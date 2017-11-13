DHA YURT BÜLTENİ-10

1)VAN\'DA 50 KİŞİLİK SAĞLIK VE UMKE EKİBİ, SÜLEYMANİYE İÇİN HAZIR

IRAK\'ın Süleymaniye kenti merkezli Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından, Van\'da aralarında doktorların da bulunduğu 50 kişiden oluşan sağlık ve UMKE ekibi, bölgeye gitmek için hazır bekliyor. Doğu ve Güneydoğu\'da birçok kentin etkilendiği yıkıcı depremin ardından, Van\'da aralarında doktorların da bulunduğu 50 kişiden oluşan 112 Sağlık ve UMKE ekibinin, Sağlık Bakanlığı\'ndan gelecek talimat doğrultusunda depremin merkez üssü Süleymaniye\'ye gitmek için hazır olduğu belirtildi. Van 112 Acil Afetler Sağlık ve UMKE Şube Müdürü Halis Gökyer, depremin olduğu ilk andan itibaren 50 kişilik profesyonel ekiple birlikte hazırda beklediklerini belirterek,\"Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen depremin ilk anından itibaren 40 dakika içerisinde 50 UMKE’ciye ulaştık. 5’er kişiden oluşan 10 tim, yani 50 kişiyle hazırız. Bu arkadaşlarımızın tamamı aktif durumda çalışıyor. Ekipmanımız içerisinde 8 şişme çadırımız, özellikle içerisinde tıbbi müdahale yapılabilecek sedyesi olan, tıbbi malzemelerin içinde bulunan çadırlar var. 3 lojistik UMKE aracı, 3 ambulans, 4 yataklı ambulansımız var. Sahra ünitemiz de aktif ve faal durumdadır\" dedi.

\'IRAKLILAR DEPREMDE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI, ŞİMDİ SIRA BİZDE\'

Van\'da sağlık ekiplerinin dışında pasaportu olan 53 uzman hekimin koordine edildiğini ve bakanlığın talimatları doğrultusunda anında bölgeye gönderilebileceklerini söyleyen Gökyer konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Van olarak koordinatör kenti, çevre illerde de 6 UMKE ekibini hazırda bekletiyoruz. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda bölgeye hizmet vermek için araçlarımız ile birlikte bekliyoruz. Ayrıca Van’da bulunan hastanelerde pasaportu olan 53 uzman hekimimiz hazır halde bekliyor. 112 Acil ve UMKE olarak hazır ve faal durumda bekliyoruz. Van il Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) birimimizde günde 3 kişi nöbet tutmakta, bu birimimizde de aktif olarak sürekli AFAD ile karayolları ile bakanlık SAKOM ile koordineli şekilde çalışmalarını yürütmekte. Kuzey Irak, 2011 Van depreminde bizi yalnız bırakmadı, biz de bu depremde onları yalnız bırakmayacağız.\"

2015 yılında DEAŞ terör örgütünün Kuzey Irak\'a saldırısının ardından bölgeye giden ve ismini vermek istemeyen Van UMKE personeli ise, \"2015 yılında terör örgütü DEAŞ, Kuzey Irak’a saldırmıştı. Biz, UMKE ve AFAD olarak saldırıdan etkilenen insanlara yardım etmek için bölgeye gittik. Orada 15 bin kişilik bir kamp kurduk. 3 ay boyunca hizmetlerimiz sürdü. Konteyner kentten, çadır kente bütün sağlık hizmetleri için bölge halkının yanında bulunduk. Kuzey Irak halkı da 2011 Van depreminde bizlere çok yardım etmişti ve bizleri yalnız bırakmamıştı. Sağlık ekipmanı açısından, çadır açısından, maddi açıdan sürekli yanımızda oldular. Bizler de yaşadıkları bu acı depremden dolayı onları yalnız bırakmayacağız\" diye konuştu.

