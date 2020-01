DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ANTALYA\'DA AYRI YAŞADIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

ANTALYA\'da ayrı yaşadığı eşi Sultan U.\'yu (27) annesiyle yaşadığı evde yabancı bir erkek görünce öldürüp, yanındaki M.S.Ö.\'yü (60) yaralayan Sedat Uluışık (36) tutuklandı. Sedat U., gazetecilerin \"Eşini neden öldürdün\" sorusuna, \"Aldatmadan dolayı öldürdüm\" karşılığını verdi.

Olay, dün saat 21.00\'de Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak\'taki gecekonduda meydana geldi. Boyacılık işiyle uğraşan Sedat U., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Sultan U. ile bir süredir ayrı yaşamaya başladı. İddiaya göre eşine şiddet uygulayan Sedat U., sık sık eve gelip barışmak istemesine rağmen olumsuz yanıt aldı. Sedat U., dün akşam yeniden barışmak için eşinin annesiyle oturduğu gecekonduya geldi. Evde kayınvalidesinin olmadığını ve eşinin yanında yabancı bir erkek olduğunu gören Sedat U., mutfağa gitti. Buradan aldığı bıçakla eşinin yanındaki M.S.Ö.\'yü 5, eşini 7 yerinden bıçaklayan Sedat U. da ellerinden yaralandı. Sedat U., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

KURTARILAMADI

Komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sultan U., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülürken, M.S.Ö. ise Kepez Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. 2 çocuk annesi Sultan U., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.S.Ö.\'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan bir saat sonra Dokuma Ulus Mahallesi\'nde yürürken yakalanan Sedat U., gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ellerindeki yaralanma nedeniyle sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Sedat U., bugün öğle saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Zedat U., emniyetten çıkarken gazetecilerin \"Eşini neden öldürdün\" sorusuna, \"Aldatmadan dolayı öldürdüm\" karşılığını verdi. Sedat U., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sultan U.\'nun bir süredir annesiyle yaşadığı, anne- kızın harabe şeklindeki elektrik ve suyu olmayan gecekonduda komşularının yardımıyla geçindiği öğrenildi. Sultan U.\'nun cenazesi, Adli Tıp Morgu\'ndan annesi Aysen K. tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı\'na defnedildi.

2)ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLERİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA\'da kafede alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada, eski ortakları Serhan Girgin tarafından öldürülen kardeşler 50 yaşındaki Mustafa Karaibişoğlu ile 48 yaşındaki Tufan Karaibişoğlu\'nun cenazeleri defnedilmek üzere Gaziantep\'in Nurdağı İlçesi\'ne götürüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gürselpaşa Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana geldi. Serhan Girgin, Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu birlikte kafe açtı. Ancak bir süre sonra Girgin, ortaklıktan ayrıldı. Aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya gelen eski ortaklar tartışmaya başladı. Kafenin önündeki tartışma büyürken, Serhan Girgin üzerindeki tabancasını çıkarıp, eski ortakları Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu\'nun başlarından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kafede büyük şok yaşandı. Saldırıda ağır yaralanan kardeşler, götürüldükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından iki kardeşin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Otopsilerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, götürüldükleri Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi. Polis, firari katil zanlısını yakamalaya çalışıyor.

ADANA/DHA

3)BATMAN\'LILAR, \"BATMAN HAVALİMANI\" İSMİNİN EN KOMİK VE TUHAF İSİM GÖSTERİLMESİNİ TEPKİ GÖSTERDİ

UÇUŞ karşılaştırmaları yapan İngiltere kökenli Skyscanner adlı internet sitesi, veri tabanında yer alan dünya çapındaki on bin havalimanı içinde en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olan havalimanlarını derleği listesinde, \"Batman Havalimanı\" yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı olan Batman\'i (Yarasa Adam) andırdığı için listenin ilk sırasına koyması Batman\'da tepki ile karşılandı. Daha önce Batman çizgi filmine dava açma girişimi ile bilinen eski Belediye başkanı Hüseyin Kalkan, \"An itibarıyla (Betmen) denince akla Batman geliyor. Batman\'a bu kadar tanıtıma katkı sunması beni mutlu etti. Batman havalimanı çokta komik bir şeye benzemiyor. Bence çok modern bir havalimanı ve faydalıdır\"dedi.

