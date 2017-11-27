DHA YURT BÜLTENİ-10 

Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)



MAHSUR KALAN 2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamlarını yitirdi, 1 işçi ise yıkıntı altından yaralı kurtarıldı.

Göçük, 17 Mayıs 2010 tarihindeki grizu faciasında 30 maden işçisinin öldüğü TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'nün maden ocağında meydana geldi. Eksi 360- 460 kotu arasındaki galeride tavanın çökmesi sonucu, saat 12.30 sıralarında, göçük oluştu. Galeride çalışan maden işçileri 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı ile 33 yaşındaki İsa Çeltik (33), yıkıntı altında mahsur kaldı. Göçük sırasında vücuduna taş ve kömür parçaları isabet eden Abdulkadir Cebecik ise yaralandı. Cebecik, iş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak, olay yerine çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TTK tahlisiye ekipleri, maden ocağına inerek, göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de ocak önünde bekledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri, asansörle ocaktan çıkarılıp, ambulansa taşınırken, ocak önünde bekleyen iş arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı. Bazı işçiler, sedyedeki cenazelere sarılarak, ağladı. Madencileri, diğer arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Cafer Tepebaşı ve İsa Çeltik\'in cenazeleri, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Kemikleri bulunan gencin ölümüyle ilgili 7 gözaltı

MANİSA\'da, yakınlarının kayıp ihbarıyla aranan ve Gediz Nehri kenarında cesedi bulunan 26 yaşındaki İdris Okur\'un ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıkan Okur cinayetiyle ilgili tüm şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden sabıkası olduğu belirtilen İdris Okur\'dan, geçen 2 Ekim\'den itibaren haber alamayan yakınları, iki gün sonra Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği\'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarıyla polis ekipleri, Okur\'u aramaya başladı. 21 Kasım\'da, Güzelköy Mahallesi Gediz Nehri kenarındaki boş bir tarlada insan kemiğiyle kafatası bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bulunan kemikler ve kafatasının kayıp Okur\'un olabileceğini düşünüp çevreyi aradı. Çevredeki detaylı aramada erkek giysileri bulundu. Erkek giysilerinin üzerindeki barkot numaraları üzerinden araştırmasını yoğunlaştıran polis, giysilerin kaybolan İdris Okur\'a ait olduğunu tespit etti.

Cinayet dedektifleri ayrıca Okur\'un son görüldüğü Şehzadeler\'in Malta Semti\'ndeki MOBESE ile işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Okur\'un son görüştüğü kişiler üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yapılan araştırma sonrası, Okur\'un kaybolduğu gün en son M.K. ile görüştüğü tespit edildi. Okur\'un arkadaşı olduğu tespit edilen M.K., 23 Kasım\'da gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği\'nde sorgulanan M.K., ifadesinde cinayeti 2 Ekim\'de, Tekelliler Köyü civarında arkadaşı T.C. ile birlikte pompalı tüfekle ateş ederek işlediklerini söylediği öğrenildi. İfadenin ardından polis, M.K.\'nın dışında T.C. ve onlara yardım ettiği iddia edilen S.S., C.K., E.A., R.A. ve C.B.\'yi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin nedeninin, uyuşturucu ticaretinden kaynaklı anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilirken görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Koruma altındaki dağ keçisini vuran avcılar etini taşırken yakalandı



KONYA\'nın Derebucak ilçesindeki, milli parkta koruma altındaki yaban keçisini vurup, derisini yüzdükten sonra etini götürürken yakalanan 3 kişiye 16 bin lira para cezası kesildi.

Derebucak ilçesi Üçkuyular mevkisindeki milli parkta, dün saat 06.00 sıralarında bir araca ait lastik izine rastlayan Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 3 saat boyunca iz sürdü. Ormanda aracı bulan görevliler, saklanarak beklemeye başladı. Ekipler, 3 saat daha beklemenin ardından sırtında etle yürüyen bir kişi ile yanındaki iki arkadaşını yakaladı. Antalya\'dan gelip mili parkta koruma altındaki yaban keçisini vurdukları anlaşılan A.E., M.Ö. ve B.E.\'ye koruma altında bulunan yaban hayvanı avlamak, usulsüz avlanmak, izinsiz avlanmaktan 3 bin lira para cezası kesildi. Nesli tükenme tehlikesi bulunan yaban keçisini avlamaktan da 13 bin liralık tazminat bedeli ile toplam 16 bin lira ceza kesildi.

Görüntü dökümü:

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- Avcıların yakalanışı ve ele geçirilen etin görüntüsü

Haber: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR(Konya)(DHA)-

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Kurtuluş gününde vurulup sergilenen domuzlara tepki



EDİRNE\'nin Enez ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende avcıların vurdukları domuzların kamyona konulduktan sonra tören alanından geçirilmesi tepkiye neden oldu.