REKTÖR BATTAL: HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Bu arada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Peyyami Battal da, merkez üssü Irak\'ın Süleymaniye kenti olan gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Battal yaptığı açıklamada, üniversitelerinde 400\'e yakın Iraklı öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin aileleleri için ne gerekiyorsa yardıma hazır olduklarını söyledi.

Rektör Battal açıklamasında şöyle dedi:

\"Iraklı 400\'e yakın öğrencimiz var. Bu konuda üniversite senatomuzu da topladık. Ne yapabiliriz diye. Kerkük, Süleymaniye, Politeknik, Halepçe, Selahattin, Koya ve Germiyan Üniversitesi rektörlerine de başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı gönderdim. Rektörlere gönderdiğim mesajımda yardıma hazır olduğumuzu ilettik. Depremde ailesi zarar gören öğrenciler için de senato toplantısı yaptık. Irak\'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı ailesini görmek için gitmek isteyen öğrenciler için bir otobüs tahsis etmeyi düşünüyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-UMKE ekiplerinin hazırlık yapması

-Komuta Merkezinin önünde hazır beklemesi

-UMKE personelinden görüntüler

-Van 112 Acil Afetler Sağlık ve UMKE Şube Müdürü Halis Gökyer ile ropörtaj

-Van UMKE personeli ile ropörtaj

-Detaylar

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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2)CHP\'Lİ AĞBABA\'DAN \'EĞİTİM SİSTEMİ\' ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eğitim sistemindeki değişiklikleri eleştirerek, \"Bir gün \'TEOG\'u kaldıracağız\' dedi, hiç böyle bir çalışma yok, ikinci gün TEOG\'u kaldırdı. Ne olduğu belirsiz sistemle, nitelikli-niteliksiz tartışmasıyla Milli Eğitim baştan aşağı yok edildi\" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, konuşmasında Atatürk\'ün tüm Türkiye\'nin ortak değeri olduğunu ifade etti. Ağbaba ayrıca, partisine yönelik iftira kampanyası başlatılacağını ileri sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştiren Ağbaba, \"Her şeyi o yapıyor tek başına. Ne bakana, ne başkana ihtiyacı var. Her şeyi bilen tek adam. Kimin kaç çocuk yapacağına o karar veriyor. Doğurduğu çocuğu nasıl besleyeceğine o karar veriyor\" dedi.

Eğitim sistemindeki değişiklikleri de eleştiren CHP\'li Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

\"Bir gün \'TEOG\'u kaldıracağız\' dedi, hiç böyle bir çalışma yok, ikinci gün TEOG\'u kaldırdı. Şimdi ne olduğu belirsiz sistemle, nitelikli-niteliksiz tartışmasıyla Milli Eğitim baştan aşağı yok edildi. Bir bakıyorsunuz ki üniversite sınavını değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz 3\'üncü köprünün isminin değişmesine o karar veriyor. Bayramlarda otobüslerin ücretiz olacağına o karar veriyor. Lise öğrencisinin hangi okula gideceğine o karar veriyor. Dün bir şey daha duyduk, güldük hep beraber; yabacı futbolcunun oynayıp oynamayacağına da AKP Genel Başkanı karar veriyor. Ne diyor? \'2019\'a kadar bu yabancı tartışmaları son bulmalıdır\' diyor. Bakın yakında maçları da yönetirse hiç şaşmayın, maç sonuçlarını değiştirirse hiç şaşmayın.\"

Ağbaba, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

\"Kendinden habersiz bir şeyin olması mümkün değil. ÖTV zamları açıklanıyor, vergiler açıklanıyor; yüzde 40 ve 68 oranında karar veren, açıklayan kendisi. Ardından bakıyor çok tepki var, düşüyor. Geçtiğimiz günlerde bir \'cam filmi\' olayı; kendi karar verdi, açıklattı, tepki olunca geri aldırdı. Tüm bakanlar ağzına bakıyor, tüm bürokratlar emir bekliyor. \'Sistemi kaldırın\' diyor; kaldırıyorlar. Kimse, \'Niye kaldırıyorsun?\' diye soramıyor çünkü kimsenin sorma cesareti yok. Belediye başkanlarını görevden alıyorlar. Seçilmiş başbakana, seçilmiş belediye başkanlarına darbe yaptı. Tek adamlık işte budur.\"

