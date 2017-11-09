DHA YURT BÜLTENİ-10

1)HDP\'Lİ ADIYAMAN: MECLİS, ZANA\'YA \'GELME\' DİYOR, \'GELMEDİ\' DİYE DEVAMSIZLIKTAN VEKİLLİĞİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR



TBMM\'de 1 Kasım seçimlerinden sonra ettiği yemin kabul edilmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana\'nın vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için kurulan hazırlık komisyonunda 3 Ak Partili ve 1 CHP\'li üye vekilliğinin düşürülmesi için oy kullanırken, komisyonun HDP\'li üyesi Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, bu duruma tepki gösterdi. Adıyaman, yeminini kabul etmediği ve Meclis çalışmalarına katılmasını istemediği Leyla Zana\'yı diğer yandan TBMM\'ye gelmediği için devamsızlıktan milletvekilliğini düşürmeye çalıştığını söyledi. Yemin etmediği için yasama çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın \'devamsızlık\' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamlayıp komisyonun 3 Ak Partili ve 1 CHP\'li üyesinin vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullandığı toplantıda çıkan karara komisyonun HDP\'li üyesi tepki gösterdi. HDP Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, karara şerh koyduklarını ve Zana\'nın vekilliğinin düşürülmesine karşı olduklarını belirtirek, şöyle konuştu:

\"ZANA YARIN GELSE YEMİN ETSE NE OLACAK\"

\"Leyla Zana\'nın durumu daha önce devamsızlıktan vekillikleri düşürülen Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer\'den durumu çok farklı. Sarıyıldız ve Hezer\'in Meclis\'e sunduğu mazeretleri kabul edilmedi ve bizim ve CHP\'li üyenin karşı çıkmasına rağmen vekillikleri düşürüldü. Zana, önce 7 Haziran\'da sandıkta halkın iradesi ile Milletvekili seçildi. 1 Kasım seçimlerinde yine halkın oyları ile seçildi. Ama, 7 Haziran\'da ve 1 Kasım\'da Meclis\'i yöneten başkan aynı kişi olmasına ve 2 yemin töreninde de Zana aynı yemini okumasına ramen 1 Kasım\'daki yemini kabul edilmedi. Yemini kabul edilmediği için Meclis çalıyşmalarına katılmasına izin verilmedi. Yani eyleminden dolayı genel kurul çalışymalarına katılmasına, önerge vermesine, kürsüde konuşmasına izin verilmedi. Şimdi ise, bir yandan Meclis\'e gelmesi istenmeyen Zana\'ya \'Meclise niye gelmedin\' diye devamsızlıktan vekilliği düşürülmesine çalışılıyor. Bu durum, 90 yıllık parlamento tarihinde yaşanmamış bir olaydır. İşin siyasi tarıfı bir yana ortada hukuki bir durum vardır. Sayın Zana\'nın durumunda bir askıda hali söz konusudur. Zana, yarın gelip mecliste yemin ederse ne olacak. Yemin ettiği andan itibaren sorumluluk başlayacaksa şimdi niye devamsızlıktan vekilliği düşürülmeye çalışılıyor. Hazarlıdığımız rapor karma komisyonuna gidecektir.\" HDP\'li Adıyaman, komisyondaki CHP\'li üyenin Leyla Zana\'nın vekilliğinin düşürülmesi konusunda oy kullanmasını ise, dokunulmazlıkların kaldırılmasındaki CHP tavrına benzetti. Adıyaman, \"CHP\'li üye, komisyondaki konuşmasında Anayasa ve iç tüzükte yemin etmeyen bir milletvekiline bir yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi. Ama diğer yandan devamsızlık yapıldığını belirtirek, vekilliğin düşürülmesi konusunda oy kullandı\" diye konuştu.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)-

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2)KONYA BELEDİYE BAŞKANI AKYÜREK: YERLİ OTOMOBİLİN KONYA\'DA ÜRETİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kentin otomobil yedek parça üretiminde önemli noktada olduğunu belirterek, Konya\'nın yerel otomobil üretimine talip olduğunu söyledi. Akyürek, \"Biz, yerli otomobil üretiminde Konya olarak paydaşlardan biri olmak istiyoruz. Yerli otomobilin Konya\'da üretilmesini talep ediyoruz\" dedi.