Enez\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle geçen 24 Kasım\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, Enez Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Bostancı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı\'nın konuşmasının ardından Enez Belediyesi, kurumlar, esnaf odaları ile Enez Avcılar Kulübü\'ne ait araçların geçit töreni yapıldı.

Etkinlikler kapsamında avcıların vurdukları yaban domuzlarını kamyona koyduktan sonra tören alanından geçirmesi ise tepkilere neden oldu. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Selma Yılmaz, yaşananlara tepki göstererek, şöyle dedi:

\"Enez ilçesinin kurtuluş kortejinden bu kareler. Biz ülkemizi düşman işgalinden hayvanları öldürerek mi kurtardık? Bu kadar bağnaz, sığ, barbar insanlarla beraber yaşamak zorundayız. Kurtuluş gününde domuzları öldürüp sergileyip öğünen bir zihniyet. Çocuklar böyle bir toplumda yetişiyor. Öldürmek meşru gösteriliyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA) -

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AK Partili Turan: Bu köprü Çanakkale\'nin tarihi, turizmi, tarımı ve sanayisi demek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale\'nin Lapseki ilçesine gelerek 1915 Çanakkale Köprüsü inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Turan, \"Biz bu köprüyü çok önemsiyoruz. Sadece bir yol olarak iki tane kıtanın bağlanması olarak düşünmüyoruz. Bu köprü Çanakkale\'nin tarihi, turizmi, tarımı ve sanayisi demek\" dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Lapseki\'ye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün karada devam ettiği Lapseki İlçesi Şekerkaya Mevkii\'nde incelemelerde bulundu. Sondaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Turan, Çanakkale\'nin marka bir kent olduğunu sürekli dile getirdiklerini söyledi. Bu marka kentin her türlü katma değerinin artması içinde hükümetin ve devletin, bu bölgede çok büyük yatırımları olduğunu belirten Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti: \"Yollar, okullar, hastaneler ve tüneller derken, en son iki kıtayı bu noktadan bağlayacak boğaz köprümüze başlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Zaman zaman çalışmaları yerinde inceliyoruz, ilgililerden bilgi ve brifing alıyoruz. Bugünde köprümüzün Lapseki ayağında nirengi noktasında arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. Köprümüzün sondaj çalışmaları devam ediyor. Biz bu köprüyü çok önemsiyoruz. Sadece bir yol olarak iki tane kıtanın bağlanması olarak düşünmüyoruz. Bu köprü Çanakkale\'nin tarihi, turizmi, tarımı ve sanayisi demek. Yani Avrupa\'dan Troia\'ya gelecek olan turistin gemi kalkar mı? Kalkmaz mı? endişesi yaşamadan yola çıkacağı bir imkan demek. Assos\'a gelen bir turistimizin Avrupa\'ya gideceği zaman gemi kalkar mı? Kalkmaz mı? Rüzgar, sis var mı? Yok mu? diye düşünmeksizin yola çıkması demek. Şehitliğimize gelmek isteyen insanların hiçbir şekilde yol endişesi duymadan şehitliğe gelmesi demek. Tarımla ilgili üretim yapan arkadaşlarımızın, çiftçilerimizin ürettiği elmanın, armudun, şeftalinin, peynirin, zeytinin, etin ve zeytinyağının hiç düşünmeden ihracatı için gerekli altyapının yapılması demek. Dolayısıyla biz bu köprüyü sadece bir ulaşım imkanı değil, Çanakkale\'nin gelişimi içinde bir kırılma noktası olarak düşünüyoruz. Bu köprü bittiğinde gururla karşıya Avrupa\'ya geçerken, Çanakkale\'nin bütün katma değerleriyle beraber meyvesi, sebzesi, ürünleriyle beraber geçmeyi bir onur olarak düşünüyoruz.\"

\"TÜRKİYE\'DE İLK OLAN İKİ FARKLI TABYANIN KULLANILDIĞI KÖPRÜ OLACAK\"