İngiltere\'deki bir internet sitesinin dünya çapındaki on bin havalimanı içinde en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olanları derlemesinde, \"Batman Havalimanı\" yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı olan Batman\'i (Yarasa Adam) andırdığı için listede birinci sırasına yerleştirmesine Batman\'lılar tepki gösterdi. Batman havalimanın modern olduğunu söyleyen Mehmet Çetiner, \"Batman’ın adı hiçle komik değil, ancak dünya sıralamısa girmesi tanıtım açısından iyi buluyorum\"dedi.

Daha önce Batman çizfi filmine dava açma girişimi ile bilinen eski Belediye başkanı Hüseyin Kalkan ise, \"Batman Havalimanın (Betmen) olarak değerlendirmesi çok ilginç. Daha önce açmak istediğimiz dava çok ciddi bir girişimdi. Çizgi romanı Batman, Batman’dan daha eskilere dayandığı için davadan vazgeçtik. Çünkü, 1937 yılında Batman o isim hakkını almıştı. Batman şehri ise, 1955 yılında bu adı alddığı için davayı açma şansına sahip olamadık. Aksi durumda olsaydı biz davayı kazanmış ve Batman hasılattan büyük bir pay almış olacaktı. Batman’a (Batman) tanıtım açısından büyük bir katkısı oldu. An itibarıyla (Betmen) denince akla Batman geliyor. Batman’a bu kadar tanıtıma katkı sunması beni mutlu etti. Batman havalimanı çokta komik bir şeye benzemiyor. Bence çok modern bir havalimanı ve faydalıdır\"diye konuştu.

4)RİZE BELEDİYE BAŞKANI REŞAT KASAP: TEHDİT ALIYORUM



RİZE Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap, kaldırım işgallerini önlemek amacıyla başlattıkları \'Kaldırımlar hak sahiplerine\' projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Projeyi hayata geçirirken birçok zorluk yaşadıklarını anlatan Kasap, \"Şu anda birçok tehdit alıyorum\" dedi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, sivil toplum kuruluşu temsicileri ile birlikte Öğretmenevi\'nde gazeteciler ile bir araya geldi. Kaldırım işgallerini önlemek ve halk tarafından kullanımını sağlamak amacıyla 2 ay önce başlattıkları \'Kaldırımlar hak sahiplerine\' projesini sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Kasap, zabıta ve polis desteği ile kaldırımların sahiplerine teslim edilmesi noktasında ilk adımı başarı ile attıklarını belirtti. Bu süreçte çok zorluklar yaşadıklarını belirten Kasap, şöyle dedi:

\"Bu noktada birçok zorluk yaşadık. Şu anda birçok tehdit alıyorum. Gece- gündüz tehdit aldığım yerler var. Özellikle sahildeki bazı araçların kaldırılmasına yönelik olarak birçok tehditler geliyor. Maalesef mahkemeye başvurduğumuz hemşerilerimiz oldu. Ayrıca şehrimizin içerisinde de yaya kaldırımını kendi malı gibi gören hemşerilerimizden de serzenişler oluyor. Fakat bir çok esnaf kardeşimizde bu çağrıya uyduğunu gördük. Bundan sonra bu atmosferi korumak ve toplum üzerinde alışkanlığı sağlamak istiyoruz. Esas amacımız budur. Bundan sonra bu disiplinin korunması önemlidir. Bütün sektörler olarak dayanışma içerisinde olmamız bir başarılı ayaktır. Basınımız da bu konuya hassasiyetle destek vermiştir. Çalışmamız örnek teşkil etmesi bize moral vermiştir.\"

