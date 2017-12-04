DHA YURT BÜLTENİ-10

1) ÜNİVERSİTELİ ZELAL\'İ MİNİBÜSTEN KAÇIRDILAR



MERSİN\'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul (20), evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul (22) ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından, bindiği minibüsten indirilerek kaçırıldı.

Mardin\'in Kızılkepe ilçesinde oturan Zelal Topçul, bu yıl Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü\'nü kazandı. Kayıt yaptırıp okula başlayan genç kızı, iddiaya göre, Kızıltepe\'de akrabası Derviş Topçul\'a istediler. Müteahhit Yusuf Topçul, kızını isteyen amcasının çocuklarına, \"Benim kızım okuyor, meslek sahibi olacak. Senin çocuk işsiz güçsüz. Tarlada çalışıyor. Bu konuyu kapatın. Bir daha da açmayın\" dedi.Olumsuz yanıtın ardından ısrarını sürdüren Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) ile birlikte Mersin\'e gelip, Zelal\'i takip etmeye başladı. Yurtta kalan Zelal Topçul, Akdeniz ilçesinde oturan akrabalarına gitmek için dün saat 14.30 sıralarında minibüse bindi. Şüpheliler, otomobille takip ettikleri minibüsün önünü Homurlu Mahallesi\'nde yolcu indirirken kesti. Minibüse binen Nurullah Topçul, genç kızı kolundan tutup zorla indirdi. Zelal Topçul, otomobile bildirilip, bölgeden uzaklaştırıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.Kızından haber alamayan 5 çocuk babası Yusuf Topçul, Mersin\'e gelerek Zelal\'in bulunması için polise şikayet dilekçesi verdi. Baba Topçul, \"Kızımı istediler, ben de onlara \'Kızım okuyor, sizin çocuk işsiz güçsüz. Bu konuyu kapatın\' demiştim. Mersin\'e gelip kızımı kaçırmışlar\" dedi. Polis, kaçırılan Zelal Topçul ile şüphelileri her yerde arıyor.

Görüntü Dökümü

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- Baba ile röp.

- Baba sivil polis aracına binerken

- Aracın gidişi

- Karakolun dış görüntüsü

***Güvenlik Kamerası***

- Zelal\'in minibüsün içinde görüntüsü

- Zelal\'in minibüsten kolundan çekerek indirilmesi

- Bağırışmalar

SÜRE:02\'27\" BOYUT:128 mb

Haber:İbrahim MAŞE-Kamera:Mustafa İNSAN/MERSİN,(DHA)

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2)HATAY\'DAKİ KORKUNÇ KAZADA ÖLENLERİN OTOPSİSİ SÜRÜYOR



HATAY\'ın Altınözü ilçesi yakınlarında, sınırı kaçak yollardan geçen göçmenlerin içinde bulunduğu minibüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 11 kişiden, 6\'sı çocuk 10 Iraklı\'nın otopsisi devam ederken, cenazelerin nerede toprağa verileceği netleşmedi. Kazada ölen minibüs şoförü Mehmet Yiğit\'in ise Adanalı olduğu öğrenildi. Iraklı kaçakların, Asi Nehri civarında sınırın beton blok olmayan kesiminden Türkiye\'ye kaçak olarak girdikleri değerlendiriliyor. Dün saat 15.00 sıralarında jandarmanın kontrol noktasından kaçan Mehmet Yiğit yönetimindeki 63 AK 749 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 01 FH 921 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Mehmet Yiğit ile birlikte 6\'sı çocuk 10 Iraklı yaşamını yitirdi. Yaralanan 9 kişi de çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Iraklılar\'ın cenazeleri, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası adı açıklanmayan kamyon sürücüsü de gözaltına alındı. Yaşamını yitirenlerin otopsisi devam ederken, cenazelerin nerede toprağa verileceği hala netleşmedi. Ölen veya yaralanların herhangi bir yakının da henüz hastaneye gelmediği belirtildi.