Görünt Dökümü

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- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 513 MB

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3)KAYIP KİŞİLER CESET ARAMA KÖPEKLERİYLE ARANIYOR

DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, geçen 30 Haziran\'da Soner Kızılırmak (36), 18 Ekim\'de ise arkadaşı Murat Uğur Pınarbaş\'ın (29) ortadan kaybolmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışması sürüyor. Pınarbaş\'ın cep telefonunun bulunduğu Akbaş Barajı çevresi, ceset arama köpekleriyle arandı, ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Honaz İlçesi\'nde geçen 30 Haziran\'da Soner Kızılırmak, 18 Ekim\'de ise Murat Uğur Pınarbaş kayıplara karıştı. Kayıpların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Geçen hafta Akbaş Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda Pınarbaş\'a ait cep telefonu bulundu. Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde görevli deneyimli polislerden oluşan özel ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kayıp kişilerin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine ise Ankara\'daki Emniyet Genel müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi\'nden \'Obert\' ve \'Melo\' adlı kadavra arama köpekleri getirildi. Köpek eğitim uzmanı polisler, köpeklerle cep telefonunun bulunduğu baraj çevresini taradı. Köpeklerin tepki verdiği Karaçay Deresi\'ndeki iki alan, iş makinesiyle kazıldı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak yürttüğü çalışmada, 4 kilometrelik alanda kadavra köpekleriyle arama çalışmaları sürecek. Bir suçtan dolayı cezaevine girip çıkan F.B.\'nin Azerbaycan vatandaşı olan eşiyle görüştüğü ileri sürülen 8 kişi olduğunu duyduğu, bu kişilere karşı öfke beslediği ve ölüm listesi yaptığı iddia edildi. Kayıp Pınarbaş ile Kızılırmak\'ın da F.B.\'nin yaptığı iddia edilen 8 kişilik ölüm listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Kayıp iki arkadaşın yakınları, katıldıkları bir televizyon programında, F.B.\'nin bu 8 kişiyi öldüreceğini öne sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Köpeklerden görüntü

- Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

- Köpekler arama yaparken görüntü

- İş makinesi kazarken görüntü

- Kayıpların resimleri

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)İSLAHİYE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi\'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programına; Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, 106’ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkan vekili İzzet Aytekin, daire amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, \"Sevinç bizim sevincimiz, bayram bizim bayramımızdır. Sevinirken şunu da unutmamalıyız bütün dünyanın adeta yok etmek istediği ve esaret altında tutmak için büyük mücadeleler veren güçler karşısında esareti hiçbir zaman kabul etmeyen istiklal ve bağımsızlığın anlamını ne kadar büyük olduğunu bilen ve bu uğurda canlarını seve seve veren bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam bu vatan bana değil milletime aittir milletimde ancak bu toprakları aldığı fiyata verir çünkü bu toprakla kanla alınmıştır. Kanla verilir diyen ecdadın torunlarıyız.15 Temmuz gecesi hiç beklenmedik bir yerde hain saldırıya maruz kaldık. O gece yurdumuz içimizdeki hainler tarafından işgal edilmek istendi. İşte siz gençlerde bu ihaneti hatırlayarak büyüyün çünkü hatırlamak ayakta kalmak, sevmektir. Mücadele etmektir. Vatanı savunurken bütün varlığıyla orada olmaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Demokrasi meydanı ve kutlamalara katılanlar