5)MERSİN\'DEN SURİYE\'YE 4 YARDIM TIR\'I GÖNDERİLDİ

MERSİN İl Müftülüğü koordinesinde hazırlanan 4 yardım TIR\'ı Suriye\'ye uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Baitussalam Welfare Trust ortaklığında hazırlanan giyim ve gıda malzemeleri dolu 4 TIR, Dernek Cami önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Namaz sonrası cemaatle bir araya gelen İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, uğurlama törenine katıldı. Gönderilen yardımla ilgili bilgi veren Coşkun, şöyle dedi:

\"Arkada gördüğünüz 4 TIR. Ama, sayısı 10\'a çıkacak. Pakistan\'daki bir hayır kurumu, yardımları deniz yolu ile getirdi. Türkiye Diyanet Vakfı da koordineli bir şekilde topladı yardımları. Buradan karayolu ile Cilvegözü\'ne, oradan da İblib\'deki kardeşlerimize ulaştırılacak. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa onun yanındayız. Oradaki kardeşlerimize ülkemiz, sıkıntıların yaşandığı günden bu güne kadar elinden gelen her şeyi yapıyor.\"

Konuşma ardından TIR\'lar, Müftü Coşkun\'un duaları ile birlikte uğurlandı. TIR\'ların Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden İdlib kentine ulaştırılacağı belirtildi.

6)ÖĞRENCİLERDEN LÖSEV\'E ANLAMLI BAĞIŞ

SİVAS\'ta özel bir kolejde okuyan 8\'nci sınıf öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında çalışarak elde ettikleri bir günlük kazançlarını ve haçlıklarını LÖSEV yetkilisine teslim etti.

2-8 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle öğrenciler, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla proje hazırladı. Proje kapsamında TED Sivas Koleji 8\'nci sınıf öğrencileri gönüllülük esasıyla belirlenen 13 iş yerinde 4 Kasım tarihinde 1 gün boyunca gönüllü çalıştı. Bugün ise, öğrenciler kazandıkları yevmiye ve harçlıkları olan toplam 5 bin 620 lirayı okul binasında düzenlenen törenle LÖSEV yetkilisine teslim ettiler. TED Sivas Koleji Konferans Salonu\'nda düzenlenen törene okul kurucu temsilcisi Erdem Er, LÖSEV Kardeş Okul Projesi Sorumlusu Bedriye Doğan, veli, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapana okul kurucu temsilcisi Erdem Er, LÖSEV\'le kardeş okul oldukları için çok mutlu oldukları söyledi. Okul olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade eden Er, \"Bundan yaklaşık 2 yıl önce LÖSEV kurucusu değerli Üstün Ezer hocamızla farklı bir organizasyonda bir araya geldiğimizde kendisini tanıma fırsatı buldum. Bir insana gönül verdiğinde neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birini değerli Üstün Hoca çok güzel sergiledi. 1998 yılında başlattığı bir macera bugün inanılmaz boyutlara ulaştı ve bunun sayesinde de bu yıl içerisinde çocuk hakları Nobel\'i diye adlandırılan bir ödülü aldı. Türkiye adına ilk kez alınan bir ödüldü bu. Öncelikle bu durumdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak son derece gururlandırdı ve burada en büyük teşekkürü hak eden isim sayın Üstün Ezel hocamızı hem tebrik hem de teşekkür ediyorum.\" dedi.

LÖSEV Kardeş Okul Projesi Sorumlusu Bedriye Doğan ise bir sunum gerçekleştirerek, LÖSEV\'in misyon ve vizyonlarından bahsetti. Doğan, lösemi hastalığı hakkında öğrencilere ve öğretmenlere bilgi verdi. Konuşmaların ardından TED Sivas Koleji Kurucu Temsilcisi Erdem Er, LÖSEV Kardeş Okul Projesi Sorumlusu Bedriye Doğan\'a öğrencilerin kazançlarından elde ettiği 5 bin 620 liralık çeki verdi.