Konya Sanayi Odası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından \'Otomotivin Geleceği ve Cazibe Merkezi Konya\' başlıklı panel düzenlendi. Konya\'daki bir otelde düzenlenen panele \'Türkiye\'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu\'nda yer alan firmalardan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nahum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Orhan Sever, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Yatırım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Rumeli ve sanayiciler katıldı.

Konya\'nın otomotiv sektöründe önemli bir paya sahip olduğunu belirten Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ülger, \"Şehrimizin bu sektördeki performansına baktığımızda; otomotiv yan sanayi sektöründeki firma sayısının 400\'ün üzerinde olduğunu, hizmet sağlayıcı diğer firmalarla birlikte 10 bin kişinin üzerinde bir istihdam sağladığını görüyoruz. Bunların yanı sıra Türkiye\'deki supap üretiminin yüzde 70\'ini, piston üretiminin yüzde 71\'i, aks-dingil üretiminin yüzde 56 ve sekmen üretiminin yüzde 50\'sinin bulunması, Konya\'nın bu sektördeki gücünü ortaya koymaktadır\" diye konuştu.

\'YERLİ OTOMOBİLİN KONYA\'DA ÜRETİLSİN\'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Akyürek, yerli otomobilin Konya\'da üretilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Konya sanayisinin en büyük özelliği, üretim çeşitliliğidir. Konya\'da 254 yabancı yatırımın iştiraki var. Biz, yerli otomobil üretiminde Konya olarak paydaşlardan biri olmak istiyoruz. Yerli otomobilin Konya\'da üretilmesini talep ediyoruz, arzu ediyoruz. Uygun arazileri bulunması, 4 üniversitesi ve yetişmiş insanının bulunması, barışçıl insan yapısının bulunması Konya\'nın avantajlarını oluşturuyor. Sanayi sektörünün ve üretim sektörünün Marmara Bölgesi\'nde sıkışmış olması stratejik açıdan da yatırımların başka bölgelere kaydırılmasını adeta zaruri kılıyor diye düşünüyorum.\"

\'EN UYGUN YER KONYA\'

Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükçü ise yerli otomobil üretimiyle ilgili \"Konya olarak biz de yerli otomobil yatırımına ev sahipliği yapma arzumuzu ortaya net bir şekilde koyduk. Bu yatırımın sıkışan Marmara Havzası’nın yerine, bir Anadolu şehrine yapılması gerektiğini ve bu şehrin de Konya olduğunu ifade ettik, etmeye devam ediyoruz\" dedi.

Konya\'nın kara ve demir yolu ulaşım imkanları açısından da avantajlı olduğunu dile getiren Kütükçü, \"Binek otomobil için de son derece yeterli alt yapıya sahip olması, ayrıca tamamıyla düz bir alana kurulu olması ve düşük doğal afet riski de Konya\'nın en büyük avantajlarındandır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek konuşması

-Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü konuşmas

-Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri konuşması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

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3)VAN DEPREMİNDE ÖLEN DHA MUHABİRLERİ SEBAHATTİN YILMAZ VE CEM EMİR UNUTULMADI

VAN\'da, 9 Kasım 2011\'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren, DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir\'in de aralanında bulunduğu 43 kişi, felaketin 6\'ncı yıl dönümünde çeşitli anma programlarıyla anıldı.

Van\'da 6 yıl önce, 23 Ekim\'de 7.2 büyüklüğünde ve 9 Kasım\'da da 5.6 büyüklüğündeki, 644 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin yıl dönümünde, ölenler kente yapılan çeşitli etkinliklerle anıldı. 9 Kasım 2011 yılında saat 21.23\'te 5.6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsılan Van, ilk depremin yaralarını saramadan bir kez daha sarsıldı. Depremde yıkılan binalar arasında bulunan Bayram Oteli\'nde, aralanında DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir\'in de bulunduğu 24 kişi yaşamlarını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Depremde 2\'si otel olmak üzere 25 bina yıkıldı. Yüzlerce binanın ağır hasar gördüğü depremin 6\'ncı yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler, acının yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başlayan anma törenlerinde, Kuran okunup dualar edildi.

Öte yandan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir\'in hayatını kaybettiği Bayram Oteli davası sanığı Tevfik Bayram 26 Ağustos 2016 yılında yurt dışına çıkış yasağı koyularak serbest bırakılırken, hakkında verilen 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına Yargıtay Ceza Genel Kurulu karar verecek.