Yetkililer, göçmenlerin beton bloklarla çevrili sınır boyunda nereden geçiş yaptıklarını belirlemeye çalışıyor. Iraklılar\'ın Asi Nehri\'nin sınırı belirlediği ve beton bariyer olmayan alandan geçmiş olabileceği belirtilirken, jandarma bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

SINIRI GEÇMEK BİN DOLAR

Daha önce jandarma ekipleri ile çatışmaya giren insan kaçakçıları, Suriye üzerinden Hatay\'a getirdikleri kişi başına bin dolar aldıkları ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçlerinin daha önce çok sayıda operasyon yaptığı insan kaçakçıları, farklı yöntemlerle göçmenleri Hatay\'a getirmeye çalışıyor. İnsan kaçakçıları 15 Şubat 2016\'da Yayladağı ilçesinde devriye gezen askerlerle çatışmaya girmiş, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uygun şehit olmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, geçen cuma günü insan kaçakçılarına operasyon yaptı. Operasyonda adresi belirlenen

A.E., S.D., S.B., İ.S., A.S., Y.T., A.Y., Y.D. ve O.İ. gözaltına alındı. Göçmenleri yasa dışı yollarla sınırdan geçirerek Türkiye\'ye getirdiği belirlenen kaçakçılar, sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇELİK- Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)

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3)DEMİRTAŞ\'IN SAVUNMASININ BULUNDUĞU BİLGİSAYAR ÇALINDI

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar\'ın avukatlık bürosuna giren hırsızlar, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 7 Aralık\'ta görülecek duruşması için hazırlanan savunmanın bulunduğu bilgisayar ile 2 bilgisayarı çaldı. 2 bilgisayarı sokakta bırakan hırsızlar, Demirtaş\'ın savunmalarının bulunduğu bilgisayarla ortadan kayboldu.

HDP\'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın da avukatlığını yapan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mehmet Emin Aktar’ın merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi\'nde 4 meslektaşı ile paylaştığı avukatlık bürosu dün gece soyuldu. Demir korkuluklarına tırmanarak balkona, oradan da büroya giren hırsızlar, 3 bilgisayarı çaldı. Hırsızlar, bilgisayarlardan 2\'sini sokakta bırakıp, 7 Aralık\'ta yapılacak duruşma için Demirtaş\'ın savunmaları olan bilgisayarı alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken, Aktar\'ın bürosunun son 1 yıl içerisinde 4 kez soyulmaya çalışıldığı, 2 hırsızlık girişiminin başarısız olduğu , 2 hırsızlık olayında ise bilgisayarların çalındığı belirtildi.

Felat BAZORSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)SAVAŞIN ÇOCUKLARININ EKMEK MESAİSİ

KAYSERİ’de zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Bayır Bucak Türkmeni çocukların dramı yürek burkuyor. Kentin en işlek caddesinde bir araya gelen çocukların ellerinde kete ve simitle kahvaltı yapmaları dikkat çekerken, ortaya çıkan tablo ise “Savaşın çocuklarının ekmek mesaisiö dedirtti.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve oradan da Kayseri’ye gelen Bağır Bucak Türkmenleri zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Kayseri’de yardımlarla ayakta duran Türkmenler savaşın acı yüzünü de gözler önüne seriyor. Özellikle kent meydanında görülen Bayır Bucuk Türkmeni çocuklar da kendi imkanlarıyla ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Kayseri’nin en işlek bölgelerinden olan Melikgazi İlçesine bağlı Bankalar Caddesi’nde objektiflere yansıyan Tükmen çocuklar, ayakkabı boyayarak, kağıt toplayarak ailelerine katkı sunmaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını ifade eden çocukların hepsinin ayrı bir hikayesi de var. Kimisi Suriye’deki savaşta babasını kaybetmiş kimisi annesini. Yakınları ile birlikte Kayseri’ye geldiklerini ifade eden çocuklardan 13 yaşındaki Muhammed, evlerinin Battalgazi Mahallesi’nde olduğunu ve her gün sabah erken saatlerde sandığı ile yollara düştüğünü ve ekmek parası kazanmaya çalıştığını belirtti. Babasının Suriye’deki savaşta öldüğünü söyleyen Ali Mustafa ise annesinin de evi terk ettiğini ve bu nedenle dedesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Diğer yandan sabah erken saatlerinde ellerinde simit-kete ile görülen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yüzlerinde gülümseme eksilmeyen çocukların kendi imkanları ile birlikte yaptıkları kahvaltı ise, “Savaşın çocuklarının ekmek mesaisiö dedirtti.

Görüntü Dökümü

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-Bayır-Bucak Türkmeni çocuklardan görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

(Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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