuklar, Türkiye\'ye teşekkür etti. Aldıkları oyuncaklar ile yüzleri gülen savaşta babalarını ve yakınlarını kaybetmiş olan çocuklar, tek isteklerinin bir an önce ülkelerine huzurun gelmesi olduğunu ifade etti. Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçiş yaparak Suriye\'ye giren yardım gönüllüleri, Azez\'de bulunan İnsani Yardım Vakfı\'nın kurduğu kamplarda barınan Suriyelileri ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalarla ilgi bilgi alan yardım gönüllüleri, kamplarda eğitim gören çocuklara kırtasiye malzemesi, Göç İdaresi Başkanlığı’nın gönderdiği muyu seti ve oyuncak dağıttı.

Azez\'in ardından bu kez Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Mare\'ye giden ve güvenliği buradaki yerel polis ve onları koordine eden Türk polisler tarafından sağlanan gönüllüler, 400 çocuğun eğitim aldığı Haticeül Kübra yetimhanesini ziyaret etti. Buradaki çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtan gönüllüler adına konuşan Zahide Ceylan, Türkiye\'nin her zaman Suriyeli mazlumların ve yetim çocukların yanında olduğunu ifade etti.

Gönüllüler ve burada görev yapan Türk polislerin oyuncak hediye ettiği çocuklar, yardımlardan dolayı teşekkür ederek Türkiye lehine sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Yardım heyetinin karşılanması

Çocuklardan görüntü

Çocuklara yapılan yardımlardan detay görüntüler

Çocuklardan detay görüntüler

Mare\'de bulunan yetimlerin eğitim gördüğü okuldan görüntü

Çocuklardan görüntü

Sınıflardan görüntü

Yapılan yardımlardan görüntü

Okula gelen Türk polisinin çocukları sevmesi

Diğer detaylar

Hasan KIRMIZITAŞ, Murat VAROL-AZEZ(SURİYE)/DHA)

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3)TRABZON\'DA FAROZ BALIKÇI BARINAĞINA TAHLİYE KARARI

TRABZON’un Ortahisar İlçesindeki Faroz Balıkçı Barınağı için betonlaşma ve amacı dışında kullanım gerekçe gösterilerek 138 barınak sahibine tahliye kararı çıkarıldı.

Yalı Mahallesi\'ndeki Faroz Balıkçı Barınağı\'nda ilave yapılan beton yapılar ve amacı dışında kullanım gerekçe gösterilerek barınaktaki 138 kişiye tahliye kararı çıkarıldı. 15 gün içerisinde barınakları tahliye etmeleri yönünde tebligat yapılan 138 kişi karara tepki gösterdi.

Tahliye kararı karşısında mağdur olduklarını ve haklarını arayacaklarını söyleyen Faroz Balıkçı Barınakları ve Trabzon Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, \"Bize suiistimal olduğunu söylüyorlar. Maden suiistimal vardı neden daha önce uyarı yapılmadı?\" diye sordu. Balıkçıların eski yerlerinin devlet tarafından yıllar önce yıkıldığı için Faroz\'daki barınakların yüklenici firma tarafından kendileri için yapıldığını ifade eden Ahmet Mutlu şunları dedi:

\"Faroz balıkçı barınağı eski sahil yoluna bitişikti. Yeni Sahil yolu geçince yıkıldı ve devletimiz bize modern bir balıkçı barınağı yaptı.Burada sıkıntı barınaklarda değil 5-C maddesi uyarınca üst yapılarda .Zamanında bize sökülür takılır ahşaptan bir model örnek barınak şeklinde 138 dam yaptırdılar.Şuanda bu damları biz aktif olarak kullanıyoruz.Bu bize zamanında karayolları eliyle devlet yaptı.Bu barınaklar bize 10 yıllık kiralama bedeli ile veridi. Trabzon Liman Başkanlığınca 10 yıllık işletme izni verdi.Bu izinlerimiz 2 yıl önce doldu.Bizde yeniden kiralama talep ettik. Bize \'çıkın\' diyorlar. Gerekçe olarak betonlaşma, yapılaşma olduğunu öne sürüyorlar. Burada kalanların ufak tefek suiistimalleri oldu, olmadı dersem yalan konuşmuş olurum. Ancak bu görüldüğünde uyarı yapılabilir, düzenleme istenebilirdi. Madem yapılanlar yanlıştı, o zaman uyarmayıp neden suiistimal edilmesine izin verildi? Bu yapıları ben yapmadım ki. Bu kadar insanın vebalini ben nasıl çekerim?\"