1915 Çanakkale Köprüsünün örnek bir köprü olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Avrupa\'nın da, dünyanın da en uzun aralıklı köprüsü olacak. Herhangi bir köprüden bahsetmiyoruz. Baktığımızda, iki tane aynı anda köprü varmış gibi algılayacağımız bir imkandan bahsediyoruz. Bir daha söylüyorum. Bir köprü değil, iki tabyanın olacağı, gidişin ve gelişin ayrı tabyaları olacağı, iki köprü varmış gibi görülen bir köprüden bahsediyoruz. Çünkü buranın rüzgarla ilgili bir problemi var. Bu rüzgar etkisinin azaltılması için hem köprü ayaklarının, hem iki köprü olmasının kıymetli olduğunu mühendislerimiz ifade ettiler ve proje o şekilde hazırlandı. Belki de Türkiye\'de ilk olan iki farklı tabyanın kullanıldığı köprü olacak. Onun dışında iki ayak aralığı 2023 metre. Toplamda 5 kilometreye yakın olan iki ayrı imkandan bahsediyoruz. Daha ötesinde Malkara-Balıkesir otoyolu bu hattan geçecek. Yani bizi Avrupa\'dan Anadolu\'ya daha rahat bağlayacak olan bir otobandan bahsediyoruz. Köprü bir parçası, ama bu proje köprü ve otoban beraber değerlendirilecek olan bir proje. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz emeği geçen bakanlığımızı, hükümetimizi, ilgili firmaları şimdiden tebrik ediyoruz. Bu köprünün dört gözle açılmasını bekliyoruz.\"

ÇALIŞMALAR NE DURUMDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart törenlerinde temeli atılan ve dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü için hem Avrupa hem de Asya yakasında çalışmalar devam ediyor. Köprünün deniz içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiinde ise karada sondaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köprü sondaj çalışmalarından görüntü

- Bülent Turan röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Ergani\'de şüpheli valiz panik yarattı

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na ait eski istinat duvarı kenarına bırakılan bir valiz, poni yarattı. Bomba uzmanları tarafından incelenen valiz, daha sonra kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Ergani-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Jandarma Komutanlığı eski istinat duvarının önünde, bugün sabah saatlerinde valiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine gelerek güvenlik şeridi çekti. Diyarbakır\'dan gelen bomba imha uzmanı ekipler, şüpheli valizi inceledikten sonra fünye ile patlattı. Polisin yaptığı incelemede valizin boş olduğu ortaya çıkarken çevrede bulunan çok sayıda vatandaş patlama sonrasında polisi alkışladı.

Çalışmalar sırasında kapatılan Diyarbakır-Elazığ karayolu da patlamanın ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

-Şüpheli paketin olduğu bölgede çekilen güvenlik şeridi

-Yoldan geçen vatandaşlar

-Şüpheli pakete fünye yerleştirilmesi

-Merakla bekleyen vatandaşlar

-Şüpheli paketin patlatılması

-Vatandaşların alkışlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır)-

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Suluova\'da kura ile TOKİ konutlarından ev almaya hak kazandılar

AMASYA\'nın Suluova İlçesi\'nde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar için düzenlenen 3\'üncü etap kura çekilişinde 81 kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.

Amasya\'nın Suluova İlçesi Borsa Mahallesi\'nde TOKİ tarafından yapılan ve yüzde 90 fiziki gerçekleşmesi sağlanan 574 konut için geçen Temmuz ayında kura çekilişi yapıldı. Projenin 3\'üncü etabındaki 81 konutun kura çekilişi ise bu güne ertelendi. 400 kişinin müracaat ettiği 81 konutun kura çekilişi bugün Mahmut Demir Spor Salonu\'nda düzenlenen programla yapıldı. Başvuruda bulunanlar arasında ev sahibi olacak kişiler ve alacakları daireler noter huzuranda kura ile belirlendi. Çekiliş sırasında heyecan yaşandı.

Kuraya katılan 57 yaşındaki Ahmet Bıyık, \"Ev sahibi olanlara hayırlı olsun. Çıkmayanlara da inşallah bir daha ki sefere, ben 4+1 daire için kuraya yazıldım. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah nasip olur\" dedi.

Kirada oturduğunu ve bir ev sahibi olmak istediğini dile getiren 36 yaşındaki kamyon şoförü Sedat Gümüş, \"İnşallah bizede çıkar, kirada oturuyorum. Kurada ismim çıkarsa ilk evim olacak. Merakla sonucu bekliyoruz\" diye konuştu.

Kızı için müracaatta bulunudğunu söyleyen 50 yaşındaki Asım Gül, \"Müracaatımı kızım için yaptım. Eğer ona bir nevi hediye olmuş olacak. Benim kendi evim var. Kızımın da başını sokacağı bir evi olmasını istediğim için onun şansına yazıldım\" şeklinde konuştu.

55 yaşındaki emekli Mustafa Karaoğlu ise, \"Çocuklarım için yazılmıştım. Ev sahibi olmaya hak kazanan herkese hayırlı uğurlu olsun. Çıkmazsa da Allah\'a dua ederim. Hayırlı böyleymiş derim. Herkese çıkacak diye bir şey yok, Allah kime nasip ederse, ona çıkacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Suluova\'da 81 konutun kura çekilişi detay

-Vatandaşlardan detay

-Röportajlar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/SULUOVA,(Amasya), (DHA)

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