- Mehteran ve halkoyunları gösterisi

- Bando takımının gösterisi

- Konuşmaların yapılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB

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5)BARINAKTAKİ KAFESLERİN KAPILARINI KIRDILAR, 3 KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'ne gece yarısı giren 2 kişi, köpek kafeslerinin kapılarını kırıp, kaçtı. Belediyeye ait barınakta bulunan ikisi yavru 3 köpek, diğer köpekler tarafından boğuldu. Olayla ilgili Emrah E. ve Emir G. gözaltına alındı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ömerli Mahallesi\'ndeki Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'ne gece 2 kişi girdi. Şüpheliler, yaklaşık 350 sokak köpeğinin bulunduğu barınaktaki kafeslerin kapılarını kırıp, kaçtı. Kafeslerden çıkan köpeklerden bazıları, diğer köpeklere saldırdı. Olayda, ikisi yavru, 3 köpek, diğer köpekler tarafından boğuldu. Sabah mesaiye gelen görevliler, durumu fark edip, jandarmaya haber verdi. Barınağa gelerek inceleme yapan jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüpheliler Emrah E. ve Emir G.\'yi gözaltına aldı.

Barınağın veteriner hekimi Yıldıray Elik, yaşananlara tepki gösterdi. Elik, \"Bu hayvanların kimisi hasta kimisi kısırlaştırılmayı bekliyor. Aralarında yaşlılar, yavrular var. Bazıları karantinada, bazılarının tedavisi devam ediyor. Hepsi ayrı ayrı yerlere konularak tanzim edilmiş hayvanlar. Geldiğimizde köpeklerin bir kısmı dışarıdaydı. Aralarında sakat olanlar vardı. İç kafesler açılmış, bir arada bulunmaması gereken hayvanların hepsi birbirine girmiş, birbirlerine zarar vermişlerdi. 3 hayvan cesedi bulduk. Sonra jandarma geldi, kapıların kırıldığını belirledi. Burada 15 ton mama depomuz var, onun kapısını da zorlamışlar. Artık çalacaklar mıydı, hayvanlara mı vereceklerdi; bilemiyoruz. Burada çok büyük miktarda malzeme var. Maksatlarını bilmiyoruz ama şahıslardan biri hayvansever olarak biliniyor. Çevrede hayvanseverlerle birlikte hareket ettiği biliniyor. Maksadının ne olduğunu henüz bilmiyoruz\" diye konuştu.

Şüphelilerin barınağa girmeden önce alkol aldıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Barınağın girişi

Barınağın yetkilisi veteriner hekim Yıldıray Erik açıklaması

Kamerada kısa bir görüntü

Bir görevli olayı yerinde gösteriyor

Barınaktaki köpekler

Kapı önünde içki şişeleri

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

276 mb 4.20 dakika



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6)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA\'da Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır halde 150 çıkı bonzai ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı\'na gelen bir ihbar üzerine, merkez Osmangazi ilçesinde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Müşteri gibi eve giden ekipler, burada operasyonda düzenleyerek evde bulunan S.K., M.N. ve M.S.K\'yı gözaltına aldı.Yapıla naramalarda satışa hazır, 150 çıkı halinde bonzai, 40 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk olması

BOYUT: 89 MB

SÜRE: 0.40 saniye

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7)OTOMOBİLDE SIKIŞAN İKİ KİŞİ YARALANDI

AYDIN\'da, beton direğe çarpan otomobildeki iki kişi araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiyenin kurtardığı, sağlık ekiplerinin ise ambulansla hastaneye kaldırdığı yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Efeler İlçesi Ata Mahallesi\'ndeki İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Savaş yönetimindeki 09 HT 853 otomobil, karşıdan gelen bir başka otomobile çarpmamak için yol kenarına yanaşmak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Savaş, otomobiliyle yol kenarında bulunan beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında büyük hasar oluştu. Sürücü Savaş ile yan koltukta oturan Berkay Anmaz, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları, sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)