YASALAR TAHLİYE SÜRESİ 30 GÜN DİYOR

Ahmet Mutlu, tahliye kararının mevzuata aykırı olduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

\"Bizi bu güne kadar bekletilir şu anda ecri misille beraber bizden 300 bin lira ücret istiyorlar.Bu konuyu hem valimize hem de defterdar beye ilettik.Bize duyarlı davrandılar. Milli Emlak\'la taksitlendirme yönünde anlaşmaya çalışıyoruz.Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yönetmelikte balıkçı barınakları için verilen tahliye süresi 30 gün ama bize 15 gün içinde \'çıkın\' dediler. Kış vakti fırtınalı zamanda bu kadar insan, bu kadar malzemeyi, tekneyi, motoru evine mi götürecek? Bu araba değil ki başka bir yere çekelim.Yetkili mercilere başvurumuzu yaptık, hakkımızı hukuki yollarla arayacağız. Bizler burada kiracı olmaya devam etmek istiyoruz, devletimizden farklı bir beklentimiz yok.\"

\"TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ BURAYA BOŞALTMAMIZI İSTİYOR\"

Farozlu balıkçı İsmail Usta da \'Burası yapıldığı günden beri muamma içersinde .Bir türlü istenildiği gibi kooperatifimiz malı olmadı.Devamlı bir kiralama modeli uygulandı.Yapıldığı zaman damlar bizim ihtiyacımızı karşılıyordu ama şu anada karşılamıyor.Bundan dolayı da balıkçı arkadaşlar bazı zorunlu ilaveler yaptılar.Bundan rahatsız olan Tarım İl Müdürlüğü buraya boşaltmamızı istiyor.Daha sonra eklenen yerlerin yıkılmasını istiyorlar.Buda balıkçıya büyük bir maliyet ve zorluk oluşturuyor.Bu saatten sonra nereye gideceğiz bizim geçimiz burada aç mı kalacağız.Birde burada amacına uygun kullanılamayan barınaklar ver bu sorunda barınaklar balıkçı kooperatifine verilse kendi içimizde çözeceğimiz bir sorundur\"dedi.

\"BİZ BABADAN BERİ BALIKÇIYIZ\"

Faroz Balıkçı Kooperatifinde 5 numaralı dam sahibi Muharrem Usta ise \"Biz ihtarname aldık.Bu uzun zamandır süre gelen sorunlar yaşıyorduk. Gönderilen tahliye yazısı ile ne yapacağımızı şaşırdık. Yazının her halde yanlışlıkla gönderilmiş olabileceğini zannettik. Bize burayı devlet yaptı ve kiraladı. Devlet kendi kiraladığı yerden bizi tahliye edip yıkacağını söylüyor. Böyle saçmalık olur mu.Burada amacına uygun kullanılmayan yerler varmış.Biz babadan beri balıkçıyız.Kayığımız buraya bağlayarak burada yaşıyor ve çalışıyoruz.Burada gerçek balıkçının günahı yok .Buradaki gerçek balıkçılılar mağdur oldular.Bizde bir sorun yok, sorunu çözmek için bu damaları amacı dışında kullananları tespit ederek onları izaha getirsinler.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Balıkçı barınağı detayları

Balıkçılarla röp.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

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4)BODRUM MERKEZLİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 16 GÖZALTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi merkezli 3 ilde, göçmen kaçaklığına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bodrum merkezli olmak üzere İzmir ve Aydın\'da göçmen kaçaklığına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yunan adalarına geçişi organize ettiği öne sürülen 1\'i kadın 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında grup lideri olan Yunan V.G. ve yardımcısı D.P. adlı kadının da bulunduğu belirtildi. Zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyete getirilmesi

- Hastaneye götürülmesi

- KOM görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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