7)ASGARİ ÜCRET EN AZ 2 BİN LİRA OLMALI

GAZİANTEP DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Temsilcisi Nihat Bencan, 2018 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerektiğini söyledi.DİSK- Tekstil Sendika binasında asgari ücretle çalışan işçilerinde katıldığı toplantıda konuşan ve asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerektiğini savunan Gaziantep DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Temsilcisi Nihat Bencan, \"Önümüzdeki dönemde asgari ücret 2 bin lira olmalı. Asgari ücretli çalışanlar, 2017 yılında almış olduğu zamlar haziranda bitti, 6 aydır fedakarlık yapıyor. Asgari ücretli yaşayabilmek için gıda ve zorunlu harcamalarına yetişebilmek adına fazla mesai yapıyor. Çocuklarına ve ailesine çok çalışmaktan vakit ayıramadığı için zaten fedakarlık yapıyor. DİSK olarak 2018 yılı asgari ücretin en az 2 bin TL olması, vergiden muaf tutulması, asgari geçim indirimi, aile ve çocuk yardımlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz\" dedi.

8)KADIN HAKLARINA DAVULLU KUTLAMA



İZMİRLİ kadınlar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83\'üncü yıldönümünü coşkuyla kutladı. Kadına yönelik şiddeti protesto emek için turuncu renkli fular takan 100 kadın, boyunlarındaki 100 davula çalarak, ses verdi.

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83\'üncü yıldönümü nedeniyle İzmir\'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında ilk buluşma Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu\'nun da katıldığı törende, Öznur Korkmaz şefliğinde \"100 Davul ile 100 Kadın Ses Veriyor\" ritim grubunun davul gösterisinden sonra kadınların Kültürpark\'a yürüyüş gerçekleştirildi. Aziz Kocaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir\'in kadınlarının sosyal yaşamdaki ayrıcalıklı konumuna dikkat çekti. Gericiliğe karşı direnen İzmir\'in, Cumhuriyet tarihi boyunca, nereden gelirse gelsin, dini-mezhebi ne olursa olsun, herkese kucak açtığını ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilkelerine sahip çıktığını belirten Kocaoğlu, \"Diğer göç alan kentlerde bu durumu göremiyoruz. Bunun nedeni ne diye sorduğumuzda, karşımıza İzmir\'in kadınları yani sizler çıkıyorsunuz. Bu kenti sizler ayakta tutuyorsunuz. Bizler, sizlere minnet ve şükran borçluyuz. İzmirliler olarak demokrasiye inanıyoruz, insan haklarına inanıyoruz ve aydınlığa koşuyoruz. İzmir\'den tutacağımız ayna ile Anadolu\'yu aydınlatacağız. Ege\'den, Akdeniz\'den, Trakya\'dan başlayan aydınlık yürüyüşü Anadolu\'yu aydınlatacak. Biz İzmir\'iz, Anadolu\'yuz, Türkiye\'yiz. Biz ayağa kalkmasını ve15 senede mucize yaratmasını biliriz\" dedi. Türkiye\'nin bugün, eğitimli insanlarıyla Kurtuluş Savaşı\'nı verdiğimiz dönemden çok daha güçlü ve çok daha zengin olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şöyle devam etti:

\"Öncü olmak, çalışmak, üretmek zorundayız. Kurtulmaya var mıyız? O zaman hep beraber geceli-gündüzlü çalışıp karanlıktan çıkacağız. Gençliğimden bu yana ülkenin kalkınacağına olan inancımı sürdürüyorum. Norveç kadar bir kentte belediye başkanı oldum. \'Bu kenti kalkındıracağım\' dedim; önce emekledik, sonra ayağa kalkıp yürüdük, şimdi de koşuyoruz. Bu ülkede siyasetçiler çalmadığı, çaldırmadığı ve hayali projeler yerine gerçek projelerle çalıştığı sürece, bu ülke 5 senede borcunu öder, 10 senede de dünyanın en saygın devletlerinden biri olur.\"

Kadına yönelik şiddeti protesto emek için turuncu renkli fular takan 100 kadın, boyunlarındaki 100 davula çalarak, ses verdi.