VAN, (DHA)-

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4)10 YAŞINDAKİ MUHAMMET ÖNDER, KAPIYI AÇMAK İSTERKEN CAM BOĞAZINI KESTİ

KONYA\'da 10 yaşındaki Muhammet Önder Küçükmalas, elinde içinde çöp olan poşetlerle apartmanın kapısını açmak istedi. Kapının çarpması sonucu kafası, kapının camlı bölümü girip boğazı kesildi. Hastaneye kaldırılan Muhammet Önder\'in, hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre çöp atmak için evden dışarı çıkmak isteyen ilköğretim 5\'nci sınıf öğrencisi Muhammet Önder Küçükmalas, apartmanın kapısını açmak istedi. Bu sırada kapı Küçükmalas\'a çarpması sonucu, küçük çocuğun kapası cama girdi. Boğazı kesilen ve kanlar içinde kalan Küçükmalas, caddeye doğru yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Küçükmalas, çevredeki bir kişi tarafından yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet Önder\'in, ameliyatta boğazına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Kırılan kapıdan detay

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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5)BOLU\'DA MİNİBÜSTE 5 BİN 600 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

BOLU’da TEM yolunda durdurulan minibüste yapılan aramada 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul yönüne giden S.K.\'nın kullandığı 34 EA 1804 plakalı minibüsü, TEM yolunun Bolu kesiminde durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak sigara bulundu. Detaylı arama için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen minibüsün içinde taban kısımdaki gizli bölmede 5 bin 600 paket bondrolsüz sigara ele geçirildi. Araç içinde yapılan aramayı mahalledeki çocuklar da takip etti. Araç sürücü ile yanında bulunan M.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Araç sürücüsüne savcılık emrinin okunması

-Araçta yapılan arama

-Çalışmaları izleyen çocuklar

-Gizli bölmeden çıkan sigaralar

-Detaylar

Süre: 03.14 Boyut: 362 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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6)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 22 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Merkez Seyhan ve Yüreğir İlçeleri\'nde bulunan Yıldırım Bayazıt, Kiremithane, Ova, Akkapı, Yeşilyurt, Narlıca, Şehit Erkut Akbay, Karasoku ve Mithatpaşa Mahalleleri\'nde tespit edilen adreseler şok baskınla girildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 44 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, satışa hazır 25 kilogram 450 gram esrar, 562 gram eroin, bin 520 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 22\'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı, 22 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Otoban kenarındaki otlar arasında bulunan büyük torbalar

- Narkotik köpeğinin evde arama yapması

- Polisin arama yapması

- Polisin ardiyedeki poşeti kontrol etmesi

- Poşetten çıkan narkotik madde

- Mutfakta saklama kabının içinden çıkan narkotik madde

- Bir şahsın gözaltına alınması

SÜRE:01\'30\" BOYUT: 92 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7)EŞİNİN İŞKENCE ETTİĞİ KADIN ÖNCE BACAĞINI SONRA BEBEĞİNİ KAYBETTİ



GAZİANTEP’te, eşi 29 yaşındaki Mustafa Aşık tarafından işkence edildikten sonra av tüfeğiyle vurulan ve sol bacağını kaybeden 3 çocuk annesi 26 yaşındaki Çağlar Aşık’ın 5 aylık hamileliği bebeğin engelli olduğunun belirlenmesi nedeniyle sonlandırıldı. Acılı anne, ilk ve son kez sarıldıktan sonra bebeğini toprağa verdi.

Kıbrıs Mahallesi\'nde 25 Eylül gecesi meydana gelen olayda, Mehmet Ali Aşık, 1\'i erkek 3 çocuğunun annesi 7 yıllık eşi Çağlar Aşık\'ın ağzını bağlayıp tartaklayıp kollarından bıçakladı ve sol bacağına pompalı tüfekle ateş etti. Sol dizine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çağlar Aşık\'ın tedavi edildiği Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde parçalanan bacağı dizden kesildi.

Eşi tarafından vurulduğunda 3,5 aylık hamile olan kadın tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile beraber yaşamaya başladı.

Aşık’ın, hamileliği nedeni ile gittiği doktor kontrollerinde, karnındaki erkek bebeğin engelli olduğu belirlendi. Önceki gün Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi’nde yapılan operasyonla talihsiz kadının bebeği alındı. Aşık’ın son isteği üzerine hastane morgunda kucağına aldığı ve yaşasaydı adını ‘Mustafa’ koymak istediğini ifade ettiği bebek, aile tarafından Yeşilkent Mezarlığı\'na defnedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-

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